Obsah

1. Operátory v programovacím jazyku F#

2. Standardní operátory jazyka F#

3. Unární aritmetické operátory





4. Binární aritmetické operátory

5. Úskalí jazyka s přetíženými operátory





6. Logické (Booleovské) operátory

7. Operátory provádějící zvolenou operaci bit po bitu, bitové posuny

8. Relační operátory

9. Operátory pro spojování řetězců a seznamů

10. Šipky kam se člověk podívá

11. Základní operátory pro tvorbu kolony

12. Další operátory pro tvorbu kolony

13. Operátory pro kompozici funkcí

14. Konstrukce nového binárního operátoru

15. Předeklarování existujícího operátoru

16. Rozlišení unárního a binárního operátoru

17. Asociativa nových operátorů

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Operátory v programovacím jazyku F#

Operátory hrají v programovacích jazycích odvozených od jazyka ML podstatnou roli. Jedná se jak o standardní operátory (v OCamlu jich existuje téměř čtyřicet, v jazyku F# je nepatrně méně), tak i o možnost vytvoření operátorů zcela nových, u nichž lze dokonce určit i jejich prioritu a asociativitu. Vlastnosti existujících i nových operátorů dostupných v programovacím jazyce F# budou tématem dnešního článku. Doplníme tedy (nepatrně) starší článek, v němž jsme se tomuto tématu věnovali primárně z pohledu programovacího jazyka OCaml, který je chápán jako ideový předchůdce programovacího jazyka F#.

V dnešním článku se ovšem již nebudeme zabývat „teoretickými“ problémy, které souvisí s definicí nových operátorů, protože tyto kapitoly jsou pro OCaml a F# prakticky stejné a nemá smysl je znovu opakovat. V případě potřeby si příslušné kapitoly „nalistujte“ pod těmito odkazy:

2. Standardní operátory jazyka F#

V programovacím jazyce F# nalezneme celkem 36 standardních operátorů, tj. operátorů, u kterých je nejenom přesně specifikována prováděná operace, ale taktéž datové typy operandu či (obou) operandů; v závislosti na tom, zda se jedná o unární či o binární operátor. Jedná se o následující operátory:

= <> < > <= >= <<< >>> && & || not &&& ||| ^^^ ~~~ + - * / ^ @ % ** :> :? :?> -> >> |> ||> |||> << <| <|| <|||

Poznámka: tato skupina operátorů se v mnoha ohledech odlišuje od operátorů, které nalezneme v jazyku OCaml. Rozdíly vychází především z toho, že v F# již nerozlišujeme mezi celočíselnými operátory a operátory nad hodnotami s plovoucí řádovou čárkou. A na druhou stranu v jazyku F# máme k dispozici celou řadu operátorů určených pro práci s typy a pro různé varianty kompozice funkcí popř. vytváření „kolony“ funkcí. Navíc se některé „pojmenované“ operátory v OCaml (lsr) změnily na „paznakové“ operátory v jazyce F#. V OCamlu máme k dispozici tyto operátory:

= <> < > <= >= == != && & || | |> @@ ** ^ + - * / +. -. *. /. ~+ ~- ~+. ~-. @ ! := ^^ mod land lor lxor lsl lsr asr

3. Unární aritmetické operátory

Začneme popisem unárních aritmetických operátorů, protože jejich popis je snadný. Unární operátory akceptují jediný operand na své pravé straně. Nejprve si pro porovnání připomeňme, že v jazyce OCaml byla k dispozici čtveřice unárních operátorů:

Operátor Vstupní operand Výsledek Popis operátoru ~- int int unární – (změna znaménka) ~+ int int unární + ~-. float float unární – (změna znaménka) ~+. float float unární +

Programovací jazyk F# naproti tomu již nevyžaduje ani tildu na začátku unárních operátorů (ta již ovšem není povinná ani v OCamlu), ovšem navíc nerozlišuje ani mezi operátory pro numerické datové ze skupiny int a float – příslušný (přetížený) operátor se totiž určí automaticky na základě pravého operandu (pochopitelně s tím, že výsledná, tedy vypočtená, hodnota je stejného typu jako pravý operand):

Operátor Vstupní operand Výsledek Popis operátoru – int int unární – (změna znaménka) + int int unární + – float float unární – (změna znaménka) + float float unární +

Poznámka: zde i v dalším textu je možné za typ int doplnit i byte, sbyte, int16, uint16, int32, uint32, int64, uint64, nativeint a unativeint.

