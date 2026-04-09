OpenAI a Python: pracujeme so súbormi, shellom, MCP a audiom

Ján Bodnár
Dnes
Doba čtení: 13 minut
V tomto článku si ukážeme ďalšie možnosti OpenAI Python knižnice pre prácu so súbormi, shellom, MCP servermi a audiom, ktoré nám ponúka moderné Responses API rozhranie od OpenAI.

Zopakujme si, že potrebujeme mať účet na portáli platform.openai.com, zakúpený minimálny kredit 5 USD, vygenerovaný API kľúč a nastavenú environmentálnu premennú OPENAI_API_KEY.

Co se dozvíte v článku
  1. Práca so súbormi
  2. Spúšťanie shellovských príkazov
  3. Integrácia s MCP
  4. Práca s audio súbormi

Z Python knižníc potrebujeme openai a httpx.

$ mkdir openai_examples
$ cd openai_examples
$ uv init
$ uv add openai httpx

Práca so súbormi

OpenAI Responses API podporuje prácu s dokumentmi (PDF, DOCX, TXT a ďalšie). Dokumenty môžeme odoslať priamo v base64 formáte, alebo ich najprv nahrať do úložiska OpenAI a následne sa na ne odkazovať cez file_id.

Priame odoslanie PDF

Prvý spôsob je priame zakódovanie PDF do base64 a jeho odoslanie v rámci správy.

Base64 je metóda binárno-textového kódovania, ktorá prevádza binárne dáta (napr. PDF súbory, obrázky) na bezpečný ASCII reťazec zložený z 64 znakov: písmen A–Z, a–z, číslic 0–9 a symbolov + a /.

Vďaka tomu je možné binárne súbory prenášať cez kanály, ktoré podporujú iba text – napríklad HTTP hlavičky, JSON payloads alebo zdrojový kód. Dôležité je vedieť, že base64 nie je šifrovanie ani kompresia: dáta zostávajú čitateľné pre kohokoľvek, kto pozná kódovanie, a výsledný reťazec je približne o 33 % väčší ako pôvodný súbor.

from openai import OpenAI
import httpx
import base64

client = OpenAI()

# 1. Fetch the document
doc_url = "https://eknizky.sk/wp-content/uploads/2019/03/rysava-jalovica-martin-kukucin.pdf"
doc_data = httpx.get(doc_url).content

# 2. Encode to base64 and create data URL
base64_doc = base64.b64encode(doc_data).decode('utf-8')
data_url = f"data:application/pdf;base64,{base64_doc}"

# 3. Create the input with the PDF and the Prompt
messages = [
    {
        "type": "message",
        "role": "user",
        "content": [
            {
                "type": "input_file",
                "filename": "document.pdf",
                "file_data": data_url
            },
            {
                "type": "input_text",
                "text": "Summarize this document."
            }
        ]
    }
]

# 4. Generate the response
response = client.responses.create(
    model="gpt-5-mini",
    input=messages
)

print(response.output_text)

Tento prístup je užitočný pre jednorazové spracovanie dokumentu. Skript najprv pomocou knižnice httpx stiahne PDF súbor z danej URL adresy a uloží jeho binárny obsah do premennej. Následne pomocou modulu base64 zakóduje tieto binárne dáta na base64 formát. Keďže funkcia b64encode vracia späť binárne dáta (bytes), volanie .decode('utf-8') ich prevedie na bežný textový reťazec (string), čo je nevyhnutné pre ďalšie spracovanie a vloženie do textovej štruktúry.

Z tohto reťazca vytvorí tzv. data URL v tvare data:application/pdf;base64,..., čo je formát požadovaný OpenAI API na vloženie súboru priamo do správy. Potom poskladá zoznam správ ( messages), kde kombinuje tento súbor ako input_file a textový prompt ako input_text.

Nakoniec odošle túto štruktúru cez klienta OpenAI pomocou metódy responses.create, ktorá spustí generovanie odpovede modelu na základe poskytnutého dokumentu a inštrukcie. Výsledné zhrnutie alebo odpoveď sa následne vytlačí na výstup.

