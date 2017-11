 »   »  Nový Slax už na bázi Debianu

Slax znovu ožívá, ale na bázi Debianu

Tomáš Matějíček oznámil nadcházející novou verzi linuxové distribuce Slax. Ta až dosud zakládala na Slackware, nicméně tomu je konec. Příští vydání (je otázkou 1 až 2 týdnů) bude stavět na Debianu. Tomáš to odůvodňuje přílišnou náročností prací a vlastní leností, kdy kupříkladu zprovoznění aufs znamená ruční úpravy kernelu, kompilace řady věcí atd. V Debianu stačí pouze příkaz apt-get install aufs-dkms .

Příští Slax tedy nebude mít se Slackware téměř nic společného. Jako výchozí desktop zde pak bude fluxbox kombinovaný s kompozitorem compton, spouštěčem xlunch, terminálem xterm a webovým prohlížečem Chromium. Standardní ISO obraz bude mít přibližně 210 MB, vedle něj ale vyjde i 800kB ISO, které bude vše potřebné tahat ze sítě (systém bude schopen P2P výměny dat s jinými běžícími Slaxy v síti). A pokud bude mít Tomáš náladu, připraví ještě ~1GB verzi, která ponese určitý výběr softwaru – nicméně toto zatím nevidí jako důležité, neboť v Debianu na tyto věci stačí prostě apt-get install .

Žádný screenshot nového Slaxu zatím není k dispozici, Tomáš ještě nevybral tu nejdůležitější součást systému: wallpaper :-).

iPhony lze potenciálně zneužít ke šmírování okolí

Felix Krause z Googlu si posvítil blíže na iPhony a jejich fotoaparáty. Podařilo se mu zjistit, že v podstatě jakákoli iOS aplikace může tajně používat fotoaparát v iPhonu k pořizování fotografií či videí, jakmile jí uživatel povolí používání fotoaparátu. Sám vytvořil jednoduchou aplikaci, aby tuto bezpečnostní chybu ukázal v běhu. Problém se samozřejmě týká primární i sekundární kamery na těle iPhonů.

Video či fotografie mohou být následně přímo přenášeny na cloudová úložiště bez vědomí uživatele telefonu. Jedinou vadou na kráse Krausova dema je to, že jeho jednoduchý program neprošel schválením pro distribuci skrze iTunes App Store, nelze tedy s jistotou tvrdit, že by takto se chovající aplikace prošla kontrolou u Applu. Lze ale s jistotou tvrdit, že ta je v tuto chvíli jediným prvkem potenciálně bránícím před zneužíváním fotoaparátů v iPhonech.

V tuto chvíli není dostupné vyjádření společnosti Apple k problému. Apple obvykle takové věci ani nekomentuje, takže předpokládejme, že jakmile se tím firma bude zabývat, problém v tichosti zmizí / bude vyřešen.

Apple upozorňuje na neduhy OLED panelů

Jelikož se už pár dnů prodává první iPhone s OLED displejem, bylo nutné, aby Apple veřejně objasnil, jak se to má s jeho životností. Obecně nadále platí, že OLED panely mají do určité míry poměrně krátkou životnost (LG Display obchází zejména krátký život modrých OLED buněk tím, že její OLED panely produkují jen bíly obraz, přičemž před obrazovými buňkami jsou barevné filtry). Výjimkou není ani iPhone X s cenovkou ±35 tisíc Kč.

Majitelé iPhonu X jsou na firemním webu upozorněni, že určité změny v podání barev jsou standardním chováním OLED panelu a vypálení objektů taktéž. Například indikátor akumulátoru, který na panelu visí stále na stejném místě, může být po čase v panelu vypálen, podobně některé další prvky GUI.

Doporučení pro prodloužení životnosti jsou čtyři. Telefon by měli uživatelé aktualizovat na nové verze iOS, když se objeví. Dále by měli pokud možno používat volbu automatického nastavení jasu (ve výchozím stavu zapnutá volba) a také nastavit automatické vypínání displeje telefonu. V neposlední řadě se pak pokud možno vyhnout zobrazování statických obrázků po dlouhou dobu při maximálním jasu.

Krátce

Fujitsu Limited na jedné straně a Lenovo Group Limited ve spojení s Development Bank of Japan na straně druhé se po delším jednání dohodly na novém společném podniku. Ten se bude soustředit na výzkum, vývoj, návrh a výrobu klientských počítačů pro globální trhy. V rámci dohody prodá Fujistu 51 % ve své vlastní počítačové divizi (dceřinná společnost Fujitsu Client Computing Limited) firmě Lenovo a dalších 5 % uvedené bance. Po tomto transferu se z FCCL stane joint venture vlastněný třemi firmami, nadále bude fungovat pod svým názvem a produkty jí vytvářené nadále ponesou jméno Fujitsu. Firma bude benefitovat ze zkušeností Lenovo z výroby v globálním měřítku. Dohoda ještě bude doladěna o poslední detaily, ale předpokládá se, že Lenovo za vstup do Fujitsu zaplatí zhruba 17,85 miliardy jenů.

Blizzard láká nové hráče. Počínaje 14. listopadem 2017 bude celá kampaň Starcraft II: Wings of Liberty převedena na model free-to-play.

Mir se přesouvá z Launchpadu na Github, doufá, že tím naláká další vývojáře.

Vyšel editor Audacity 2.2. Nová verze dostala čtyři různá témata vzhledu, přidává podporu přehrávání MIDI souborů (zatím funguje na Windows, na macOS a Linuxu je potřeba nějaký vhodný MIDI syntezátor), má lepší organizaci menu a lepší prolinkování na relevantní manuálové stránky v nápovědě. Opraveno je téměř 200 nahlášených chyb, přibyla kompletní podpora macOS 10.12 Sierra či vzpamatování se po pádu.

Objevují se neoficiální informace o tom, že se schyluje k obrovské transakci mezi IT firmami. Společnost Broadcomm by údajně měla zaplatit za koupi firmy Qualcomm více než 100 miliard dolarů, což by z obchodu učinilo jednu z nejdražších akvizicí v historii vůbec. K případnému ohlášení by mělo dojít příští týden.

Společnost GoPro vydala svůj video kodek CineForm pod open-source licencemi Apache v2.0 a MIT. Kodek je vyvíjen posledních zhruba 15 let, přičemž ood roku 2002 je k dispozici jako slušný mezičlánek pro filmovou produkci cílící na HD, později i 4k a 360°/VR video. Byl použit například při natáčení filmů Milionář z chatrče či Need for Speed. Podporuje až 12bit barvy a vzorkování 4:4:4. Typický kompresní poměr je kolem 4:1 až 10:1 (používá mj. wavelet kompresi ne nepodobnou JPEG2000) s podporou pro nekomprimovaný záznam. GoPro používá kodek u svých produktů, včetně posledního systému Omni, který zaznamenává až 8k/30p, resp. 6k/60p VR video.

Facebook upravil svůj odhad počtu falešných účtů a účtů, které jsou klonem jiných. Celkově je aktálně na Facebooku něco přes 2,1 miliardy aktivních uživatelů. Nový odhad k tomu přidává počet zhruba 270 miliónů účtů, které jsou buď přímo falešné, nebo v podstatě duplicitní. Z hlediska falešných účtů se odhad jejich množství zvýšil z 2 na 3 % celkového počtů účtů, u klonů vzrostl odhad podílu z 6 na 10 %. Celkově lze považovat za reálné uživatele 87 % účtů na Facebooku. Vzrůsty odhadů falešných účtů nejsou dány tím, že by rostl jejich podíl, dle Facebooku je to důsledek kvalitnější identifikace falešných účtů.