OpenMoHAA je otevřený Medal of Honor, emulátor RPCS3 vyšel na arm64

První betaverze OpenMoHAA

Medal of Honor: Allied Assault včetně rozšíření Spearhead a Breakthrough si díky projektu OpenMoHAA můžete snadno zahrát na moderních systémech, a to s různými vylepšeními. Hlavním cílem projektu OpenMoHAA je zajistit budoucnost a kontinuitu hry Medal of Honor: Allied Assault na všech platformách poskytováním nových záplat a funkcí.

Díky ioquake3 a F.A.K.K SDK již projekt dosáhl více než poloviny svého cíle a vývojáři proto uvolnili OpenMoHAA 0.80.0 jako první veřejnou beta verzi. Hra obsahuje poměrně velké množství vylepšení, k jejímu běhu však potřebujete data z původní hry.

OpenMoHAA

RPCS3 na Raspberry Pi 5 a Apple Silicon

Tým emulátoru herní konzole PlayStation 3 RPCS3 měl napilno, protože oznámil vydání RPCS3 pro architekturu arm64, což zahrnuje například Raspberry Pi 5 a Apple Silicon. Tým RPCS3 otestoval svou novou podporu pro Arm na Raspberry Pi 5 a Apple Silicon jak v systému MacOS, tak v Asahi Linuxu.





Na Apple Silicon se zdá, že funguje docela dobře na obou systémech, ale kvůli nižšímu výkonu Raspberry Pi 5 na něm nefunguje dobře mnoho her a rozlišení je kvůli tomu třeba dost stáhnout. Nejvíce problémů na arm64 však dělal systém Windows, ke stažení je tedy v tuto chvíli emulátor dostupný pouze pro Linux a macOS.

Demon’s Souls v RPCS3 na Asahi Linuxu

PC port hry Star Fox 64

Od týmu, který stojí za PC porty jiných her od Nintenda, jako je The Legend of Zelda: Ocarina of Time a The Legend of Zelda: Majora's Mask, přišel nový PC port hry Star Fox 64 pod názvem Starship. Stejně jako jejich předchozí díla, ani tento port neobsahuje žádné prostředky chráněné autorskými právy. Je nutné poskytnout datové soubory z kopie hry, kterou vlastníte.

V současné době je k dispozici pouze sestavení pro Windows, které můžete zkusit spustit přes Wine. Vývojáři k tomu uvedli, že verze pro Linux a Mac jsou velmi blízko, ale nechtěli kvůli nim zdržovat vydání.

Starship

UnderworldGodot, remake Ultima Underworld

UnderworldGodot, který přebírá původní projekt založený na Unity, je projektem, na kterém jsou vytvořeny hry Ultima Underworld a Ultima Underworld 2 v enginu Godot. Vývojáři napsali na nyní archivovaný GitHub původní verze Unity a poznamenali, že přechod na Godot byl proto, aby „zajistili, že engine a software budou plněji open source, a také aby se vyhnuli rizikům kvůli změnám licence Unity“.

Projekt je restartem a jeho cílem je „chovat se více jako původně fungující hry Underworld“. Vývojáři stanovují určitá očekávání, poznamenávají, že má být považován za „pre-alfa“ bez podpory, takže zatím nečekejte, že bude hratelný. Má sice dlouhý seznam již implementovaných funkcí, ale také v něm ještě spousta věcí chybí.

UnderworldGodot

Stručně

Open source evoluční simulátor Thrive verze 0.8 přináší další grafická vylepšení a nové herní mechanismy. Byl vydán správce her Lutris 0.5.18 s vylepšenou podporou GOG a itch.io a dalšími funkcemi. S novými vydáními TRX je na moderních platformách Tomb Raider 1 plně hratelný a Tomb Raider 2 se připravuje. Neoficiální PC port Zelda: Majora's Mask, 2 Ship 2 Harkinian má novou verzi s číslem 1.1.2.