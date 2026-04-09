OpenAI a Python: pracujeme so súbormi, shellom, MCP a audiom

Zopakujme si, že potrebujeme mať účet na portáli platform.openai.com, zakúpený minimálny kredit 5 USD, vygenerovaný API kľúč a nastavenú environmentálnu premennú
OPENAI_API_KEY.
Co se dozvíte v článku
Z Python knižníc potrebujeme
openai a
httpx.
$ mkdir openai_examples $ cd openai_examples $ uv init $ uv add openai httpx
Práca so súbormi
OpenAI Responses API podporuje prácu s dokumentmi (PDF, DOCX, TXT a ďalšie). Dokumenty môžeme odoslať priamo v base64 formáte, alebo ich najprv nahrať do úložiska OpenAI a následne sa na ne odkazovať cez
file_id.
Priame odoslanie PDF
Prvý spôsob je priame zakódovanie PDF do base64 a jeho odoslanie v rámci správy.
Base64 je metóda binárno-textového kódovania, ktorá prevádza binárne dáta (napr. PDF súbory, obrázky) na bezpečný ASCII reťazec zložený z 64 znakov: písmen
A–Z,
a–z, číslic
0–9 a symbolov
+ a
/.
Vďaka tomu je možné binárne súbory prenášať cez kanály, ktoré podporujú iba text – napríklad HTTP hlavičky, JSON payloads alebo zdrojový kód. Dôležité je vedieť, že base64 nie je šifrovanie ani kompresia: dáta zostávajú čitateľné pre kohokoľvek, kto pozná kódovanie, a výsledný reťazec je približne o 33 % väčší ako pôvodný súbor.
from openai import OpenAI import httpx import base64 client = OpenAI() # 1. Fetch the document doc_url = "https://eknizky.sk/wp-content/uploads/2019/03/rysava-jalovica-martin-kukucin.pdf" doc_data = httpx.get(doc_url).content # 2. Encode to base64 and create data URL base64_doc = base64.b64encode(doc_data).decode('utf-8') data_url = f"data:application/pdf;base64,{base64_doc}" # 3. Create the input with the PDF and the Prompt messages = [ { "type": "message", "role": "user", "content": [ { "type": "input_file", "filename": "document.pdf", "file_data": data_url }, { "type": "input_text", "text": "Summarize this document." } ] } ] # 4. Generate the response response = client.responses.create( model="gpt-5-mini", input=messages ) print(response.output_text)
Tento prístup je užitočný pre jednorazové spracovanie dokumentu. Skript najprv pomocou knižnice
httpx stiahne PDF súbor z danej URL adresy a uloží jeho binárny obsah do premennej. Následne pomocou modulu
base64 zakóduje tieto binárne dáta na base64 formát. Keďže funkcia
b64encode vracia späť binárne dáta (bytes), volanie
.decode('utf-8') ich prevedie na bežný textový reťazec (string), čo je nevyhnutné pre ďalšie spracovanie a vloženie do textovej štruktúry.
Z tohto reťazca vytvorí tzv. data URL v tvare
data:application/pdf;base64,..., čo je formát požadovaný OpenAI API na vloženie súboru priamo do správy. Potom poskladá zoznam správ (
messages), kde kombinuje tento súbor ako
input_file a textový prompt ako
input_text.
Nakoniec odošle túto štruktúru cez klienta
OpenAI pomocou metódy
responses.create, ktorá spustí generovanie odpovede modelu na základe poskytnutého dokumentu a inštrukcie. Výsledné zhrnutie alebo odpoveď sa následne vytlačí na výstup.
Nahrávanie súborov do úložiska
Tento krok je predpokladom pre metódu odkazovania cez ID. Namiesto odosielania celého obsahu súboru v každej požiadavke ho raz nahrajeme do cloudového úložiska OpenAI pomocou metódy
client.files.create. Funkcia vyžaduje, aby bol súbor otvorený v binárnom režime (
"rb"), čo zabezpečí korektné prečítanie akéhokoľvek typu súboru bez poškodenia encodingu.
