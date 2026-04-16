OnlyOffice k Euro-Office: podle AGPLv3 musíte používat naše loga, ale my vám nedáme svolení

Zlobíte, tak si vás forkneme
Na konci března byl představen balík Euro-Office, který je klonem kancelářského balíku OnlyOffice. Ten je sice vydáván pod svobodnou licencí, ale podle autorů klonu k němu v praxi původní vývojáři nepřistupují jako ke svobodnému softwaru. Nepřijímají změny v kódu, zveřejňují nespolehlivé návody na vlastní sestavení a neudržují zastaralou technickou dokumentaci.
Vedení celého projektu je podle autorů Euro-Office naprosto netransparentní, změny nejsou dobře popsány, některé části kódu jsou binární nebo alespoň obfuskované, dochází ke kontroverzním krokům a za vývojem stojí ruská společnost, přestože se to snaží všemožně zakrýt.
Většina vývojářů OnlyOffice sídlí v Rusku, což v současné situaci nenahrává nějaké širší spolupráci.
Open source je celosvětová iniciativa, avšak současná politická situace ztěžuje spolupráci a zisk důvěry. Zejména pokud vývoj není transparentní a otevřený, píše se v prohlášení tvůrců Euro-Office.
Takové problémy už známe z mnoha jiných otevřených projektů a lékem na ně je fork a další vývoj v otevřenějším režimu s přispěním široké komunity. Stačí původní kód očistit od ochranných známek a grafických prvků a jede se dál.
V současné době pracujeme na vytvoření transparentní řídící struktury s řídícím výborem. Do té doby se budeme řídit modelem open source ‚kdo programuje, ten rozhoduje‘.
Ale to nesmíte, my máme AGPLv3
Generální ředitel společnosti OnlyOffice Lev Bannov prohlásil, že nedávno představený klon balíku OnlyOffice s názvem Euro-Office porušuje licenci GNU Affero General Public License verze 3 (AGPLv3).
Licence se nám líbí, protože její sedmý článek nám umožňuje zajistit, aby si náš kód zachoval své původní vlastnosti, a uživatelé tak mohli jasně identifikovat vývojáře a značku, která za programem stojí, píše Bannov.
OnlyOffice totiž používají doplněnou licenci o nový odstavec, který nutí všechny redistributory k zachování původního loga produktu. Zároveň se ale přímo v licenci uvádí, že společnost Ascensio System SIA (dále jen Ascensio) odmítá udělit licenci k použití tohoto loga.
Tento dodatek je v souladu s licencí AGPL a jsme pevně přesvědčeni, že její podmínky dodržuje, píše Bannov.
Tímto krokem se tak snaží Ascensio blokovat jakékoliv forkování vlastního kódu. Jsou v něm totiž právně chráněné prvky, které nový vývojář nesmí odstranit a zároveň k jejich použití nedostane licenci.
Řada partnerů a projektů hladce integrovala OnlyOffice, přičemž buď zachovala jeho open-source charakter a respektovala naši značku, nebo si pořídila komerční licence, pokud software nabízela pod svou vlastní značkou.
Je to tedy: buď si pořídíš komerční licenci k našemu otevřenému a svobodnému softwaru, nebo na něj nesmíš sahat, protože je prostě náš. Autoři Euro-Office ale samozřejmě z kódu značku a loga odstranili, jak se to obvykle dělává, což je podle autorů OnlyOffice špatně a porušuje to jejich licenci.
K naší velké lítosti jsme zjistili, že odstranili veškeré odkazy na naši značku a vlastnosti, jak to vyžaduje naše licence.
Rozšířená licence AGPLv3
Problémem tu nejsou jen ustanovení klasické standardní AGPL, ale zejména dodatečná ustanovení, která do ní autoři OnlyOffice zahrnuli.
Jedná se o zásadní rozdíl, i když se někteří mohou domnívat jinak. Důrazně tvrdíme, že projekt Euro-Office v současné době úmyslně a nepřijatelným způsobem porušuje naše autorská práva, tvrdí Bannov.
Lev Bannov na konci svého prohlášení vyzývá Euro-Office, aby předložila upravenou AGPL nadaci FSF (Free Software Foundation) k přezkoumání.
Nechme, ať situaci posoudí uznávaná komunita open source a vynese rozhodnutí. Zároveň ovšem nepokrytě vyhrožuje tím, že když bude rozhodnuto v neprospěch OnlyOffice, může dojít k razantní změně v licencování.
Pokud FSF shledá, že naše licence a projekt jsou v souladu s AGPLv3, budeme pokračovat jako open-source iniciativa. Pokud však rozhodnutí bude v náš neprospěch, jsme připraveni zvážit jiné možnosti.
Dodatek v licenci pro OnlyOffice zní takto:
V souladu s článkem 7(b) licence jste povinni při distribuci programu zachovat původní logo produktu. V souladu s článkem 7(e) vám neudělujeme žádná práva vyplývající z práva ochranných známek k užívání našich ochranných známek.