Nahrávanie súborov do úložiska

Tento krok je predpokladom pre metódu odkazovania cez ID. Namiesto odosielania celého obsahu súboru v každej požiadavke ho raz nahrajeme do cloudového úložiska OpenAI pomocou metódy client.files.create. Funkcia vyžaduje, aby bol súbor otvorený v binárnom režime ( "rb"), čo zabezpečí korektné prečítanie akéhokoľvek typu súboru bez poškodenia encodingu.

Kľúčovým parametrom je purpose, ktorý informuje API, na čo bude súbor určený – hodnota "assistants" umožňuje použitie súboru v rámci Assistants alebo Responses API, zatiaľ čo iné hodnoty slúžia napríklad pre fine-tuning. Po odoslaní requestu OpenAI súbor skontroluje, uloží ho a vráti potvrdenie.

import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI()

def upload_pdf(file_path):
    if not os.path.exists(file_path):
        print(f"Error: The file '{file_path}' was not found.")
        return

    try:
        print(f"Uploading '{file_path}'...")
        response = client.files.create(
            file=open(file_path, "rb"),
            purpose="assistants"
        )

        print("Upload successful!")
        print(f"File ID: {response.id}")
        print(f"Filename: {response.filename}")
        print(f"Bytes: {response.bytes}")

        return response.id

    except Exception as e:
        print(f"An error occurred: {e}")


file_to_upload = "neprebudeny.pdf"
file_id = upload_pdf(file_to_upload)
print(f"Uploaded file ID: {file_id}")

V odpovedi získame objekt s metadátami, z ktorých najdôležitejší je file_id. Tento unikátny identifikátor môžeme následne ukladať do databázy a používať ho v ďalších požiadavkách, čím obchádzame potrebu opakovaného nahrávania a šetríme prenosové dáta.

Je dôležité mať na pamäti, že súbory v úložisku OpenAI podliehajú politike uchovávania dát – môžu byť automaticky odstránené po uplynutí určitej doby. Môžeme ich tiež zmazať pomocou API alebo manuálne v dashboarde.

Odkazovanie na nahratý súbor

Ak plánujeme dokument používať opakovane, efektívnejšie je nahrať ho do úložiska OpenAI a odkazovať naň cez file_id.

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

# Find the file in your OpenAI storage
# Here we search for the file by name if we don't have the ID saved
target_filename = "neprebudeny.pdf"
all_files = client.files.list()

existing_file = next((f for f in all_files if f.filename == target_filename), None)

if not existing_file:
    print(f"File '{target_filename}' not found. Please upload it first.")
else:
    print(f"Found file: {existing_file.filename} (ID: {existing_file.id})")

    # 2. Use the found File ID in your messages list
    messages = [
        {
            "type": "message",
            "role": "user",
            "content": [
                {
                    "type": "input_file",
                    "file_id": existing_file.id  # No base64 needed
                },
                {
                    "type": "input_text",
                    "text": "What is the main conflict in this story?"
                }
            ]
        }
    ]

    # 3. Generate the response
    response = client.responses.create(
        model="gpt-5-mini",
        input=messages
    )

    print(response.output_text)

Tento spôsob je ideálny pre scenáre, kde pracujeme s rovnakými dokumentmi opakovane, napríklad pri budovaní chatbota nad znalostnou bázou. Skript najprv prejde zoznam nahraných súborov v našom OpenAI účte pomocou client.files.list a vyhľadá konkrétny súbor podľa názvu, čím získa jeho unikátny identifikátor file_id.

Ak je súbor nájdený, toto ID sa použije priamo v štruktúre správy, čo eliminuje potrebu opätovného sťahovania, kódovania do base64 a odosielania celého obsahu súboru pri každom volaní API. Výrazne to šetrí prenosové dáta, znižuje latenciu a optimalizuje využitie kontextového okna modelu.

Spúšťanie shellovských príkazov

OpenAI Responses API umožňuje modelom automaticky navrhovať a spúšťať shellovské príkazy prostredníctvom špecializovaného nástroja shell. Model analyzuje požiadavku používateľa, rozhodne, či je potrebné vykonať systémovú operáciu, sformuluje príkaz a vráti ho na vykonanie. Existujú dva režimy spúšťania: container_auto (bezpečný, izolovaný v Docker kontajneri) a local (priamy prístup k lokálnemu systému, vhodný len pre dôveryhodné prostredia).

Spúšťanie v Docker kontajneri

V režime container_auto všetky príkazy bežia v izolovanom prostredí bez prístupu k hostiteľskému systému. Toto minimalizuje riziko neúmyselného poškodenia dát alebo bezpečnostných incidentov.

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

query = "What OS is running in the container? Print the OS version."

# Initial request: ask AI to print OS version using container shell
response = client.responses.create(
    model="gpt-5.2",
    instructions="You are a helpful assistant. Use shell tools when needed.",
    input=[{
        "type": "message",
        "role": "user",
        "content": [{"type": "input_text", "text": query}]
    }],
    tools=[{
        "type": "shell",
        "environment": {"type": "container_auto"}
    }],
)

# Simple agent loop: execute shell calls & return results
while True:
    shell_calls = [item for item in response.output if item.type == "shell_call"]
    if not shell_calls:
        break

    tool_outputs = []
    for item in shell_calls:
        call_id = item.call_id
        for command in item.action.commands:
            print(f"Running in container: {command}")

            import subprocess
            result = subprocess.run(
                command, shell=True, capture_output=True, text=True, timeout=30
            )

            # Format outcome per API spec
            outcome = (
                {"type": "timeout"} if result.returncode is None
                else {"type": "exit", "exit_code": result.returncode}
            )

            tool_outputs.append({
                "call_id": call_id,
                "output": [{
                    "stdout": result.stdout,
                    "stderr": result.stderr,
                    "outcome": outcome,
                }]
            })

    # Send results back, continuing the conversation
    response = client.responses.create(
        model="gpt-5.2",
        previous_response_id=response.id, # Important for conversation continuity
        input=[{
            "type": "shell_call_output",
            "call_id": out["call_id"],
            "output": out["output"]
        } for out in tool_outputs]
    )

print("\nFinal Answer:")
for item in response.output:
    if item.type == "message":
        for content in item.content:
            if content.type == "output_text":
                print(content.text)

Kľúčovým konceptom je tu agent loop – cyklus, v ktorom aplikácia kontroluje, či model nevygeneroval žiadosť o vykonanie príkazu ( shell_call). Ak áno, príkaz sa vykoná, výsledky sa naformátujú podľa špecifikácie API a odošlú späť pomocou previous_response_id, čím sa zachová kontext konverzácie. Cyklus pokračuje, kým model nevráti finálnu odpoveď bez ďalších požiadaviek na shell.

$ uv run python container_shell_example.py
Running in container: cat /etc/os-release
Running in container: uname -a

Final Answer:
The container is running **Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)**.

From `/etc/os-release`:
- `PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"`
- `VERSION_ID="22.04"`
- `VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"`

Model sa rozhodol použiť dva príkazy pre získanie informácií o systéme: cat /etc/os-release a uname -a.

Spúšťanie lokálneho shellu

Režim local udeľuje modelu priamy prístup k lokálnemu systému, čo umožňuje automatizovať komplexné úlohy ako správa súborov, inštalácia balíkov alebo monitorovanie systémových zdrojov. Tento režim vyžaduje zvýšenú opatrnosť a mal by sa používať iba v dôveryhodnom prostredí s vhodnými oprávneniami.

from openai import OpenAI
from dataclasses import dataclass
import subprocess


@dataclass
class CmdResult:
    stdout: str
    stderr: str
    exit_code: int | None
    timed_out: bool


class ShellExecutor:
    def __init__(self, default_timeout = 60):
        self.default_timeout = default_timeout

    def run(self, cmd, timeout = None):
        t = timeout or self.default_timeout
        p = subprocess.Popen(
            cmd,
            shell=True,
            stdout=subprocess.PIPE,
            stderr=subprocess.PIPE,
            text=True,
        )
        try:
            out, err = p.communicate(timeout=t)
            return CmdResult(out, err, p.returncode, False)
        except subprocess.TimeoutExpired:
            p.kill()
            out, err = p.communicate()
            return CmdResult(out, err, p.returncode, True)


client = OpenAI()
executor = ShellExecutor()

# Initial request - use proper message format
response = client.responses.create(
    model="gpt-5.2",
    instructions="You are a Linux system assistant. Use the shell tool to fulfill requests.",
    input=[
        {
            "type": "message",
            "role": "user",
            "content": [
                {
                    "type": "input_text",
                    "text": "find me the largest pdf file in ~/Documents",
                }
            ],
        }
    ],
    tools=[{"type": "shell", "environment": {"type": "local"}}],
)

# --- AGENT LOOP START ---
while True:
    # Check for shell calls in the output
    shell_calls = [item for item in response.output if item.type == "shell_call"]

    if not shell_calls:
        break  # No more shell calls, exit loop

    tool_outputs = []

    # Execute each shell call
    for item in shell_calls:
        call_id = item.call_id
        commands = item.action.commands
        max_output_length = getattr(item.action, "max_output_length", None)

        # Execute all commands
        for command in commands:
            print(f"AI wants to run: {command}")

            # Execute the command
            result = executor.run(command)

            # Format outcome based on timeout status
            if result.timed_out:
                outcome = {"type": "timeout"}
            else:
                outcome = {"type": "exit", "exit_code": result.exit_code}

            # Format output for the API - NOTE: exit_code goes inside outcome
            output_entry = {
                "stdout": result.stdout,
                "stderr": result.stderr,
                "outcome": outcome,
            }

            # Include max_output_length if provided by the model
            if max_output_length is not None:
                output_entry["max_output_length"] = max_output_length

            tool_outputs.append({"call_id": call_id, "output": [output_entry]})
            print(f"Command finished with outcome: {outcome}")

    # Submit results back to the API with previous_response_id to maintain context
    response = client.responses.create(
        model="gpt-5.2",
        previous_response_id=response.id,
        input=[
            {
                "type": "shell_call_output",
                "call_id": output["call_id"],
                "output": output["output"],
            }
            for output in tool_outputs
        ],
    )
# --- AGENT LOOP END ---

# Print the final natural language response
for item in response.output:
    if item.type == "message":
        for content in item.content:
            if content.type == "output_text":
                print(f"\nFinal Answer:\n{content.text}")

V tomto príklade implementujeme triedu ShellExecutor, ktorá zapuzdruje logiku spúšťania príkazov vrátane obsluhy časových limitov, odchytávania štandardného výstupu a chybových správ. Tento prístup zvyšuje čitateľnosť kódu a uľahčuje testovanie. Princíp agentickej slučky zostáva rovnaký ako v predchádzajúcom príklade – cyklická výmena správ medzi aplikáciou a modelom, kým sa úloha úplne nespracuje.

$ uv run python local_shell_example.py
AI wants to run: find ~/Documents -type f -iname '*.pdf' -printf '%s\t%p\n' 2>/dev/null | sort -nr | head -n 1
Command finished with outcome: {'type': 'exit', 'exit_code': 0}

Final Answer:
Largest PDF in `~/Documents`:

- **/home/jano/Documents/precalculus.pdf** — **11,783,266 bytes** (~11.24 MiB)

Integrácia s MCP

Model Context Protocol (MCP) je otvorený štandard pre pripájanie AI modelov k externým dátovým zdrojom a nástrojom. OpenAI podporuje MCP pomocou nástroja mcp. Ukážeme si pripojenie na DeepWiki MCP server, ktorý poskytuje prístup k vedomostnej báze o MCP.

from openai import OpenAI

client = OpenAI()


def ask_deepwiki(query):
    """Query DeepWiki via MCP and return the answer."""

    resp = client.responses.create(
        model="gpt-5-mini",
        tools=[{
            "type": "mcp",
            "server_label": "deepwiki",
            "server_url": "https://mcp.deepwiki.com/mcp",
            "require_approval": "never",
        }],
        input=query,
    )

    return resp.output_text


query = "What transport protocols does MCP (Model Context Protocol) support?"

answer = ask_deepwiki(query)
print(f"{answer}")

V tomto príklade definujeme funkciu ask_deepwiki, ktorá posiela dotaz na DeepWiki MCP server a vracia odpoveď. V parametri tools špecifikujeme, že chceme použiť nástroj typu mcp, pričom poskytujeme potrebné informácie o serveri, ku ktorému sa chceme pripojiť.

$ uv run deep_wiki_mcp.py
Short answer: MCP supports stdio (standard input/output) and HTTP transports.

