O chlapci, který křičel RCE a budil tím slušné unavené lidi

Bylo nebylo
Bylo nebylo, v úrodné zemi open-source DNS, žil jeden mladý výzkumník, který nedávno objevil prastaré umění lovu bezpečnostních odměn. Vyzbrojen velkým jazykovým modelem a kusou znalostí správy paměti v jazyce C snil o nejvyšší trofeji: o kritickém vzdáleném spuštění kódu v serveru BIND 9.
„BIND 9 je starý software," uvažoval. „Napsaný v Céčku. Musí být prolezlý zranitelnostmi."
Nemýlil se úplně. Ale ani neměl docela pravdu.
Bezpečnostní tým ISC — tři inženýři, jejichž schránky už viděly snad všechno — procházeli hlášení se svědomitou péčí. Měli povinnost. Každé nové hlášení, ať sebenepravděpodobnější, bylo nutné detailně prozkoumat. Byla to jejich odpovědnost, a také čím dál tím více jejich břemeno.
Kapitola I: První volání
Jednoho svěžího rána zaslal výzkumník své první hlášení na
security-officer@isc.org.
PŘEDMĚT:
[CRITICAL] Vzdálené spuštění kódu v BINDu 9 přes nesprávně zakódovaný QNAME
|Pole
|Hodnota
|CVE
|Čeká na přidělení
|CVSS
|
10.0 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H)
|Dotčené verze
|BIND 9.18.0 – 9.20.x (všechny verze)
Popis
Speciálně upravený DNS dotaz s příliš velkým QNAME způsobí přetečení zásobníku v pipeline zpracování dotazů, což vede ke spuštění libovolného kódu s právy procesu
named.
Kroky k reprodukci
- Útočník pošle DNS dotaz s QNAME delším než 253 oktetů
namedpřepíše zásobník obsahem obřího QNAME
- RCE dosaženo – server pustí kód s právy
named
Tým všeho nechal a strávil půl dne procházením
db.c,
rbtdb.c a cesty odbavování dotazů. Spustili kroky z poskytnutého reproduceru.
named zpracoval nadrozměrný QNAME přesně podle RFC 1035 — vrátil
FORMERR, jak to dělá už posledních pětadvacet let.
Verdikt:
CVSS: 0.0 — hlášení uzavřeno. Není to zranitelnost.
Pro srovnání viz CVE-2023–4408: parsování velkých zpráv způsobovalo zvýšenou zátěž CPU, nikoli vzdálené spuštění kódu.
Kapitola II: Druhé volání
O měsíc později, nezlomen a s čerstvě vygenerovanými prompty, to výzkumník zkusil znovu.
PŘEDMĚT:
[CRITICAL] Přetečení haldy v prealokaci paměti v DoH
|Pole
|Hodnota
|CVE
|Čeká na přidělení
|CVSS
|
9.8 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)
|Dotčené verze
|BIND 9.18.0+
Popis
Endpoint DoH nevaliduje
Content-Length před alokací haldy. Útočník může zaslat nesprávně formátovaný HTTP/2 POST na port 443 a vyvolat přetečení haldy ve funkci
isc_mem_allocate().
Proof of concept: přiložen
poc.py — HTTP POST s velkým tělem.
Tým se znovu sešel. Prošli zpracování TLS relace. Přečetli
httpd.c od shora dolů. Přiložený proof-of-concept byl skript v Pythonu posílající tělo HTTP o velikosti 512 MB — které
named odmítl s HTTP 413 podle specifikace, aniž by zmíněnou paměť vůbec někdy alokoval.
Verdikt:
CVSS: 0.0 — hlášení uzavřeno.
Pro srovnání viz CVE-2024–12705: implementace DoH v BIND 9 měla problémy se zátěží CPU a alokací paměti při zahlcení větším počtem dotazů, nikoli přetečení haldy z neautentizovaných POST těl.
Jeden inženýr, Petr, si začal vést poznámky.
Vesnice začala mumlat. „Zase planý poplach. Výzkumník křičí RCE na stíny."
Kapitola III: Past
Petr měl nápad. Přidal do veřejné hlavičky jedinou deklaraci prototypu —
isc_qname_canonicalize_ex() — s věrohodným Doxygen komentářem popisujícím její domnělou roli při kanonickém řazení jmen pro DNSSEC.
