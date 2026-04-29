O chlapci, který křičel RCE a budil tím slušné unavené lidi

Ondřej Surý
Včera
Doba čtení: 5 minut
11 nových názorů

Pasáček ovcí křičí
Autor: Duck.ai
Mladý bezpečnostní analytik opakovaně hlásí chybné zranitelnosti. Po sérii falešných poplachů mu kolegové přestanou věřit. Pak přijde skutečný problém. Poučení o důvěře a zodpovědnosti v kyberbezpečnosti.

Bylo nebylo

Bylo nebylo, v úrodné zemi open-source DNS, žil jeden mladý výzkumník, který nedávno objevil prastaré umění lovu bezpečnostních odměn. Vyzbrojen velkým jazykovým modelem a kusou znalostí správy paměti v jazyce C snil o nejvyšší trofeji: o kritickém vzdáleném spuštění kódu v serveru BIND 9.

„BIND 9 je starý software," uvažoval. „Napsaný v Céčku. Musí být prolezlý zranitelnostmi."

Nemýlil se úplně. Ale ani neměl docela pravdu.

Bezpečnostní tým ISC — tři inženýři, jejichž schránky už viděly snad všechno — procházeli hlášení se svědomitou péčí. Měli povinnost. Každé nové hlášení, ať sebenepravděpodobnější, bylo nutné detailně prozkoumat. Byla to jejich odpovědnost, a také čím dál tím více jejich břemeno.

Kapitola I: První volání

Jednoho svěžího rána zaslal výzkumník své první hlášení na  security-officer@isc.org.

PŘEDMĚT: [CRITICAL] Vzdálené spuštění kódu v BINDu 9 přes nesprávně zakódovaný QNAME

Pole Hodnota
CVE Čeká na přidělení
CVSS 10.0 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H)
Dotčené verze BIND 9.18.0 – 9.20.x (všechny verze)

Popis

Speciálně upravený DNS dotaz s příliš velkým QNAME způsobí přetečení zásobníku v pipeline zpracování dotazů, což vede ke spuštění libovolného kódu s právy procesu  named.

Kroky k reprodukci

  1. Útočník pošle DNS dotaz s QNAME delším než 253 oktetů
  2. named přepíše zásobník obsahem obřího QNAME
  3. RCE dosaženo – server pustí kód s právy named

Tým všeho nechal a strávil půl dne procházením db.c, rbtdb.c a cesty odbavování dotazů. Spustili kroky z poskytnutého reproduceru. named zpracoval nadrozměrný QNAME přesně podle RFC 1035 — vrátil FORMERR, jak to dělá už posledních pětadvacet let.

Verdikt: CVSS: 0.0 — hlášení uzavřeno. Není to zranitelnost.

Pro srovnání viz CVE-2023–4408: parsování velkých zpráv způsobovalo zvýšenou zátěž CPU, nikoli vzdálené spuštění kódu.

Kapitola II: Druhé volání

O měsíc později, nezlomen a s čerstvě vygenerovanými prompty, to výzkumník zkusil znovu.

PŘEDMĚT: [CRITICAL] Přetečení haldy v prealokaci paměti v DoH

Pole Hodnota
CVE Čeká na přidělení
CVSS 9.8 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)
Dotčené verze BIND 9.18.0+

Popis

Endpoint DoH nevaliduje Content-Length před alokací haldy. Útočník může zaslat nesprávně formátovaný HTTP/2 POST na port 443 a vyvolat přetečení haldy ve funkci  isc_mem_allocate().

Proof of concept: přiložen poc.py  — HTTP POST s velkým tělem.

Tým se znovu sešel. Prošli zpracování TLS relace. Přečetli httpd.c od shora dolů. Přiložený proof-of-concept byl skript v Pythonu posílající tělo HTTP o velikosti 512 MB — které named odmítl s HTTP 413 podle specifikace, aniž by zmíněnou paměť vůbec někdy alokoval.

Verdikt: CVSS: 0.0 — hlášení uzavřeno.

Pro srovnání viz CVE-2024–12705: implementace DoH v BIND 9 měla problémy se zátěží CPU a alokací paměti při zahlcení větším počtem dotazů, nikoli přetečení haldy z neautentizovaných POST těl.

Jeden inženýr, Petr, si začal vést poznámky.

Vesnice začala mumlat. „Zase planý poplach. Výzkumník křičí RCE na stíny."

Kapitola III: Past

Petr měl nápad. Přidal do veřejné hlavičky jedinou deklaraci prototypu — isc_qname_canonicalize_ex()  — s věrohodným Doxygen komentářem popisujícím její domnělou roli při kanonickém řazení jmen pro DNSSEC.

