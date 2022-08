Nox na otevřeném enginu, pokemonní hra v terminálu

RPG Nox žije na otevřeném enginu

Westwood Studios stojí za legendárními hrami jako Duna II nebo herní série the Command & Conquer. V roce 2000 toto studio vydalo spolu s Electronic Arts RPG s názvem Nox. Hlavním hrdinou je mladý pozemšťan Jack, který je vtažen do paralelního vesmíru, kde musí porazit zlou čarodějnici Hecubah a její armádu nekromantů, aby se mohl vrátit domů.

Tato hra znovu ožívá na moderních platformách díky otevřenému enginu OpenNox. Jedná se o reimplemtaci původního enginu, která podporuje všechny jeho funkce a přidává i několik nových. Abyste si Nox na tomto enginu zahráli, musíte vlastnit originální hru.

OpenNox, zdroj snímku: OpenNox

Pokemonní hra v terminálu

Pokud rádi lovíte Pokémony, tak teď budete mít možnost dělat to i v terminálu. Pokete je otevřená hra, ve které najdete stvoření podobná Pokémonům, která se klasicky dělí na travní, vodní a ohňová s tím, že každá kategorie má svoje silné a slabé stránky. Pro začátek dostanete základní postavu, kterou pak posíláte do bojů proti ostatním, získáváte tak zkušenosti a postupně ji rozvíjíte. Hra je zatím v rané fázi vývoje, ale už je podle vyjádření tvůrců plně hratelná.





Pokete, zdroj snímku: Pokete – Grey Edition

Bottles nově postaven na forku Wine od Valve

Bottles je aplikace, která spravuje spouštění programů a her určených pro operační systém Windows na Linuxu. Jeho vývoj pokračuje docela rychle a ve svém novém vydání nedávno představil nový spouštěč aplikací s názvem Soda. Ten je postaven na forku vrstvy kompatibility Wine od společnosti Valve a Protonu. Předchozí spouštěč s názvem Caffe vycházel z originálního Wine a kopíroval i všechny jeho aktualizace. Vzhledem tomu, jakým tempem Wine aktualizuje, se tvůrci Bottles rozhodli svým uživatelům poskytnout stabilnější řešení. Kromě toho přibyla experimentální podpora sandboxingu pojmenovaná per-Bottle.

Bottles Soda, zdroj snímku: Bottless

Epic Games vstupuje do Open 3D Foundation

Společnost Epic Games se připojila k nadaci Open 3D Foundation, která dohlíží na vývoj otevřeného herního enginu Open 3D Engine. Tato firma, která stojí mimo jiné za Unreal Enginem se stala jejím prémiovým členem stejně jako například Adobe, AWS, Intel nebo Microsoft. Nebylo přesně oznámeno, co ze svých zdrojů firma nadaci poskytne, známo je pouze to, že Marc Petit, vedoucí vývoje Unreal Engine se stal členem vedení O3D Foundation. Open 3D Engine je otevřený, multiplatformní 3D engine vyvíjený pod licencí MIT určený k tvorbě her, virtuálních světů a simulací ve vysokém rozlišení.

V krátkosti

CorsixTH, moderní otevřený herní engine pro Theme Hospital vyšel ve verzi 0.66. Otevřená arénová střílečka Xonotic 0.8.5 je k dispozici ke stažení.Vyšel OpenRCT2 0.4.1, aktualizovaná verze otevřené reimplementace hry RollerCoaster Tycoon 2. Vyšel fheroes2 0.9.17, otevřený herní engine pro tahovou strategii Heroes of Might and Magic II.