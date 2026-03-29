Obnova sezení KDE Plasma i na Waylandu, Intel Xe řeší out-of-memory

Týden v KDE: v hlavní roli opět Plasma 6.7
První novinkou tohoto týdne, jíž Nate Graham a John Veness vypichují v pravidelném přehledu, je vylepšené, daleko snadnější nastavení citlivosti mikrofonu – nově může uživatel nahrát záznam a nahrávku si ihned pustit zpět, díky čemuž hned pozná, zdali nastavil vhodnou citlivost záznamu a může ji přesně doladit. Přibyl také nový notifikační portál umožňující konfigurovat oznámení z Flatpak aplikací, případně dalších aplikací běžících v jiném systému izolovaných procesů – aplikace tohoto typu tak mohou využívat stejná nastavení jako jejich „běžné verze“.
Opět o něco vylepšen je i dialog pro výběr obrazovky, např. při sdílení nebo nahrávání plochy, kde se nyní zobrazují i vizuální náhledy s tapetami plochy (pro lepší orientaci). Plasma také odteď opouští vlastní speciální dialog pro otvírání složek, kde nově bude využívat standardní dialog pro otevření, avšak se zobrazením pouze složek. Mění se také nastavení Plasma Vaults, kde uzamčené trezory mají nyní přípojné body nastaveny „pouze pro čtení“ a jsou označeny i příslušnou ikonou zámku.
Pár vylepšení míří i do aktualizační verze Plasmy 6.6.4, stejně jako sedm oprav, kde jedna například řeší padání OBS studia za určitých okolností.
Vylepšení po technické stránce zahrnují podporu více grafických karet, kde je v KWin implementována nová metoda „multi-GPU swapchain“, slibující do budoucna vyšší výkon a lepší podporu API Vulkan. Řešen je i nástroj Spectacle, který na multi-GPU systémech při nahrávání obrazovky nově volí vždy správné vykreslovací zařízení.
Teď možná to, co nejvíc potěší nejvíce z nás: po více než 6 letech byl dokončen a začleněn Wayland protokol pro obnovu relací (Session Restore).
Týden v GNOME: aktualizační verze 48.10
Máme na světě čerstvé GNOME 50, většina distribucí už adaptovala minimálně dřívější devětačtyřicítku, takže vývojáři v tomto kontextu hlásí, že vydali GNOME 48.10, které je finální vydání řady 48. Uživatelům se doporučuje přejít na GNOME 50, verze 48 bude již 11. dubna označena za end of life (EOL).
Jinak tu máme spíše drobnosti, jak je zvykem. Fonts 50 přinášejí přepracovanou mřížku náhledů, která je plynulejší a najdeme zde i trvale viditelný panel vyhledávání písem. Z GNOME Circle tu máme například jednoduchý časovač pro techniku Pomodoro, Warp 1.0 pro rychlý přenos souborů, Video Trimmer 26.03 s časovými značkami, Identity 26.03 pro porovnávání obrázků a videí. Mezi projekty třetích stran pak Cambalache 1.0, nástroj pro WYSIWYG tvorbu uživatelských rozhraní pro GTK3 a GTK4, nový balík karetních her Solitaire (např. Klondike, FreeCell, Spider), minimalistický editor Typesetter pro Typst s automatickou kontrolu gramatiky (v tuto chvíli jen angličtinu) a další.
Framework Computer navyšuje finanční podporu desktopového prostředí KDE
Společnost Framework Computer, kterou netřeba na Rootu představovat, navýšila svou podporu projektu a komunity KDE, kde se nyní stává jejím patronem.To u KDE konkrétně znamená, že společnost do 50 zaměstnanců přispívá minimálně 5 tisíc eur ročně, větší pak 10 tisíc eur ročně.
Framework je sponzorováním open-source projektů poměrně známý, z dřívějších Phoronix připomíná třeba Xfce, NetBSD, FreeBSD, NixOS, Hyprland či LVFS (a mnoho dalších). V rámci KDE stoupá v žebříčku na úoveň velikánů jako Google, Canonical, SUSE, Blue Systems, The Qt Company či též hardwarových výrobců jako TUXEDO Computers a Slimbook.
GeForce 595: Plasma 6.6.3 v průměru o 20 % rychlejší než GNOME 50, o téměř 50 % s Radeonem
Phoronix oestoval výkon her běžících na Ubuntu 26.04 s Radeonem i GeForce. Výsledky jsou možná až šokující. Pro Radeon RX 9070 XT s Mesa 26.0/AMDGPU vychází běh na Plasmě o téměř 50 % lépe, tedy hry dosahují o téměř 50 % vyšších hodnot fps, než když běží vše na GNOME 50. U GeForce RTX5080 s ovladačem řady 595 jde o +20 % ve prospěch Plasmy.
Na jednu stranu by se dalo říci, že práce v KWin, které tým KDE odvedl na jeho rozšíření do podoby Wayland kompozitoru (psali jsme o tom mnoho let) dopadly skvěle. Na stranu druhou ale ponechme času prostor prověřit, zdali na vině takto masivních rozdílů nění něco jiného, třeba nějaké nastavení v Ubuntu.
Novinka v Intel Xe: karty Arc už nebudou padat při přeplnění paměti
Grafický ovladač Intel Xe přinese v rámci jádra Linux 7.1 důležité vylepšení v oblasti správy paměti. Vývojáři přidávají podporu tzv. „Purgeable Buffer Objects“, kde je implementováno nové user-space API umožňující aplikacím dávat jádru hinty, jak nakládat s pamětí. To by mělo zlepšit celkovou efektivitu běhu. Vedle toho pak bylo implementováno řešení pro situace, kdy paměť začne docházet / dojde, tedy out-of-memory (OOM). Aplikace budou moci označit určité bloky dat v paměti grafické karty jako „postradatelné“ (může jít o různé cache, či data, která lze znovu snadno vygenerovat pro jejich opětovné využití). Zavádí se nové stavy paměti
DONTNEED (obsah bufferu není v danou chvíli kriticky nutný a může být v případě potřeby uvolněn – purged) a
PURGED (prostor bufferu byl opravdu uvolněn pro jiné potřeby). K volání těchto bufferů ovladač využije standardní kernelový mechanismus, systémové volání madvise.
Uživatelům karet Arc by se tak nově měly vyhýbat případné mezní situace, kdy grafické kartě dojde její vRAM a nastane chyba typu out-of-memory. Jistě to nebude 100%, protože mohou jistě nastat situace, kdy už nepůjde uvolnit žádný další blok a přitom budou další požadavky na paměť, každopádně taková mezní situace bude ještě výrazně výjimečnější, než dosud. V tuto chvíli probíhají další práce v rámci balíku Mesa, aby novinku ovladače Xe mohly transparentně využívat aplikace běžící přes OpenGL a Vulkan. Očekává se začlenění v rámci Linuxu 7.1 (pull request už je ve vývojové větvi DRM-Next) a případně dobově odpovídající verze balíku Mesa.