Kľúčovým parametrom je
purpose, ktorý informuje API, na čo bude súbor určený – hodnota
"assistants" umožňuje použitie súboru v rámci Assistants alebo Responses API, zatiaľ čo iné hodnoty slúžia napríklad pre fine-tuning. Po odoslaní requestu OpenAI súbor skontroluje, uloží ho a vráti potvrdenie.
import os from openai import OpenAI client = OpenAI() def upload_pdf(file_path): if not os.path.exists(file_path): print(f"Error: The file '{file_path}' was not found.") return try: print(f"Uploading '{file_path}'...") response = client.files.create( file=open(file_path, "rb"), purpose="assistants" ) print("Upload successful!") print(f"File ID: {response.id}") print(f"Filename: {response.filename}") print(f"Bytes: {response.bytes}") return response.id except Exception as e: print(f"An error occurred: {e}") file_to_upload = "neprebudeny.pdf" file_id = upload_pdf(file_to_upload) print(f"Uploaded file ID: {file_id}")
V odpovedi získame objekt s metadátami, z ktorých najdôležitejší je
file_id. Tento unikátny identifikátor môžeme následne ukladať do databázy a používať ho v ďalších požiadavkách, čím obchádzame potrebu opakovaného nahrávania a šetríme prenosové dáta.
Je dôležité mať na pamäti, že súbory v úložisku OpenAI podliehajú politike uchovávania dát – môžu byť automaticky odstránené po uplynutí určitej doby. Môžeme ich tiež zmazať pomocou API alebo manuálne v dashboarde.
Odkazovanie na nahratý súbor
Ak plánujeme dokument používať opakovane, efektívnejšie je nahrať ho do úložiska OpenAI a odkazovať naň cez
file_id.
from openai import OpenAI client = OpenAI() # Find the file in your OpenAI storage # Here we search for the file by name if we don't have the ID saved target_filename = "neprebudeny.pdf" all_files = client.files.list() existing_file = next((f for f in all_files if f.filename == target_filename), None) if not existing_file: print(f"File '{target_filename}' not found. Please upload it first.") else: print(f"Found file: {existing_file.filename} (ID: {existing_file.id})") # 2. Use the found File ID in your messages list messages = [ { "type": "message", "role": "user", "content": [ { "type": "input_file", "file_id": existing_file.id # No base64 needed }, { "type": "input_text", "text": "What is the main conflict in this story?" } ] } ] # 3. Generate the response response = client.responses.create( model="gpt-5-mini", input=messages ) print(response.output_text)
Tento spôsob je ideálny pre scenáre, kde pracujeme s rovnakými dokumentmi opakovane, napríklad pri budovaní chatbota nad znalostnou bázou. Skript najprv prejde zoznam nahraných súborov v našom OpenAI účte pomocou
client.files.list a vyhľadá konkrétny súbor podľa názvu, čím získa jeho unikátny identifikátor
file_id.
Ak je súbor nájdený, toto ID sa použije priamo v štruktúre správy, čo eliminuje potrebu opätovného sťahovania, kódovania do base64 a odosielania celého obsahu súboru pri každom volaní API. Výrazne to šetrí prenosové dáta, znižuje latenciu a optimalizuje využitie kontextového okna modelu.
Spúšťanie shellovských príkazov
OpenAI Responses API umožňuje modelom automaticky navrhovať a spúšťať shellovské príkazy prostredníctvom špecializovaného nástroja
shell. Model analyzuje požiadavku používateľa, rozhodne, či je potrebné vykonať systémovú operáciu, sformuluje príkaz a vráti ho na vykonanie. Existujú dva režimy spúšťania:
container_auto (bezpečný, izolovaný v Docker kontajneri) a
local (priamy prístup k lokálnemu systému, vhodný len pre dôveryhodné prostredia).
