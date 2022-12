Orange Pi plánuje vlastní distribuci, Redox OS na fyzickém hardwaru

Orange Pi plánuje vlastní linuxový systém

Tvůrci jednodeskových počítačů Orange Pi plánují vydání vlastního operačního systému postaveného na Arch Linuxu. Orange Pi je jednou z nejlepších alternativ a firma Shenzhen Xunlong Software, která za ním stojí je v současné době prodává s operačním systémem Orange Pi OS, který je postavený na Androidu a má pracovní prostředí ve stylu Windows 11.

Kromě toho lze volitelně na toto zařízení nainstalovat Ubuntu, Debian nebo Manjaro. K nim by teď měl přibýt nový nezávisle vyvíjený systém pojmenovaný Orange Pi OS (Arch) s předinstalovanými základními aplikacemi a s výběrem několika prostředí. Kromě toho firma plánuje uvést na trh i varianty s předinstalovaným OpenHarmony, které by ale zatím měly být k dispozici jen v Číně.

Orange Pi 4

Redox OS běží na fyzickém hardwaru

Redox OS je svobodný unixový operační systém s mikrojádrem napsaný v jazyce Rust. Tento projekt je teprve v začátcích a až donedávna bylo jeho použití omezeno na virtuální stroje. S vydáním Redox OS 0.8.0 ale došlo k zásadnímu zlomu ve vývoji a tento systém začal podporovat širokou škálu fyzických hardwarových komponent.





Systém běží na architekturách x86_64 a i686, přibyla podpora pro zvukové adaptéry, byla zprovozněna podpora pro zapojení více displejů a bootovací a instalační proces je nyní jednodušší a robustnější. Co zatím nefunguje je Wi-Fi a USB, takže myš a klávesnici je potřeba připojit přes PS/2.

Redox OS 0.8.0

Fedora 38 možná bude mít edici Sway

Správce oken Sway je k dispozici v repozitářích Fedory už několik let. Vzhledem k tomu, že Fedora nedávno vydala edici (ve Fedora nomenklatuře spin) s i3, kterým se tento dlaždicový správce oken inspiruje, doufají teď jeho fanoušci a ve vydání edice Sway.





Návrh na tento krok byl podán prakticky hned po vydání spinu s i3. Návrh ještě bude muset být posouzen a schválen Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo) a všichni očekávají, že by změna mohla být aplikována do jara roku 2023, kdy má vyjít Fedora 38.

Fedora 37 i3 Spin

Ubuntu Touch OTA-24

Nadace UBports oznámila vydání verze OTA-24 mobilního operačního systému Ubuntu Touch. To vyšlo téměř pět měsíců po vydání Ubuntu Touch OTA-23 a stále je postaveno Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus). Mezi hlavní novinky tohoto vydání patří základní podpora gest s možností probudit telefon dvojím poklepáním, vylepšení podpory čtečky otisků prstů a přidání podpory pro headsety na většině zařízení.

Kromě toho byla vylepšena práce s SMS a MMS, opraveny problémy s výkonem a přidána podpora Full HD. Samozřejmostí je také oprava řady nalezených chyb a rozšíření seznamu podporovaných zařízení.

Ubuntu Touch

Nově vydáno

Michael Stauber oznámil vydání BlueOnyx 5211R, nové verze specializované serverové distribuce postavené na AlmaLinux 9.1. Na Trisquelu postavená irácká distribuce Uruk GNU/Linux vyšla ve verzi 3.0. Vyšel Oracle Linux 8.7, aktualizované vydání distribuce zkompilované ze zdrojových kódů Red Hat Enterprise Linuxu. Vyšla nová verze na Mandrivě postavené uživatelsky přívětivé distribuce PCLinuxOS 2022.11.20.