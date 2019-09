 »   »  Písmo MS Cascadia Code je open-source, vyšlo LLVM 9.0.0

Vivaldi 2.8 přináší synchronizaci s Androidem

Nová verze prohlížeče Vivaldi, známého nástupce „staré dobré Opery“ upravuje několik věcí týkajících se bookmarků, adresního řádku, historie prohlížení atd. Prohlížeč staví na základu Chromium to 77.0.3865.78, podrobný přehled novinek je k dispozici v oznámení o vydání. Za zmínku stojí zejména synchronizace s verzí pro Android, která byla před časem představena.

Písmo MS Cascadia Code je open-source

Redmondský gigant na GitHubu zveřejnil svůj nový font s pevnou šířkou zvaný Cascadia Code. K dispozici je pod licencí Open Font License a jak již naznačuje jeho název, primárně cílí na programátory, vývojáře či správce, kteří jej mohou využít jak ve svém editoru, tak v terminálu. Za tímto písmem stojí designér Aaron Bell. Zveřejněna byla verze písma 1909.16, přičemž i Cascadia Code bude používat systém číslování známý z Windows 10.

Vyšlo LLVM 9.0.0

Poslední fáze vývoje infrastruktury pro překladače LLVM ve verzi 9.0.0 byla dokončena a devítka je tak na světě ve finální podobě. Výhledově nejzajímavější novinkou je to, že cíl kompilace v podobě architektury RISC-V již není experimentální a lze jej tedy normálně používat. Experimentálně naopak verze 9.0.0 přináší podporu C++ pro OpenCL a došlo také na ASM GoTo. Více informací nesou poznámky k této verzi, případně pak specificky Clang 9.0.0, Extra Clang Tools 9.0.0, linker lld 9.0.0, Libc++ 9.0.0

Intel nakupuje vybavení pro 7nm výrobu

Rok 2021 (na který Intel aktuálně cílí 7nm produkty) je zatím ještě daleko, nicméně procesorový gigant musí pokročit od plánů ke křemíku. Firma tak nově začala svým dodavatelům předávat objednávky na potřebné vybavení a materiály pro 7nm výrobní proces včetně EUV. My víme, že malé čipy ARMového typu se na 7nm technologii již vyrábí delší dobu u TSMC, pomalu se blíží i sériová výroba za pomoci EUV litografie a zákazníků přibývá, výhledově pak vel velkém.

Vedle Intelu a obligátních zakázek firem, které již na 7nm procesu jedou (tedy zejména Apple, Qualcomm, Huawei a AMD) čekejme v nadcházejících měsících též MediaTek s jeho SoC s integrovaným 5G modemem a osobně bych si vedle řady čínských výrobců tipl též Nvidii a její budoucí GPU.

V této souvislosti dodejme, že aktuální lídr vývoje procesů, společnost TSMC, již zahájila výzkum a vývoj pro 3nm výrobní technologii, přičemž zástupci firmy hovoří už řadu týdnů dokonce o možnosti budoucí výroby 2nm či dokonce 1nm procesy (explicitně však nezaznělo slovo „křemík“).

Parrot 4.7 s řadou novinek

Lorenzo Faletra oznámil nové vydání linuxové disribuce Parrot 4.7, kterážto se výběrem balíčků zaměřuje zejména na penetrační testy, digitální forenzní analýzy či ochranu soukromí. Staví, jak jinak, na Debianu. Tuto novou verzi pak Lorenzo označuje za významný krok vpřed.

Struktura menu pro testování byla překopána a navržena jinak, aby bylo jednodušší k nástrojům přistupovat, v logičtější, hierarchické struktuře. Přibyly některé nové nástroje, přičemž do budoucna jsou plánovány další (ne vše ale bude nainstalováno ve výchozí instalaci). Ve výchozím nastavení je vypnuté sandboxování, uživatel však může při spouštění aplikace rozhodnout, zdali v sandboxu poběží. Nebo přímo sandboxovanou verzi spustit z podadresáře /sandbox/ či tomu určeného menu (to do budoucna dozná zlepšení).

Zajímavostí je použití poměrně nedávné řady jádra. Parrot 4.7 využívá Linux 5.1, resp. 5.2, k čemuž pak přidává desktop MATE 1.22 a třeba prohlížeč Firefox 69.

TDP Core i9–9900KS vyšší, Threadripper 3. gen. v listopadu

Jak z AMD, tak z Intelu přichází opravy či aktualizace některých informací. AMD upřesňuje, že třetí generace jejích Threadripper procesorů se objeví v listopadu tohoto roku, tedy nikoli již v průběhu září. Konkrétně se pak dále mluví o top modelu běžné řady Ryzen 9 3950X, což je 16×CPU/32×HT procesor pro běžné spotřebitele s TDP 105 W a taktem 3,5–4,7GHz. AMD každopádně podle všeho s třetí generací Threadripperu a jeho 32 CPU jádry/64×HT předstihne Intel, jehož Cascade Lake-X nebude žádnou zásadní aktualizací oproti Skylake-X a přijde až později.