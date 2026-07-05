Obnova po resetu GPU v GNOME, nahrávání 4k/60p videa přes USB

Týden v KDE: nejen novinky pro Plasmu 6.8
Uběhl další týden. Plasma 6.8 dostává aktualizovaný nástroj pro výběr Emoji na verzi Unicode 17, díky čemuž si uživatelé KDE Plasmy budou moci dopřávat ještě větší výběr Emoji, než dosud.
Do současné řady 6.7 míří pár vylepšení, pro Plasmu 6.7.2 to například přesunutí globálních akcí “Move Mouse to Focus” a “Move Mouse to Center” mimo zoom efekt, aby fungovaly, i když je tento efekt vypnut. Plasma 6.7.3 zase dostává zobrazování výsledků vyhledávání v KRunner Bookmarks už pro dvouznaková zadání, běh je pak také o něco úspornější. Trochu srovnán je vzhled nastavení akcí pro widget schránky
Animace hopsající ikonky při spouštění aplikace dostane v Plasmě 6.8 lepší, fyzikálně založenou animaci, s jemnějšími doběhly a vyšší snímkovou frekvencí. Dále zde najdeme novou animaci pro posouvající se notifikace, též využívající přirozeně vypadající posuv. Naopak z systému mizí tajná klávesová zkratka (dříve Meta+Ctrl+x) pro zapnutí akcí schránky – příliš často se uživatelům stávalo, že to omylem zmáčkli a pak se nestačili divit. V Discoveru je zase přejmenována kategorie “CD and DVD” na “Disc Burning”, lépe to odpovídá jejímu obsahu pouze vypalovacích aplikací. Nově také DrKonqi explicitně upozorní, že už lze bezpečně okno zavřít.
Dvě opravy míří do Plasmy 6.6.6 (zabezpečení proti ošklivě upraveným .desktop souborům a zabezpečení proti útoku využívajícímu
ksystemstats_intel_helper).
Další opravy dostala také Plasma 6.7.2, například opravu zobrazení SDR obsahu na HDR systému, kdy tento vypadal jako desaturovaný, plus je zde oprava regrese v ICC profilech, kdy byly zobrazovány chybné barvy. Řešeno je i lagování KWin při hraní špatně optimalizovaných her přes Steam Proton.
Ostatní už míří do Plasmy 6.7.3, například vypnutí služby Kameleon ve výchozím nastavení, aby se už neaplikovaly změny barvy nasvícení kláves na RGB klávesnicích tam, kde jsou změny vypnuty – kontext této úpravy je legrační. KDE přidalo podporu LED pruhu na Steam Machine, což současně aktivovalo tuto věc i pro ony RGB klávesnice, kvůli dříve existující chybě.
Dvě různé opravy míří do Plasmy 6.8, jedna se týká padání Plasmy, další RDP klientů. Jedna specifická oprava pro XWayland pak putuje do KDE Frameworks 6.28.
Z technických vylepšení tu máme opravu současné výkonnostní regrese spočívající v přílišné zátěži CPU ze strany KWin na některých Intel systémech, která míří do Plasmy 6.7.3. Plasma 6.8 zase přinese implementaci Emulated Input 1.6. a připraven je přechod KWin na striktní využívání OpenGL ES – je to kvůli řadě starých GPU, které potřebují tuto jednodušší verzi, plus kvůli skutečnost, že implementace běhu na Vulkanu je stále v procesu.
Více v pravidelném týdenním přehledu, který připravili již tradičně Nate Graham a John Veness.
Týden v GNOME #256: jedna pořádná super věc
Aktuální přehled novinek v projektu GNOME zase obsahuje pár věcí v aplikacích třetích stran, na což dnes nejsou síly, takže zájemce o méně-podstatnosti odkazuji tam a povíme si jen o jedné důležité věci.
V rámci letošního Google Summer of Code 2026 totiž v projektu GNOME probíhá vývoj podpory resetu / recovery v případě zamrznutí GPU, na bedrech to má Toluwaleke Ogundipe. Kompozitor Mutter si aktuálně s takovou situací neumí poradit, desktopové prostředí pak buď zamrzne, nebo celé spadne. Běžící projekt má za cíl implementovat potřebnou recovery path: detekovat reset GPU, počkat na jeho dokončení, znovu vytvořit celý kontext a posunout všechny obnovené změn zpět skrze kompozitor.
Vývojáři se podařilo již obnovu po resetu implementovat, sezení při resetu GPU zůstane použitelné, chybí ale několik věcí, například automatické obnovení framebufferu či oprava pozadí plochy. Toluwaleke k tomu na webu GNOME sepsal velmi obsáhlý blogpost.
Další GPU věci pro Intel Nova Lake míří do jádra Linux 7.3
Vývojáři Intelu pokračují v přípravných pracích na podpoře architektury Nova Lake, resp. jejího GPU typu Xe3P. Nově víme o vylepšení jak pro grafickou stránku, tak podporu výstupů této generace, a to v budoucím jádru Linux 7.3 (verzi 7.2 už z pochopitelných důvodů tento kód nestihne).
Věc je součástí prvního pull requestu do
drm-intel-next pro jádro 7.3. Intel zde aktivuje tzv. Common Mode Timing Generator (CMTG), který je součástí displejové cesty procesorů Intel od Lunar Lake výše. Na starosti má třeba synchronizaci obsahu napříč více výstupy, tedy včetně eDP a externího výstupu u notebooků. Druhou novinkou v tomto balíku pro Nova Lake pak je tzv. „Display C3 with Clock Off“, ještě efektivnější low-power stav integrovaných grafických jader Intel.
Nahrávání 4k/60p videa přes USB bude spolehlivější
Phoronix rekapituluje letitou „osinu v linuxovém zadku“, tedy neschopnost spolehlivého záznamu videa přes USB zařízení v kvalitě 4k při 60 fps, resp. nejnovější vývoj v této oblasti. Odkazuje přitom na zjištění čtenáře Johannese Brüderla, který se rozepsal právě o nejnovějším vývoji na tomto polu.
Johannes píše, že tato věc je na Linuxu tradiční bolístkou, mimo jiné z důvodů extrémní komplikovanosti související i s tradičním zaostáváním či přímo absencí rozumných ovladačů pro zachytávací produkty. Ovladače typicky buď nejsou, nebo vznikají reverzním inženýrstvím „na koleni“ a zatímco tak obecně USB zařízení celkem fungují, problémem je specificky náročnější 4k video v 60 fps. Zde zachytávací produkty typicky padají z 10Gbit/s přenosu na 5Gbit/s, což stačí jen na 30 fps, nikoli na 60 fps.
Proto před několika měsíci Johannes přispěl do jádra Linux 6.19 kódem pro Elgato 4K X, který eliminuje ono snižování přenosové rychlosti, ale chce to obecné řešení, ne úpravu pro jeden produkt. S jádrem Linux 7.1 by už karty jako AverMedia Live Gamer Ultra 2.1, ASUS TUF 4K PRO, UGREEN 35871 či EZXCAP401 buď problémy mít neměly, nebo jim bude stačit podobná obezlička, ajko pro Elgato. Situace by se tedy měla již brzy vyřešit.