Spúšťanie v Docker kontajneri
V režime
container_auto všetky príkazy bežia v izolovanom prostredí bez prístupu k hostiteľskému systému. Toto minimalizuje riziko neúmyselného poškodenia dát alebo bezpečnostných incidentov.
from openai import OpenAI client = OpenAI() query = "What OS is running in the container? Print the OS version." # Initial request: ask AI to print OS version using container shell response = client.responses.create( model="gpt-5.2", instructions="You are a helpful assistant. Use shell tools when needed.", input=[{ "type": "message", "role": "user", "content": [{"type": "input_text", "text": query}] }], tools=[{ "type": "shell", "environment": {"type": "container_auto"} }], ) # Simple agent loop: execute shell calls & return results while True: shell_calls = [item for item in response.output if item.type == "shell_call"] if not shell_calls: break tool_outputs = [] for item in shell_calls: call_id = item.call_id for command in item.action.commands: print(f"Running in container: {command}") import subprocess result = subprocess.run( command, shell=True, capture_output=True, text=True, timeout=30 ) # Format outcome per API spec outcome = ( {"type": "timeout"} if result.returncode is None else {"type": "exit", "exit_code": result.returncode} ) tool_outputs.append({ "call_id": call_id, "output": [{ "stdout": result.stdout, "stderr": result.stderr, "outcome": outcome, }] }) # Send results back, continuing the conversation response = client.responses.create( model="gpt-5.2", previous_response_id=response.id, # Important for conversation continuity input=[{ "type": "shell_call_output", "call_id": out["call_id"], "output": out["output"] } for out in tool_outputs] ) print("\nFinal Answer:") for item in response.output: if item.type == "message": for content in item.content: if content.type == "output_text": print(content.text)
Kľúčovým konceptom je tu agent loop – cyklus, v ktorom aplikácia kontroluje, či model nevygeneroval žiadosť o vykonanie príkazu (
shell_call). Ak áno, príkaz sa vykoná, výsledky sa naformátujú podľa špecifikácie API a odošlú späť pomocou
previous_response_id, čím sa zachová kontext konverzácie. Cyklus pokračuje, kým model nevráti finálnu odpoveď bez ďalších požiadaviek na shell.
$ uv run python container_shell_example.py Running in container: cat /etc/os-release Running in container: uname -a Final Answer: The container is running **Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)**. From `/etc/os-release`: - `PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"` - `VERSION_ID="22.04"` - `VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"`
Model sa rozhodol použiť dva príkazy pre získanie informácií o systéme:
cat /etc/os-release a
uname -a.
Spúšťanie lokálneho shellu
Režim
local udeľuje modelu priamy prístup k lokálnemu systému, čo umožňuje automatizovať komplexné úlohy ako správa súborov, inštalácia balíkov alebo monitorovanie systémových zdrojov. Tento režim vyžaduje zvýšenú opatrnosť a mal by sa používať iba v dôveryhodnom prostredí s vhodnými oprávneniami.
