 »   »  Optimalizace pracovního výkonu v domácí kanceláři: efektivní změny pro pokročilé

Nerad dělám změny. Jenže jak je na vše nějak více času, začal jsem řešit i věci, které byly sice nepříjemné, ale byly trochu na okraji mého zájmu. Nechtěl jsem investovat svůj čas do nějakých drobností. Ale právě to, že se s těmito věcmi setkávám častěji nakonec vyústí v to, že se pokusíte ty nejotravnější věci vyřešit. Berte následující informace jako osobní postřehy.

Výměna počítače

Pro svou práci mám samozřejmě pracovní počítač. Běží na něm Microsoft Windows 10, počítač má dostatek RAM a místa na disku. Je to skvělý přenosný počítač s obrazovkou o úhlopříčce 13 palců. Je lehký, skladný a výkonný. V práci jej provozuji připojený k dokovací stanici a s dvěma externími monitory. Samozřejmostí je i externí bezdrátová klávesnice a myš.

Takže jsem si ten skvělý počítač vzal jednoduše s sebou domů a zjistil, že komfort mé práce se rapidně snížil. Obrazovka je totiž poměrně malá. Na občasnou práci se to dá přežít, ale při představě práce každý den, zase tak lákavá není. Bez externího monitoru se moc nepohnu. Doma nemám trvale dva externí monitory, spíše jeden a to jak kdy. Dělíme se o něj se ženou. Jistým řešením je připojení k TV, ale tu zase okupují děti, protože mají dopoledne puštěný pořad UčíTelka.

Můj osobní notebook má obrazovku o palec větší. A to je lepší. Záhy jsem však narazil na drobnější komplikace v tom, že spolu „nesouznějí“ operační systémy. Pracovní Windows prostě nejsou domácí Linux. Ale protože drtivou většinu věcí stejně dělám vzdáleně a zároveň jen v internetovém prohlížeči, není to skoro vůbec žádný problém. Proto je záměna za větší úhlopříčku obrazovky určitě dobrým tipem.

Výměna očí

Proč si to nepřiznat – stárneme. Moje osobní počítadlo je v polovině páté desítky let věku a momentálně se to projevilo tím, že se mi záhadně zkrátily ruce. Když potřebuji něco přečíst z obrazovky mobilu nebo počítače, mám krátké ruce na to, abych přístroj dostatečně oddálil a mohl to snadno přečíst. Aplikoval jsem tedy postup, že jsem nativní rozlišení obrazovky 1920×1080 bodů degradoval na 1600×900 a s využitím globálního měřítka nastavil hodnotu třeba 110 nebo 120 %. To bylo skvělé. Jenže pak jsem potřeboval upravit pár fotek z fotoaparátu a zaplakal jsem. A co s tím?

Existuje taková málo známá profese – oční lékař. Zapomněl jsem říct, že brýle nosím od svých šesti let, ale jsou na dálku. A jsou poměrně „slabé“ a vidím i bez nich. A protože se mi zrak na dálku v průběhu let nemění, nechodím na oční často. Takže jsem se po několika měsících dokopal k tomu, že jsem k lékaři zašel. Po kontrole zjistil, že brýle na dálku jsou opravdu nezměněné, ale na blízko je to poměrně zásadní změna. Vypsal mi potřebné papíry do optiky. To se stalo na konci loňského roku. Softwarovou úpravou mých zařízení jsem vše „vytunil“ a netlačilo mne to.

Jenže komických situací začalo přibývat – měli jsme se ženou společný bankovní účet psaný na mou osobu a diktujete SMS kód asi na pět pokusů, než to přečtete správně. Dostanete seznam potravin k nákupu a nemůžete ho přečíst. A přečíst složení nějakého výrobku z jeho obalu? Když to zkrátím, byl to poslední impuls zajít do optiky a nechat si brýle vyrobit dle již vydaného receptu.

A nedokážete si představit, jak moc velká změna to je! Práce na počítači je rázem jednodušší. Přepnete si rozlišení zpět na to nativní, vše jedete v měřítku 100% a i zadání domácích úkolů dětí je rázem srozumitelnější. Oční lékař má opravdu smysl…

Prodloužení práce s počítačem bez přístupu k elektřině

Již léta používám Linux. Oblíbenou distribucí je Zorin OS. Po upgradu na poslední verzi 15 jsem si všiml jedné „nemilé“ věci. Počítač na baterii nevydrží tolik, jako dříve. Běžně jsem byl schopen pracovat déle než 5 hodin, ale s novou verzí jen něco kolem 3 hodin. To mne zarazilo. Můj počítač je poměrně nový, nemám jej ani rok tj. baterií to asi není. Začal jsem pátrat.

Zorin OS je skvělá distribuce založená na Ubuntu s Gnome 3. Používám ji již 4 roky a každému ji doporučuji. Je silně zaměřená na začátečníky a to hlavně svým grafickým provedením, které v mnohém připomíná operační systém od Microsoftu. Věřím tomu, že pokud byste Zorina podstrčili nějakému začátečníkovi a řekli mu, že je to nová verze Windows, asi by se adaptoval. Tahle distribuce má mnoho upravených nástrojů pro správu systému, primárně v GUI. Zároveň využívá Ubuntu repozitáře a podporuje i PPA. Mám ji nainstalovanou na spoustě počítačů, které různě po rodině a mezi kamarády spravuji. Základní software je přítomen.