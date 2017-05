 »   »  OpenWrt plánuje spojení se svým forkem LEDE

Software a hardware

OpenWrt, linuxová distribuce pro embedovaná zařízení, se znovu zřejmě spojí se svým forkem LEDE. Ten před cca rokem vytvořila část vývojářů, kterým se nelíbil pomalý a nekonzistentní vývoj OpenWrt. LEDE se nakonec ukázalo jako akčnější a zřejmě zaujalo větší část komunity. Mírová dohoda, o které budou důležití členové komunity hlasovat, je vlastně spíš kapitulací vedení OpenWrt. Počítá s tím, že se bude pokračovat s repozitáři a nastavenými procesy LEDE, od OpenWrt společný projekt převezme prakticky jen jméno. Očekává se, že dohoda bude schválena. Rebelové víceméně dosáhli svého a byla by škoda pohřbít populární značku.

Sice se může zdát, že je operační systém Tizen mrtvý, ale není tomu tak. Stále probíhá určitý vývoj a koná se i vývojářská konference, na které teď bylo uvedeno nové zařízení. Jmenuje se Samsung Z4 a opět jde o úplný low-end, nejslabší chytrý telefon jihokorejského výrobce. Hardware ani nestojí za řeč, software je trochu zajímavější. Tizen si odbude premiéru ve verzi 3.0, která přináší řadu důležitých novinek – podporu 64 bitů, grafického API Vulkan, přechod na zobrazovací server Wayland nebo podporu používání více uživatelských účtů. Telefon se začne prodávat v Indii za cca 100 dolarů a je pravděpodobné, že k nám se oficiální cestou nedostane.

Samsung Z4

Podpora Windows 10 skončila! Ale jak asi tušíte, jen z části. Skončila totiž podpora vůbec první verze vydané před necelýma dvěma roky, která už nebude dostávat ani bezpečnostní aktualizace. Uživatelé jsou tedy nuceni povýšit systém na některou novější velkou verzi, tedy anniversary update nebo creators update. Stačí navštívit nástroj Windows Update. Konec podpory se týká všech variant Home, Pro, Education a Enterprise. Výjimku má pouze speciální varianta určená pro velké firmy, celým názvem Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, která by záplaty měla dostávat rovnou deset let.

Pro Windows se také připravuje nový design, resp. celý designový jazyk. Slyšet jste o něm mohli pod názvem Neon. Na konferenci Build 2017 společnost Microsoft projekt oficiálně oznámila. Nakonec to nebude Neon, ale Microsoft Fluent Design System. Přechod na něj bude pozvolný, první přepracované části už se ve Windows objeví s další zářijovou aktualizací. Design je lehký, nemá žádné ostré hrany a snaží se využívat barev a různé hloubky prvků. Obrázek ale vydá za tisíc slov. S jednoduchými aplikacemi vypadá poměrně hezky, ale otázkou jako vždy zůstává, jak si poradí s komplexními a bohatými aplikacemi.

Nvidia uvedla svůj nový nejvýkonnější grafický čip, přesněji řečeno grafický akcelerátor Tesla V100 (Volta). Ten je určen pro superpočítače, tvorbu neuronových sítí apod. Zároveň jde s 21 miliardami tranzistorů o dosud největší GPU. Nabídne výpočetní výkon 15 TFLOPS při jednoduché přesnosti, při dvojité přesnosti poloviční. U některých specializovaných úloh (hlavně učení neuronových sítí) však dokáže dosáhnout až na 120 TFLOPS, což by mělo být téměř čtyřikrát více než předchozí Tesla P100 s jádrem Pascal. Čip je vyroben 12nm výrobním procesem. Novinka se zatím bude prodávat jen ve speciálním racku DGX-1 osazeném osmi kousky za cenu přibližně 150 tisíc dolarů.

Nvidia Tesla V100

Byznys, politika, právo

Litecoin, druhá historicky významná kryptoměna po Bitcoinu, úspěšně aktivovala rozšíření Segregated Witness (SegWit). To přináší řadu vylepšení včetně rozšíření kapacity sítě, viz náš podrobnější článek. Litecoin se tak trochu stává živým testovacím prostředím pro Bitcoin. SegWit byl původně napsán pro Bitcoin, jenže tam se zatím nepodařilo dosáhnout konsenzu. Velká část těžařů jeho aktivaci odmítá a požaduje zvětšení velikosti bloků. Situace se už dlouho nemění a dohoda je v nedohlednu.

Služba Cloudflare, která slouží jako CDN a poskytuje obranu proti útokům na webové stránky, se v poslední době stala terčem kritiky. Jednak za to, že poskytuje služby různým extremistickým stránkám, jednak za to, že s nimi sdílí případné stížnosti, a to včetně údajů o stěžovateli. Vzhledem k jejich ochraně služba mění politiku a umožňuje i anonymní udávání. Cloudflare na druhou stranu avizuje, že nijak nehodlá měnit pravidla ohledně vhodného obsahu a stát se cenzorem. Její podmínky jsou podobně benevolentní jako americké zákony – je povoleno téměř vše kromě dětské pornografie a přímých výzev k násilí.

Zajímavosti / telegraficky

V České republice se opět objeví snímkovací automobily Googlu, budou aktualizovat Street View ve více než dvacítce velkých měst. Krom toho dojde i na významné pěší zóny, které zmonitoruje pracovník s batůžkem.

Tímto stylem se bude snímkovat i u nás

Software už najdete prakticky ve všech autech, nikoliv jen chytrých elektromobilech. Výrobce Ram kvůli softwarovému problému svolává ke kontrole na milión pickupů. Kvůli chybě mohou nesprávně fungovat bezpečnostní pásy a airbagy.

Google vydal verzi 2.0 své aplikace pro kontakty. Viditelných změn není tolik, potěší hlavně vylepšené přepínání uživatelských účtů.

Kurz Bitcoinu se opět vydal na výlet, na řadě burz v jednu chvíli překonal hodnotu 1800 dolarů. Aktuálně se obchoduje o cca sto dolarů níž.

Kurz Bitcoinu za poslední týden

Výrobce antivirových řešení McAfee prodloužil dohodu se Samsungem. Většina zařízení od Samsungu tak bude obsahovat zkušební verzi antiviru. Smartphone Galaxy S8 dokonce dostane plnou verzi.

Po úspěšném IPO akcie společnosti Snap (Snapchat) potkala silná korekce. Po uveřejnění nepříliš dobrých hospodářských výsledků se kurz propadl o více než 20 %.

Chrome pro Android vylepšuje funkci ukládání stránek pro prohlížení off-line. Mj. nabídne automatické pozdější stažení, když stránku aktuálně není možné načíst.

Cloudflare vyhlašuje odměnu za hlavu patentového trolla Blackbird. Nabízí 50 tisíc dolarů tomu, kdo dopomůže k jeho zneškodnění.

Propouštění v Canonicalu prý bylo velmi rychlé a nepříliš citlivé. Řada vývojářů navíc ještě čeká na rozhodnutí, zda ve firmě budou pokračovat.

System76 na svá zařízení stále bude instalovat Ubuntu a používat GNOME. Chystá však nějaké vlastní úpravy a také vlastní vzhled.