from openai import OpenAI from dataclasses import dataclass import subprocess @dataclass class CmdResult: stdout: str stderr: str exit_code: int | None timed_out: bool class ShellExecutor: def __init__(self, default_timeout = 60): self.default_timeout = default_timeout def run(self, cmd, timeout = None): t = timeout or self.default_timeout p = subprocess.Popen( cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, text=True, ) try: out, err = p.communicate(timeout=t) return CmdResult(out, err, p.returncode, False) except subprocess.TimeoutExpired: p.kill() out, err = p.communicate() return CmdResult(out, err, p.returncode, True) client = OpenAI() executor = ShellExecutor() # Initial request - use proper message format response = client.responses.create( model="gpt-5.2", instructions="You are a Linux system assistant. Use the shell tool to fulfill requests.", input=[ { "type": "message", "role": "user", "content": [ { "type": "input_text", "text": "find me the largest pdf file in ~/Documents", } ], } ], tools=[{"type": "shell", "environment": {"type": "local"}}], ) # --- AGENT LOOP START --- while True: # Check for shell calls in the output shell_calls = [item for item in response.output if item.type == "shell_call"] if not shell_calls: break # No more shell calls, exit loop tool_outputs = [] # Execute each shell call for item in shell_calls: call_id = item.call_id commands = item.action.commands max_output_length = getattr(item.action, "max_output_length", None) # Execute all commands for command in commands: print(f"AI wants to run: {command}") # Execute the command result = executor.run(command) # Format outcome based on timeout status if result.timed_out: outcome = {"type": "timeout"} else: outcome = {"type": "exit", "exit_code": result.exit_code} # Format output for the API - NOTE: exit_code goes inside outcome output_entry = { "stdout": result.stdout, "stderr": result.stderr, "outcome": outcome, } # Include max_output_length if provided by the model if max_output_length is not None: output_entry["max_output_length"] = max_output_length tool_outputs.append({"call_id": call_id, "output": [output_entry]}) print(f"Command finished with outcome: {outcome}") # Submit results back to the API with previous_response_id to maintain context response = client.responses.create( model="gpt-5.2", previous_response_id=response.id, input=[ { "type": "shell_call_output", "call_id": output["call_id"], "output": output["output"], } for output in tool_outputs ], ) # --- AGENT LOOP END --- # Print the final natural language response for item in response.output: if item.type == "message": for content in item.content: if content.type == "output_text": print(f"\nFinal Answer:\n{content.text}")
V tomto príklade implementujeme triedu
ShellExecutor, ktorá zapuzdruje logiku spúšťania príkazov vrátane obsluhy časových limitov, odchytávania štandardného výstupu a chybových správ. Tento prístup zvyšuje čitateľnosť kódu a uľahčuje testovanie. Princíp agentickej slučky zostáva rovnaký ako v predchádzajúcom príklade – cyklická výmena správ medzi aplikáciou a modelom, kým sa úloha úplne nespracuje.
$ uv run python local_shell_example.py AI wants to run: find ~/Documents -type f -iname '*.pdf' -printf '%s\t%p\n' 2>/dev/null | sort -nr | head -n 1 Command finished with outcome: {'type': 'exit', 'exit_code': 0} Final Answer: Largest PDF in `~/Documents`: - **/home/jano/Documents/precalculus.pdf** — **11,783,266 bytes** (~11.24 MiB)
Integrácia s MCP
Model Context Protocol (MCP) je otvorený štandard pre pripájanie AI modelov k externým dátovým zdrojom a nástrojom. OpenAI podporuje MCP pomocou nástroja
mcp. Ukážeme si pripojenie na DeepWiki MCP server, ktorý poskytuje prístup k vedomostnej báze o MCP.
from openai import OpenAI client = OpenAI() def ask_deepwiki(query): """Query DeepWiki via MCP and return the answer.""" resp = client.responses.create( model="gpt-5-mini", tools=[{ "type": "mcp", "server_label": "deepwiki", "server_url": "https://mcp.deepwiki.com/mcp", "require_approval": "never", }], input=query, ) return resp.output_text query = "What transport protocols does MCP (Model Context Protocol) support?" answer = ask_deepwiki(query) print(f"{answer}")
V tomto príklade definujeme funkciu
ask_deepwiki, ktorá posiela dotaz na DeepWiki MCP server a vracia odpoveď. V parametri
tools špecifikujeme, že chceme použiť nástroj typu
mcp, pričom poskytujeme potrebné informácie o serveri, ku ktorému sa chceme pripojiť.
$ uv run deep_wiki_mcp.py Short answer: MCP supports stdio (standard input/output) and HTTP transports. Details: - stdio — used for local development and VS Code extensions (default transport). - HTTP — used for container/remote deployments (enabled when insecure transports are allowed). - SSE (Server‑Sent Events) was previously supported but has been removed/disabled (deprecated in Azure MCP Server v0.4.0). You can select the transport via the server start options (e.g., --transport / ServiceStartOptions.Transport).
