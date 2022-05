Plán vývoje Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu, vyšel Redox OS 0.7.0

Ubuntu 22.10 bude „Kinetic Kudu“

Bylo odhaleno kódové jméno a plán vývoje pro nadcházející vydání linuxové distribuce Ubuntu. Verze 22.10 se bude jmenovat „Kinetic Kudu“ (pohyblivá antilopa) a vyjít by měla 20. října 2022. Podle vývojového plánu by pak první veřejná beta verze měla být k dispozici 29. září 2022. S největším pravděpodobností přijde s prostředím GNOME 43, jehož vydání je v plánu na 21. září tohoto roku a linuxovým jádrem ve verzi 5.19.

Antilopa Kudu

Vyšel Redox OS 0.7.0

Rok a půl po vydaní verze 0.6.0 vychází otevřený mikrojádrový operační systém Redox OS 0.7.0, který je napsaný v programovacím jazyce Rust. Tato verze má kompletně přepsaný zavaděč, takže UEFI a BIOS verze sdílí stejný zdrojový kód. Byla vylepšená podpora hardwaru v jádře. V souborovém systému RedoxFS přibyla podpora transakcí „copy on write“ a podpisy metadat.

Redox OS 0.7.0

LineageOS 19

Byl vydán LineageOS 19, nejnovější verze svobodného operačního systému pro chytré telefony, tablety a set-top boxy založený na Androidu. Jedná se o nástupce projektu CyanogenMod, který byl ukončen v roce 2019. Tato nová verze je postavena na Androidu 12. Do seznamu přibylo dalších 19 podporovaných zařízení a vývojáři se pochlubili, že se jedná o první verzi Androidu, která je plně přeložená do velštiny.

LineageOS 19

Bezdrátová sluchátka PineBuds

Společnost Pine64, která se zabývá výrobou open source zařízení chystá další produkt. Jedná se o bezdrátová sluchátka s názvem PineBuds. Ty by se měly dostat do prodeje ještě v roce 2022 a mezi jeho vlastnosti by měly patřit potlačení okolního hluku a dlouhá výdrž baterie. Tento počin jde ruku v ruce s vývojem zvukové karty PineSound. Více informací o tomto hardwaru můžeme očekávat během května.

PineBuds

Nově vydáno

Na Debianu postavená distribuce pro systémové administrátory SysLinuxOS vyšla ve verzi 11.3. Distribuce pro osobní počítače openmamba GNU/Linux oznámila vydání verze 20220423. Na Debianu založená živá distribuce Linux Kodachi je k dispozici ve verzi 8.20. Na Arch Linuxu založená distribuce se správcem oken i3 Snal Linux má novou verzi s číslem 1.17.