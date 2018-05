 »   »  Plány pro Ubuntu 18.10: nižší spotřeba, nový vzhled a Chromium jako snap

Ubuntu 18.04 je venku pár dnů a už se spřádají plány na další vydání. Mark Shuttleworth už stihl oznámit, že příští verze 18.10 se bude jmenovat Cosmic Cuttlefish (vesmírná sépie) a měla by se hodně zaměřit na na bezpečnost, lepší propojení s balíčky Snap a vylepšení instalátoru. Přinese celou řadu nových balíčků jako Gnome 3.30, linuxové jádro 4.18 (možná 4.19), Mesa 18.3, X.Org Server 1.20, GCC 8.1, OpenJDK 11 a Python 3.7.

Běžné vydání s krátkou dobou podpory také obvykle přináší více novinek a zásadnějších změn, protože nemusí být tak konzervativní jako LTS verze, od které se očekává spíše střídmost bez velkých překvapení. Vývojáři nyní zveřejnili další dávku informací týkajících se příštího vydání a novinek, které by se do něj měly dostat.

Vylepšení GNOME

Vývojáři nejsou spokojeni s tím, jak v současné době funguje aplikace GNOME Software. Mají v plánu se zaměřit na jeho vylepšení a vůbec na to, jak celá správa balíčků v této aplikaci funguje. Ke spolupráci jsou zváni i vývojáři GNOME a výsledkem by měla být řada nových nápadů a nová koncepce fungování aplikace. Konkrétní představa by měla být hotová v průběhu června.

V plánu je také aktualizace vzhledu celého prostředí, výchozím by se mělo stát Communitheme. To je poměrně výrazné a kontrastní téma, uvidíme, jak se bude uživatelům líbit. Podívejte se, jak se postupně vyvíjel vzhled Ubuntu:

Chromium jako snap

Snapcraft nově umožňuje některé konfigurační kroky aplikace přesunout z prvního spuštění už na dobu sestavování. Spouštění aplikací ze snapů by tak mělo být výrazně rychlejší. Podle vývojářů je tu ale i přesto stále prostor na zlepšení, proto se zaměří na další urychlování startu aplikací, což by mělo být znát na všech platformách.

Prohlížeč Chromium je čím dál složitější kompilovat proti starším verzím Ubuntu, protože kód vyžaduje řadu vlastností moderních kompilátorů C++. Řešením je přejít v tomto případě kompletně na snap, což se s příštím vydáním Ubuntu stane. Zároveň to bude znamenat, že v Ubuntu 14.04 LTS bude podpora Chromia v deb balíčku ukončena. Uživatelé tohoto staršího vydání si budou muset prohlížeč nainstalovat ze snapu, kde už je teď dostupný.

Sdílení médií a souborů

Přehrávání médií po síti je dnes velmi žádaná věc, jak se do domácností rozšířily chytré televize. Nemusíte už přenášet externí disk z pracovny do obýváku, jednoduše si na televizi s podporou DLNA vyberete obsah z některého ze svých počítačů a přehráváte.

Vývojáři Ubuntu mají v plánu přidat do základní instalace podporu DLNA, aby uživatel nemusel pro jeho použití doinstalovávat či konfigurovat další balíčky. Zároveň by měla přibýt jednoduchá možnost sdílení souborů pomocí SMB.

Snížení spotřeby a to ostatní

Linuxové jádro umožňuje nastavit spoustu věcí, které mají přímý dopad na celkovou spotřebu počítače. Hodně toho v poslední verzi udělali vývojáři při přípravě distribuce Fedora 28. Jde například o přepínání nepoužívaných zařízení (řadiče disků, USB porty…) do režimu spánku. Některé z těchto vlastností ale mají vliv na výkon či stabilitu, takže není snadné vyladit správnou konfiguraci. Vývojáři Ubuntu se budou nyní zabývat tím, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku bez negativních vedlejších dopadů.

Kromě zmíněných věcí je tu ještě spousta menších novinek: