 »   »  Nový rekord: SanDisk na microSD kartu dostal 400 GB

Software a hardware

SanDisk opět trochu posunul kapacitní limity flash úložišť. Uvedl microSD kartu zvanou přesně 400GB Ultra microSDXC UHS-I card. Jak je z názvu zřejmé, kapacita činí 400 GB, což je nový rekord. Zatím se běžně prodávaly jen karty o kapacitě 256 GB. Karta se samozřejmě hodí hlavně tam, kde je třeba ukládat hromadu dat, např. do 4K nebo 360stupňových kamer. Přenosová rychlost činí až 104 MB/s. Novinka navíc není ani o moc dražší než menší konkurenti – vyjde na 250 dolarů. Není jasné, kdy a zda bude karta dostupná v ČR. Každopádně si případně dejte pozor, zda ji vaše zařízení podporuje. Řada zařízení má limit právě na 256 GB.

Společnost LG už vyrábí telefony s Androidem roky, ale moc se jí nedaří vyrábět skutečné top modely a prodejní trháky. Nově uvedený LG V30 má podle počátečních reakcí šanci to změnit. Telefon má velmi tenké rámečky, díky Snapdragonu 835 špičkový výkon, OLED Quad HD displej a také mnohem méně přeplácaný Android, než u LG bylo zvykem. Nechybí audio Jack doplněný kvalitním převodníkem, bezdrátové nabíjení, slot pro microSD karty a voděodolnost podle IP68. Nový model má zkrátka velmi blízko k Samsungu Galaxy S8. O úspěchu rozhodne asi hlavně to, jak ho výrobce nacení.

Byznys, politika, právo

Patentoví trollové jsou docela úspěšní i proto, že žalované firmy často raději zaplatí relativně nízkou částku, než aby se tahaly po soudech. V Kaspersky Lab na to šli trochu jinak. Ukázali trollovi, který se oháněl patentem jednoduchého firewallu, že ustoupit nehodlají. Očividně to zabralo, protože troll ustoupil z původního požadavku 10 tisíc dolarů a dokonce firmě zaplatil 5 tisíc, aby spor ukončila. Kasperky říká, že takto by měly jednat všechny firmy, třebaže je to bude stát víc peněz než rychlé vyrovnání. Jinak patentové trolly porazit nejde.

Eugene Kaspersky

Facebook si ještě víc došlápne na stránky, kteří šíří dezinformační zprávy. Už několik měsíců to funguje tak, že odkazy na články, které byly označeny jako dezinformační, nelze na Facebooku komerčně promovat. Novinkou je, že pokud bude stránka fake news šířit opakovaně, Facebook jí úplně zakáže placenou propagaci. Zákaz však nemusí být definitivní. Facebook na vyžádání může případ zrevidovat a pokud se stránka polepší, může jí být nákup reklam opět umožněn.

Slevomat, první a stále největší domácí slevový portál, mění majitele. Za přibližně 1,5 miliardy, alespoň podle informací serveru Forbes, ho koupila britská skupina Secret Escapes. Ta se zaměřuje převážně na prodej dovolených. Lze tak očekávat, že v této oblasti bude Slevomat dále růst. Skupina zároveň koupila také přední český agregátor slev Skrz.cz.

Zajímavosti / telegraficky

Amazon převzal řetězec bio potravin Whole Foods, který před pár měsíci koupil za 13,7 miliardy dolarů. A hned se to projevilo. Amazon nastavil mnohem agresivnější cenovou politiku a některé položky zlevnily až o desítky procent. Je otázkou, zda mu to vydrží dlouhodobě, nebo jde jen o zaváděcí akci. Změnu mohli zákazníci zaregistrovat i jinak – mezi ovocem a zeleninou se nově prodává také digitální asistent Amazon Echo.

F1 2017 je nejlepší závodní formulová hra za dlouhá léta, shodují se recenzenti. Velmi pravděpodobně se jí brzy dočkáme i na Linuxu.

Americkému prezidentu Donaldu Trumpovi se rozpadá administrativa. Odešla i velká část poradního orgánu pro kybernetickou bezpečnost.

Česká reprezentace vyhrála velký turnaj ve hře Heartstone, hráči si odnesli 60 tisíc dolarů. Lupa.cz přináší rozhovor s kapitánem reprezentace, který jinak hraje v americkém týmu Misfits.

Roboti nám vezmou práci, slyšíme v poslední době všude. Mileniáni to ale vidí mnohem střízlivěji – podle 80 % z nich roboti spíše pomohou vytvořit pracovní místa.

V Japonsku a okolních státech se vyskytly velké potíže s připojením k internetu. Byly způsobeny rozbitým BGP.

Microsoft a Amazon se dohodli na spolupráci svých digitálních asistentů. Z Cortany půjde kontaktovat Alexu a naopak.

Linux Foundation přivítala 18 nových stříbrných členů. Jsou mezi nimi např. Vodafone, GitLab nebo Bloomberg, přední poskytovatel informací z finančního světa.

Asus uvedl miniaturní bednu na počítač, do které se ale vejde i pořádná grafická karta.

ASRock DeskMini GTX/RX

Uživatelé Steamu spamují hru Dota 2 negativními recenzemi. Podle nich právě tato hra (resp. její úspěch) může za to, že už zřejmě nevyjde další díl Half-Life.

Linux podle posledních statistik NetMarketShare na desktopu dosáhl podílu 3,37 %. Psalo o tom hodně serverů. Problém je v tom, že data ještě nebyla ručně zkontrolována.