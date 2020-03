 »   »  Odborná IT výuka online: jak se vzdělávat doma (nejen v karanténě)

Tento článek není žádným vyčerpávajícím seznamem, jen se zmíním o tom, co v skutečně používám a co mi přijde zajímavé i pro ostatní. Rád se vzdělávám nad knihou či nějakým dokumentem, poslední dobou nepohrdnu ani video návodem. Jen chci říct, že ani jedna využívaná služba není zdarma, nicméně jako investici do vlastní osoby to vřele doporučuji.

Packt Publishing

U mne vše začalo tím, že jsem objevil stránky nakladatelství Packt Publishing. Je to nakladatelství, které již vydalo několik tisíc IT titulů. V březnu 2020 mají k dispozici více než 7 500 knih a všechny ke stažení. Tituly jsou hodně kvalitní a snad jsem nenašel nějakou pozapomenutou oblast. Můžete se dostat k titulům popisujícím programování ve všemožných jazycích (něokil desítek druhů), teoretické postupy (jako např. AI) či práci s multimédii.



Stránka Packt Publishing v režimu předplatného

Řada titulů vzniká jako příručka k nějaké aplikaci typu „Mastering PHP“ nebo „Blender Quick Start Guide“, ale najdeme zde i věci zabývající se nějakým projektem typu „Jak naprogramovat hru v Javascriptu“ nebo „Jak naprogramovat CMS v PHP“ apod. A pokud je kniha úspěšná, objeví se i nové vydání či aktualizace původního titulu. Cena obvyklá je kolem 20 – 40 USD. Poslední dobou se začínají objevovat i videa. A rázem se tak vyskytla nová možnost – video lze zobrazit až poté, co si zaplatíte předplatné.

A možnost předplatného mne velmi oslovila. Za cenu asi 10 USD měsíčně (nebo 100 USD za roční platbu) se máte možnost dostat k obrovské databázi elektronického odborného IT obsahu. Jen pro ilustraci – například základní kurz výuky Pythonu pro začátečníky má k dispozici video o délce asi 25 hodin! A třeba Javascript 10 hodin, C++ 18 hodin nebo pro Go je to 10 hodin základního kurzu a 20 dalších hodin pokračovacího kurzu.

Nutno však říci, že pokud pořídíte předplatné (umí to s využitím platební karty nebo PayPalu), není možné si vše automaticky stáhnout. Funguje to podobně jako u velkých streamovacích služeb – máte neomezený přístup ke všemu, můžete to procházet, přehrávat, číst, ale neuložíte si nic. V Packt Publishing však tento model trochu vylepšili. Existuje zde model kreditů. Za každý zaplacený měsíc předplatného získáte jeden kredit. Aktivním používáním předplatného můžete získat ještě jeden navíc. A za tyto kredity můžete „nakupovat“ knihy či video kurzy. Za každý předplacený měsíc si tak můžete stáhnout dvě knihy nebo videa v rámci svého předplatného.

Pokud máte duši člověka, hledajícího co největší hodnotu za své utracené peníze, vězte, že tak získáte 24 knih či video tutoriálů za rok a cena takového obsahu pak padá někam ke 4 dolarům za kus. A to nemluvím o tom, co všechno můžete vidět v průběhu toho celého roku. Také to platí v případě, že bude kniha či video za 1 kredit. Nicméně za poslední rok, kdy je systém v provozu jsem nikdy nenarazil na jinou „cenu“ než je 1 kredit. Získáte PDF nebo sadu videí. A na pořád.



Možnosti dostupné u knihy či videa v rámci předplatného

Jaké možnosti při práci s knihou či videem máte? První volba Add to playlist vám umožní přidat vybraný titul do osobního seznamu. Můžete si tak vybudovat svou vlastní knihovnu titulů. Další volba Bookmark vám umožní přidat záložku do konkrétní části prohlíženého titulu. Jejich seznam pak máte kdykoliv k dispozici. Položka Use Credit je již zmiňovaný nákup obsahu za kredity. Tímto získáte možnost si titul stáhnout. Oproti tomu položka Buy with Subscriber Discount je klasická nákup titulu za peníze, ale s aplikovanou předplatitelskou slevou. Základní sazba je 25% slevy na tištěnou verzi, elektronickou získáte s mnohem větším procentem, klidně až 75%, takže poměrně běžně kolem 5 eur (vím, že přeskakuji mezi měnami, ale v rámci předplatného mám psanou cenu za knihu v eurech a při nákupu nového předplatného mám informace v dolarech).

Ceny jsou individuální, ale pokud knihu chcete, sleva se rozhodně vyplatí. Pokud se jedná o knihu, je obvykle k dispozici ve formátech PDF, MOBI a EPUB. Video dostanete ve formě jednoho velkého archivu s jednotlivými kapitolami a zcela logicky počítejte s řádově větší velikostí souboru v řádu stovek MB či jednotek GB. Knihy i videa, které jste pořídili jakýmkoliv způsobem, můžete stáhnout i poté, co vaše aktivní předplatné skončí. Jsou totiž spojeny s vaším uživatelským účtem, nikoliv předplatným. Položka Code je aktivní v případě, že jsou k dispozici nějaké ukázkové zdrojové kódy či obsah. Poslední tři ikonky slouží k zapnutí nočního režimu, změně velikosti písma a ke sdílení na sociálních sítích.

Pokud vám předplatné končí, máte možnost ho obnovit za zvýhodněnou cenu. Osobně se mi tento portál velmi líbí a využívám jej poměrně dost. Dostal jsem se ke spoustě velmi zajímavých knih a tutoriálů. Pro člověka, který nemá problém s online vzděláváním (mám ve svém okolí několik lidí, kteří říkají, že papírovou knihu nic nenahradí) je tato volba asi ideální. Navíc i ta cena není nijak přemrštěná. Pokud si koupíte papírovou knihu týkající se nějakého IT odborného tématu, investujete ročně podobnou částku. Za celou dobu, co portál využívám (poslední 4 roky), jsem nezaznamenal nějaké výpadky a můžu jej směle doporučit. A málem bych zapomněl – komunikačním jazykem je angličtina.