Plán pro vydání GNOME 46, beta malé distribuce Peppermint Mini

Plán vydání GNOME 46

Po vydání prostředí GNOME 45 (ačkoli budou pokračovat vydáváním minoritních verzí) se nyní vývoj zaměřuje na jeho nástupce, a to konkrétně na GNOME 46. Se začátkem práce byl vydán i plán vydání. GNOME 46 by mělo vyjít 20. března 2024, což není překvapením vzhledem k tomu, že vydání GNOME obvykle vycházejí v intervalech šesti měsíců, jedno v březnu a druhé v září.

Alfa verze by pak měla vyjít 6. ledna a beta verze pak 10. února 2024, kdy by mělo zároveň dojít ke zmrazení vývoje. Kandidát na vydání GNOME 46 by měl být k dispozici 2. března příštího roku.

Peppermint Mini

Peppermint je minimalistická linuxová distribuce, která si klade za cíl poskytovat lehký a rychlý systém, který vyžaduje méně hardwarových prostředků, a je tak vynikající volbou pro starší počítače. Spoléhá na desktopové prostředí Xfce a má dvě edice založené na stabilních větvích Debianu a Devuanu.





Peppermintí rodina se nedávno rozrostla o nový přírůstek a to beta verzi Peppermint Mini určenou k veřejnému testování. Jak už název napovídá jedná se o miniaturní instalační obraz (150 MB), který umožňuje dodatečné stažení a instalaci veškerého potřebného softwaru.

ReactOS pracuje na grafickém instalátoru

Společnost ReactOS Deutschland najala dlouholetého přispěvatele tohoto projektu „otevřených Windows“, aby strávil následujících pět měsíců prací na grafickém rozhraní pro instalaci a nastavení systému ReactOS jako alternativě k dosavadnímu textovému režimu.





Kromě toho by měl Hermès Bélusca-Maïto pracovat i na dalších opravách a vylepšeních instalačního procesu. Grafického instalátoru v ReactOS bychom se tedy mohli dočkat už během příštího roku.

Raspberry Pi 5 oficiálně oznámen

Jednodeskový počítač Raspberry Pi 4 byl uvedena na trh před čtyřmi lety a dosud se ho prodalo více než 14 milionů kusů. Čekání na jeho zástupce je nyní u konce a Raspberry Pi 5 byl oficiálně představen. Raspberry Pi 5 je údajně dvakrát až třikrát rychlejší než Raspberry Pi 4, nabízí výrazně zlepšený grafický výkon.

Specifikace Raspberry Pi 5 zahrnují 16nanometrový čip Broadcom BCM2712, čtyřjádrový 64bitový Arm Cortex-A76 s frekvencí 2,4 GHz a 512 KB mezipamětí, GPU VideoCore VII. Raspberry Pi 5 je daleko více než jeho předchůdci osazeno „doma vyvíjeným křemíkem“ a nespoléhá tolik na dodavatele komponent.

Nově vydáno

Na Debianu postavené linuxová distribuce obsahující i nesvobodný software SprialLinux oznámila nové vydání s číslem 12.230924. Nezávisle vyvíjená průběžně aktualizovaná linuxová distribuce KaOS vyšla ve verzi 2023.09. Vyšel Linuxfx 11.4.2, nová verze na Ubuntu postavené distribuce s prostředím Cinnamon. Byla vydána verze 6 distribuce LMDE (Linux Mint Debian Edition) s kódovým označením „Faye“.