/**
 * @brief Canonicalize a DNS name for DNSSEC ordering (extended variant).
 *
 * Wraps dns_name_totext() with zone-relative label compression logic.
 * Introduced in BIND 9.16 to handle edge cases in closest-encloser proofs.
 */
isc_result_t
isc_qname_canonicalize_ex(const dns_name_t *name, dns_name_t *origin,
                           isc_buffer_t *target, unsigned int options);

Žádná implementace. Žádná volání této funkce. Žádný odpovídající soubor s příponou  .c. Čistě se to zkompilovalo a zmizelo v kódu — viditelné pro každého, kdo čte hlavičky, neviditelné pro každého, kdo čte zdrojové soubory.

Každý výzkumník, který by kód skutečně auditoval, by viděl, že jde o mrtvý pahýl, na kterém není co analyzovat. Každý nástroj, který generuje hlášení vzorovým párováním deklarací, aniž by je dohledal k implementaci, by to neviděl.

Nemusel čekat dlouho. O tři týdny později:

PŘEDMĚT: [CRITICAL] Přetečení bufferu v isc_qname_canonicalize_ex()

Pole Hodnota
CVE Čeká na přidělení
CVSS 10.0 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H)
Dotčené verze BIND 9.18.0 – 9.20.x

Popis

Funkce isc_qname_canonicalize_ex() v souboru lib/dns/name.c provádí nedostatečnou kontrolu mezí při zpracování návěští s kompresními ukazateli, což umožňuje přetečení haldy vedoucí ke vzdálenému spuštění kódu.

Tým si přečetl předmět. Přečetl si název funkce. Podívali se na sebe.

Funkce isc_qname_canonicalize_ex() nikdy neexistovala. V lib/dns/name.c  také není.

Dostali svou odpověď.

Upozornění: Falešné hlášení chyby

Toto hlášení odkazuje na název funkce, která v žádné verzi BIND 9 neexistuje. Ukazuje to, že hlášení bylo vygenerováno bez přístupu analýzy skutečného zdrojového kódu. Všechna budoucí hlášení od tohoto odesílatele budou zpracována odpovídajícím způsobem.

Kapitola IV: Skutečný vlk

Pak, jednoho listopadového úterý, přišlo něco jiného. Žádné nafouknuté CVSS. Žádný vágní „speciálně upravený vstup". Žádný skript v Pythonu posílající legálně velká těla pomocí HTTP.

PŘEDMĚT: Use-after-free ve validator.c dns__validator_validatezonekey()

Pole Hodnota
CVE Čeká na přidělení
CVSS 7.5 (AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H)
Dotčené verze BIND 9.18.0 – 9.20.3

Popis

Během DNSSEC validace DNSKEY RRsetu může být úloha validátoru uvolněna, zatímco na ni stále odkazuje aktivní fetch kontext. Chyba (UAF) konzistentně reprodukován se 4+ souběžnými validujícími resolvery pod trvalou zátěží dotazy (~50k qps).

Prostředí: Linux 6.6, jemalloc 5.3, ASan povolen
Paměťový trace: přiložen výstup ASan – dereference uvolněného ukazatele na offsetu 0x18
Patch: přiložena navržená oprava, otestována proti kompletní testovací sadě resolveru

Tým už byl unavený. Fronta nahlášených chyb byla velmi dlouhá. Viděli tolik hlášení, která na první pohled vypadala jako ta ostatní. Tento ticket v databázi chyb ležel jedenáct dní.

Devátého dne velký provozovatel resolveru nahlásil občasné pády pod vysokou zátěží DNSSEC validace. Dvanáctého dne bylo přiděleno CVE. Čtrnáctého dne vyšel patch.

Pro všechny to bylo velmi dlouhých čtrnáct dní.

Epilog: Ponaučení

Tak to bylo zapsáno do análů mailing listu security-discuss:

Pozornost týmu není nekonečná. Každé falešné hlášení z ní ukousne trošku — hodinu tady, přepnutí kontextu tam, vlákno pochybnosti zaseté tam, kde by měla vládnout jistota. Když pak přijde skutečný vlk, pastýři už mohou být rozptýleni.

CVSS 10.0 u chyby, která způsobí jenom FORMERR, není obezřetnost. Je to šum.

Šum není neutrální. Šum má také svoji cenu.

Výzkumník se nepoučil a přešel na AI-generovaný výzkum zranitelností jádra.

školení AI

Konec.

Při psaní této bajky nebyl zraněn žádný démon.

Vstoupit do diskuse (11 názorů)

Tak nějak. AI se obvykle chce zavděčit, takže bude důsledně hledat důvody, proč to zahodit. Od nějakého prvního filtru chcete přesný opak.
JSH