Příklad použití unárních aritmetických operátorů s hodnotami typu int:

let x = 10 let y = 20 let z = -x let w = +y printf "%d" x printf "%d" y printf "%d" z printf "%d" w

Příklad použití unárních aritmetických operátorů s hodnotami typu float:

let x = 0.5 let y = 0.5 let z = -x let w = +y printf "%f" x printf "%f" y printf "%f" z printf "%f" w

Poznámka: některé verze jazyka F# nepodporují unární operátor +, což ale v praxi nemusí vůbec vadit.

Ještě lépe je funkce typového systému programovacího jazyka F# patrná při práci v interaktivní konzoli:

> let x=10;; val x: int = 10 > -x;; val it: int = -10 > +x;; val it: int = 10 > let y=3.14;; val y: float = 3.14 > -y;; val it: float = -3.14 > +y;; val it: float = 3.14

Vzhledem k tomu, že tyto unární operátory vždy zajišťují, že výsledek je stejného typu, jako vstupní hodnota, není možné operátor „-“ použít pro celočíselné typy bez znaménka:

val z: byte = 255uy > +z;; val it: byte = 255uy > -z;; -z;; -^ error FS0001: The type 'byte' does not support the operator '~-' val w: uint16 = 1us > +w;; val it: uint16 = 1us > -w;; -w;; -^ error FS0001: The type 'uint16' does not support the operator '~-'

Poznámka: totéž omezení pochopitelně platí pro všechny celočíselné typy bez znaménka.

4. Binární aritmetické operátory

Následuje tabulka s binárními operátory. V jazyce OCaml jsou tyto operátory opět rozděleny podle toho, zda jsou definovány pro operandy typu int či float (devátý operátor je definován pouze pro typ float):

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru + int int součet – int int rozdíl * int int součin / int int podíl mod int int zbytek po celočíselném dělení +. float float součet -. float float rozdíl *. float float součin /. float float podíl ** float float umocnění

Naproti tomu v jazyce F# se již nerozlišuje mezi operátory pro typ int a float, takže se tabulka zjednodušuje (a sémantika jazyka je složitější):

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru + int int součet – int int rozdíl * int int součin / int int podíl % int int zbytek po celočíselném dělení + float float součet – float float rozdíl * float float součin / float float podíl % float float zbytek po celočíselném dělení, ovšem jako hodnota typu float ** float float umocnění

Tabulka je rozdělena korektně, protože oba operandy nějakého aritmetického binárního operátoru musí být shodného typu, což je kontrolováno při překladu.

Poznámka: jediným operátorem, který je určen pro zpracování hodnot jediného datového typu, je operátor **. Kupodivu je možné použít operátor % i s hodnotami typu float; výsledkem bude taktéž hodnota typu float (i když za desetinnou tečkou budou nuly).

Ukázka použití těchto operátorů pro hodnoty typu int:

> let a=10;; val a: int = 10 > let b=3;; val b: int = 3 > a+b;; val it: int = 13 > a-b;; val it: int = 7 > a*b;; val it: int = 30 > a/b;; val it: int = 3 > a%b;; val it: int = 1 > a**b;; a**b;; ^ error FS0001: The type 'int' does not support the operator 'Pow'

Ukázka použití těchto operátorů pro hodnoty typu float:

val x: float = 4.5 > let y=1.5;; val y: float = 1.5 > x+y;; val it: float = 6.0 > x-y;; val it: float = 3.0 > x*y;; val it: float = 6.75 > x/y;; val it: float = 3.0 > x%y;; val it: float = 0.0 > x**y;; val it: float = 9.545941546

5. Úskalí jazyka s přetíženými operátory

Typové definice jednotlivých operátorů si lze nechat vypsat na interaktivní konzole po zápisu:

( operátor );;

V jazyku OCaml nejsou základní aritmetické operátory přetížené, takže jejich typové definice jsou jednoznačné:

( + ) ;; - : int -> int -> int = <fun> ( - ) ;; - : int -> int -> int = <fun> ( * ) ;; - : int -> int -> int = <fun> ( / ) ;; - : int -> int -> int = <fun> ( +. ) ;; - : float -> float -> float = <fun> ( -. ) ;; - : float -> float -> float = <fun> ( *. ) ;; - : float -> float -> float = <fun> ( /. ) ;; - : float -> float -> float = <fun> ( ** ) ;; - : float -> float -> float = <fun>

V programovacím jazyku F# je však situace odlišná, protože například operátor + lze použít pro všechny celočíselné typy i pro typy s plovoucí řádovou čárkou. Bez uvedení dalšího kontextu tak získáme typové informace pouze pro jedinou variantu operátoru:

> (+);; val it: (int -> int -> int) = <fun:it@66> > (-);; val it: (int -> int -> int) = <fun:it@67-1> > (*);; val it: (int -> int -> int) = <fun:it@68-2> > (/);; val it: (int -> int -> int) = <fun:it@69-3> > (%);; val it: (int -> int -> int) = <fun:it@70-4>

Poznámka: zde není možné použít obecný generický typ 'a, protože aritmetické operátory obecně nejsou použitelné pro všechny typy (musely by se explicitně přetížit, což je téma navazujícího textu).

6. Logické (Booleovské) operátory

Tato kapitola bude velmi krátká, protože programátoři mají v jazyce F# k dispozici pouze tři standardní booleovské operátory. Jedná se o logický součin, logický součet a logickou negaci:

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru && bool bool logický součin || bool bool logický součet not bool bool logická negace

Zjištění typových informací o těchto operátorech:

> (&&);; val it: (bool -> bool -> bool) = <fun:it@75-5> > (||);; val it: (bool -> bool -> bool) = <fun:it@76-6> > (not);; val it: (bool -> bool) = <fun:it@77-7>

Příklady použití:

> let u=true;; val u: bool = true > let v=false;; val v: bool = false > u && v;; val it: bool = false > u || v;; val it: bool = true > not u;; val it: bool = false > not v;; val it: bool = true

Z důvodu zpětné kompatibility se ještě můžete se setkat i se starším zápisem operátoru && pomocí jediného znaku &. Ovšem překladač bude v tomto případě vypisovat varování, že se má použít „zdvojená“ varianta operátoru (nicméně výpočet se provede):

> u & v;; u & v;; --^ warning FS1203: In F# code, use 'e1 && e2' instead of 'e1 & e2' val it: bool = false

7. Operátory provádějící zvolenou operaci bit po bitu, bitové posuny

Následují operace, které jsou prováděny bit po bitu a navíc do této skupiny zařadíme i operace určené pro provádění bitových posunů a aritmetického posunu doprava. Zajímavé je, že všechny zmíněné operace se v jazyku F# zapisují „ztrojeným“ znakem tak, jak je to naznačeno v tabulce zobrazené pod tímto odstavcem:

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru &&& int int bitová operace and ||| int int bitová operace or ^^^ int int bitová operace xor ~~~ int int negace bit po bitu <<< int int bitový posun doleva >>> int int bitový nebo aritmetický posun doprava

Opět se podívejme na typové informace o těchto operátorech:

> ( &&& );; val it: (int -> int -> int) = <fun:it@9-8> > ( ||| );; val it: (int -> int -> int) = <fun:it@10-9> > ( ^^^ );; val it: (int -> int -> int) = <fun:it@11-10> > ( ~~~ );; val it: (int -> int) = <fun:it@12-11> > ( <<< );; val it: (int -> int32 -> int) = <fun:it@13-12> > ( >>> );; val it: (int -> int32 -> int) = <fun:it@14-13>

Poznámka1: u všech operací lze použít hodnoty typu byte, sbyte, int16, uint16, int32, uint32, int64, uint64, nativeint a unativeint. Pouze druhý operand u bitových posunů musí být typu int32.

Poznámka2: u posunu doprava záleží na tom, zda se posunuje hodnota bez znaménka (potom se použije bitový posun) nebo se znaménkem (potom se použije posun aritmetický, tedy s kopií nejvyššího bitu).

Použití těchto operátorů je snadné:

let x = 0b0011 let y = 0b0101 printf "%x

" (x &&& y) printf "%x

" (x ||| y) printf "%x

" (x ^^^ y) printf "%x

" (~~~ x) printf "%x

" (~~~ y)

S výsledky:

1 7 6 fffffffc fffffffa

Bitové posuny:

printf "%d

" (1 <<< 10) printf "%d

" (1000 >>> 1) printf "%d

" (-1000 >>> 1)

S výsledky:

1024 500 -500

8. Relační operátory

Relační operátory jsou v programovacím jazyku F# realizovány takovým způsobem, že oba operandy musí být sice stejného typu, ovšem tímto typem mohou být jak číselné hodnoty, tak i řetězce, seznamy, pole atd.

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru < 'a bool test na relaci „menší než“ <= 'a bool test na relaci „menší nebo rovno“ > 'a bool test na relaci „větší než“ >= 'a bool test na relaci „větší nebo rovno“ = 'a bool strukturální ekvivalence <> 'a bool opak =

Ostatně se můžeme sami snadno přesvědčit, jaké typové informace o těchto operátorech je možné získat:

> (<);; val it: ('a -> 'a -> bool) when 'a: comparison > (>);; val it: ('a -> 'a -> bool) when 'a: comparison > (<=);; val it: ('a -> 'a -> bool) when 'a: comparison > (>=);; val it: ('a -> 'a -> bool) when 'a: comparison > (=);; val it: ('a -> 'a -> bool) when 'a: equality > (<>);; val it: ('a -> 'a -> bool) when 'a: equality

Poznámka: povšimněte si, že se ve skutečnosti jedná o dvě kategorie operátorů – comparison a equality.

Příklady použití těchto operátorů společně s číselnými hodnotami:

let x = 1 let y = 2 printf "> %b

" (x>y) printf "< %b

" (x<y) printf ">= %b

" (x>=y) printf "<= %b

" (x<=y) printf "= %b

" (x=y) printf "<> %b

" (x<>y)

V jazyku F# můžeme porovnávat i řetězce (lexikografické porovnání):

let x = "foo" let y = "bar" printf "> %b

" (x>y) printf "< %b

" (x<y) printf ">= %b

" (x>=y) printf "<= %b

" (x<=y) printf "= %b

" (x=y) printf "<> %b

" (x<>y)

Porovnat lze ovšem například také pole:

let x = [|1,2|] let y = [|1,2|] printf "> %b

" (x>y) printf "< %b

" (x<y) printf ">= %b

" (x>=y) printf "<= %b

" (x<=y) printf "= %b

" (x=y) printf "<> %b

" (x<>y)

Zajímavé je, že se dají porovnávat i seznamy. Opět se jedná o lexikografické porovnání s tím, že pokud je relace zaručena pro n-tý prvek, porovnání se v tomto místě zastaví. To je patrné na posledních třech příkladech, kdy postačuje porovnat druhý resp. první prvek:

printf "%b

" ([1,2,3] < [4,5,6]) printf "%b

" ([1,2,3] < [1,2,3]) printf "%b

" ([1,2,3] < [1,2,4]) printf "%b

" ([1,2,3] < [9,2,4]) printf "%b

" ([1,2,3] < [9,0,0]) printf "%b

" ([1,2,3] < [9,-1000,-1000])

Poznámka: kromě druhého řádku se v ostatních řádcích vypočte a zobrazí výsledek true.

