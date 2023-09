Podpora Intel Xe2 míří do Mesa, web engine Servo hlásí pokroky

Intel pracuje na podpoře Xe2 v Mesa

Ač hardwarovými weby kolují občasné informace o tom, že plánovanou druhou generaci GPU Xe Intel odsouvá či rovnou ruší (v souvislosti s odejitím Raji Koduriho z čela týmu), vývojáři Intelu implementují počáteční prvky podpory této generace do projektu Mesa. Jde o přípravu pro iGPU Xe2, které se objeví s generací CPU Lunar Lake, minimálně tedy v Intelu (logicky) nadále běží vývoj GPU jader a jestli z toho vzejdou i další generace velkých grafických karet, ponechme zatím bez odpovědi.

Prozatím jde v rámci Mesa o sadu XML pro generování C-čkových souborů a další související prvky. Práce navazují na nedávné přípravné části v kernelovém ovladači pro GPU Intel. Touto cestou se nyní v rámci Mesa připravuje půda zejména pro budoucí podporu rozhraní OpenGL a Vulkan na Linuxu, plus se objevily patche i pro kompilaci shaderů pro Lunar Lake/Xe2.

Engine Servo má nové UI, vylepšené hlášení chyb i Rust náhradu za OpenSSL

Základ webového prohlížeče, enginu napsaného v jazyku Rust, jejichž obou vývoj se počal v Mozille, přináší novinky. Vývojáři enginu Servo, kteří už nějakou dobu pracují pod křídly Linux Foundation Europe vydali aktualizaci stavu projektu. Cíl je samozřejmě i nadále jasný: embeddovatelný, nezávislý, paměťové bezpečný, modulární a paralelně počítající web rendering engine.





Novinky zahrnují experimentální podporu WebGPU, kde Servo nyní úspěšně projde 5 tisíci testovacími scénáři a pustí i některá existující dema. OpenSSL bylo nahrazeno pomocí Rustsl, psaným jak jinak než v Rustu. Vedle 64bit ARM podporuje Servo nově i 32bit ARM. Navrací se též podpora CSS floats a white-space: nowrap . Vylepšena byla stránka informující o pádu (zpráva o pádu + stack trace). Nové uživatelské rozhraní je již výchozím. Podrobnosti shrnuje blogpost na webu projektu.

Vývojová verze Wine 8.16

Téměř nic nového nepřináší nové Wine 8.16. Je tu pouze znovuoživení prací na podpoře DirectMusic, což je rozhraní, které sám Microsoft přestal používat a v budoucnu možná z Windows odstraní. Jinak už přibyly jen opravy a vylepšení regresních testů a samozřejmě opravy nahlášených chyb. Těch bylo v této verzi uzavřeno 33, přičemž nejstarší si počkala víc jak šest let, nejrychleji uzavřená pak 1 týden.





sdl12-compat přidává podporu dalších her

Kompatibilitu pro starší hry využívající SDL1.2 v rámci SDL2 zajišťující vrstva sdl12-compat má novou verzi 1.2.66. Nově mezi tituly, které díky ní poběží i s novými verzemi SDL se zařazují hry Trine, Mark of the Ninja a Hyperspace Delivery Boy a dále pak nová verze přidává SDLmm C++ binding a libsdl-perl . Tvůrci také upravili některé věci v API, opravili mnohé chyby či přepracovali implementaci screen surface, aby více odpovídala skutečné SDL 1.2 knihovně. Podrobnosti jsou k dispozici v oznámení na GitHubu projektu.

PipeWire 0.3.80 s Vulkan DMA-BUF

I balík PipeWire má novou verzi, hlásí Wim Taymans z Red Hatu. PipeWire 0.3.80 přidává v pluginu Vulkan SPA podporu DMA-BUF, která zefektivňuje nakládání s buffery. Jde o dílčí výstup z půl roku běžících prací na implementaci několika věcí pro Vulkan (viz merge request).

Dále tvůrci přidali parametr Tag pro libovolní metadata a možnost jejich přenosu out-of-band. Kód pro echo cancelling byl dále portován do kódu zpracování WebRTX audia, opraveny jsou různé chyby (včetně Bluetooth LE audia, JACK atd.). Detailnější přehled změn je k dispozici v oznámení na GitLabu projektu.