Práca s audio súbormi
Moderné Responses API zatiaľ neponúka prácu s audiom. Ukážeme si, ako pracovať s audiom pomocou staršieho API.
OpenAI API ponúka tri hlavné endpointy pre prácu s audiom: transcription (prepísanie hovoreného slova na text), translation (preklad hovoreného obsahu do angličtiny) a text-to-speech (syntéza reči z textového vstupu). Každá z týchto funkcií využíva špecializované modely optimalizované pre danú úlohu a podporuje bežné audio formáty ako MP3, WAV, M4A, FLAC alebo OGG.
Prepis reči na text
Model
gpt-4o-transcribe dokáže s vysokou presnosťou prepísať audio nahrávku do čitateľného textu. Podporuje viacero jazykov, rozpoznáva hovorcov a dokáže spracovať aj nahrávky s pozaďovým šumom. Výstupom je štruktúrovaný objekt obsahujúci prepísaný text a metadáta o spracovaní.
from openai import OpenAI client = OpenAI() file_name = "speech.mp3" with open(file_name, "rb") as audio_file: transcript = client.audio.transcriptions.create( model="gpt-4o-transcribe", file=audio_file ) print(transcript.text)
Súbor otvárame v binárnom režime
"rb", čo je nevyhnutné pre správne načítanie audio dát. Knižnica následne automaticky spravuje chunking a odoslanie dát do API. Výsledný objekt
transcript obsahuje atribút
text s finálnym prepisom, ktorý môžeme ďalej spracovávať alebo uložiť.
Preklad audia do angličtiny
Model
whisper-1 ponúka špeciálnu funkciu prekladu: dokáže priamo previesť hovorený obsah v cudzom jazyku do anglického textu, bez potreby samostatného kroku prepisu a následného prekladu. Toto je výrazne efektívnejšie a často aj presnejšie, pretože model pracuje s pôvodnou intonáciou a kontextom.
from openai import OpenAI client = OpenAI() file_name = "russian.wav" with open(file_name, "rb") as audio_file: transcript = client.audio.translations.create(model="whisper-1", file=audio_file) print(transcript.text)
Tento prístup je ideálny pre situácie, keď potrebujete rýchlo získať anglický prepis zahraničného podcastu, prednášky alebo hovoru. Model automaticky detekuje zdrojový jazyk a produkuje plynulý anglický text, ktorý zachováva význam originálu.
Generovanie reči z textu
Model
gpt-4o-mini-tts umožňuje generovať prirodzene znejúcu reč z ľubovoľného textového vstupu. Podporuje viacero hlasových profilov a nastavení rýchlosti, vďaka čomu môžete prispôsobiť výstup konkrétnemu použitiu – či už ide o čítanie článkov, generovanie audiokníh alebo interaktívne hlasové rozhrania.
from pathlib import Path import openai speech_file_path = Path(__file__).parent / "speech.mp3" message = """ Today it is snowing in Bratislava, Slovakia. The temperature is -2 degrees Celsius. """ with openai.audio.speech.with_streaming_response.create( model="gpt-4o-mini-tts", voice="alloy", input=message, ) as response: response.stream_to_file(speech_file_path) print(f"Speech audio saved to: {speech_file_path}")
API ponúka trinásť prednastavených hlasov, vrátane
alloy,
marin,
fable,
cedar,
nova a
shimmer. Vďaka streamingovému prístupu sa audio dáta ukladajú priamo do súboru počas generovania, čo šetrí operačnú pamäť a umožňuje spracovanie aj dlhších textov bez rizika pretečenia bufferov.
Všetky príklady z článku a mnohé ďalšie sú dostupné na GitHub repozitári github.com/janbodnar/Python-AI-Skolenie.