Root.cz  »  Linux  »  Plány pro Mageia verze 10, Debian představil projekt Debusine

Plány pro Mageia verze 10, Debian představil projekt Debusine

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mageia 9 s GNOME 44.2
Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Mageia 9 s GNOME 44.2
Tým Mageia zveřejnil plán pro další verzi své distribuce, Mageia 10. Debian získává vlastní systém podobný PPA s názvem Debusine. Phoenix je nový X server napsaný kompletně od nuly v programovacím jazyce Zig.

Plány pro Mageia 10

Tým Mageia zveřejnil plán pro další verzi své distribuce. Mageia 10 by měla být uvedena na trh v dubnu 2026 a bude obsahovat aktualizace balíčků napříč celou platformou. Tým však čelí také některým výzvám, zejména podpoře zřídka používaných architektur CPU. V době setkání týmu bylo vytváření 32bitových ISO souborů blokováno kvůli chybě v perl-URPM, která již byla odstraněna.

Byl vznesen problém ruční aktualizace klíčů GPG a kryptografických zásad pro migraci z Mageia 9 na Mageia 10. Tým hledá řešení, které by bylo možné implementovat v Mageia 9 před vydáním. Mozilla a další dodavatelé opouštějí 32bitovou architekturu, což stále více ztěžuje udržení plné podpory. Stav Chromia je nejistý, protože v současné době není udržován.

Mageia 9 s GNOME 44.2Mageia 9 s GNOME 44.2

Debian získává vlastní systém podobný PPA

Debian představil Debusine repozitáře, nový oficiální způsob, jak mohou vývojáři publikovat a testovat doplňkové balíčky. Projekt je nyní dostupný ve veřejné betaverzi. Nová služba umožňuje vývojářům a správcům Debianu vytvářet APT-kompatibilní repozitáře, které fungují podobně jako PPA v Ubuntu, ale jsou navrženy přímo pro ekosystém Debianu.

Debusine je relativně nový projekt v rámci infrastruktury Debianu. Poprvé byl představen na konferenci DebConf a jeho cílem je modernizovat a sjednotit procesy pro sestavování balíčků, testování a zajištění kvality. Nabídne repozitáře sestavované proti aktuálnímu stavu Debianu, automatické podepisování balíčků, podporu snapshotů pro návrat k předchozím stavům a integraci s nástroji Debianu a automatizovaným build/test prostředím.

Debian 13 "Trixie"Debian 13 „Trixie“

Phoenix, moderní X server

Přestože Wayland do značné míry nahradil Xorg a většina hlavních linuxových distribucí i desktopových prostředí už starý zobrazovací protokol opustila, snahy o prodloužení života X11 či jeho moderní náhradu pokračují. A nyní se k nim přidává nový projekt Phoenix.

Phoenix je nový X server napsaný kompletně od nuly v programovacím jazyce Zig. Nejde o další fork Xorgu ani o opětovné využití jeho historického kódu. Je navržen pro reálné desktopové a profesionální použití, nikoli pro úplné pokrytí všech historických vlastností X11. Podporuje pouze ty části protokolu, které moderní aplikace skutečně potřebují – včetně starších programů založených na GTK2. V současnosti je Phoenix stále experimentální a není připraven pro každodenní používání.

postmarketOS 25.12

Vyšla nová verze postmarketOS 25.12, linuxového operačního systému pro mobilní zařízení. Je založen na Alpine Linux 3.23 a obsahuje prostředí GNOME 49, KDE Plasma Mobile 6.5.3, Phosh 0.51.0 a Sxmo 1.18.1. GNOME nově podporuje připojení MTP zařízení hned po instalaci. KDE Plasma Mobile poskytuje lepší integraci s Waydroidem, rychlejší zamykací obrazovku, vylepšenou domovskou obrazovku a aplikace Fotoaparát.

Školení Zabbix

Phosh má lepší automatický jas, adaptivnější Rust portály, náhledy souborů ve výběru, podpora více přehrávačů na zamykací obrazovce, nové možnosti škálování a indikátor psaní pro klávesnici Stevia. Sxmo přináší podporu správců oken i3 a River, nové menu Rychlé akce a nahrazení služby callaudiod systémem WirePlumber pro přepínání do režimu telefonního hovoru. Mezi nové podporovanými zařízeními je nyní Lenovo ThinkSmart View.

postmarketOS 25.12postmarketOS 25.12

Nově vydáno

Tým Kicksecure oznámil dostupnost nové verze 18.0.8.7 své bezpečnostně zaměřené distribuce založené na Debianu. Vyšel Rhino Linux 2025.4, nové vydání distribuce založené na Ubuntu, která nabízí přístup k aktualizacím formou průběžného vydávání nových verzí. Chimera Linux, nezávislá distribuce s neobvyklou kombinaci technologií vyšla ve verzi 20251220. Projekt Emmabuntüs oznámil novou verzi své distribuce Emmabuntüs DE6–1.00 založené na Debianu.

Kicksecure 18.0.8.7Kicksecure 18.0.8.7
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Dále u nás najdete

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds