Obsah

1. Obousměrná fronta – deque – v programovacím jazyku Go

2. Instalace balíčku deque

3. Konstruktor obousměrné fronty s uvedením typů prvků





4. Operace push back, růst počtu prvků a kapacity fronty

5. Algoritmus pro zvýšení kapacity fronty při přidávání prvků





6. Čtení prvků z čela (začátku) fronty

7. Oboustranná fronta ve funkci klasické fronty: dvojice operací push back + pop front a push front + pop back

8. Oboustranná fronta ve funkci klasického zásobníku: dvojice operací push back + pop back a push front + pop front

9. Praktické využití zásobníku – výpočet výrazu zapsaného v RPN

10. Rotace prvků v oboustranné frontě

11. Časová složitost operací prováděných s oboustrannou frontou

12. Implementace benchmarku

13. Výsledky benchmarků pro krátké obousměrné fronty

14. Výsledky benchmarků pro fronty s větším počtem prvků

15. Závěrečné zhodnocení

16. Příloha 1: CSV soubor s výsledky benchmarků

17. Příloha 2: Názvy operací s obousměrnou frontou

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na Internetu

1. Obousměrná fronta – deque – v programovacím jazyku Go

V programovacím jazyku Go nalezneme podporu pro několik datových kontejnerů. Jedná se především o pole, řezy (tedy o „pohledy“ na pole) a o mapy (nepřímo vlastně i o kanály), které jsou ve standardní knihovně doplněny o několik dalších kontejnerů. Ovšem zdaleka zde nenalezneme všechny potřebné datové kontejnery. Jedním z velmi užitečných kontejnerů je kontejner nazvaný deque, což je jedna z možných implementací obousměrné fronty (double ended queue). Jedná se tedy o kontejner, který podporuje operace připojení nového prvku k oběma koncům fronty popř. naopak k získání (a popřípadě i k odstranění) prvku z libovolného konce. Podporovány jsou ovšem i další dvě operace, které typicky u implementací „čistých“ obousměrných front nenajdeme. Jedná se o operaci určenou pro rotaci prvků uložených ve frontě a taktéž o operaci, která dokáže do fronty vložit prvek na určené místo.

Poznámka: obousměrnou frontu je možné pochopitelně použít i ve funkci zásobníku (stack), což si ostatně ukážeme v navazujících kapitolách.

Pro programovací jazyk Go vzniklo hned několik implementací obousměrné fronty. Jednu z těchto implementací nalezneme v repositáři https://github.com/gammazero/deque. Tato implementace je interně založena na ring bufferu; jedná se tedy o cyklickou frontu, jejíž kapacita je v případě potřeby zvětšována. Základní operace s obousměrnou frontou jsou optimalizovány jak na rychlost, tak i na spotřebu paměti – nedochází tedy například k realokaci a přesunu prvků. Ovšem jak uvidíme dále, netypické operace, například operace Insert, trvá velmi dlouho a je lineárně závislá na počtu prvků ve frontě.

2. Instalace balíčku deque

Samotná instalace balíčku deque je jednoduchá, protože postačuje použít příkaz:

$ go get github.com/gammazero/deque

Alternativně je možné vytvořit prázdný projekt příkazem:

$ go mod init deque-demo

A následně do nově vzniklého projektu vložit následující zdrojový kód, který balíček deque importuje a následně i používá:

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] fmt.Println(q)) }

Při překladu (resp. přesněji řečeno při prvním překladu) si systém modulů programovacího jazyka Go automaticky vyžádá instalaci balíčku:

$ go get -v github.com/gammazero/deque go: downloading github.com/gammazero/deque v0.2.1 go: added github.com/gammazero/deque v0.2.1

Po úspěšné instalaci by měl automaticky vygenerovaný soubor go.sum obsahovat následující dvojici řádků:

github.com/gammazero/deque v0.2.1 h1:qSdsbG6pgp6nL7A0+K/B7s12mcCY/5l5SIUpMOl+dC0= github.com/gammazero/deque v0.2.1/go.mod h1:LFroj8x4cMYCukHJDbxFCkT+r9AndaJnFMuZDV34tuU=

Poznámka: povšimněte si, že tento balíček závisí pouze na standardní knihovně jazyka Go, takže se nevyžadují žádné tranzitivní závislosti. To je v ekosystému Go dnes již rarita :-)

3. Konstruktor obousměrné fronty s uvedením typů prvků

Balíček gammazero/deque využívá generické datové typy přidané do Go 1.18, takže již v definici proměnné, která reprezentuje obousměrnou frontu, je možné specifikovat typy prvků, které budou ve frontě uloženy:

var q deque.Deque[int]

Fronta má určitou délku, což je počet prvků, které jsou v ní uloženy, a taktéž kapacitu, tj. celkový počet prvků, které je možné do fronty uložit, aniž by se musela alokovat nová paměť. Tyto dvě důležité informace o frontě získáme metodami Deque.Len() a Deque.Cap():

fmt.Println("Deque length: ", q.Len()) fmt.Println("Deque capacity:", q.Cap())

Dokonce je možné si nechat vypsat všechny informace o frontě pouhým výpisem hodnoty příslušné proměnné:

fmt.Println("Deque value: ", q)

Všechny tři výše zmíněné informace o prázdné frontě s výchozí kapacitou jsou vypsány tímto příkladem:

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] fmt.Println("Deque length: ", q.Len()) fmt.Println("Deque capacity:", q.Cap()) fmt.Println("Deque value: ", q) }

Po překladu a spuštění se zobrazí následující údaje:

Deque length: 0 Deque capacity: 0 Deque value: {[] 0 0 0 0}

Poznámka: význam všech čtyřech nul, z nichž každá nese odlišný typ informace, bude popsán dále.

4. Operace push back, růst počtu prvků a kapacity fronty

Jednou ze základních operací s obousměrnou frontou jsou operace pro přidání prvku na začátek fronty nebo na její konec. Pro přidání prvku na konec fronty slouží operace nazvaná push back, která je představována metodou Deque.PushBack(). Této metodě se pouze předá prvek, jenž se má do fronty přidat. Současně budeme sledovat délku fronty i její kapacitu:

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] for i := 1; i <= 10; i++ { q.PushBack(100 + i) fmt.Println("Deque length: ", q.Len()) fmt.Println("Deque capacity:", q.Cap()) fmt.Println("Deque value: ", q) fmt.Println() } }

Povšimněte si, jak se kapacita již po vložení prvního prvku ustálila na hodnotě 16 (mocnina dvou). Zajímavá je taktéž poslední čtveřice číslic, která určuje index prvního prvku, index posledního prvku, délku fronty (počet prvků) i její kapacitu. V demonstračním příkladu z předchozí kapitoly byly všechny čtyři hodnoty nulové, nyní se již mění:

Deque length: 1 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 1 1 16} Deque length: 2 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 2 2 16} Deque length: 3 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 3 3 16} Deque length: 4 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 4 4 16} Deque length: 5 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 5 5 16} Deque length: 6 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 6 6 16} Deque length: 7 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 7 7 16} Deque length: 8 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 108 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 8 8 16} Deque length: 9 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 108 109 0 0 0 0 0 0 0] 0 9 9 16} Deque length: 10 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 0 10 10 16}

5. Algoritmus pro zvýšení kapacity fronty při přidávání prvků

Pojďme si nyní vyzkoušet, jak se vlastně počítá nová kapacita fronty ve chvíli, kdy již není možné do stávající fronty přidat další prvek. Pro tento účel použijeme demonstrační příklad, v němž postupně do fronty vložíme 1000 prvků a (opět postupně) budeme vypisovat její délku a kapacitu:

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] fmt.Println("Length Capacity") for i := 1; i <= 1000; i++ { q.PushBack(i) fmt.Printf("%5d %5d

", q.Len(), q.Cap()) } }

Následující výpis je zkrácen a jsou ukázány jen ta místa, v nichž se mění kapacita:

Length Capacity 1 16 2 16 3 16 ... ... ... 15 16 16 16 17 32 18 32 ... ... ... 31 32 32 32 33 64 34 64 ... ... ... 511 512 512 512 513 1024 514 1024 ... ... ...

Poznámka: samotný algoritmus pro zvětšení kapacity fronty je implementován následujícím relativně jednoduchým způsobem:

// growIfFull resizes up if the buffer is full. func (q *Deque[T]) growIfFull() { if q.count != len(q.buf) { return } if len(q.buf) == 0 { if q.minCap == 0 { q.minCap = minCapacity } q.buf = make([]T, q.minCap) return } q.resize() } // resize resizes the deque to fit exactly twice its current contents. This is // used to grow the queue when it is full, and also to shrink it when it is // only a quarter full. func (q *Deque[T]) resize() { newBuf := make([]T, q.count>>1) if q.tail > q.head { copy(newBuf, q.buf[q.head:q.tail]) } else { n := copy(newBuf, q.buf[q.head:]) copy(newBuf[n:], q.buf[:q.tail]) } q.head = 0 q.tail = q.count q.buf = newBuf }

6. Čtení prvků z čela (začátku) fronty

V následujícím demonstračním příkladu je ukázáno, jakým způsobem se nejdříve fronta naplní (a to od konce, tedy operací push back) a následně se z ní postupně přečtou (a odstraní) všechny prvky, a to v tomto případě od začátku, tedy operací pop front. Povšimněte si, že čtení je prováděno v nekonečné smyčce, abychom zjistili, co se stane ve chvíli, kdy je již fronta prázdná:

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] for i := 1; i <= 10; i++ { q.PushBack(100 + i) fmt.Println("Deque length: ", q.Len()) fmt.Println("Deque capacity:", q.Cap()) fmt.Println("Deque value: ", q) fmt.Println() } fmt.Println() for true { fmt.Println("Pop value: ", q.PopFront()) fmt.Println("Deque length: ", q.Len()) fmt.Println("Deque capacity:", q.Cap()) fmt.Println("Deque value: ", q) fmt.Println() } }

Příklad po svém spuštění nejdříve začne s naplňováním fronty:

Deque length: 1 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 1 1 16} Deque length: 2 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 2 2 16} Deque length: 3 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 3 3 16} Deque length: 4 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 4 4 16} Deque length: 5 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 5 5 16} Deque length: 6 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 6 6 16} Deque length: 7 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 7 7 16} Deque length: 8 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 108 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 8 8 16} Deque length: 9 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 108 109 0 0 0 0 0 0 0] 0 9 9 16} Deque length: 10 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 0 10 10 16}

Posléze se naopak začnou prvky z fronty číst a současně i odstraňovat – mimochodem se právě v tomto okamžiku bude měnit první index ze čtveřice hodnot popisujících stav fronty:

Pop value: 101 Deque length: 9 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 102 103 104 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 1 10 9 16} Pop value: 102 Deque length: 8 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 103 104 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 2 10 8 16} Pop value: 103 Deque length: 7 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 104 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 3 10 7 16} Pop value: 104 Deque length: 6 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 4 10 6 16} Pop value: 105 Deque length: 5 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 5 10 5 16} Pop value: 106 Deque length: 4 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 6 10 4 16} Pop value: 107 Deque length: 3 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 0 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 7 10 3 16} Pop value: 108 Deque length: 2 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 0 0 109 110 0 0 0 0 0 0] 8 10 2 16} Pop value: 109 Deque length: 1 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0] 9 10 1 16} Pop value: 110 Deque length: 0 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 10 10 0 16}

Jakmile je fronta prázdná, dojde k pádu aplikace – vyvolá se panic:

panic: deque: PopFront() called on empty queue goroutine 1 [running]: github.com/gammazero/deque.(*Deque[...]).PopFront(0xc00000e018?) /home/ptisnovs/go/pkg/mod/github.com/gammazero/deque@v0.2.1/deque.go:110 +0x91 main.main() /home/ptisnovs/src/go-root/article_96/04_popfront_panic.go:23 +0x287 exit status 2

Korektní způsob detekce prázdné fronty spočívá ve využití nám již dobře známé metody Deque.Len(). Ta je použita ve druhé programové smyčce:

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] for i := 1; i <= 10; i++ { q.PushBack(100 + i) fmt.Println("Deque length: ", q.Len()) fmt.Println("Deque capacity:", q.Cap()) fmt.Println("Deque value: ", q) fmt.Println() } fmt.Println() for q.Len() > 0 { fmt.Println("Pop value: ", q.PopFront()) fmt.Println("Deque length: ", q.Len()) fmt.Println("Deque capacity:", q.Cap()) fmt.Println("Deque value: ", q) fmt.Println() } }

Výsledek získaný po spuštění tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

Deque length: 1 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 1 1 16} Deque length: 2 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 2 2 16} Deque length: 3 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 3 3 16} Deque length: 4 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 4 4 16} Deque length: 5 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 5 5 16} Deque length: 6 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 6 6 16} Deque length: 7 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 7 7 16} Deque length: 8 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 108 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 8 8 16} Deque length: 9 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 108 109 0 0 0 0 0 0 0] 0 9 9 16} Deque length: 10 Deque capacity: 16 Deque value: {[101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 0 10 10 16} Pop value: 101 Deque length: 9 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 102 103 104 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 1 10 9 16} Pop value: 102 Deque length: 8 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 103 104 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 2 10 8 16} Pop value: 103 Deque length: 7 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 104 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 3 10 7 16} Pop value: 104 Deque length: 6 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 105 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 4 10 6 16} Pop value: 105 Deque length: 5 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 106 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 5 10 5 16} Pop value: 106 Deque length: 4 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 107 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 6 10 4 16} Pop value: 107 Deque length: 3 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 0 108 109 110 0 0 0 0 0 0] 7 10 3 16} Pop value: 108 Deque length: 2 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 0 0 109 110 0 0 0 0 0 0] 8 10 2 16} Pop value: 109 Deque length: 1 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0] 9 10 1 16} Pop value: 110 Deque length: 0 Deque capacity: 16 Deque value: {[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 10 10 0 16}

Poznámka: že je fronta prázdná zjistíme mj. i ze čtveřice indexů popisujících frontu 10 10 0 16. Důležité je, že oba první indexy jsou shodné (a délka je tím pádem nulová).

