Nový mikrokód pro Ryzeny 5000, FFmpeg už bez XvMC

FFmpeg odstraňuje akcelerační rozhraní XvMC

Před všemi těmi VA-API, VDPAU a dalšími moderními i budoucími možnostmi zpřístupnění hardwarové akcelerace videa existovalo X-Video a konkrétně X-Video Motion Compensation (XvMC). Věc, kterou už takřka nikdo delší dobu nepoužívá, bude nyní odstraněna z FFmpegu. Projekt multimediálního frameworku si tak odlehčí o kus zdrojového kódu. Ostatně schopnosti XvMC beztak jsou na dnešní dobu zcela nedostačující.

PipeWire 0.3.46 vylepšuje podporu služby Zoom, opravuje chyby

Projekt PipeWire dostal novou verzi 0.3.46 a s ní i vylepšení podpory sdílení zvuku u videokonferenční služby Zoom, nicméně jak v přehledu novinek spolu s tím zaznívá, může to současně chtít i novou verzi WirePlumber. Vedle Zoomu pak PipeWire přináší zejména opravy různých chyb, včetně kritické, kdy se mohlo stát, že na daném PC s některými verzemi Linuxu nebudou vidět některá zařízení (týká se kompatibility s ALSA, a to pokud byl kernel zkompilován bez VERBOSE_PROCSFS . Nově také PipeWire pro JACK klienty používá ve výchozím nastavení lock-quantum, kdy odstraňuje veškeré limity počtu portů, klientů či uzlů.

Podpora grafické karty Intel DG2-G12 míří do Linuxu 5.18

Pomalu se blíží začleňovací okno pro budoucí Linux 5.18 a do vývojové větve DRM-Next tak míří další kód pro blížící se velké grafické karty Intelu na bázi GPU architektury Xe, v této generaci zvané DG2 / Alchemist. Nyní jde konkrétně o dílčí variantu DG2-G12, která se začala v ovladači Intelu objevovat koncem minulého roku, vedle dříve známých variant DG2–10 a DG2–11. Vedle toho Intel zasílá i kód pro příští generaci desktopových CPU plánovanou ještě na tento rok, tedy Raptor Lake-S a také pro běh samostatných grafických karet Intel na platformě 64bit ARM. Podrobnosti v pull requestu, který do ovladače drm-intel-gt-next přespříští verze jádra zaslal Joonas Lahtinen z Intelu a pro úplnost ještě doplňme, že věcem kolem Intelu v širších souvislostech a pro nejbližší budoucnost jsme věnovali páteční článek.

Přípravy nové generace GPU ovladače AMD

Phoronix shrnuje poznatky z patchů mířících do linuxového jádra, z nichž plyne, že AMD připravuje novou verzi GPU ovladače, kterou nelze dát do souvislosti s ničím jiným než příští generací GPU. Připomeňme, že půjde o RDNA3, která bude využívat výrazně více čipletovou konfiguraci a další architektonické novinky oproti stávající generaci RDNA2 (podrobněji též na Cnews).

Práce jsou v rané fázi a je potřeba od nich odfiltrovat aktualizace, které již brzy zpřístupní podporu RDNA2-refreshe, tedy mírně vylepšených Radeonů RX 6×50 na bázi stávajících GPU, případně dolaďování posledních drobností pro APU VanGogh, které pohání přenosnou konzoli Steam Deck, případně též již brzy uvedené APU rodiny Yellow Carp/Rembrandt. Phoronix připomíná nedávné vylepšení ovladače AMDGPU o IP-based discovery, díky kterému už ovladač nemusí mít natvrdo zadrátovány vlastnosti konkrétních produktů (podpora 3D věcí, podpora dekódování i kódování videa co do formátů, správa napájení, bezpečnostní prvky atd.) – toto již je součástí ovladače, který je nyní modulárnější a jeho kód o to čistší. Navíc pokud AMD bude zase pro někoho vyrábět specifické SoC (jako byl VanGogh původně pro Microsoft, nyní tedy pro Valve), nebude muset nijak složitě řešit jeho podporu v Linuxu, protože vše potřebné bude již existovat a detekce bude automatická.

Phoronix toto vše komentuje svým způsobem, já si dovolím nabídnout tento pohled: po převzetí ATI, která na Linux z open-source hlediska celkem kašlala, vyvinula AMD v posledních zhruba 15 letech značné množství práce, díky které jsou její produkty velmi slušně podporovány a mohou být nasazeny všudě možně (sem klidně zahrňme i poslední dvě a půl generace Playstation, které staví na čipech AMD a běží na upraveném FreeBSD). AMD je tak nyní z hlediska podpory svých GPU na Linuxu ve fázi, že mají vše podstatné hotové a vývojáři si mohou hrát s vylepšeními, která firmě umožní jednodušší nabízení licencovaných produktů dalším partnerům. Tu může jít o Valve se Steam Deckem, tu může jít o Samsung s jeho Exynosy a kdo ví, co dalšího přinesou nejbližší roky. Nicméně pokud firma hodlá (podobně jako Intel s Ponte Vecchio a Nvidia se jistě také přidá) začít slepovat výsledné grafické procesory z řady různých čipletů a mít větší flexibilitu v tom, co vše do výsledného produktu vlepí, pak se univerzálněji a automatizovaněji fungující ovladač setsakra hodí. Můžu se ve svém odhadu samozýřejmě mýlit.

Nová verze referenčního kodéru AOM-AV1 3.3

Google zveřejnil novou verzi referenční implementace video formátu AV1. AOMedia AV1 3.3.0 přináší jistá vylepšení ve visuální kvalitě videa, optimalizace využití paměti a vylepšení v efektivitě komprese. Phoronix v rychlosti novou verzi přeměřil jak na Intel Core i9–12900K, tak na AMD Ryzen 9 5950X a vypadá to na zrychlení v průměru v jednotkách procent, v závilosti na zvoleném rychlostním profilu kodéru (stojí za tím mimo jiné některé nové optimalizace využívající starou dobrou instrukční sadu SSE2).

AMD vydala aktualizaci mikrokódu CPU generace Zen 3

Procesory AMD generace Zen 3 (tedy napříklady Ryzeny řady 5000) dostávají aktualizaci mikrokódu. V tuto chvíli bez veřejného changelogu, Phoronix slibuje srovnávací měření na nejbližší dny. Aktualizace přichází necelé tři měsíce od předchozí verze.

Novinky v KDE nejen kolem Waylandu

KDE je, resp. v nadcházejících týdnech bude zase o něco lepší (některé novinky míři do Plasmy 5.25). Prohlížeč obrázků GWenView dostal zpět tlačítko Fit, Ark infromuje lépe vypadající a užitečnější notifikací, když dokončí úkol, tmavý overlay ve Spectacle je ještě temnější, vylepšeno bude zobrazení některých věcí v GTK aplikacích, stejně tak i indikace úrovní hlasitosti/záznamu zvuku, plus je tu nejen obvyklá várka vylepšení pro běh KDE Plasmy na Waylandu, ale tentokrát i pro běh na X11. Opravena je i řada dalších chyb, vše do detailu shrnuje Nate Graham u sebe na blogu.