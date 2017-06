 »   »  Optická média žijí: archivační M-Disk zapíšete na DVD vypalovačce

Zálohujete? Věřím, že jako čtenáři tohoto serveru jednohlasně odpovídáte ano. Ale víte, jak jsou vaše zálohy spolehlivé, zejména co se týče dat s osobní hodnotou? Cloudové služby jsou pohodlné, nicméně velmi snadno a rychle mohou skončit. U gigantů jako Google a jeho Drive to asi není moc pravděpodobné, ale u menších služeb se to stává běžně. Zmiňme např. Ubuntu One nebo Copy. A uživatelé většinou na stažení dat dostanou jen několik málo týdnů.

Zařízení na bázi flash pamětí včetně SSD zase mohou nabídnout vysokou rychlost či malou velikost, ale jsou nespolehlivé a při selhání se celkem snadno může stát, že z nich nedostanete žádná kloudná data. Klasické pevné disky ze srovnání asi vychází nejlépe, protože data se z ploten jen tak nevytratí. Při selhání disku je tak typicky možné obnovit velkou část dat, ale často je obnova poměrně obtížná a nákladná.

Nezatratili jsme příliš brzy optické disky?

Seznamte se: M-Disc

Optické mechaniky už se téměř vytratily z notebooků a někdy už se neosazují ani do stolních počítačů. Většina z nás skončila u DVD a popřípadě Blu-Ray a asi ani neslyšela o termínu M-Disc. A to bychom v tomto článku chtěli napravit, protože M-Disc se jeví jako ideální způsob pro zálohování (archivaci) opravdu důležitých dat.

M-Disc (Millennial Disc) není nový typ optického disku. Je to optický disk vyrobený takovým způsobem, aby data uchoval podstatně déle než běžné DVD. Životnost (vypálených) DVD je častým předmětem diskuzí. Papírově by disky měly zůstat čitelné několik desítek let, ale stává se, že některé kusy jsou obtížně čitelné už po několika letech. Životnost silně závisí také na podmínkách, ve kterých je disk uchováván. Pokud ho zapomenete na místě, kam má přímý přístup sluneční svit, můžete se s daty rozloučit už po několika týdnech.

Srovnání běžného DVD a M-Disku

M-Disc tento problém řeší jednoduše tak, že záznamová vrstva není vyrobena z obyčejného barviva, nýbrž podstatně odolnějšího mixu kovových částic. Výrobce tvrdí, že při poctivém skladování data budou čitelná tisíc let. No… na výsledky nezávislých testů si ještě chvíli budeme muset počkat. Jisté je, že použitý záznamový materiál je řádově odolnější a i za nepříznivých podmínek by měl data udržet mnoho a mnoho let.

Zvládne to skoro každá DVD mechanika

Výhodou M-Discu je také široká podpora, technologii podporuje většina vypalovaček na trhu. Jelikož se M-Disc liší pouze použitým materiálem, jde v podstatě jen o to, aby vypalovačka tento materiál rozpoznala a patřičně upravila výkon laseru. Toho lze mnohdy dosáhnout pouze úpravou firmware. Je možné, že M-Disc dokážou vypálit i některé mechaniky bez štemplu M-Disc, ale nespoléhal bych na to. Jde nám o dlouhodobou archivaci dat, to pro experimentování asi není dobrá příležitost. Zvlášť když DVD mechaniky s podporou M-Disc pořídíte kolem 400 (interní) nebo 700 (externí) korun. Co se týče čtení, postačí jakákoliv DVD mechanika.

S M-Disky si poradí také oblíbené Brasero. Vidí je jako běžné DVD+R

Jelikož mechanika M-Disc řeší na úrovni firmware, není třeba žádná podpora ze strany vypalovacího programu. Drtivou většinu interních i externích mechanik Linux rozpozná okamžitě a nemusíte instalovat žádné další ovladače nebo něco konfigurovat. Podobně přímočaré je to na Windows.

Vyšší cena a horší dostupnost

Teď k tomu neméně důležitému – ceně médií. Jak asi tušíte, M-Disc stojí podstatně víc než běžné DVD. Počítejte s cenou kolem 70 Kč za kus. M-Disky se bohužel poněkud hůře shání. Váš lokální prodejce IT techniky je spíš mít nebude, v nabídce je nemají ani některé větší e-shopy. Co se týče značek, prodávají se u nás v podstatě jen média značky Verbatim, která dominuje i světovému trhu.

M-Disc poněkud klame vzhledem – je totiž částečně průhledný. To k „superodolnému“ médiu příliš nesedí.

Můžete se setkat také s disky vyrobenými téměř stejnou technologií, ale pod jiným označením. U nás je to hlavně Data Tresor Disc, který se také vyrábí v České republice. Problém je v tom, že některé mechaniky na truc odmítají na alternativní disky zapisovat, což je potřeba předem ověřit.

Jak je to s Blu-ray?

O dost výhodněji vychází Blu-ray M-Disc, který stojí přibližně 100 Kč a pojme více než pětinásobek dat. Zde opravdu záleží na tom, jak velké množství dat chcete vypalovat a jak jinak mechaniku plánujete používat, protože u Blu-ray vypalovaček už se dostáváme k ceně kolem 3 tisíc korun. Dejte si pozor na to, že na rozdíl od DVD vypalovaček zde podpora M-Disc zdaleka není tak rozšířená.

Dodejme, že u Blu-ray je situace trochu jiná než u DVD a moderní BD-R disky od osvědčených výrobců už jsou považovány za velmi odolné. Na řadě z nich najdete titulek doživotní záruka, ať už to znamená cokoliv. Podle různých testů mezi klasickým BD-R a M-Disc BD-R skutečně zásadní rozdíl není, takže i obyčejné Blu-ray pro archivaci poslouží velmi dobře, zvlášť pokud budete dbát na skladování. Cena BD-R už se dnes pohybuje kolem 20 Kč.

Nezahodili jsme optická média zbytečně?

Optické disky už byly prakticky ve všech oblastech překonány modernějšími technologiemi. Pro archivaci důležitých dat osobního charakteru jako fotografií, dokumentů nebo domácího videa však stále hrají prim. Za pár stokorun můžete zajistit, že důležitá data zůstanou čitelná i za desítky let, ať už zvolíte kteroukoliv z uvedených variant.

Samozřejmě je tu otázka, čím za ty desítky let budete optická média číst. Ono je vůbec velmi obtížné předvídat, jak v té době bude vypadat svět jako takový. Ve prospěch DVD/Blu-ray ale hovoří fakt, že jde zřejmě o poslední média svého druhu. I když optické mechaniky z počítačů a domácností jistě vymizí, věřím, že mechaniky se budou vyrábět ještě velmi dlouho a nebude problém je sehnat.