 »   »  Phishingový útok výměnou IDN znaků v doméně znovu na scéně

Možnost registrovat si domény s národními znaky ( IDN ) se začala v jednotlivých TLD pozvolna objevovat v letech 2004 a 2005. Už nejméně od roku 2001 je ale známo, že záměnou znaků z různých abeced je možné vytvořit doménu na první pohled nerozeznatelnou od té původní. Pánové Evgeniy Gabrilovich a Alex Gontmakher to nazvali The Homograph Attack [PDF].

Bezpečnostní odborník Xudong Zheng o šestnáct let později ukazuje, že problém stále existuje a je zneužitelný k phishingovým útokům. IDN totiž umožňuje vytvořit doménové jméno, které nebude obsahovat jen ASCII znaky, ale prakticky libovolný Unicode znak. Znaky v některých abecedách (typicky cyrilice, ale i jiné) se totiž velmi podobají znakům v latince. Navíc se v mnoha fontech vykreslují zcela totožně s odpovídajícími latinkovými znaky, takže je nelze pohledem nijak rozlišit.

Porovnejte například tyto dvě domény. Poznáte, která z nich je phishingová a která patří doopravdy společnosti Apple?

Na první pohled jsou k nerozeznání a jedna z nich rozhodně uživatele oklame. Rozdíl je vlastně jen nepatrný – všimněte si, že se malé L ve slově Apple vykresluje různě. První doména je totiž nepravá a její jméno se skládá pouze ze znaků cyrilice. V zóně je ale zapsána jako https://www.xn--80ak6aa92e.com/ .

Vyzkoušejte sami:

Firefox i Chrome zobrazí všechny odkazované domény správně, uživatel nemá jak poznat, že se dostal na falešnou stránku. V tomto případě weby zobrazují neškodnou informační stránku, ale technicky jim nic nebrání začít provádět phishing na uživatele originálních stránek.

Všimněte si také, že „phishingové“ weby používají HTTPS s důvěryhodným certifikátem. Získat DV certifikát pro takovou doménu není problém, autorita totiž ověřuje jen možnost manipulace s doménou, nedokáže certifikovat dobré úmysly vlastníka.

Certifikační autorita Let's Encrypt, která byla v demonstračních ukázkách použita, podporuje IDN domény od konce loňského roku a tvrdí, že bezpečnost si musí zajistit doménové registry. Pokud tedy je možné doménu zaregistrovat, vystaví vám na ni autorita certifikát. To může dále pomoci oklamat uživatele – doména je správná a je zabezpečená, všechno je v pořádku. Nutno dodat, že viníkem tu není Let's Encrypt, ale obecně princip chabě ověřovaných DV certifikátů.

Problém tohoto typu je možné řešit na obou stranách: registry mohou na IDN domény zavést speciální pravidla, prohlížeče mohou bránit uživatele vlastními prostředky. Některé registry zavedly možnost registrace domén jen s omezenou sadou Unicode znaků, jiné se brání míchání různých znakových sad. Bohužel to není všeobecné a pevné pravidlo, protože například generické domény umožňují z pochopitelných důvodů různé znakové sady, stejně jako existují jazyky, kde je míchání jednotlivých sad běžné.

Prohlížeče se brání velmi podobně: zobrazují lidsky čitelnou variantu domény jen v tom případě, že zobrazovaná doména nemíchá různé znakové sady. Pokud prohlížeč na takové použití narazí, chrání uživatele tím, že zobrazí punycode variantu, tedy název domény kódovaný do ASCII. Pokud by tedy například bylo v doméně apple.com nahrazeno cyrilicí jen první písmeno, prohlížeč by zobrazil xn--pple-43d.com .

V případě demo domén Apple a Epic ale k míchání sad nedochází, protože jejich jména vůbec neobsahují znaky v latince. Jsou celá napsaná cyrilicí a přesto jsou původním doménovým jménům velmi podobná. V zóně jsou ale uložena jako xn--80ak6aa92e.com a www.xn--e1awd7f.com . Obranné mechanismy v prohlížečích proto selhávají.

Ve Firefoxu je možné přepnout zobrazení natrvalo, takže se vám čitelná varianta nezobrazí v žádném případě. V about:config je potřeba najít volbu network.IDN_show_punycode a přepnout ji na true. U ostatních prohlížečů taková cesta neexistuje a uživatelé musí počkat na aktualizaci, která by měla problém vyřešit.

Vývojářům Chrome byla chyba nahlášena v lednu a oprava se dostane do příští verze Chrome s označením 58. Vývojáři Firefoxu mají také otevřený bug a zatím se baví o vhodném řešení. Opatření přijaté v Chrome bude hlídat, zda doménové jméno neobsahuje výhradně znaky podobné těm v latince. Kontrola ale bude probíhat jen na běžných latinkových TLD, ne na IDN TLD jako рф.

Aktualizace: Chrome 58 pro desktop byl vydán a skutečně obsahuje výše popsaný mechanismus, kterým se brání tomuto typu domén. Podvrženou doménu Apple.com nyní zobrazí uživateli v punycode.

Připomeňme, že naše národní doména .CZ podporu IDN nezavedla, protože se proti ni trvale staví většina uživatelů. Výsledky nejnovějšího průzkumu byly zveřejněny letos v únoru a proti zavedení systému IDN se vyslovilo 68 procent respondentů z řad individuálních uživatelů internetu a 71 procent oslovených zástupců organizací. Jedinou českou IDN doménou tak zůstává háčkyčárky.cz, kde CZ.NIC sdružuje výsledky průzkumů a vysvětluje nevýhody IDN domén.