9. Operátory pro spojování řetězců a seznamů

Další operátory, které v jazyce F# nalezneme, slouží ke spojování řetězců nebo seznamů. I když pracují s různými typy, popíšeme si je v jedné kapitole:

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru @ seznam 'a seznam 'a spojení dvou seznamů s prvky stejných typů ^ řetězec řetězec spojení dvou řetězců

Nejprve si vypišme typy obou operátorů. Ty naznačí, že namísto ^ by se měl používat přetížený operátor + (na rozdíl od OCamlu):

> ( ^ );; ( ^ );; --^ warning FS0062: This construct is for ML compatibility. Consider using the '+' operator instead. This may require a type annotation to indicate it acts on strings. This message can be disabled using '--nowarn:62' or '#nowarn "62"'. val it: (string -> string -> string) = <fun:it@3-2> > ( @ );; val it: ('a list -> 'a list -> 'a list)

Příklad spojení seznamů:

let x = [1; 2; 3] let y = [1..10] let z = x @ y printf "%A" z

Výsledkem bude tento seznam:

[1; 2; 3; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]

10. Šipky kam se člověk podívá

Zbývá nám popsat následující skupiny operátorů:

:> :?> -> >> |> ||> |||> << <| <|| <|||

Operátory na prvním řádku souvisí s uživatelskými datovými typy, což je koncept, kterému se budeme podrobněji věnovat příště, takže se těmito operátory budeme zabývat později. V navazujících kapitolách si tedy popíšeme osm „šipkových“ operátorů:

>> |> ||> |||> << <| <|| <|||

11. Základní operátory pro tvorbu kolony

Operátory |> a |< slouží pro konstrukci takzvané kolony (pipeline), s níž jsme se již v tomto seriálu setkali. Díky existenci kolony můžeme velmi snadno předávat hodnotu z jedné funkce do další funkce a zřetězit tak volání libovolného množství funkcí (za předpokladu, že se předává jediná hodnota). Vstupem do kolony je nějaká hodnota:

let inc x = x+1 let double x = x*2 let x = 10 |> double |> inc printf "%d

" x

Poznámka: asociativita je intuitivní – zleva doprava.

Operátor <| taktéž představuje kolonu, ovšem zkonstruovanou v opačném směru. Hodnota vstupuje do kolony zprava a postupně se prochází zprava doleva (což musíme naznačit závorkami):

let inc x = x+1 let double x = x*2 let x = double <| (inc <| 10) printf "%d

" x

Zajímavé bude zjištění typů těchto dvou operátorů:

> ( |> );; val it: ('a -> ('a -> 'b) -> 'b) > ( <| );; val it: (('a -> 'b) -> 'a -> 'b)

12. Další operátory pro tvorbu kolony

V programovacím jazyku F# ovšem nalezneme ještě další čtyři operátory určené pro tvorbu kolon. Tyto operátory opět používají šipky, které naznačují směr toku dat, ovšem mají zdvojen či dokonce ztrojen znak „|“. Tím je naznačeno, kolik hodnot se v koloně předává do další funkce. U operátorů z předchozí kapitoly to je jedna hodnota, u operátorů z této kapitoly dvojice či trojice.

Tyto těchto operátorů mohou napovědět:

> ( ||> );; val it: ('a * 'b -> ('a -> 'b -> 'c) -> 'c) > ( |||> );; val it: ('a * 'b * 'c -> ('a -> 'b -> 'c -> 'd) -> 'd) > ( <|| );; val it: (('a -> 'b -> 'c) -> 'a * 'b -> 'c) > ( <||| );; val it: (('a -> 'b -> 'c -> 'd) -> 'a * 'b * 'c -> 'd)

Pro zajímavost se podívejme na několik příkladů.

Předání dvojice hodnot v koloně:

let add x y = x+y let x = (1, 2) ||> add printf "%d

" x

Několik funkcí v koloně:

let sub x y = x-y let swap x y = (y, x) let x = (1, 2) ||> sub printf "%d

" x let y = (1, 2) ||> swap ||> sub printf "%d

" y

Výsledky by měly být následující:

-1 1

Předání trojice hodnot do funkce typu multiply-accumulate:

let madd x y z = x*y+z let x = (3, 2, 1) |||> madd printf "%d

" x

S výsledkem:

7

Poznámka: podobně by se pracovalo s operátory, které předávají data zprava doleva.

13. Operátory pro kompozici funkcí

Poslední dva standardní operátory programovacího jazyka F#, které nám ještě zbývá popsat, se zapisují s využitím dvojice znaků >> a <<. Tyto operátory nám umožňují zkonstruovat novou funkci s využitím takzvané kompozice funkcí, což je velmi elegantní funkcionální technika, kterou nalezneme i u některých dalších programovacích jazyků. Při kompozici funkcí se nespecifikují operandy ani způsob přenosu návratové hodnoty jedné funkce do funkce druhé. Pouze se určuje, které funkce mají být spojeny do nové funkce.

Ve skutečnosti je to poměrně snadné. Podívejme se na velmi jednoduchý příklad, v němž z funkce inc a double vytvoříme novou funkci nazvanou f1. Tuto funkci následně zavoláme:

let inc x = x+1 let double x = x*2 let f1 = inc >> double printf "%d

" (f1 1)

Nová funkce f1 pracuje tak, že nejprve zvýší hodnotu svého parametru (volá inc) a výsledek vynásobí dvěma (volá double). Výsledkem tedy bude hodnota (1+1)×2=4:

4

Namísto operátoru >> ovšem můžeme použít i operátor <<. Ten taktéž vytvoří novou funkci s využitím kompozice dvou jiných funkcí, ovšem funkce budou „uzávorkovány“ naopak: funkce1(funkce2(parametry)). Opět si to pochopitelně můžeme ověřit na funkcích inc a double:

let inc x = x+1 let double x = x*2 let f1 = inc << double printf "%d

" (f1 1)

Nyní bude výsledek odlišný, neboť se nejprve vypočte 1×2 a následně se k výsledku připočte jednička:

3

Operátory pro kompozici funkcí můžeme zřetězit:

let inc x = x+1 let double x = x*2 let f1 = double >> inc >> double printf "%d

" (f1 1)

Nyní bude výsledkem tato hodnota (pravděpodobně je zřejmé, jak k ní došlo):

6

Na závěr této kapitoly si ukažme, jaké jsou typové definice obou operátorů zajišťujících kompozici funkcí:

> ( >> );; val it: (('a -> 'b) -> ('b -> 'c) -> 'a -> 'c) > ( << );; val it: (('a -> 'b) -> ('c -> 'a) -> 'c -> 'b)

14. Konstrukce nového binárního operátoru

V programovacím jazyku F# je umožněna tvorba nových operátorů. Při volbě znaku či znaků pro reprezentaci operátoru je možné vybírat z této skupiny:

!, $, %, &, *, +, -, ., /, <, =, >, ?, @, ^, |

Zkusme si například nadeklarovat operátor nazvaný +?, který implementuje výpočet x2+y2. Jedná se tedy o klasický binární operátor (se dvěma operandy):

let (+?) (x: int) (y: int) = x*x + y*y printf "%d" (3 +? 4)

Po překladu a spuštění tohoto demonstračního příkladu se zobrazí očekávaný výsledek 25:

25

Poznámka: priorita operátoru je určena jeho prvním znakem. V tomto případě tedy bude mít operátor stejnou prioritu jako standardní operátor +.

