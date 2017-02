 »   »  Oculus ukradl kód ZeniMaxu, má zaplatit půl miliardy dolarů

Software a hardware

Monitor LG UltraFine 5K, který prodává Apple jako oficiální příslušenství ke svým počítačům, má jednu poměrně velkou vadu – není vybaven dostatečným stíněním elektromagnetických vln. Když je v blízkosti monitoru Wi-Fi router, tak obraz začne problikávat. V pořádku je obraz až tehdy, když je vysílač až zhruba dva metry vzdálený. Naopak při přílišné blízkosti monitor dokonce úplně zčerná. Problém mohou způsobovat i další Wi-Fi adaptéry v notebooku, Chromecastu a podobných zařízeních. Výrobce LG problém přiznal a uvedl, že nově vyrobené kusy už budou vybaveny lepším stíněním.

Internet a web

Není tajemstvím, že blokování reklamy je čím dál víc trendy, společnost PageFair to ale potvrzuje na konkrétních číslech. Meziročně se reklama blokuje asi o 30 % víc a globálně ji blokuje cca 11 % uživatelů internetu, přičemž čísla se značně liší mezi regiony. Na špici jsou v blokování reklamy Evropa a Spojené státy. Méně rozvinuté oblasti, jako např. Indie nebo Čína, nás však začínají dohánět. Velký rozdíl je v tom, že tam blokují reklamu převážně na mobilních zařízeních, což na západě až tak rozšíření není. V Indii je míra blokace mobilní reklamy kolem 60 %. Co se týče USA, tak lze konstatovat, že reklamu blokují spíše mladší a vzdělanější uživatelé, častěji muži.

Byznys, politika, právo

Společnost Oculus vlastněná Facebookem prohrála soudní spor se společností ZeniMax. Porota rozhodla, že Oculus bez svolení použil kód vyvinutý v ZeniMaxu, mimochodem samotným Johnem Carmackem, pro headset Oculus Rift a vydával ho za vlastní. Společnosti dříve spolupracovaly, ale nakonec se vydaly vlastní cestou. Oculus a jeho dva manažeři dohromady musí zaplatit odškodné ve výši 500 miliónů dolarů, hlavně za porušení autorského práva a dohody o mlčenlivosti. Oculus však rozhodnutí považuje za menší vítězství, protože ho porota neuznala vinným ze závažnějšího přečinu krádeže obchodního tajemství. Také odškodné je relativně nízké, ZeniMax požadoval 4 miliardy dolarů.

Pokémon Go, herní hit minulého roku, podle analytické firmy Sensor Tower vydělal už miliardu dolarů. Stačilo mu k tomu jen cca sedm měsíců. Pro srovnání, další velký hit Clash Royale se za stejné období dostal na cca půl miliardy. Čísla Pokémon Go jsou ještě úctyhodnější, když vezmeme v potaz fakt, že Pokémon Go oficiálně neběží v Číně, tedy na největším mobilním trhu světa. Na svém vrcholu v létě minulého roku hra vydělávala kolem 18 miliónů za den, dnes je to už jen přibližně desetina této částky.

Evropská komise začala vyšetřovat jednání Valve a několika herních vydavatelů. Problém je v tom, že některé herní klíče lze použít k aktivaci hry pouze v určité zemi (na Steamu). Je to zřejmě kvůli tomu, aby zákazníci nezneužívali cenových diferencí v různých evropských zemích. Takové jednání by však mohlo být v rozporu s pravidly evropského jednotného trhu, která zakazují podobné bezdůvodné restrikce. Společnost Valve je vyšetřována proto, že vydavatelům takové nastavení produktů umožňuje. Co se týče prodejů přímo na Steamu, tak tam jsou teritoriální omezení velmi neobvyklá. U klíču distribuovaných jinými kanály jsou však běžná.

Česká pirátská strana vyhrála soudní spor s Českou protipirátskou unií. Jejím předmětem byl server Sledujuserialy.cz, který provozovala ČPS a který v embedované formě odkazoval videa stovek epizod různých seriálů. Piráti ho provozovali právě proto, že chtěli dokázat, že pouhý odkaz na nelegálně šířený obsah není zločin. A městský soud pro Prahu 4 jim dal za pravdu. Podle soudu by to byl zločin pouze tehdy, kdyby bylo možné jasně prokázat úmysl provozovatele porušovat autorská práva. Za to by se dalo považovat např. provozování serveru za účelem zisku, což však Piráti nedělali a proto soud jejich stíhání zastavil.

Výrobce herních periferií Razer kupuje výrobce telefonů Nextbit. Nextbit je na na trhu nováčkem a nabízel pouze jeden telefon Robin uvedený cca před rokem. Mezi jeho hlavní přednosti patří neotřelý design a synchronizace téměř všeho do cloudu. Prodej Robina sice s akvizicí byl ukončen, ale to neznamená, že Razer firmu použije takříkajíc na díly. Nextbit by měl dál fungovat relativně samostatně. Dá se očekávat, že přijde s nějakým herním telefonem, ať už to znamená cokoliv. Razer v poslední době expanduje a koupil vícero zajímavých firem, v čele s audio společností THX.

Nextbit Robin

Facebook zveřejnil finanční výsledky za poslední čtvrtletí roku 2016. A dařilo se mu nad očekávání. Příjmy z reklamy meziročně vzrostly o 53 % a očekávání překonal také počet aktivních uživatelů. Aktuálně je jich 1,23 miliardy (denně), resp. 1,86 miliardy (měsíčně). Zatímco v Evropě a Severní Americe už uživatelé moc nepřibývají, s Asii a dalších koutech světa ještě Facebook roste. Za čtvrtletí Facebook utržil téměř 9 miliard dolarů. Kurz akcií na příznivé zprávy reagoval mírným růstem.

Zajímavosti / telegraficky

Vítězové na olympijských a paralympijských hrách v Tokiu, které se uskuteční za tři roky, obdrží recyklované medaile. Japonci mohou věnovat staré telefony, ze kterých budou extrahovány vzácné kovy pro výrobu medailí. Akce by měla veřejnost poučit o nutnosti recyklace.

Firma Tesla Motors zkrátila svůj oficiální název na Tesla. Změna má reflektovat fakt, že firma se už nezabývá jen elektromobily, ale po akvizici SolarCity také bateriemi a solární energii.

Server Gaming On Linux uspořádal anketu o nejlepší linuxovou hru roku 2016. První tři místa jsou následující: Rocket League, XCOM 2 a Life is Strange. Cenu za nejlepší aktualizaci obdržela Dota 2.

Novým ředitelem GNOME Foundation se stal Neil McGovern, který dříve např. vedl Debian. Bývalá ředitelka Karen Sandler nově šéfuje organizaci Software Freedom Conservancy.

Majitelé PlayStationu 4, radujte se! Aktualizace s číslem 4.5 přidá podporu externích disků pro ukládání her, a to až do kapacity 8 TB. Sony dříve možnost odmítalo kvůli nízké rychlosti USB, nicméně USB 3.0 ji značně zlepšuje.

PCWorld recenzuje novou verzi ultrabooku Dell XPS 13 s Ubuntu. Prý jde o nejlepší notebook, pokud vám jde o provozování Linuxu.