Na konci svého prohlášení pak Lev Bannov opakuje to, co také tvrdí licence. Tvůrci OnlyOffice nikomu neudělují právo odstranit označení značky ani upravovat open-source kód bez řádného uvedení zdroje. Tento princip je podle něj neměnný a nikdy se nezmění.
Požadujeme, aby projekt Euro-Office buď obnovil naše označení značky a uvedení zdroje, nebo zrušil všechny odnože našeho projektu a zdržel se používání našeho kódu bez řádného uvedení OnlyOffice.
Licenci GNU (A)GPL nelze použít k omezování svobody softwaru
Krzysztof Siewicz z Free Software Foundation (FSF) zveřejnil článek o postoji FSF k přidávání podmínek do licence AGPLv3. Na začátku vyjádřil lítost nad tím, že tým společnosti Ascensio nekonzultoval úpravu licence už na začátku.
Rádi bychom OnlyOffice poskytli své stanovisko a rady v soukromí ještě předtím, než zveřejnili licenci s dodatečnými omezeními, tak jako to děláme u mnoha jiných projektů.
Jakákoliv snaha o vložení podmínek neslučitelných s licencí AGPL podle jeho slov jen mate uživatele ohledně jejich svobod.
Je naší povinností objasnit, jak má AGPLv3 fungovat.
Podle vyjádření FSF je sice možné upravit licenci (A)GPLv3 o další podmínky, avšak pouze za dodržení podmínek této licence. Je také legální použít podmínky (A)GPL (případně upravené) v jiné licenci, která ukládá podmínky nad rámec toho, co povoluje (A)GPLv3, avšak v takovém případě by označení této licence jako „(A)GPL“ bylo nesprávné.
Tento druh úpravy licence má požadavky, které zajišťují, že výsledná licence nebude nikdy zaměňována s žádnou z licencí FSF.
V repozitářích OnlyOffice se nachází soubor
README, kde se v části „Licence“ jasně uvádí, že software je poskytován pod licencí AGPLv3. OnlyOffice však následně zahrnuje dodatečné podmínky do souborů
LICENSE, stejně jako do licenčních upozornění v jednotlivých zdrojových souborech.
V už zmíněném dodatku se píše: V souladu s oddílem 7(b) licence musíte při distribuci programu zachovat původní logo produktu. Ovšem tato pasáž je podle FSF nepřípustným omezením AGPL.
Tato povinnost ‚zachovat původní logo produktu‘ není zahrnuta v oddílu 7(b) licence (A)GPLv3 ani v žádné jiné části jako dodatečná podmínka v souladu s licencí (A)GPL, a je proto považována za další omezení licence (A)GPLv3, vysvětluje zástupce FSF.
Takhle AGPL nefunguje
Licence (A)GPLv3 jasně stanoví, že všem držitelům licence povoluje odstranit jakékoli dodatečné podmínky, které podle licence (A)GPLv3 představují „další omezení“. Uvádí se v ní: „Pokud program, který jste obdrželi, nebo jakákoli jeho část obsahuje oznámení, že se řídí touto licencí, spolu s podmínkou, která představuje další omezení, můžete tuto podmínku odstranit.“
Úprava licence GNU o dodatečné podmínky způsobem, který je v souladu se zamýšleným účelem licence, je podle FSF prospěšná pro svobodu softwaru.
Avšak je naší povinností zasáhnout, jsou-li licence GNU zneužívány tím, že jsou do nich vkládány podmínky, které uživatele matou ohledně svobod, které tyto licence zaručují. Nemůžeme nikomu dovolit, aby vytvářel neoprávněná odvozená díla našich licencí, ani nemůžeme připustit či akceptovat matoucí používání ochranných známek FSF.
Stručně řečeno, Siewicz dochází k závěru, že OnlyOffice do licence přidalo omezení, která nejsou kompatibilní s AGPLv3, a že tato omezení mohou být příjemci kódu odstraněna.
Vyzýváme společnost OnlyOffice, aby situaci vyjasnila a jednoznačně potvrdila, že OnlyOffice je licencován pod licencí AGPLv3 a že uživatelé, kteří již obdrželi kopie tohoto softwaru, mohou odstranit veškerá další omezení.
Pokud mají tvůrci OnlyOffice v úmyslu pokračovat v používání licence AGPLv3 pro budoucí verze, měli by jasně uvést, že program je licencován pod licencí AGPLv3, a zajistit, aby odstranili veškerá další omezení z dokumentace programu a zdrojového kódu.
Matení uživatelů přidáváním dalších omezení k jakékoli licenci z rodiny GNU General Public Licenses nadace FSF není v souladu s principy svobodného softwaru, uzavírá Siewicz.
(Upozornil Petr Hercík.)