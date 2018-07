 »   »  OpenMandriva Lx 4 se blíží

OpenMandriva Lx 4 přijde s RPM4 a DNF

Blížící se vydání Lx 4 distribuce OpenMandriva dostává obrysy. Tvůrci jí do vínku dají přepracovaný základní systém stojící na RPM4 a DNF, jádro systému pak bude 4.17/4.18 doprovázené Glibc 2.27, Clang 7, GCC 8.1, Python 3.7, Qt 5.11.1 či desktopem KDE ve složení Frameworks 5.47, Plasma Desktop 5.13.2 a Applications 18.04.2. Z dalších desktopů bude k dispozici třeba LXQt 0.13 a Lumina 1.4.0 z TrueOS.



Autor: OpenMandriva OpenMandriva Lx 4

LibreOffice se objeví ve verzi 6.0.2. Distribuce bude připravena i pro aarch64 a armv7hnl, s RISC-V se počítá pro vydání budoucí, ale vývojová deska této platformy již tvůrcům distribuce dorazila.

Doporučované aplikace pomocí AI zvýšily zájem o programy na Google Play

Google se snaží nasazovat své systémy umělé inteligence všude, kde to vede k ještě vyšší optimalizaci dat servírovaných klientovi a neminulo to ani andoridí obchod Google Play. Doporučené aplikace nyní řídí AI, která se stále lépe a lépe učí, co který konkrétní uživatel možná chce. Chi Huai-hsin z Google AI týmu informuje, že její nasazení už zvýšilo instalace doporučených aplikací o 3,3 %.

Aktuálně je v Google Play k dispozici zhruba 1 milión aplikací zhdruba 2 miliardám zařízení s Androidem. Loni bylo provedené 82 miliard stažení (tedy ~41 aplikací / zařízení). AI toto číslo letos dále zvýší.

Umělá inteligence přitom pracuje se třemi faktory, na jejichž základě pak uživateli nabízí doporučené další aplikace. První je to, aby nová aplikace zvýšila mnohočetnost a setkala se s potřebami uživatele. Druhým je neustálá optimalizace pro všechny produkty, se kterou AI vypomáhá (jak konkrétně, DigiTimes nezmiňují). A třetí je logický princip, že doporučovací AI systém je k dispozici všem uživatelům, ne jen nějaké vybrané skupince (což je logické, lépe a rychleji se tak učí.

Linuxový test Core i7–8086K

Server Phoronix otestoval výroční procesor Intel Core i7–8086K. Výsledky vypadají za prvé zajímavě a za druhé trochu jinak než na hardwarových webech, kde se testují aplikace Windows světa.



Autor: Phoronix Phoronix x264 test Core i7–8086K

CPU část je pochopitelně velmi slušná – jde o výběrové kusy procesorů, takže teploty i spotřeba vzorku Phoronixu vycházejí lépe než „konfekční“ model 8700K. GPU část byla bohužel testována jen v pár enginově starších/jednodušších titulech.

Sluší se připomenout, že tento šestijádrový procesor je možná posledním záchvěvem této subgenerace, příští mainstreamové desktopové procesory Intelu mají nabídnout až 8 jader.

Krátce

Panasonic pouští na trh UltraHD Blu-ray přehrávač UB820, který je jako vůbec první vybaven podporou všech tří majoritních HDR systémů: základního HDR10, bezplatného HDR10+ a placeného Dolby Vision.