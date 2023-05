Plány pro KDE Plasmu, lépe vypadající Steam v HiDPU na KDE a GNOME

Steam respektuje škálování v KDE a GNOME

Beta verze klienta služby Steam nyní na Linuxu respektuje globální hodnotu škálování GUI, kterou má uživatel desktopu KDE či GNOME nastavenu. Stejná věc bude fungovat všude, kde je podporováno rozhraní org.gnome.desktop.interface/text-scaling-factor . Jako fallback mechanismus pro tyto účely se do klienta Steamu vrací i proměnná GDK_SCALE a klient také podporuje přepínač v příkazové řádce -forcedesktopscaling [float] , takže uživatel může v případě zájmu jakákoli nastavení škálování GUI přepsat jinou hodnotou.

Nadace X.Org se stala součástí Software Freedom Conservancy

Nadace zastřešující jeden z nejdéle běžících softwarových projektů, tedy X.Org, se přesouvá pod křídla Software Freedom Conservancy.Na posledním hlasování vedení X.Org Foundation odpovídali členové správní rady na otázku, zdali akceptují právní změny vedoucí k tomu, aby se SFC stala fiskálním sponzorem X.Org a nahradila v této úloze nedobře fungující spojení s Software in the Public Interest (SPI), které proběhlo v roce 2016. 52 z 55 hlasujících členů odpovědělo kladně, z celkových 75 členů vedení je to i tak solidní, téměř 70% většina, čili změna byla schválena.

Jinak ve správní radě X.Org Foundation zasednou pro příští dva roky zvolení členové Daniel Vetter, Lyude Paul, Arkadiusz Hiler a Christopher Michael. Dodejme explicitně, že sice projekt grafického serveru X.Org možná je technicky již zastaralou záležitostí, nicméně pod křídly nadace jsou i další, stále kvetoucí projekty jako Wayland, Mesa, libinput a další z balíku FreeDesktop.org. Chod a budoucnost nadace jsou tedy nadále pro open-source svět velmi důležité.





Software Freedom Conservancy pak je neziskovkou (v USA jako 501©(3) organizace) s etickým zaměřením, která zastřešuje řadu dalších projektů, například BusyBox, Coreboot, Etherpad, Git, Godot, Inkscape, Samba, OpenWrt, phpMyAdmin, QEMU, Wine a mnoho a mnoho dalších. Sponzory SFC jsou firmy jako Google, CodeWeavers, iFixIt, Mozilla či Red Hat ad.

Drobná aktualizace dav1d 1.2

Otevřený dekodér video formátu AV1, dav1d vznikající pod křídly VideoLANu, se objevil v nové verzi. Zmíněn je tentokrát minimum, Jean-Baptiste Kempf zmiňuje SIMD optimalizace pro z1/z2/z3 (tzv. intra-tools, techniky používané jen v rámci jednoho snímku videa) na všech platfromách a některé ITX optimalizace.





Počet řádků ručně psaného assembleru už v projektu překročil 200 tisíc.

Plány pro KDE Plasmu

Proběhlo setkání vývojářů Plasmy naživo v Německu, první takové od roku 2019. Nate Graham nás tedy tentokrát neobdařil přehledem novinek v KDE, namísto toho ve stručnosti informuje o plánech pro Plasmu. Jde o obecnější povídání plující po povrchu, nic konkrétního. Tvůrci oblíbeného desktopu mají nyní jako primární cíl stabilizovat Plasmu 6.0, aby na ni mohli všichni bez potíží přejít a soustředit plně síly na ní jako používaný desktop.

Dále diskutovali významné změny v UX (uživatelském prožitku z desktopu), které by se měly v Plasmě 6 objevit, související zmeny API v rámci KDE Frameworks 6 (ty změny, které jsou relevantní pro Plasmu), designové vize pro Kirigami a věci související či vylepšení vlastní testovací infrastruktury.

Příští týden bude Nate po návratu z cest sdílnější.

Jednořádková oprava pro Intel Sapphire Rapids (nejen) na Ubuntu

Ukázalo se před časem, že nejnovější Xeony generace Sapphire Rapids nefungují optimálně na Linuxu. Z testů na Ubuntu 22.04 – 22.10 – 23.04 či obecně na jádru Linux 6.3 se ukázalo, že s jádrem přišla principiální drobnost, která snižovala výkon na nejnovějších Xeonech, neb systém nevolil optimální strategii pro energy performance preference (EPP) a Canonical mezitím dané jádro backportoval do uvedených verzí Ubuntu (chybe se mimochodem dříve objevila i v CentOS Stream či Clear Linuxu).

Intel chybu vyřešil jednořádkovým patchem, kdy Srinivas Pandruvada z Intelu prostě přidal položku definující jinou číselnou hodnotu pro tento powersave profil (který Ubuntu používá jako výchozí místo performance). Výkonnostní dopad chybného nastavení, který dle Phoronixu mohl být i více než 25%, je tak minulostí, Ubuntu již také opravu backportovalo do všech dotčených verzí.