 »   »  Nvidia hází Nouveau klacky pod nohy, Tesla vyvíjí s AMD vlastní AI čip

Nvidia stále hází Nouveau klacky pod nohy?

Je tomu už více než pět let od chvíle, kdy Linus Torvalds ukázal vztyčený prostředníček firmě Nvidia a doplnil jej peprnými slovy a komentářem, že Nvidia je jednoznačně nejhorší firma vůbec z hlediska spolupráce [s linuxovou komunitou]. Pravdou tehdy bylo, že Nvidia se raději hrála na vlastním písečku, vyvíjela slušné uzavřené ovladače a měla poměrně laxní a flegmatický přístup k vydávání potřebných firmwarů pro nová GPU / nové grafické karty, které jsou potřebné pro vytvoření jejich podpory ve svobodné otevřeném ovladači Nouveau, který je součástí jádra, tedy projektu Linux. No a od té doby se zjevně nic nezměnilo.

Dlouholetí vývojáři Nouveau, Martin Peres a Karol Herbst, prezentovali projekt na poslední X.Org konferenci XDC2017 konané v Googleplexu v americkém Mountain View. Jejich poměrně krátké povídání ani nemohlo být delší, jelikož s posledními generacemi GPU Nvidia opět značně pozdržuje vydávání firmwarů či jakoukoli pořádnou podporu vývojářům Nouveau, takže ani nebylo moc co prezentovat. Problémy přetrvávají od vydání řady karet GeForce GTX 900, které s podepsanými firmwary přišly jako první, velmi se vleče zejména podpora správy napájení, bez které nemůže Nouveau obsahovat podporu běhu GPU na maximálních taktech, řízení ventilátorů karet či provozních parametrů (což je u grafických karet s každou další generací vždy o další velký kus komplexnější záležitost).

Z posledního vývoje tedy platí, že projekt Nouveau směřuje k podpoře OpenGL 4.5 (ještě chybí pár věcí), implementován je multi-stream transport pro DisplayPort, ale chybí již zmíněné věci kolem řízení parametrů vycházející z nedostupnosti podepsaných firmwarů. Navíc komunikace s Nvidií v podstatě ustala, neboť „jediný člověk přes open-source“ firmu loni opustil. Nvidia sama pracuje na open-source ovladači NVGPU pro Android, ale ten nebude nikdy akceptován v linuxovém upstreamu.

Žádná hrozba od AI se neblíží

Alespoň tolik v těchto dnech tvrdí John Giannandrea, šéf týmu zabývajícího se v Googlu umělou inteligencí a současně firemní vicepresident. John Giannandrea je tak v čisté opozici vůči AI skeptikům formátu Elona Muska a budoucnost vidí podobně pozitivně jako třeba Mark Zuckerberg z facebooku. Kolem AI vidí velké množství hypu, nicméně předpoklady, že někdo přijde s tak pokročilou umělou inteligencí („superhuman“), přičemž vyvstanou všechny ty omílané etické problémy považuje zbytečné a nezodpovědné.

Příliš jiné prohlášení od šéfa AI ve firmě AI se v různých obdobách de facto primárně věnující od samotného počátku, asi čekat nelze. Většina produktů a služeb Googlu, od samotného vyhledávače, systému analýzy hlasu, překladače či čehokoli dalšího stojí na minimálně neuronových sítích učících se z dalších podnětů více a více, zčásti ale na tomu, co dnes chápeme jako umělou inteligenci. John Giannandrea je tak člověkem, který už z povahy své práce musí být přirozeně optimistický, ale který může na druhou stranu mít problém člověka stojícího v lese, ale vidícího pouze jednotlivé stromy.

To automaticky neznamená, že jednoho dne povstane Skynet – pardon, Google – proti lidstvu, ale ani přílišná víra v opak nemusí na být místě. Google však slovy svého představitele říká jasně: umělá inteligence, kterou máme nyní k dispozici je hloupější, než si myslíte, dobrá pouze pro velmi specifické úlohy. Není ani zdaleka tak všeobecně schopná jako čtyřleté dítě. Já dodávám: kde byla reálně nasazená umělá inteligence před 20 lety a kde bude v roce 2037?

