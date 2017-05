 »   »  Phishingových webů s HTTPS přibývá, reagují na vývoj prohlížečů

Už mnohokrát bylo řečeno, že HTTPS neznamená bezpečný web. Zajišťuje jen bezpečnou komunikaci s ním, ale nedokáže garantovat dobré úmysly provozovatele. Čím dál častěji tak narážíme na phishingové weby, které mají důvěryhodný certifikát a správně nasazené HTTPS.

Je to samozřejmě dáno především tím, že se prohlížeče čím dál víc přiklánějí k HTTPS a naopak varují například před vkládáním přihlašovacích údajů do stránek používajících nešifrované HTTP. Společně se seriózními weby jsou tak do šifrování tlačeny i phishingové stránky snažící se uživatele manipulovat.

To společně s bezproblémovou dostupností levných certifikátů, automatizací jejich nasazení a podporou v mnoha službách a utilitách přináší velmi rychlý rozvoj šifrování také u útočných stránek. Odborníci z britské společnosti Netcraft analyzovali phishingové weby a jejich zabezpečení.

Zvlášť se zaměřili na začátek letošního roku, kdy vyšel Firefox 51 a Chrome 56. To jsou verze, od kterých prohlížeče upozorňují na vkládání hesla do nezabezpečeného webu.

Pokud se takto bude chovat phishingový web, jehož jediným cílem je právě získat heslo, bude uživatel poměrně intenzivně varován. Proto se také tvůrci těchto podvodných stránek přizpůsobili a od začátku letošního roku je možné pozorovat dramatický nárůst HTTPS také na jejich webech.



Netcraft Poměr phishingových webů používajících HTTPS

Před změnou v prohlížečích se poměr phishingových webů používajících HTTPS pohyboval dlouhodobě okolo 5 %. Těsně poté začal rychle stoupat a během necelých dvou měsíců se dostal na trojnásobek původních hodnot. Může to být způsobeno zlepšením na straně tvůrců phishingových stránek nebo také jednoduše tím, že se HTTPS šíří na běžných webech, které mohou být kompromitovány a zneužity k phishingu.

Útočníci se zjevně přizpůsobili novému trendu a jejich činnost je tak vlastně nechtěným vedlejším efektem původní snahy vedené zvýšenou bezpečnostní na webu. Uživatelé by tak měli být výrazně varováni před tím, aby se slepě spolehli na přítomnost zeleného zámečku. Přestože právě to jim bylo dlouhá léta zdůrazňováno, nyní je třeba je ještě naučit kontrolovat doménové jméno. I když ani to nemusí vždycky stačit.

Phishingový web Apple využívající HTTPS

Zajímavá jsou také zjištění o používanosti jednotlivých certifikačních autorit. Netcraft zaznamenal v prvním čtvrtletí přes 47 tisíc phishingových webů a těch s HTTPS zaznamenal v 96 % případů DV certifikát od Let's Encrypt nebo Comodo. Dvě třetiny z nich pocházely od stále rostoucí autority Let's Encrypt, která vydává certifikáty automatizovaně a zdarma.



Netcraft Dvě autority nejčastěji zneužívané pro phising

Autority tvrdí, že jejich rolí není rozhodovat o závadnosti jednotlivých webů a dobrých úmyslech jejich provozovatelů. Snadný přístup k důvěryhodným certifikátům ale očividně nahrává také útočníkům, kteří je zneužívají ve velkém. Na místě je tedy otázka, zda tento přístup nepřehodnotit. Kdo a jak ale bude v době založení nové stránky posuzovat její účel a jak pozná, že se v budoucnu nezmění?

Netcraft má vlastní řešení, které hodnotí nebezpečnost dané domény podle jejího názvu. Domény typu www.ll-airbnb.com , payqal.limited nebo dropbox.com.login.verify.danaharperandfriends.com jsou tak automaticky ohodnoceny a zablokovány. Takové řešení by teoreticky mohlo zabránit alespoň nemalé části phishingových útoků. Můžeme ale počítat s tím, že pokud se něco podobného v budoucnu nasadí, útočníci se zase přizpůsobí a budou si registrovat domény v takové podobě, aby certifikát dostali. Pokrok nezastavíte, HTTPS bude za chvíli všude.

(Zdroj: SecurityAffairs, Netcraft)