15. Předeklarování existujícího operátoru

Demonstrační příklad z předchozí kapitoly je možné nepatrně upravit tak, že předeklarujeme standardní operátor +. Po následující definici bude operátor + definován pouze pro celá čísla typu int a přestane být přetížený pro řetězce, seznamy atd.:

let (+) (x: int) (y: int) = x + y + 1 printf "%d" (3 + 4)

Výsledek:

8

Poznámka: v naprosté většině případů je taková předeklarace standardního operátoru velmi špatným nápadem. Praktičtější bývá operátor přetížit pro (nový) datový typ, což bude téma navazujícího článku.

16. Rozlišení unárního a binárního operátoru

Z předchozího textu již víme, jakým způsobem je možné vytvořit nový binární operátor popř. jak lze předefinovat nějaký stávající operátor. Ovšem prozatím nevíme, jak zajistit tvorbu unárního operátoru, tedy operátoru, který se zapisuje před svůj jediný operand. Pro odlišení unárního operátoru od operátoru binárního se používá znak tildy, ovšem jen při deklaraci operátoru (nikoli při jeho použití).

Následující zápis tedy značí deklaraci a následné použití binárního operátoru nazvaného %%:

let (%%) (x: int) (y: int) = x + y printf "%d" (3 %% 4)

Naproti tomu tento zápis značí deklaraci a následné použití operátoru unárního (se stejným jménem):

let (~%%) (x: int) = x * x printf "%d" (%% 4)

Poznámka: povšimněte si, že se tilda skutečně používá jen při deklaraci operátoru.

17. Asociativa nových operátorů

Operátory mají v programovacím jazyce F# různou prioritu i různou asociativitu. Buď se jedná o asociativitu zleva (tedy výraz se stejnými operátory je „uzávorkován“ ve stylu:

(((x ⊕ y) ⊕ z) ⊕ w)

pro nějaký operátor ⊕. Nebo může mít operátor asociativitu zprava (resp. být asociativní zprava), takže jeho automatické „uzávorkování“ bude odlišné:

(x ⊕ (y ⊕ (z ⊕ w)))

Asociativity operátorů jsou vypsány v následující tabulce:

Operátory Asociativita | (pipe) zleva not zprava -> zprava := zprava , bez asociativity or, || zleva &, && zleva :>, :?> zprava <op, >op, =, |op, &op, &, $ zleva <<<, >>>, |||, &&& zleva ^op (včetně ^^^) zprava :: zprava -op, +op zleva *op, /op, %op zleva **op zprava prefixové operátory (+op, -op, %, %%, &, &&, !op, ~op) zleva . zleva

Podívejme se nyní na to, jakou asociativitu bude mít nový operátor %%. Podle předchozí tabulky by měl být asociativní zleva, takže si to pojďme ověřit:

let (%%) (x: int) (y: int)= x - y printf "%d" (1 %% 2 %% 3)

Výsledek je vypočten jako (1–2)-3, tedy –1–3=-4:

-4

Naproti tomu výše uvedená tabulka naznačuje, že operátor ^? by měl být asociativní zprava:

let (^?) (x: int) (y: int)= x - y printf "%d" (1 ^? 2 ^? 3)

Nyní je výpočet proveden odlišně: 1-(2–3), tedy 1-(-1)=2:

2

Poznámka: to, že je asociativita (a taktéž priorita) určena prvním znakem operátoru, je výhoda i nevýhoda současně. Výhodou je, že pohledem na výpočet lze zjistit, jak bude probíhat. Nevýhodou je, že si vývojář musí tabulky pamatovat nebo k nim mít stále přístup.

18. Repositář s demonstračními příklady

Všechny výše popsané demonstrační příklady byly uloženy do repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/. V tabulce umístěné pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na tyto příklady:

