 »   »  Nový fork GIMPu, Intel podrobněji o Ponte Vecchio

Vznikl fork GIMPu zvaný Glimpse

Glimpse 0.1 je v představě tvůrců ideálnější variantou GIMPu s několika drobnými úpravami.

Cílem projektu je přejmenování GIMPu (gimp je též urážlivé označení pro „duševně znevýhodněné osoby“, které zjevně najdeme i mezi vývojáři GIMPu, když si toho až donedávna nikdo víc než 30 let nevšiml).

Dále pak odstranění zjevně rušivých prvků v uživatelském rozhraní a také aby se tvůrci touto cestou naučili nějaké nové věci, které budou moci použít v dalším vývoji programu. Zkrátka Glimpse 0.1 je současná verze GIMPu (přesněji řečeno 2.10.12, GIMP už dnes existuje ve verzi 2.10.14) s politicky korektním jménem a pár méně významnými změnami. Více viz zábavné čtení na domovském webu.

Vyšel Blender 2.81

Dílčí aktualizace přelomové verze Blenderu 2.8 přináší zejména basckend pro rozhraní Optix od Nvidie pro její RTX/Turing grafiky a dále podporu Intel Open Image Denoise, adaptive subdivision v Cycles, nový nástroj Sculpt, lepší štětce atd. Podrobnosti shrnují poznámky k této verzi.

Rusko chce zakázat přístroje bez národního softwaru

V Rusku se utahují opratě svobody slova tak nějak tradičně už od „báťušky cara“ a jinak tomu není ani v tomto století. Před pár týdny v této zemi schválili zákan zavádějící de facto cenzuru v internetovém prostředí, nyní přichází na svět nový předpis, který prozměnu zakazuje prodej smartphonů, počítačů či chytrých TV, které nebudou mít přeinstalovaný ruský software.

Tím je myšleno, že vedle obvyklých aplikací musí zařízení nabízet i jejich ruské alternativy, což si lze vykládat jako jednoduchou politiku typu „přece nebude naše lidi šmírovat NSA a Čína, my si je budeme šmírovat sami“. Nicméně protože na některých platformách nejsou aplikace ruských firem vůbec dostupné a nelze předpokládat, že by je tvůrci portovali, je možné, že v Rusku skončí prodej některých oblíbených přístrojů právě kvůli tomuto.

Za legislativou stojí určitá skupina ruských zákonodárců, která sice celkem logicky argumentuje svobodou volby pro zákazníka, my však můžeme dodat, že tato forma svobody nelze vynucovat.

Intel podrobněji o Ponte Vecchio

Nedávno pojmenovaná GPU architektura řady Intel Xe, tedy Ponte Vecchio, zamíří nejdříve do HPC segmentu. To je logické, Intel potřebuje umořit náklady na vývoj a vybudování týmu inženýrů v čele s Rajou Kodurim z AMD (na fotografii), kteří na Xe pracují. Jednoho dle ale přijdou i běžná herní GPU a také mobilní čipy. Vše má umožnit modulární architektura a 7nm výroba přímo u Intelu.

Intel disponuje technologií balení více čipů do jednoho celku zvanou Foveros a podle všeho ji uplatní právě v produktech rodiny Xe, a to i v kombinaci s firemní technologií Embedded Multi-Die Interconnect Bridge. Podle všeho se tedy cíl v principu univerzality hardwarové i softwarové části neliší od Larrabee, jen si možná tentokrát Intel bere realističtější sousto a na něj najal lidi, kteří to opravdu umí. Zatím to ale i s ohledem na 7nm Intel výrobu berme spíše v duchu “…a teď tu o Larrabee – tedy pardon, o Karkulce“ … a držme Intelu palce, aby inženýři nezaostali za kravaťáky.

Linux 5.5 přinese vylepšenou podporu RAID 1 na Btrfs

Žádost o začlenění kódu od Davida Štěrby ze Suse přináší podstatné zvýšení robustnosti RAID 1 polí se souborovým systémem Btrfs. Přidává totiž volbu pro RAID 1 na třech a čtyřech zařízeních (režimy RAID1C3, RAID1C4), až dosud bylo možné RAID 1 provozovat na dvou. Nový režim RAID1C3 je doporučen jako náhrada za RAID6 profil na metadatech.