HTC zčásti pod Googlem, ale žije dál

Problém drcená společnost HTC, jejíž svého času velmi solidní podíl na rozbíhajícím se trhu chytrých telefonů nyní znamená pozici paběrkující firmičky hluboko za Applem a Samsungem, se ocitá zčásti pod křídly Googlu. Původně se spekulovalo, že Google koupí HTC komplet, nicméně se tak nestalo. Google si od HTC koupil za 1,1 miliardy dolarů v hotovosti zhruba dva tisíce klíčových zaměstnanců, dohoda dále zahrnuje blíže nespecifikovanou neexklusivní licenční dohodu na některé technologie v patentovém portfoliu HTC. Samo HTC si pak ponechalo přibližně polovinu svého týmu pro výzkum a vývoj, nicméně tak jako tak muselo značně zmenšit výdaje na vývoj i marketing

V tomto kontextu je nutné doplnit, že HTC je firmou, která pro Google zajišťuje výrobu stávající generace telefonů Pixel. Sama s posledním přístrojem U11 dosáhla z hlediska kvality mobilní fotografie a videa v testech DXO na nejvyšší příčku vůbec (90 bodů dle staré metodiky DXO), čerstvě převzaly žezlo telefony iPhone, přičemž nejvyšší iPhone 8 Plus dosáhl u DXO na 94 bodů (ale pozor: měřeno novou, značně pozměněnou metodikou). Na spadnutí je uvedení telefonů Pixel 2 od Googlu (začátkem října), přičemž celý svět očekává, jakou kvalitu fotoaparátu tato nová řada předvede.

Tesla Motors vyvíjí vlastní AI čip ve spolupráci s AMD

Umělá inteligence je hodně velkým tahákem posledních měsíců a automobilka Tesla se svým autopilotem, kterému dělají beta testery tak trochu i běžní zákazníci, je často první, která typického BFU v této souvislosti napadne. Tesla má tradiční spolupráci navázanou v Nvidií, její Tegry jí poháněly multimediální prvky ve vozidlech již dříve, Nvidia sama pak vyvíjí AI hardware pro segment automotive založený na ARM CPU (od generických jader Cortex přitom nyní přechází k vlastním ARM64) a GPU generace „Volta“ (přišla jako první s jádry pro tenzorové operace). Jenže AMD také nezahálí, její současné CPU i GPU architektury se řadí mezi to nejlepší na trhu a navíc má v Tesle někoho, koho bychom mohli v dobrém slova smyslu nazvat „trojským koněm“.

Jim Keller léta vyvíjel čipy v AMD a kromě něj v Tesle pracuje více inženýrů původem z AMD. Tesla tak celkem logicky, jistě i na doporučení, zvolila AMD jako partnera pro vývoj vlastního hardwarového AI řešení. U toho lze předpokládat několik možných kombinací komponent. V CPU architekturách lze sice předpokládat spíše volbu ARM než x86, nicméně u GPU lze naopak očekávat nějaký derivát standardní architektury, která je s každou další generací více a více flexibilní co do možných úprav. Jak bude případný konkrétní produkt Tesly vzešlý ze spolupráce s AMD, v tuto chvíli nelze snad ani předjímat. Elon Musk však v těchto dnech říká, že sednout do auta, dát si šlofíka a probudit se v cíli cesty, budeme moci už za dva roky.

Ve zkratce

Firmy Microsoft, Facebook a globální telekomunikační společnost Telxius společně dokončily nový podmořský kabel Marea vedoucí na dně Tichého oceánu. Kabel má přibližně 6600 kilometrů a spojuje americké město Virginia Beach se španělským Bilbao. Nový spoj obsahuje osm párů vláken a dokáže přenášet až 160 terabitů za sekundu.

Čtěte také: Optické kabely v oceánu: tudy doopravdy teče internet

V příštím roce bychom se měli dočkat nové generace super přesných GPS čipů. Přesnost by se ze současných metrů měla posunout na decimetry, to alespoň tvrdí společnost Broadcom. Kromě toho by se nové čipy, kterých se v telefonech dočkáme už v průběhu roku 2018, měly spokojit jen s polovičním příkonem a měly by lépe fungovat v městské zástavbě.

Facebook oznámil, že příští týden u některých svých projektů změní licenci na MIT. Konkrétně jde o React, Jest, Flow a Immutable.js. Hlavním důvodem je větší otevření Reactu internetové komunitě. Firma prý chce takto přelicencovat i další projekty, zatím ale nebylo nic víc konkrétního oznámeno. Stále ovšem věří především v kombinaci BSD + Patents.

Microsoft společně se Canonicalem vytvořil upravené linuxové jádro určené pro Azure. Mělo by být šité na míru použitým technologiím, umožnit využití akcelerovaného síťování, nabízet nejnovější Hyper-V ovladače a nabídnout například komunikaci s hypervizorem pomocí Hyper-V socket. Jádro se hlásí jako 4.11.0-1011-azure a součástí odkazovaného článku je i krátký návod, který upravené jádro nahradí standardním. Povinné to tedy není.

Google otestoval pět nejrozšířenějších prohlížečů a našel 17 bezpečnostních chyb v Safari. Project Zero k testům vytvořil nový nástroj, který testuje konkrétně DOM engines jednotlivých prohlížečů. Nejlépe si zatím vede Chrome, ve kterém se našly jen dva nové problémy, IE a Firefox měly shodně čtyři chyby a v Edge se jich našlo šest. Nástroj je k dispozici na GitHubu.