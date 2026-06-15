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Origami Linux a RakuOS se slučují, Debian 12 přešel do fáze LTS

Filip Zatloukal
Dnes
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RakuOS a Origami Linux
Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
Origami Linux a RakuOS, dvě neměnné linuxové distribuce založené na Fedoře, se rozhodly sloučit. Debian 12 „Bookworm“ přešel do fáze dlouhodobé podpory, která prodlužuje poskytování bezpečnostních aktualizací až do 30. června 2028.

Origami Linux a RakuOS se slučují pod jeden projekt

Origami Linux a RakuOS, dvě neměnné linuxové distribuce založené na Fedoře, se rozhodly sloučit oba projekty pod názvem druhého z nich. John Holt, zakladatel Origami, vysvětluje tento krok tím, že po navázání kontaktu s tvůrcem RakuOS bylo jasné, že naše projekty sdílejí přesně stejné cíle, směřování a technologické základy.

Tvůrce Origami nastupuje do role společného vedoucího projektu v RakuOS. RakuOS je zcela jedinečná atomická distribuce, jediná, která vám umožňuje spouštět dnf s překryvnými balíčky pomocí vlastního softwarového centra. Edice COSMIC RakuOS se stane přesně tím, čím bylo Origami. Navíc bude charakteristický styl Origami oficiálně portován do všech tří desktopových prostředí RakuOS (KDE, GNOME a COSMIC).

Při aktualizaci systému vás přivítá průvodce migrací, který vás provede přechodem na RakuOS. Po dokončení bude váš systém vypadat a fungovat přesně jako Origami a bude i nadále používat výkonově vyladěné jádro CachyOS.

RakuOS 2026.05.16

RakuOS

Autor: DistroWatch

Debian 12 přešel do fáze LTS

Debian 12 „Bookworm“ přešel do fáze dlouhodobé podpory (LTS), která prodlužuje poskytování bezpečnostních aktualizací až do 30. června 2028. Po ukončení standardní tříleté podpory tak distribuce vstupuje do druhé části svého pětiletého životního cyklu a zůstává vhodnou volbou pro servery i pracovní stanice vyžadující dlouhodobou stabilitu.

Během období LTS budou nadále vydávány bezpečnostní opravy pro vybrané balíčky a podporované hardwarové architektury, což organizacím poskytuje více času na plánování migrace. Debian zároveň doporučuje neodkládat přechod na novější Debian 13 „Trixie“, který je nyní aktuální stabilní verzí a nabízí novější software i plnou úroveň podpory.

Debian 12.11

Debian 12

Autor: Filip Zatloukal

RefreshOS 3.0

RefreshOS 3.0 „Colorful Cosmos“ přináší spojení stabilního základu Debianu 13 „Trixie“ s moderním desktopovým prostředím KDE Plasma 6, Qt 6 a jádrem Linux 6.12. Distribuce cílí na uživatele, kteří chtějí aktuální desktop bez nutnosti dodatečně instalovat firmware, ovladače, multimediální kodeky či běžné aplikace.

Součástí systému jsou například Brave, LibreOffice, Thunderbird, VLC, GIMP nebo Kdenlive. RefreshOS zachovává klasický balíčkovací systém APT bez Snapu a Flatpaku a nabízí předem nakonfigurované prostředí s důrazem na jednoduchost, funkčnost a uživatelský komfort.

RefreshOS 3.0

RefreshOS 3.0

Autor: RefreshOS

Xfce portováno na Redox OS

Projekt Redox zveřejnil novinky za poslední měsíc. Největší novinkou uplynulého měsíce je portování Xfce do Redoxu, které nabízí lepší zážitek z X11 než aktuálně MATE. Stále se vyskytují některé chyby, ale zdá se, že funguje docela dobře. Pokročil také proces portování desktopového prostředí COSMIC, přičemž do Redoxu se dostala nová aplikace COSMIC Monitor.

Školení Kubernetes

Dále byl do Redoxu implementován plánovač EEVDF, který přináší lepší a stabilnější plánování a celkové zlepšení výkonu systému a ukládání inodů do mezipaměti, což zlepšuje výkon souborového systému.

Xfce na Redox OS

Xfce na Redox OS

Autor: Redox OS

Nově vydáno

Vývojový tým oznámil vydání MocaccinoOS 26.06, nejnovější verze sady linuxových distribucí založených na Gentoo, která nabízí řadu oblíbených desktopových prostředí a vlastní správce balíčků. Vyšla nová verze sady pro sestavování linuxových distribucí T2 Linux SDE 26.6. Jerry Bezencon oznámil vydání Linux Lite 8.0, distribuce založené na Ubuntu, která začátečníkům usnadňuje instalaci a první kroky. Aeon, neměnná desktopová distribuce Linuxu založená na openSUSE je k dispozici ve verzi 20260601.

MocaccinoOS 26.06

MocaccinoOS 26.06

Autor: DistroWatch

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Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

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