7. Oboustranná fronta ve funkci klasické fronty: dvojice operací push back + pop front a push front + pop back

Kontejner deque je možné využívat mnoha různými způsoby. V případě, že budeme prvky číst z opačného konce fronty, než k jakému jsou připojovány nové prvky, budeme tímto způsobem realizovat klasickou frontu, neboli queue. Jedna z možných realizací je založena na dvojici operací push back + pop front, tedy připojování prvků na konec fronty a čtení prvků (s jejich odstraněním) ze začátku fronty. Tyto dvě operace jsou v balíčku deque realizovány metodami Deque.PushBack() a Deque.PopFront():

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] for i := 1; i <= 10; i++ { q.PushBack(100 + i*2) q.PushBack(101 + i*2) fmt.Println(q.PopFront()) } for q.Len() > 0 { fmt.Println(q.PopFront()) } }

V demonstračním příkladu vložíme do fronty vždy dva prvky a jeden přečteme (s jeho odstraněním). Ve druhé smyčce odstraníme zbylé prvky z fronty. Povšimněte si, že nezávisle na tom, jak jsou metody PushBack a PopFront promíchány, je vždy zachováno pořadí čtených prvků:

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Deque nabízí symetrické operace a tudíž je možné běžnou frontu realizovat jak již zmíněnou dvojicí operací push back + pop front, tak i operacemi push front + pop back. Z hlediska uživatele je výsledný efekt naprosto stejný a současně jsou obě alternativy i stejně rychlé (to ovšem nemusí platit vždy – záleží na konkrétní implementaci obousměrně vázané fronty):

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] for i := 1; i <= 10; i++ { q.PushFront(100 + i*2) q.PushFront(101 + i*2) fmt.Println(q.PopBack()) } for q.Len() > 0 { fmt.Println(q.PopBack()) } }

Výsledek, tedy výpis prvků ukládaných do fronty, bude totožný s předchozím demonstračním příkladem:

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

8. Oboustranná fronta ve funkci klasického zásobníku: dvojice operací push back + pop back a push front + pop front

Oboustrannou frontu je pochopitelně možné využít i ve funkci zásobníku. V tomto případě je nutné prvky ukládat i číst z jednoho (libovolného) konce fronty. Můžeme tedy použít dvojici operací push back + pop back, kdy bude vrchol zásobníku umístěn vždy na konci fronty. Nebo lze naopak použít operace push front + pop front; v tomto případě bude vrchol zásobníku na začátku fronty.

Nejprve si ukažme kombinaci operací push front + pop front:

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] for i := 1; i <= 10; i++ { q.PushFront(100 + i) } for q.Len() > 0 { fmt.Println(q.PopFront()) } }

Z výpisu je patrné, že se deque v tomto případě skutečně chová jako klasický zásobník:

110 109 108 107 106 105 104 103 102 101

Kombinace operací push back + pop back pro implementaci zásobníku:

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] for i := 1; i <= 10; i++ { q.PushBack(100 + i) } for q.Len() > 0 { fmt.Println(q.PopBack()) } }

Výsledek získaný po překladu a spuštění tohoto demonstračního příkladu bude totožný:

110 109 108 107 106 105 104 103 102 101

9. Praktické využití zásobníku – výpočet výrazu zapsaného v RPN

V tomto článku jsme se kromě dalších věcí seznámili i s tím, jakým způsobem je možné převést aritmetický či logický výraz zapsaný v klasické infixové notaci na totožný výraz, ovšem nyní zapsaný v notaci postfixové (označované taktéž zkratkou RPN). Tím se, kromě dalších věcí, odstraňuje nutnost použití závorek, které určují prioritu, protože v RPN je priorita určena způsobem řazení operandů a operátorů. Dále je v RPN zcela přesně určeno, ve kterém okamžiku se operace vykoná – konkrétně ihned poté, co je přijat její token. Z praktického pohledu je ovšem neméně důležité, že aritmetické i logické výrazy zapsané s využitím RPN se velmi snadno programově vyhodnocují, takže RPN může být použita i jako mezistupeň v interpretrech nebo například v SW kalkulačkách. A právě výpočtem výrazů zapsaných v postfixové notaci se budeme zabývat v navazujícím textu a velmi jednoduché implementaci vyhodnocovače výrazů.

O tom, jak bude realizován výpočet postfixově zapsaného aritmetického nebo logického výrazu, jsme si taktéž řekli. Celý algoritmus je založen na použití zásobníku operandů (mimochodem – na zásobníku je založen i převod z infixové notace do notace postfixové, což je zvláštní shoda). Operandy (tj. numerické hodnoty popř. hodnoty proměnných) jsou totiž nejdříve odkládány na tento zásobník a teprve poté, co je přijat operátor, jsou operandy (popř. jeden operand) získány ze zásobníku operandů, a to operací typu pop, která tyto hodnoty ze zásobníku současně i odstraní. Celý výpočet by mohl probíhat následovně:

Je načten token obsahující hodnotu symbolu z výrazu reprezentovaného v postfixové notaci (RPN). Jedná se buď o numerickou hodnotu, jméno proměnné nebo symbol operátoru (+, -, *, / a řekněme %). V případě, že se jedná o číselnou hodnotu, je tato hodnota uložena na zásobník (nazývaný, jak již víme, zásobník operandů, protože obsahuje operandy prováděných operací). Pokud se jedná o proměnnou, je její jméno uloženo na zásobník (při skutečném vyhodnocování výrazů lze v tomto okamžiku nahradit jméno proměnné jejím obsahem buď nyní, nebo až v dalším kroku). V případě, že se jedná o binární operátor, jsou ze zásobníku (přesněji řečeno ze zásobníku operandů) vyzvednuty oba operandy, operace se provede a výsledek se opět uloží na zásobník. U unárního operátoru (změna znaménka atd.) se pochopitelně pracuje pouze s jediným operandem. Na konci bude na zásobníku uložena jediná hodnota, kterou je výsledek.

Podívejme se na velmi jednoduchou implementaci tohoto algoritmu, která dokáže s využitím struktury Deque vyhodnotit výrazy s konstantami (nikoli s proměnnými). Využíváme zde Deque jako striktní zásobník:

package main import ( "fmt" "strconv" "strings" "github.com/gammazero/deque" ) func printStack(s *deque.Deque[int]) { for i := 0; i < s.Len(); i++ { fmt.Println(s.At(i)) } fmt.Println() } func main() { expression := "1 2 + 2 3 * 8 + *" terms := strings.Split(expression, " ") var stack deque.Deque[int] for _, term := range terms { switch term { case "+": operand1 := stack.PopFront() operand2 := stack.PopFront() stack.PushFront(operand1 + operand2) print("+ :\t") printStack(&stack) case "-": operand1 := stack.PopFront() operand2 := stack.PopFront() stack.PushFront(operand2 - operand1) print("- :\t") printStack(&stack) case "*": operand1 := stack.PopFront() operand2 := stack.PopFront() stack.PushFront(operand1 * operand2) print("* :\t") printStack(&stack) case "/": operand1 := stack.PopFront() operand2 := stack.PopFront() stack.PushFront(operand2 / operand1) print("/ :\t") printStack(&stack) default: number, err := strconv.Atoi(term) if err == nil { stack.PushFront(number) } fmt.Printf("%-2d:\t", number) printStack(&stack) } } print("Result: ") printStack(&stack) }

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu se výraz zapsaný v RPN bude postupně vyhodnocovat (a v průběhu vyhodnocování se bude vypisovat i obsah zásobníku operandů). Na konci vyhodnocení by měl zásobník obsahovat pouze jediný prvek – a to výsledek vyhodnocení výrazu:

1 : 1 2 : 2 1 + : 3 2 : 2 3 3 : 3 2 3 * : 6 3 8 : 8 6 3 + : 14 3 * : 42 Result: 42

10. Rotace prvků v oboustranné frontě

Zajímavou operací je rotace prvků v oboustranné frontě. Ve skutečnosti je totiž tato datová struktura v popisovaném balíčku implementována jako kruhový buffer (viz úvodní kapitolu), takže rotace prvků je provedena velmi efektivně – pouhým posunem indexů prvního a posledního prvku. Díky tomu se rotace obejde bez nutnosti přesunu dat v operační paměti. Ukažme si nejprve rotaci o kladné číslo (offset):

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] for i := 1; i <= 10; i++ { q.PushBack(100 + i) } q.Rotate(3) for q.Len() > 0 { fmt.Println(q.PopFront()) } }

Ze zobrazených výsledků je patrné, že se prvky čtou nikoli od prvku s hodnotou 101 do prvku s hodnotou 110, ale tak, že jsou skutečně posunuty o tři prvky (původní poslední prvek ve frontě je zvýrazněn):

104 105 106 107 108 109 110 101 102 103

Možná je ovšem i rotace opačným směrem, kterou realizujeme předáním záporného offsetu do metody Deque.Rotate(). Opět si to pochopitelně otestujeme:

package main import ( "fmt" "github.com/gammazero/deque" ) func main() { var q deque.Deque[int] for i := 1; i <= 10; i++ { q.PushBack(100 + i) } q.Rotate(-3) for q.Len() > 0 { fmt.Println(q.PopFront()) } }

Výsledek je (podle očekávání) odlišný, protože obsah obousměrné fronty byl otočen opačným směrem:

108 109 110 101 102 103 104 105 106 107

11. Časová složitost operací prováděných s oboustrannou frontou

Z pohledu uživatele je oboustranná fronta relativně složitým kontejnerem, protože umožňuje přidávat i ubírat prvky z obou konců. Navíc je možné prvky pouze přečíst, a to bez jejich odebrání. Podporována je i výše uvedená rotace prvků ve frontě, To však není vše, protože v tomto článku popisovaná varianta Deque navíc podporuje i vložení prvku do libovolného místa ve frontě i přečtení prvku z libovolného místa. Všechny tyto operace není možné provádět s konstantní složitostí – naopak se při návrhu vnitřní struktury oboustranné fronty musí programátor rozhodnout, které operace budou rychlé a které naopak (mnohdy velmi) pomalé. Samozřejmě se můžeme podívat do zdrojových kódů s implementací Deque, ovšem celý problém lze vyřešit i naopak – budeme se na Deque dívat jako na black box s několika metodami, přičemž pouze tyto metody jsou rozhraním k vnitřnímu stavu fronty. A dobu trvání těchto metod již dokážeme velmi snadno otestovat (za předpokladu, že jsou všechny operace synchronní, což v této konkrétní implementaci platí).

12. Implementace benchmarku

Implementace benchmarku v jazyce Go je prakticky triviální, protože pro tento účel je možné využít podporu pro benchmarky nabízenou standardním balíčkem testing. V implementovaném benchmarku jsou testovány následující metody pro práci s frontou:

Deque.PushFront

Deque.PushBack

Deque.PopFront (pro zaplněnou frontu)

Deque.PopBack (pro zaplněnou frontu)

Deque.Front (pouze čtení prvku)

Deque.Back (pouze čtení prvku)

Deque.Rotate

Deque.At

Deque.Insert (vložení prvku do středu fronty)

Deque.Remove (odstranění prvku ze středu fronty)

Samotný zdrojový kód benchmarku vypadá následovně:

package main import ( "testing" "github.com/gammazero/deque" ) func BenchmarkPushFrontInt(b *testing.B) { var q deque.Deque[int] for i := 0; i < b.N; i++ { q.PushFront(i) } } func BenchmarkPushBackInt(b *testing.B) { var q deque.Deque[int] for i := 0; i < b.N; i++ { q.PushBack(i) } } func fillInDequeFromBack(b *testing.B) deque.Deque[int] { var q deque.Deque[int] b.StopTimer() for i := 0; i < b.N; i++ { q.PushBack(i) } b.StartTimer() return q } func fillInDequeFromFront(b *testing.B) deque.Deque[int] { var q deque.Deque[int] b.StopTimer() for i := 0; i < b.N; i++ { q.PushFront(i) } b.StartTimer() return q } func BenchmarkPopFrontInt(b *testing.B) { q := fillInDequeFromBack(b) for i := 0; i < b.N; i++ { val := q.PopFront() if val != i { b.Fail() } } } func BenchmarkPopBackInt(b *testing.B) { q := fillInDequeFromFront(b) for i := 0; i < b.N; i++ { val := q.PopBack() if val != i { b.Fail() } } } func BenchmarkFrontInt(b *testing.B) { q := fillInDequeFromBack(b) b.StopTimer() for i := 0; i < b.N; i++ { q.PushBack(i) } b.StartTimer() for i := 0; i < b.N; i++ { val := q.Front() if val != 0 { b.Fail() } } } func BenchmarkBackInt(b *testing.B) { q := fillInDequeFromFront(b) for i := 0; i < b.N; i++ { val := q.Back() if val != 0 { b.Fail() } } } func BenchmarkRotateInt(b *testing.B) { q := fillInDequeFromFront(b) for i := 0; i < b.N; i++ { q.Rotate(1) } } func BenchmarkAtInt(b *testing.B) { q := fillInDequeFromFront(b) for i := 0; i < b.N; i++ { // at from the middle val := q.At(q.Len() / 2) if val < 0 || val > b.N { b.Fail() } } } func BenchmarkInsertInt(b *testing.B) { q := fillInDequeFromFront(b) for i := 0; i < b.N; i++ { // insert into the middle q.Insert(q.Len()/2, i) } } func BenchmarkRemoveInt(b *testing.B) { q := fillInDequeFromFront(b) for i := 0; i < b.N; i++ { // remove from the middle q.Remove(q.Len() / 2) } }

13. Výsledky benchmarků pro krátké obousměrné fronty

Podívejme se nyní na výsledky benchmarků v situaci, kdy je počet operací s frontou (a u většiny benchmarků současně i maximální délka fronty) nastaven na hodnoty 10, 100, 1000 a 10000:

$ go test -bench=. -benchtime=10x $ go test -bench=. -benchtime=100x $ go test -bench=. -benchtime=1000x $ go test -bench=. -benchtime=10000x

I u takto krátkých front je však možné odhalit ty operace, které nemají konstantní složitost, ale například složitost lineární či (což zde nenastává) kvadratickou:

goos: linux goarch: amd64 pkg: deque-demos cpu: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz BenchmarkPushFrontInt-8 10 92.70 ns/op BenchmarkPushBackInt-8 10 81.10 ns/op BenchmarkPopFrontInt-8 10 43.20 ns/op BenchmarkPopBackInt-8 10 53.50 ns/op BenchmarkFrontInt-8 10 40.10 ns/op BenchmarkBackInt-8 10 31.10 ns/op BenchmarkRotateInt-8 10 51.60 ns/op BenchmarkAtInt-8 10 46.40 ns/op BenchmarkInsertInt-8 10 87.30 ns/op BenchmarkRemoveInt-8 10 65.80 ns/op PASS ok deque-demos 0.005s

