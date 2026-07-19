Nový X11 server napsaný v x86 assembleru, KDE zase úspornější

Týden v KDE: další snížení potřeby RAM a spousta oprav
Přehled novinek projektu desktopového prostředí KDE opět v podání Nate Grahama a Johna Venesse.
„Nejstarší“ verzí, o které dnes bude řeč, je aktualizační vydání Plasma 6.6.7. Zde vývojáři opravili systémová nastavení, část KWin efektů, kde bylo potřeba opravit nastavení položek, kde výchozí hodnoty pozměňuje sama distribuce systému. Do řady 6.6 už toho obecně bývá méně, o to výživnější jsou opravy pro Plasmu 6.7.
Plasma 6.7.3 dostává opravu jedné regrese v
ksystemstats vedoucí k pádu při probouzení ze spánku. Dále je řešena netypická situace kolem nastavení času spánku, když jej přeruší některé monitory přesně v momentě, kdy je vypnutí do spánku realizováno. Plasma 6.7.4 dostává řešení spousty dalších chyb, včetně padání Discoveru, vzdálené plochy, vzhledu některých částí Nastavení systému i Discoveru.
Plasma 6.8 dostává aktualizaci pro KWin, která zajistí automatické použití věcí jako stíny, zaoblení a podobné efekty i pro aplikace a okna používající client-side dekorace – jde například o Steam a Discord. Nově také lze v systémové monitoru řešit afinitu CPU, tedy přiřazovat úlohy konkrétním CPU jádrům či jejich skupinám. Šest-osmička Také dostává stránku pro nastavení chování oken v Nastavení systému, přepsanou do QML a patřičně modernizovanou.
Z technických věcí vývojáři stihli další optimalizaci, díky které Frameworks 6.29 přinesou opět o trošku sníženou spotřebu paměti ze strany Plasmy (míří do ksvg a kguiaddons). KDE Gear 26.12 pak přichází o nastavení Connection Preferences, které vývojáři označují za dnes již k ničemu, navíc esotericky vypadající. Je pryč.
Dva týdny v GNOME
Dvěstěpadesátýsedmý přehled novinek projektu GNOME Přišel minulý týden příliš pozdě, takže si dáme dvojnásobnou dávku. Moc toho nebude, s ohledem na právě probíhající GUADEC.
Minulý týden Sophie vydala novou vývojovou verzi knihovny glycin 2.2.alpha.6. Ta přináší podporu čtení a zápisu pixel density pro JPEG, PNG a TIFF, přidává načítání OpenEXR obrázků a Radiance HDR. Projekt skončil s knihovnou lcms2 a přešel na moxcms, napsané v Rustu a s lepší, rychlejší podporou ICC profilů.
Tento GUADECový týden z 258. přehledu novinek Sophie informuje o vydání verze Glycin 2.2.alpha.7, která přináší například lepší podporu dalších platforem v rámci knihovny libglycin (nové patche pro macOS či Windows MSVC, plus podpora cross-compilation), přidání podpory konverze hodnot pixel density mezi různými jednotkami pro výše zmíněné formáty, plus možnost vypnout sandbox glycinu s předvolbou
GLYCIN_DISABLE_SANDBOX=i-know-the-risks
Frame je nový X11 Server napsaný kompletně v x86_64 assembleru
Po vlastně konzervativním forku XLibre a následném Yserveru psaném v Rustu s pomocí AI tu máme další příspěvek na pole X11 serverů, tentokrát opravdu hardcore záležitost. Jmenuje se Frame a je za pomoci AI / LLM napsán v assembleru pro platformu x86_64.
Frame je malý, má pouhých 25 tisíc řádků kódu. Nevyužívá externí závislosti jako Mesa, FreeType, Xlib, či libc, komunikuje přímo se systémovými voláními Linuxu a DRM/KMS + evdev pro vstupy. Vznikl za několik málo týdnů s využitím AI Claude Code, autorem je Geir Isene. Dodává, že když něco zlobí, nastartuje Claude Code, řekne mu, co je za problém a věc spolu vyřeší.
Co přijde příště? Možná X11 server napsaný v jazyku Ook! …
Práce na ROCm pro FreeBSD
V rámci stáží pod hlavičkou FreeBSD Foundation se mladý vývojář Sourojeet Adhikari věnuje portování výpočetního systému AMD ROCm na FreeBSD. Projekt již využívá pravidelně aktualizovaný ovladač AMDGPU v úpravě pro FreeBSD, ale ROCm zatím chybí (a AMD se tradičně k podpoře svých GPU na FreeBSD staví poněkud jinak, než k podpoře svých GPU na Orbis OS na Playstationech). Cíle jsou v tuto chvíli skromné, alespoň základní podpora testů vektorového sčítání. V tuto chvíli se již daří zkompilovat na FreeBSD některé komponenty ROCm.
Kolik toho vývojář stihne, uvidíme, ale kompletní HIP / OpenCL bude běh na delší trať, to je jasné. Pokud by ale jednoho dne byla podpora ROCm na FreeBSD bezproblémová, uživatelé tohoto systému by měli konečně k dispozici i něco pořádného a jiného než CUDA spoléhající na uzavřené ovladače Nvidia.