Pingora: moderní reverzní proxy z dílny Cloudflare

V roce 2022 upoutalo mou pozornost oznámení společnosti Cloudflare, že postupně migruje svou proxy infrastrukturu z Nginx na vlastní řešení. V rámci Rust Talks tehdy vývojáři zmínili i možnost uvolnění této platformy jako open source.
O několik měsíců později se tak skutečně stalo a Pingora byla představena jako framework napsaný v jazyce Rust. Dnes, o několik let později, je ke stažení již verze 0.8 a v tomto mini seriálu si ukážeme některé její typické scénáře použití.
Od Nginx k Pingoře
Nginx byl dlouhou dobu (a stále ještě je) jedním z etalonů světa reverzních proxy serverů a HTTP serverů. Nginx přinesl architekturu řízenou událostmi. Ta byla nejdříve podporována na FreeBSD prostřednictvím
kqueue a později také v Linuxu 2.6 přes skupinu systémových volání rodiny
epoll. Mám na mysli samozřejmě známý problém C10k, kdy starší platformy trpěly nákladným přepínáním kontextu a ukázalo se, že model „jedno vlákno na spojení“ není škálovatelný.
Základem tohoto modelu je smyčka událostí, v jejímž rámci jeden pracovní proces (worker) obsluhuje více spojení současně, čímž výrazně snižuje režii spojenou s přepínáním kontextu. Pokud požadavek čeká na I/O, například na data od klienta, odloží se a proces může obsloužit jiný požadavek. Jakmile data na socket dorazí, proces se o tom dozví prostřednictvím události.
Tento přístup funguje výborně, dokud je obsluha rychlá a neblokující. Jakmile se ale do běhu dostane složitější logika, začnou se projevovat jeho limity – běžící kód nelze zvenku přerušit, takže musí sám aktivně spolupracovat a vracet řízení zpět smyčce událostí. Když se tak nestane, je riziko, že taková úloha bude blokovat další zpracovávané požadavky.
Při běžné zátěži reverzní proxy takový scénář většinou nehrozí, protože zpracování je jednoduché; řešíme primárně routing na backend, maximálně nějakou jednoduchou validaci hlaviček, rewrite či autentizaci a to v rámci nativní konfigurace a architektury.
Nginx však umožňuje doplnit vlastní kód do jednotlivých fází zpracování požadavku. Je to možné zařídit buď pomocí vlastních modulů v jazyce C, nebo prostřednictvím skriptovacích jazyků, nejčastěji Lua (typicky ve spojení s frameworkem OpenResty), případně JavaScriptu.
Jakmile ale do zpracování požadavku začneme vkládat složitější logiku (například WAF), můžeme narazit na limity tohoto přístupu. To však neznamená, že je tento model nepoužitelný – OpenResty se běžně nasazuje například v řešeních pro API gateway (např. Kong) a při správném návrhu funguje velmi dobře i ve velkém měřítku.
Jak takové rozšíření pomocí jazyka Lua může vypadat, demonstruje následující příklad:
location = /simple/article { set $upstream simple.simple.svc.cluster.local; . . limit_except POST { deny all; } access_by_lua_block { --- main local oidconf = { discovery = { jwks_uri = "https://keycloak.lab.local/auth/realms/lab/protocol/openid-connect/certs" }, { client_id="simple", } . local json, err = require("resty.openidc").bearer_jwt_verify(oidconf) if err or not json then ngx.status = 403 ngx.exit(ngx.HTTP_FORBIDDEN) end local roles = json.groups local group = f(roles) if group == nil then ngx.log(ngx.ERR, "Valid token but groups constraint has not been satisfied") ngx.exit(ngx.HTTP_FORBIDDEN) end; local username = json.username ngx.req.set_header("X-Simple-Admin", username) } if ($request_uri ~* "/simple/(.*)") { proxy_pass http://$upstream/$1; }
Výše uvedená (zkrácená) konfigurace a kód autorizuje takové HTTP požadavky, které mají validní OAuth2 token. Informaci o uživateli, která je obsažena v
username, se pošle na backend ve formě hlavičky. Autentizace nebo autorizace se tedy přesune na proxy, tím se přístup k API centralizuje a vývojáři backendu se touto citlivou částí nemusejí zabývat.
I bez detailního rozboru je z této ukázky patrných hned několik problémů:
- Implementace je součástí konfigurace samotného Nginx a není zřejmé, zda za něj odpovídá provozní nebo vývojový tým. Je fér poznamenat, že samotný kód v Lua může být v samostatném souboru a být volán v sekci
locationpřes
phase_by_lua_file. Stále však máme mix konfigurace a kódu.
- Kód je spuštěn ve specifické fázi zpracování HTTP požadavku (viz
access_by_lua_block). Pokud budeme chtít komplexnější chování, které postihne více fází, bude těžké udržet kód v takových mantinelech, aby byl přehledný a spravovatelný.
- Lua obvykle není jazykem, který by firmy běžně používaly pro větší projekty, což může komplikovat správu takového kódu.
Pak jsou tu další potenciální problematické body, které na první pohled vidět nejsou, ale hezky je shrnuje článek The Complex Dance of Lua and NGINX: Power, Pitfalls, and Performance Challenges z kterého bych vyzdvihl:
- Globální proměnné v Lua modulech jsou sdílené napříč všemi požadavky obsluhovanými stejným procesem. Při jejich změně během obsluhy požadavků může docházet k souběhům a nekonzistentnímu stavu.
- Implementace musí být striktně async a neblokující (viz první část článku).
- Špatné zpracování OpenResty cosocketů (non-blocking network socketů) může vést k úniku prostředků, zamrzlým spojením a postupné degradaci výkonu celého řešení.
Celý článek je publikován na stránkách F5, takže je vhodné jeho závěry brát s určitou rezervou, nicméně dobře shrnuje některé praktické problémy tohoto přístupu. Je důležité zdůraznit, že Nginx je primárně finální produkt „vše v jednom“ určený k nasazení a konfiguraci, který historicky dobře zapadá do unixové filozofie: dělat jednu věc a dělat ji dobře.
Společnost Cloudflare server Nginx dlouhou dobu využívala, nicméně prudký rozvoj její infrastruktury, nárůst počtu klientů i objemu požadavků ukázaly, že tato technologie začala narážet na své limity v takto extrémních podmínkách. Jak jsem již naznačil, limity se projevily především v oblasti rozšiřitelnosti a složitější logiky. Ani pokročilé úpravy kódu situaci zásadně nezlepšily. Proto se společnost rozhodla navrhnout vlastní platformu, které by lépe odpovídala jejím nárokům.
Na nové řešení byly kladeny mimo jiné následující požadavky:
- proxy musí být rychlá a zároveň paměťově bezpečná,
- implementace musí být snadno rozšiřitelná a dobře použitelná pro vývojáře,
- řešení musí být dostatečně flexibilní, aby si poradilo i s HTTP provozem, který ne vždy striktně odpovídá RFC standardům,
- měl by být zachován model zpracování požadavku podobný Nginx/OpenResty, tedy jednotlivé fáze života požadavku.
Z těchto důvodů byl pro implementaci zvolen jazyk Rust. Vedle často zmiňované paměťové bezpečnosti a výkonu hraje roli také silný typový systém, kvalitní async ekosystém (například Tokio) a celková vyspělost nástrojů pro systémové programování.
Je důležité zmínit, že Pingora není přímou náhradou za Nginx pro běžná nasazení, ale spíše frameworkem pro případy, kdy potřebujeme nad proxy vrstvou implementovat složitější logiku.
Pingora se představuje
Pingora je framework pro tvorbu reverzní proxy napsaný v jazyce Rust. Na rozdíl od Nginx nejde o konfiguraci, ale o plnohodnotnou aplikaci, ve které si chování proxy definujeme sami. Framework sám přitom řeší nízkoúrovňové detaily, jako je správa vláken nebo správu spojení, takže se na ně při vývoji nemusíme soustředit.
Zároveň však zachovává model podobný Nginx/OpenResty – tedy jednotlivé fáze, do kterých můžeme zasahovat vlastní logikou. Výsledkem je prostředí, ve kterém máme podobnou kontrolu nad průběhem zpracování požadavku jako v OpenResty, ale bez nutnosti řešit infrastrukturní detaily a omezení daná konfiguračním modelem.
Pingora jde ale ještě o krok dál – umožňuje totiž přirozeně oddělit samotné zpracování požadavků od ostatních částí aplikace, které se zpracováním přímo nesouvisejí a jejichž běh by mohl tento průběh blokovat.
Například dynamická správa upstreamů v prostředí, kde se průběžně mění dostupné endpointy (třeba v Kubernetes), můžeme zpracovávat mimo samotný životní cyklus požadavku. Proxy pak pracuje jen s aktuálním stavem, který je průběžně aktualizován na pozadí. Ten lze sdílet a bezpečně měnit pomocí běžných synchronizačních primitiv nebo kanálů.
Za zmínku stojí také některé další vlastnosti Pingory (úplný přehled je k dispozici v dokumentaci projektu):
- podpora HTTP/1.1 a HTTP/2,
- podpora komunikace přes gRPC a WebSocket,
- možnost implementovat vlastní stragegie pro load balancing a selhání,
- snadná integrace s monitorovacími nástroji (např. Prometheus nebo OpenTelemetry).
Kdy tedy Pingoru v produkci (ne)použít? Pingora dává smysl zejména v těchto případech:
- když potřebujeme implementovat komplexní logiku nad HTTP provozem,
- pokud nám nestačí konfigurační model (Nginx, Envoy),
- pokud chceme mít plnou kontrolu nad životním cyklem požadavku,
- když už v týmu know-how v jazyce Rust.
Naopak méně vhodná je:
- pro běžné nasazení reverzní proxy,
- pokud hledáme hotové řešení,
- pokud tým nepracuje s Rustem.
Pingora hello world!
Dost bylo teorie, pojďme se na Pingoru podívat prakticky. V následujícím příkladu si ukážeme minimální reverzní proxy. Cílem není detailně rozebrat kód, ale ukázat, jak projekt sestavit a spustit. K jednotlivým částem implementace se vrátíme v dalším článku.
Naše proxy bude naslouchat na portu 8000 a zpracovávat jednoduché HTTP/1.1 požadavky. Veškerá „konfigurace“ bude zadána přímo v kódu, což je pro samotnou demonstraci dostačující. Budeme také potřebovat jednoduchý backend pro náš upstream, který si snadno vytvoříme pomocí nástroje
netcat. Příklad load balanceru je lehce upravená verze kódu z oficiální dokumentace projektu pro rychlý začátek.
Založíme si tedy nový projekt v jazyce Rust, přidáme balíčky (crates) pingora, pingora-load-balancing a pingora-proxy:
$ cargo new tiny-lb Creating binary (application) `tiny-lb` package $ cd tiny-lb/ $ cargo add pingora pingora-load-balancing pingora-proxy Updating crates.io index Adding pingora v0.8.0 to dependencies Features: - any_tls . . - time Adding pingora-load-balancing v0.8.0 to dependencies Features: - any_tls . . - v2 Adding pingora-proxy v0.8.0 to dependencies Features: - any_tls . . - sentry Updating crates.io index Locking 209 packages to latest Rust 1.90.0 compatible versions Adding generic-array v0.14.7 (available: v0.14.9)
Poté přidáme async-trait crate:
$ cargo add async-trait Updating crates.io index Adding async-trait v0.1.89 to dependencies
Následně otevřeme si soubor
main.rs a přidáme následující řádky:
use async_trait::async_trait; use pingora::prelude::*; use pingora_load_balancing::LoadBalancer; use pingora_load_balancing::prelude::RoundRobin; use pingora_proxy::{ ProxyHttp, Session, http_proxy_service}; use std::sync::Arc; pub struct LB(Arc<LoadBalancer<RoundRobin>>); fn main() { let mut my_server = Server::new(None).unwrap(); my_server.bootstrap(); let upstreams = match LoadBalancer::<RoundRobin>::try_from_iter(["127.0.0.1:8080"]) { Ok(upstreams) => Arc::new(upstreams), Err(e) => { eprintln!("Failed to create load balancer: {e}"); return; } }; let mut lb = http_proxy_service(&my_server.configuration, LB(Arc::clone(&upstreams))); lb.add_tcp("127.0.0.1:8000"); my_server.add_service(lb); my_server.run_forever(); } #[async_trait] impl ProxyHttp for LB { type CTX = (); fn new_ctx(&self) -> Self::CTX { () } async fn upstream_peer( &self, _session: &mut Session, _ctx: &mut Self::CTX) -> Result<Box<HttpPeer>> { let upstream = match self.0.select(b"", 256) { Some(upstream) => upstream, None => return Err(Error::new(ErrorType::HTTPStatus(504))) }; println!("upstream peer is: {upstream:?}"); let peer = Box::new(HttpPeer::new(upstream, false, "".to_string())); Ok(peer) } }
Nakonec kód zkompilujeme a pustíme:
$ cargo run Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.09s Running `target/debug/tiny-lb`
Jak jsem již avizoval, budeme potřebovat také jednoduchý backend. Otevřeme si druhý terminál, kde můžeme spustit něco jako:
$ while true ; do echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(date)" | nc -N -lp 8080 ; done
Konečně můžeme celé řešení pomocí nástroje
curl otestovat:
$ curl http://127.0.0.1:8000/ -v * Trying 127.0.0.1:8000... * Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8000 > GET / HTTP/1.1 > Host: 127.0.0.1:8000 > User-Agent: curl/8.5.0 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK < Transfer-Encoding: chunked < Date: Wed, 01 Apr 2026 12:06:46 GMT < Connection: keep-alive < Wed Apr 1 01:59:40 PM CEST 2026 * Connection #0 to host 127.0.0.1 left intact
V terminálu, kde je puštěn náš backend, bychom měli vidět něco jako:
$ while true ; do echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(date)" | nc -N -lp 8080 ; done GET / HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1:8000 User-Agent: curl/8.5.0 Accept: */*
Také náš malý loadbalancer zaloguje první požadavek:
$ cargo run Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.09s Running `target/debug/tiny-lb` upstream peer is: Backend { addr: Inet(127.0.0.1:8080), weight: 1, ext: {} }
V tomto díle jsme si ukázali základní principy a jednoduchý příklad použití Pingory. Příště se podrobně podíváme na náš kód a rozebereme si, jak můžeme naši proxy rozšířit o další funkce.
Odkazy na internetu a zdroje
- Projekt OpenResty
- Knowledge of NGINX Used in OpenResty
- NGINX JavaScript module
- Cloudflare Blog: How we built Pingora, the proxy that connects Cloudflare to the internet
- Cloudflare Blog: Pingora OSS Smuggling Vulnerabilities
- The Complex Dance of Lua and NGINX: Power, Pitfalls, and Performance Challenges
- Pingora project
- Pingora with Edward and Noah from Cloudflare
- C10k Problem