/** * @brief Canonicalize a DNS name for DNSSEC ordering (extended variant). * * Wraps dns_name_totext() with zone-relative label compression logic. * Introduced in BIND 9.16 to handle edge cases in closest-encloser proofs. */ isc_result_t isc_qname_canonicalize_ex(const dns_name_t *name, dns_name_t *origin, isc_buffer_t *target, unsigned int options);
Žádná implementace. Žádná volání této funkce. Žádný odpovídající soubor s příponou
.c. Čistě se to zkompilovalo a zmizelo v kódu — viditelné pro každého, kdo čte hlavičky, neviditelné pro každého, kdo čte zdrojové soubory.
Každý výzkumník, který by kód skutečně auditoval, by viděl, že jde o mrtvý pahýl, na kterém není co analyzovat. Každý nástroj, který generuje hlášení vzorovým párováním deklarací, aniž by je dohledal k implementaci, by to neviděl.
Nemusel čekat dlouho. O tři týdny později:
PŘEDMĚT:
[CRITICAL] Přetečení bufferu v isc_qname_canonicalize_ex()
|Pole
|Hodnota
|CVE
|Čeká na přidělení
|CVSS
|
10.0 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H)
|Dotčené verze
|BIND 9.18.0 – 9.20.x
Popis
Funkce
isc_qname_canonicalize_ex() v souboru
lib/dns/name.c provádí nedostatečnou kontrolu mezí při zpracování návěští s kompresními ukazateli, což umožňuje přetečení haldy vedoucí ke vzdálenému spuštění kódu.
Tým si přečetl předmět. Přečetl si název funkce. Podívali se na sebe.
Funkce
isc_qname_canonicalize_ex() nikdy neexistovala. V
lib/dns/name.c také není.
Dostali svou odpověď.
Upozornění: Falešné hlášení chyby
Toto hlášení odkazuje na název funkce, která v žádné verzi BIND 9 neexistuje. Ukazuje to, že hlášení bylo vygenerováno bez přístupu analýzy skutečného zdrojového kódu. Všechna budoucí hlášení od tohoto odesílatele budou zpracována odpovídajícím způsobem.
Kapitola IV: Skutečný vlk
Pak, jednoho listopadového úterý, přišlo něco jiného. Žádné nafouknuté CVSS. Žádný vágní „speciálně upravený vstup". Žádný skript v Pythonu posílající legálně velká těla pomocí HTTP.
PŘEDMĚT:
Use-after-free ve validator.c dns__validator_validatezonekey()
|Pole
|Hodnota
|CVE
|Čeká na přidělení
|CVSS
|
7.5 (AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H)
|Dotčené verze
|BIND 9.18.0 – 9.20.3
Popis
Během DNSSEC validace DNSKEY RRsetu může být úloha validátoru uvolněna, zatímco na ni stále odkazuje aktivní fetch kontext. Chyba (UAF) konzistentně reprodukován se 4+ souběžnými validujícími resolvery pod trvalou zátěží dotazy (~50k qps).
Prostředí: Linux 6.6, jemalloc 5.3, ASan povolen
Paměťový trace: přiložen výstup ASan – dereference uvolněného ukazatele na offsetu
0x18
Patch: přiložena navržená oprava, otestována proti kompletní testovací sadě resolveru
Tým už byl unavený. Fronta nahlášených chyb byla velmi dlouhá. Viděli tolik hlášení, která na první pohled vypadala jako ta ostatní. Tento ticket v databázi chyb ležel jedenáct dní.
Devátého dne velký provozovatel resolveru nahlásil občasné pády pod vysokou zátěží DNSSEC validace. Dvanáctého dne bylo přiděleno CVE. Čtrnáctého dne vyšel patch.
Pro všechny to bylo velmi dlouhých čtrnáct dní.
Epilog: Ponaučení
Tak to bylo zapsáno do análů mailing listu security-discuss:
Pozornost týmu není nekonečná. Každé falešné hlášení z ní ukousne trošku — hodinu tady, přepnutí kontextu tam, vlákno pochybnosti zaseté tam, kde by měla vládnout jistota. Když pak přijde skutečný vlk, pastýři už mohou být rozptýleni.
CVSS 10.0 u chyby, která způsobí jenom
FORMERR, není obezřetnost. Je to šum.
Šum není neutrální. Šum má také svoji cenu.
Výzkumník se nepoučil a přešel na AI-generovaný výzkum zranitelností jádra.
Konec.
Při psaní této bajky nebyl zraněn žádný démon.