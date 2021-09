Nový textový editor pro GNOME, 100% evropské RISC-V procesory EPI EPAC1.0

MidnightBSD 2.1 přechází na LLVM 10

Na světě je nová verze uživatelsky přívětivého BSD MidnightBSD 2.1, a to již tradičně pro amd64 i i386. Jde o dílčí aktualizaci, jejímž cílem je primárně oprava některých chyb, vylepšení správce balíčků a přechod na nový systémový kompilátor. Hlavní změny se tedy jmenují LLVM 10.0.1 a mport 2.1.4 a došlo i na opravu mnoha dlouho přetrvávajících chyb v mport(u) – nyní řeší při instalaci / aktualizaci / povýšení korektně závislosti.

Aktualizována je podpora některého hardwaru, například zde najdeme ovaldač pro NetFPGA SUME 4×10Gbit Ethernet, JMicron JMB582/JMB585 AHCI, aktualizovaný Intel e1000 pro 1Gbit LAN čipy, podporu Broadcom BCM54618SE PHY atd.

Beta verze Ubuntu 21.10.

Blížící se vydání Ubuntu 21.10 je možné testovat v podobě beta verze, která již ukazuje téměř vše, co systém za pár týdnů přinese, jen trošku tu a tam drhne stabilita běhu. V tuto chvíli není ještě rozhodnuto, jaké jádro systému bude ve finále použito, avšak jisté je toto: GNOME 40 (a Wayland s Nvidia ovladači), nftables jako výchozí backend pro firewall, podpora LDAC / aptX / HFP profilů u PulseAudio, Firefox jako snap, a to nyní ve verzi 92, aktuální LibreOffice 7.2.1 a Thunderbird 91.1.1, dále pak jmenovitě PulseAudio 15.0 + BlueZ 5.60 či NetworkManager 1.32.10.

Apple vydal iPhony 13, nabídne i ProRes video

Nakousnuté jablko vydalo pravidelnou každoroční aktualizaci svých mobilních telefonů. Třináctka nenabízí až tak zásadní novinky, hlavní ARM SoC se příliš neliší od loňského, neb Applu odešla významná část těch nejdůležitějších CPU expertů a tak se inovace téměř zastavily. Za řeč tak vedle nových parametrů stojí i skutečnost, že vyšší modely 13 Pro a 13 Pro Max v budoucnu nabídnou ProRes formát videa.

Raymond Wong citujíce konverzaci s Apple uvádí, že tento režim záznamu bude baštit až 6GB prostoru každou 1 minutu záznamu. Jiný zdroj hovoří u 4k o 4GB/minuta. Tak či onak jde o obrovský datový tok, pročež nejmenší 128GB modely mají být s ProRes limitovány jen na 1080p, zatímco 512GB a 1TB nabídnou i 4k ProRes. Připomeňme, že iPhony nejdou osadit microSD(HC/XC/UC) kartami.

Vývojová verze Wine 6.18

Nová verze 6.18 balíku Wine přináší další dvě knihovny přepsané do formátu Portable Executable, konkrétně jde o Shell32 a WineBus. Aktualizována je podpora Unicode, a to na verzi 14, dále zde najdeme novější Mono engine 6.4.0 (s vylepšeními COM), další práce na podpoře debugování Dwarf 3/4, ve výchozím stavu zapnutou podporu HID joysticků a samozřejmě opravy nahlášených chyb.

Těch je tentokrát 19, nejstarší byla nahlášena přesně 8 let před svým vyřešením, nejmladší pak čekala na opravu pouhý 1 den.

Dále byl vydán balík Wine-Staging 6.18 s 616 aktualizacemi vůči upstreamu, některé detaily shrnuje Phoronix.

Testovací vzorky evropských RISC-V procesorů EPI EPAC1.0

European Processor Initiative (EPI) informuje, že v rámci běžícího projektu vývoje evropských CPU, na kterém spolupracuje 28partnerů z 10 evropských zemí, obdržela 143 vzorků procesorů EPI EPAC1.0 architektury RISC-V. Vyrobila je společnost GlobalFoundries (původně výrobní divize AMD) pomocí svého unikátního procesu 22FDX (jde nikoli o dnes běžný FinFET, ale o klasický 22nm FD-SOI).

Čipy jsou velké 26,97 mm², obsahují ekviv. 93 miliónů logických bran a dodány jsou v FCBGA pouzdře 22×22, přičemž cílová frekvence běhu je 1 GHz. V tuto chvíli za sebou mají ukázkový kód Hello World a bude probíhat další ladění architektury.

Joe Biden jmenoval šéfku AMD do svého poradního týmu

Dr. Lisa Su je novým členem poradního sboru amerického presidenta, a to pro oblast vědy a technologie. Připojí se tak k Dr. Billu Dalymu (vědecký šéf Nvidie), Dr. Ericu Horvitzovi (vědecký šéf Microsoftu) a Philu Veneablesovi (šéf informační bezpečnosti v Google) a řadě dalších expertů v poradním sboru.

AMD a Mediatek dohromady?

Internetem kolují zvěsti, dle kterých se chystá nějaká větší míra spolupráce společnosti AMD s tchaj-wanských MediaTekem. Tu první jistě netřeba představovat, v současnosti výrobce nejlepších x86 procesorů a dvorní dodavatel do všech Playstationů a Xboxů. Ten druhý pak je jednou z nejvýznamnějších firem na poli mobilních ARM SoC. AMD v minulosti s ARMy koketovala (mj. projekt architektury K12) a o MediaTeku lze minimálně říci, že se nebojí nekonvenčních řešení (vzpomeňme ARM čipy s big.LITTLE konceptem tvořeným třemi typy CPU jader, například Helio X30) a současně se drží vlny nástupu 5G technologií. Co by z celé věci mohlo vzejít, blíže rozebírá Jan Olšan na Cnews.

Nový textový editor pro GNOME

GNOME má stále svůj Gedit, neboli „Textový editor“. Ondřej Kolín píše na MojeFedora o tom, že Christian Hergert však po večerech uháčkoval nový podobný editor, který prozíravě nazval Text Editor. Staví na GTK4 / GtkSourceView a má ambice stát se výchozím textovým editorem pro GNOME.

Oproti Geditu má některé zajímavé vlastnosti, například rychlejší podporu regulárních výrazů, nové barevné styly (včetně Adwaita Dark a dalších), přehlednějšího UI či renderování přes OpenGL a uchovávání aktivního posledního sezení. Nepočítá se však s pluginy, protože ty umí Christianův předchozí projekt, program GNOME Builder. Zájemcům pro vyzkoušení je k dispozici na Flathubu.