goos: linux goarch: amd64 pkg: deque-demos cpu: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz BenchmarkPushFrontInt-8 100 66.15 ns/op BenchmarkPushBackInt-8 100 43.84 ns/op BenchmarkPopFrontInt-8 100 14.24 ns/op BenchmarkPopBackInt-8 100 20.21 ns/op BenchmarkFrontInt-8 100 5.85 ns/op BenchmarkBackInt-8 100 5.13 ns/op BenchmarkRotateInt-8 100 21.99 ns/op BenchmarkAtInt-8 100 6.80 ns/op BenchmarkInsertInt-8 100 147.80 ns/op BenchmarkRemoveInt-8 100 66.56 ns/op PASS ok deque-demos 0.006s

goos: linux goarch: amd64 pkg: deque-demos cpu: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz BenchmarkPushFrontInt-8 1000 16.40 ns/op BenchmarkPushBackInt-8 1000 12.02 ns/op BenchmarkPopFrontInt-8 1000 11.80 ns/op BenchmarkPopBackInt-8 1000 7.21 ns/op BenchmarkFrontInt-8 1000 1.78 ns/op BenchmarkBackInt-8 1000 1.44 ns/op BenchmarkRotateInt-8 1000 13.70 ns/op BenchmarkAtInt-8 1000 2.89 ns/op BenchmarkInsertInt-8 1000 877.20 ns/op BenchmarkRemoveInt-8 1000 308.60 ns/op PASS ok deque-demos 0.007s

goos: linux goarch: amd64 pkg: deque-demos cpu: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz BenchmarkPushFrontInt-8 10000 10.06 ns/op BenchmarkPushBackInt-8 10000 10.92 ns/op BenchmarkPopFrontInt-8 10000 9.03 ns/op BenchmarkPopBackInt-8 10000 5.84 ns/op BenchmarkFrontInt-8 10000 1.25 ns/op BenchmarkBackInt-8 10000 0.99 ns/op BenchmarkRotateInt-8 10000 12.16 ns/op BenchmarkAtInt-8 10000 4.35 ns/op BenchmarkInsertInt-8 10000 7958.00 ns/op BenchmarkRemoveInt-8 10000 2610.00 ns/op PASS ok deque-demos 0.113s

Obrázek 1: Povšimněte si, že až na úvodní „spiky“ (než se kód zahřeje) má všech osm operací konstantní složitost.

Poznámka: můžeme vidět, že prvních osm měřených operací má pravděpodobně konstantní složitost, kdežto u dalších dvou operací Insert a Remove je situace složitější.

14. Výsledky benchmarků pro fronty s větším počtem prvků

Nyní si vyzkoušejme délku trvání operací, zejména operací Insert a Remove, u front s délkou 100000, 200000, 300000, 400000 a 500000 prvků. Sledovat budeme především operace Insert a Remove, které budou mít (pravděpodobně) lineární časovou složitost závislou na počtu prvků již vložených do fronty:

goos: linux goarch: amd64 pkg: deque-demos cpu: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz BenchmarkPushFrontInt-8 100000 7.84 ns/op BenchmarkPushBackInt-8 100000 12.54 ns/op BenchmarkPopFrontInt-8 100000 5.33 ns/op BenchmarkPopBackInt-8 100000 6.80 ns/op BenchmarkFrontInt-8 100000 0.72 ns/op BenchmarkBackInt-8 100000 0.95 ns/op BenchmarkRotateInt-8 100000 12.68 ns/op BenchmarkAtInt-8 100000 2.39 ns/op BenchmarkInsertInt-8 100000 88824.00 ns/op BenchmarkRemoveInt-8 100000 29699.00 ns/op PASS ok deque-demos 11.871s

goos: linux goarch: amd64 pkg: deque-demos cpu: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz BenchmarkPushFrontInt-8 200000 11.74 ns/op BenchmarkPushBackInt-8 200000 11.13 ns/op BenchmarkPopFrontInt-8 200000 6.59 ns/op BenchmarkPopBackInt-8 200000 7.98 ns/op BenchmarkFrontInt-8 200000 0.75 ns/op BenchmarkBackInt-8 200000 0.95 ns/op BenchmarkRotateInt-8 200000 14.86 ns/op BenchmarkAtInt-8 200000 2.75 ns/op BenchmarkInsertInt-8 200000 189081.00 ns/op BenchmarkRemoveInt-8 200000 67279.00 ns/op PASS ok deque-demos 51.330s

goos: linux goarch: amd64 pkg: deque-demos cpu: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz BenchmarkPushFrontInt-8 300000 10.45 ns/op BenchmarkPushBackInt-8 300000 11.11 ns/op BenchmarkPopFrontInt-8 300000 6.45 ns/op BenchmarkPopBackInt-8 300000 6.12 ns/op BenchmarkFrontInt-8 300000 0.71 ns/op BenchmarkBackInt-8 300000 1.02 ns/op BenchmarkRotateInt-8 300000 12.27 ns/op BenchmarkAtInt-8 300000 2.44 ns/op BenchmarkInsertInt-8 300000 309848.00 ns/op BenchmarkRemoveInt-8 300000 103180.00 ns/op PASS ok deque-demos 123.962s

goos: linux goarch: amd64 pkg: deque-demos cpu: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz BenchmarkPushFrontInt-8 400000 9.02 ns/op BenchmarkPushBackInt-8 400000 9.71 ns/op BenchmarkPopFrontInt-8 400000 5.60 ns/op BenchmarkPopBackInt-8 400000 5.58 ns/op BenchmarkFrontInt-8 400000 0.71 ns/op BenchmarkBackInt-8 400000 0.95 ns/op BenchmarkRotateInt-8 400000 12.24 ns/op BenchmarkAtInt-8 400000 2.40 ns/op BenchmarkInsertInt-8 400000 406410.00 ns/op BenchmarkRemoveInt-8 400000 140504.00 ns/op PASS ok deque-demos 218.827s

goos: linux goarch: amd64 pkg: deque-demos cpu: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz BenchmarkPushFrontInt-8 500000 8.22 ns/op BenchmarkPushBackInt-8 500000 8.33 ns/op BenchmarkPopFrontInt-8 500000 5.26 ns/op BenchmarkPopBackInt-8 500000 5.20 ns/op BenchmarkFrontInt-8 500000 0.81 ns/op BenchmarkBackInt-8 500000 0.95 ns/op BenchmarkRotateInt-8 500000 12.34 ns/op BenchmarkAtInt-8 500000 2.39 ns/op BenchmarkInsertInt-8 500000 502974.00 ns/op BenchmarkRemoveInt-8 500000 174666.00 ns/op PASS ok deque-demos 338.897s

V tomto případě je nejlepší, když si časovou složitost necháme vykreslit do grafu:

Obrázek 2: Časová složitost operací Insert a Remove v závislosti na počtu prvků ve frontě.

15. Závěrečné zhodnocení

Dnes zmíněná implementace obousměrně vázané fronty je implementována poměrně efektivním způsobem, a to s důrazem na malé nároky na CPU při provádění základních operací (kromě Insert a Remove, což jsou ovšem operace, které s frontou vlastně nesouvisí). Taktéž je výhodné, že jsou plně podporovány generické datové typy a operace s frontou jsou tedy (po stránce použitých typů) plně hlídány překladačem jazyka Go a pro každý typ je generován nový (efektivní) strojový kód. A navíc se jedná o balíček, jenž nezávisí na dalších balíčcích, což je v ekosystému jazyka Go dnes již poměrně velká výhoda (hlídání balíčků s potenciálním CVE je v těchto případech mnohem snazší atd.).

16. Příloha 1: CSV soubor s výsledky benchmarků

Pro úplnost si uveďme CSV soubor, jenž obsahuje výsledky všech provedených benchmarků. Uvedené hodnoty reprezentují čas v nanosekundách:

Benchmark, 10x, 100x, 1000x, 10000x, 100000x, 200000x, 300000x, 400000x, 500000x PushFrontInt, 92.70, 66.15, 16.40, 10.06, 7.84, 11.74, 10.45, 9.02, 8.22 PushBackInt, 81.10, 43.84, 12.02, 10.92, 12.54, 11.13, 11.11, 9.71, 8.33 PopFrontInt, 43.20, 14.24, 11.80, 9.03, 5.33, 6.59, 6.45, 5.60, 5.26 PopBackInt, 53.50, 20.21, 7.21, 5.84, 6.80, 7.98, 6.12, 5.58, 5.20 FrontInt, 40.10, 5.85, 1.78, 1.25, 0.72, 0.75, 0.71, 0.71, 0.81 BackInt, 31.10, 5.13, 1.43, 0.99, 0.95, 0.95, 1.02, 0.95, 0.95 RotateInt, 51.60, 21.99, 13.70, 12.16, 12.68, 14.86, 12.27, 12.24, 12.34 AtInt, 46.40, 6.80, 2.88, 4.35, 2.39, 2.75, 2.44, 2.40, 2.39 InsertInt, 87.30,147.80,877.20,7958.00,88824.00,189081.00,309848.00,406410.00,502974.00 RemoveInt, 65.80, 66.56,308.60,2610.00,29699.00, 67279.00,103180.00,140504.00,174666.00

17. Příloha 2: Názvy operací s obousměrnou frontou

Názvy operací prováděných s obousměrnou frontou nejsou zcela standardizovány, takže se můžeme setkat s různým pojmenováním příslušných funkcí nebo metod. Následující tabulka byla převzata z Wikipedie a upravena pro účely dnešního článku:

Go Ada C++ Java Perl PHP Python Ruby Rust JavaScript PushBack Append push_back offerLast push array_push append push push_back push PushFront Prepend push_front offerFirst unshift array_unshift appendleft unshift push_front unshift PopBack Delete_Last pop_back pollLast pop array_pop pop pop pop_back pop PopFront Delete_First pop_front pollFirst shift array_shift popleft shift pop_front shift Back Last_Element back peekLast $array[-1] end seznam[-1] last back objekt.at(-1) Front First_Element front peekFirst $array[0] reset seznam[0] first front objekt[0]

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

Poznámka: k dispozici je i benchmark, jenž je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 96 /ben­chmarks/

19. Odkazy na Internetu