Details:
- stdio — used for local development and VS Code extensions (default transport).
- HTTP — used for container/remote deployments (enabled when insecure transports are allowed).
- SSE (Server‑Sent Events) was previously supported but has been removed/disabled (deprecated in Azure MCP Server v0.4.0).

You can select the transport via the server start options (e.g., --transport / ServiceStartOptions.Transport).

Práca s audio súbormi

Moderné Responses API zatiaľ neponúka prácu s audiom. Ukážeme si, ako pracovať s audiom pomocou staršieho API.

OpenAI API ponúka tri hlavné endpointy pre prácu s audiom: transcription (prepísanie hovoreného slova na text), translation (preklad hovoreného obsahu do angličtiny) a text-to-speech (syntéza reči z textového vstupu). Každá z týchto funkcií využíva špecializované modely optimalizované pre danú úlohu a podporuje bežné audio formáty ako MP3, WAV, M4A, FLAC alebo OGG.

Prepis reči na text

Model gpt-4o-transcribe dokáže s vysokou presnosťou prepísať audio nahrávku do čitateľného textu. Podporuje viacero jazykov, rozpoznáva hovorcov a dokáže spracovať aj nahrávky s pozaďovým šumom. Výstupom je štruktúrovaný objekt obsahujúci prepísaný text a metadáta o spracovaní.

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

file_name = "speech.mp3"

with open(file_name, "rb") as audio_file:
    transcript = client.audio.transcriptions.create(
        model="gpt-4o-transcribe", file=audio_file
    )

print(transcript.text)

Súbor otvárame v binárnom režime "rb", čo je nevyhnutné pre správne načítanie audio dát. Knižnica následne automaticky spravuje chunking a odoslanie dát do API. Výsledný objekt transcript obsahuje atribút text s finálnym prepisom, ktorý môžeme ďalej spracovávať alebo uložiť.

Preklad audia do angličtiny

Model whisper-1 ponúka špeciálnu funkciu prekladu: dokáže priamo previesť hovorený obsah v cudzom jazyku do anglického textu, bez potreby samostatného kroku prepisu a následného prekladu. Toto je výrazne efektívnejšie a často aj presnejšie, pretože model pracuje s pôvodnou intonáciou a kontextom.

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

file_name = "russian.wav"

with open(file_name, "rb") as audio_file:
    transcript = client.audio.translations.create(model="whisper-1", file=audio_file)

print(transcript.text)

Tento prístup je ideálny pre situácie, keď potrebujete rýchlo získať anglický prepis zahraničného podcastu, prednášky alebo hovoru. Model automaticky detekuje zdrojový jazyk a produkuje plynulý anglický text, ktorý zachováva význam originálu.

Generovanie reči z textu

Model gpt-4o-mini-tts umožňuje generovať prirodzene znejúcu reč z ľubovoľného textového vstupu. Podporuje viacero hlasových profilov a nastavení rýchlosti, vďaka čomu môžete prispôsobiť výstup konkrétnemu použitiu – či už ide o čítanie článkov, generovanie audiokníh alebo interaktívne hlasové rozhrania.

from pathlib import Path
import openai

speech_file_path = Path(__file__).parent / "speech.mp3"

message = """
Today it is snowing in Bratislava, Slovakia. The temperature is -2 degrees Celsius.
"""

with openai.audio.speech.with_streaming_response.create(
    model="gpt-4o-mini-tts",
    voice="alloy",
    input=message,
) as response:
    response.stream_to_file(speech_file_path)

print(f"Speech audio saved to: {speech_file_path}")

API ponúka trinásť prednastavených hlasov, vrátane alloy, marin, fable, cedar, nova a shimmer. Vďaka streamingovému prístupu sa audio dáta ukladajú priamo do súboru počas generovania, čo šetrí operačnú pamäť a umožňuje spracovanie aj dlhších textov bez rizika pretečenia bufferov.

Všetky príklady z článku a mnohé ďalšie sú dostupné na GitHub repozitári github.com/janbodnar/Python-AI-Skolenie.

Seriál: OpenAI a Python
Autor článku

Ján Bodnár

Od roku 2006 sa venujem písaniu o počítačových technológiách, predovšetkých programovacím jazykom, grafickému užívateľskému rozhraniu a databázam.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

