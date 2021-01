Pat Gelsinger: buďme lepší než ta lifestylová společnost z Cupertina, Linux 5.12 a Intel GPU

Ubuntu 21.04 už nebude nechávat /home čitelný pro jiné uživatele

S vydáním Ubuntu 21.04 skončí ve vesmíru Ubuntu špatná praxe, kdy byl /home adresář nových uživatelů ve výchozím nastavení vytvářen s právy 755, tedy čitelný i pro jiné běžné uživatele v systému. Nově budou práva omezena na 750. Stížnosti uživatelů Ubuntu na příliš otevřené výchozí nastavení se přitom datují až do roku 2006, Canonical do odůvodňoval tím, že to usnadňuje sdílení dat mezi uživateli téhož stroje. Práva samozřejmě lze dnes a stejně tak i v budoucnu dodatečně nastavit dle libosti.

Pat Gelsinger: musíme dělat lepší CPU než ta lifestylová společnost z Cupertina

Za necelý měsíc nastoupí Pat Gelsinger zpět do Intelu, a to na pozici CEO, tedy „nejvyššího pana železničáře“. se v Intleu angažuje a v nejnovějším mítinku s oregonskými zaměstnanci Intelu zmínil, že firma „musí dodávat lepší produkty do PC ekosystému než cokoli, co dokáže uvést ta lifestylová společnost z Cupertina“.

Narážka je to jasná, pro Intel je přechod Applu na vlastní procesory hodně bolestivá rána a její příčiny jsou hlavní věcí, kterou se bude Pat Glesinger zabývat. Narážka na Apple jako lifestylovou společnost je přitom poměrně trefná. Navzdory všemu technologickému, co v Apple vzniká, platí jedna konstanta: Apple prodává lifestylové produkty za prémiové ceny a tomu je vše primárně podřízeno. Intel v Gelsingerových očích měl, má a bude mít nepochybně jinou misi.

Zdali se mu to podaří, ukáží až budoucí roky. Nyní tu máme od Intelu čerstvé procesory Tiger Lake, resp. Rocket Lake pro LGA1200 (teprve míří na trh), leots přijde ještě Alder Lake pro LGA1700, ale to vše je ještě dědictví bídné 14nm éry. Dovolte mi tedy navrhnout následující: dejme Patu Gelsingerovi 2 roky na to, aby minimálně ukázal, co v Intelu vymysleli a chystají na trh, či přímo na trh uvedl. Zhruba v polovině roku 2023 bude celkem jasné, zdali se Intelu se staro-novou vůdčí osobností podařilo zvrátit současný vývoj. Jedním si ale můžeme být jisti: nebudou to nudné dva roky.

Aktuální plán Seagate: 40 % kapacity HDD navíc do dvou let

Seagate nedávno uvedl svůj první pevný disk s kapacitou 20 TB (řeč je samozřejmě o 3,5palcovém disku standardní výšky) a jeho představitelé už v komentářích míří dál. Do dvou let bychom se od tohoto výrobce měli dočkat více než 40% nárůstu kapacity, což máme chápat jako nárůst kapacity na zhruba 30 TB v roce 2023 a poté následně v roce 2026 na 50 TB. Aktuální nový 20TB model přitom představuje první pořádné nasazení technologie tepelně realizovaného magnetického záznamu HAMR, lze tedy vyvozovat, že rapidní růst kapacit bude stát právě na bedrech dalšího rozvoje HAMR technologie.

Mimochodem průměrná kapacita HDD v roce 2018 byla 2,2 TB, v roce 2019 pak již 2,8 TB a loni to bylo 3,7 TB (já osobně kupoval 4TB disk, který nahradil dva zesnulé 2TB disky staré několik let).

Rav1e 0.4 zas o něco rychlejší, stále však proti SVT-AV1 nic moc

Byla vydána nová verze AV1 kodéru Rav1e 0.4.0. Tvůrci opět přidali nějaké optimalizace činící běh komprese rychlejším, stále však platí, že pro x86–64/AVX2/AVX512 vysoce optimalizovaný kodér Intel SVT-AV1 je výrazně rychlejší (přehled existujících měření na Phoronixu). Verze 0.4 přidává podporu černobílého videa, vylepšení API či vzorkování 4:2:2, optimalizace v oblasti nakládání s pamětí, rychlejší buildy či opravu několika chyb.

