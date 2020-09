Podíl Firefoxu stále klesá, zato plat šéfky Mozilly stále roste

Nejnovější oznámení Mozilly o tom, že propustí dalších 250 lidí, je jen dalším střípkem po léta probíhajícího sestupu Mozilly z výsluní internetových prohlížečů (ale nejen jich). Každopádně toto číslo v současnosti znamená, že z aktuální Mozilly odchází čtvrtina jejích zaměstnanců. Z nemalé části s nimi končí i věci, na kterých pracovali (neznamená to samozřejmě, že by příslušné projekty končily zcela, třeba Rust se přesouvá do komunitního vývoje).

Příčinou „katování kostů“ jsou samozřejmě klesající příjmy Mozilly. To z nemalé části znamená zejména peníze od Googlu na pozici výchozího vyhledávače. Jenže s klesajícím podílem Firefoxu na trhu už není toto tak vydatný zdroj a Google si z hlediska vyhledávání uživateli téměř vystačí primárně s těmi, kteří používají jeho Chrome (případně vyhledávání přes Google v dalších minoritních prohlížečích).



Autor: Cal Paterson Plat CEO Mozilly vs podíl Firefoxu na trhu

Cal Paterson na svém blogu vidí problém jinde. Ano, peníze z Googlu s klesajícím Firefoxem se stále ztenčují, své jistě přidal i COVID-19, nicméně Mozilla má po léta na příjmech až 500 miliónů dolarů ročně (kumulativně jí tedy skrz kasičku prošly miliardy dolarů), a to by mělo být dost, aby si vybudovala finanční nezávislost. Místo toho ale Mozilla každý rok dané příjmy v podstatě utratí a žije tak z ruky do úst.

Na tomto místě je nutné připomenout, že Mozilla rovná se především nezisková organizace Mozilla Foundation, která plně vlastní dceřinou společnost Mozilla Corporation. U druhé jmenované (aktuálně jí šéfuje Mitchell Bakerová) se bavíme o oněch zaměstnancích, CEO, platech či firemní strategii. Kromě toho se ale Cal Paterson ve svém textu snaží i u samotné mateřské neziskovky poukázat, co je špatně. Konkrétně jmenuje tři oblasti.

Neefektivita

Přebujelý aparát je jednou z věcí, na něž lze u neziskovek obecně poukázat. Ideální neziskovka funguje tak, že co největší část ze svých příjmů dává na svoji misi (a je jedno, zdali jde o záchranu orangutanů nebo vývoj webových prohlížečů) a co nejmenší část spotřebovává na svůj chod (administrativa, získávání prostředků atd.).

Mozilla na svůj chod spotřebovává zhruba 30 % získaných prostředků. Cal jako příklad dává hodnotící metodiku Charity Navigator, která by Mozille přisoudila za efektivitu 0 bodů z 10. Pět bodů by získala za spotřebu na vlastní chod pod 25% hranicí, plných 10 bodů pak za méně než 15% spotřebu.

Hned se dále opírá právě do Mitchell Bakerové. Současná šéfka Mozilly dostala za rok 2018 zaplaceno 2,4 miliónů dolarů, přičemž 5 let předtím byla hlava Mozilly placena méně než poloviční částkou. Jako příklad dává Cal neziskovky v Británii, kde žádný z šéfů nemá roční plat nad 1 milión liber (zhruba 1,3 mil. dolarů) a mnohdy jde o neziskovky větší než Mozilla.

Etika

Mozilla dnes už není jen prohlížeč, sama se dle Cala vidí spíš jako neziskovka zaměřená na soukromí uživatelů. To je v ostrém rozporu s tím, že významný podíl příjmů společnosti je od Googlu, kterému Firefox servíruje své uživatele s jejich vyhledávacími dotazy (a dodejme, že zde argument o možnost změnit si výchozí vyhledávač ve Firefoxu není příliš relevantním). Jak stručně charakterizovat Google, než tak, že jde o jednoho z největších, možná největšího Velkého bratra v internetových vodách?

Firefox tak byl například jedním z posledních prohlížečů z hlediska implementace technik proti sledování uživatelů (tvrdí Cal). Zatímco Apple takové techniky nasadil v roce 2017, Brave od svého zrodu, Firefox se k nim dopracoval až v roce 2019. Zkrátka dle Cala je Mozilla v podstatě vazalem Googlu a nechová se eticky.

Další věcí pak je současná novinka v podobě Mozilla VPN. Ta sice může některé charakteristiky uživatele schovat, ale právě Google (či jiní) se o něm bez ohledu na VPN tak jako tak dozví vše potřebné, test Mozilla VPN dle Cala ukazuje, že data je možné deanonymizovat prostým fingerprintingem prohlížeče, čemuž se Firefox příliš nebrání.