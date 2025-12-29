Plány pro Mageia verze 10, Debian představil projekt Debusine

Plány pro Mageia 10
Tým Mageia zveřejnil plán pro další verzi své distribuce. Mageia 10 by měla být uvedena na trh v dubnu 2026 a bude obsahovat aktualizace balíčků napříč celou platformou. Tým však čelí také některým výzvám, zejména podpoře zřídka používaných architektur CPU. V době setkání týmu bylo vytváření 32bitových ISO souborů blokováno kvůli chybě v perl-URPM, která již byla odstraněna.
Byl vznesen problém ruční aktualizace klíčů GPG a kryptografických zásad pro migraci z Mageia 9 na Mageia 10. Tým hledá řešení, které by bylo možné implementovat v Mageia 9 před vydáním. Mozilla a další dodavatelé opouštějí 32bitovou architekturu, což stále více ztěžuje udržení plné podpory. Stav Chromia je nejistý, protože v současné době není udržován.
Debian získává vlastní systém podobný PPA
Debian představil Debusine repozitáře, nový oficiální způsob, jak mohou vývojáři publikovat a testovat doplňkové balíčky. Projekt je nyní dostupný ve veřejné betaverzi. Nová služba umožňuje vývojářům a správcům Debianu vytvářet APT-kompatibilní repozitáře, které fungují podobně jako PPA v Ubuntu, ale jsou navrženy přímo pro ekosystém Debianu.
Debusine je relativně nový projekt v rámci infrastruktury Debianu. Poprvé byl představen na konferenci DebConf a jeho cílem je modernizovat a sjednotit procesy pro sestavování balíčků, testování a zajištění kvality. Nabídne repozitáře sestavované proti aktuálnímu stavu Debianu, automatické podepisování balíčků, podporu snapshotů pro návrat k předchozím stavům a integraci s nástroji Debianu a automatizovaným build/test prostředím.
Phoenix, moderní X server
Přestože Wayland do značné míry nahradil Xorg a většina hlavních linuxových distribucí i desktopových prostředí už starý zobrazovací protokol opustila, snahy o prodloužení života X11 či jeho moderní náhradu pokračují. A nyní se k nim přidává nový projekt Phoenix.
Phoenix je nový X server napsaný kompletně od nuly v programovacím jazyce Zig. Nejde o další fork Xorgu ani o opětovné využití jeho historického kódu. Je navržen pro reálné desktopové a profesionální použití, nikoli pro úplné pokrytí všech historických vlastností X11. Podporuje pouze ty části protokolu, které moderní aplikace skutečně potřebují – včetně starších programů založených na GTK2. V současnosti je Phoenix stále experimentální a není připraven pro každodenní používání.
postmarketOS 25.12
Vyšla nová verze postmarketOS 25.12, linuxového operačního systému pro mobilní zařízení. Je založen na Alpine Linux 3.23 a obsahuje prostředí GNOME 49, KDE Plasma Mobile 6.5.3, Phosh 0.51.0 a Sxmo 1.18.1. GNOME nově podporuje připojení MTP zařízení hned po instalaci. KDE Plasma Mobile poskytuje lepší integraci s Waydroidem, rychlejší zamykací obrazovku, vylepšenou domovskou obrazovku a aplikace Fotoaparát.
Phosh má lepší automatický jas, adaptivnější Rust portály, náhledy souborů ve výběru, podpora více přehrávačů na zamykací obrazovce, nové možnosti škálování a indikátor psaní pro klávesnici Stevia. Sxmo přináší podporu správců oken i3 a River, nové menu Rychlé akce a nahrazení služby callaudiod systémem WirePlumber pro přepínání do režimu telefonního hovoru. Mezi nové podporovanými zařízeními je nyní Lenovo ThinkSmart View.
Nově vydáno
Tým Kicksecure oznámil dostupnost nové verze 18.0.8.7 své bezpečnostně zaměřené distribuce založené na Debianu. Vyšel Rhino Linux 2025.4, nové vydání distribuce založené na Ubuntu, která nabízí přístup k aktualizacím formou průběžného vydávání nových verzí. Chimera Linux, nezávislá distribuce s neobvyklou kombinaci technologií vyšla ve verzi 20251220. Projekt Emmabuntüs oznámil novou verzi své distribuce Emmabuntüs DE6–1.00 založené na Debianu.