TSMC na cestě k rizikové 3nm výrobě, do procesu investuje miliardy USD

Výroba 7nm FinFET/EUV procesy u TSMC už je běžnou rutinou, firma už před řadou týdnů spustila sériovou výrobu 5nm EUV procesem (Apple M1 atd.) a tak je jasné, co bude následovat. TSMC nezpomaluje, hodlá ještě letos spustit rizikovou výrobu 3nm EUV procesem (první varianta výrobního procesu označovaná jako N3) s tím, že sériová výroba se rozjede ve druhé polovině roku 2022.

Firma také navýšila odhad výdajů z 20–22 miliard USD na 25–28 miliard USD. Na přímý dotaz, zdali toto navýšení přichází kvůli zakázkám Intelu šéf TSMC pouze sdělil, že společnost neposkytuje komentáře ke konkrétním zákazníkům či objednávkám.

Pracuje se stále výrazněji na podpoře zákazníků ve výrobě různých forem čipletů. Víme také, že do vývoje 3nm technologie letos TSMC nalije více než 15 miliard USD. Lze předpokládat, že mezi prvními zákazníky bude opět Apple. Firma pak z hlediska příjmů očekává rekordní Q1/21.

Velká grafika Intel Xe DG2 bude vyráběna 7nm procesem u TSMC

Už i agentura Reuters hlásí, že dle dostupných informací zajistí výrobu GPU velké grafické karty Intel Xe „DG2“ tchaj-wanská TSMC, a to nějakou novou variantou 7nm procesu. Karta postavená na DG2 by se měla na trhu objevit někdy v období přelomu 2021/2022, tedy víceméně za 1 rok, a to v cenovém segmentu 400 až 600 USD.

Linux 5.12 umožní vypnout bezpečnostní opravy Intel GPU

Záplaty na bezpečnostní díry v Intel GPU (iGPU Leak) bude možné s jádrem Linux 5.12 ručně vypnout. Poslouží k tomu parametr i915.mitigations= , přičemž výchozí nastavení jádra bude mít tyto ochrany aktivní. Připomeňme, že chyby se týkají několika posledních generací GPU Intel, nedávno pak byla sama oprava opravena i pro 22nm generaci CPU Haswell.

Nouveau dostává počáteční podporu GeForce RTX 3000

Generace Nvidia Ampere je odteď podporována v otevřeném ovladači Nouveau, příslušné patche byly zaslány a schváleny. Jde samozřejmě o podporu velmi elementární, v podstatě jen nastavení displeje kernel mode-setting, žádná 3D akcelerace. Ale jde o věc důležitou natolik, že Linus Torvalds porušil pravidlo nezačleňovat nové věci do dané verze jádra po jejím zmrazení a podporou GeForce RTX 3000 najdeme už v Linuxu 5.11.

Krátce

Fujifilm ukončuje výrobu profi barevného negativu Fujifilm Pro 400H. Na základě výše poptávek zákazníků už nyní v lednu skončí výroba 35mm kinofilmu, zatímco svitkový formát 120 udrží firma ve výrobě ještě celý rok 2021. Jako důvod tentokrát neuvádí příliš klesající prodeje, ale skutečnost, že emulze využívá čtvrtou speciální vrstvu, pro níž je stále těžší získávat surové materiály a tudíž není možné ve výrobě pokračovat. Dovolte mi historicky připomenout, že již před delší dobou Fujifilm ukončil výrobu řady oblíbených inverzních filmů Velvia/Provia, skončila též výroba barevného negativu Superia 1600 a také kultovních čb negativů Neopan 1600 a Neopan Acros 100 (ten byl v nové verzi emulze před časem do výroby navrácen, cena je ale šílená).

Netlix jako workoholické Hollywoodské studio? Internetový gigant plánuje pro tento rok 1 filmovou premiéru každý týden. Epidemická situace ve světě a zejména USA mu samozřejmě nahrává do karet: lidé sedí více doma a zejména v USA právě konzumují daleko více online obsahu.