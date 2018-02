 »   »  Podpora pro Debian 7 Wheezy končí, firmy si ale zaplatí pokračování

Debian 7 Wheezy vyšel v květnu roku 2013 a jeho standardní doba podpory tak dávno skončila. Je tu ovšem ještě projekt Debian LTS, který prodlužuje podporu vydaných verzí na pět let. Do této prodloužené podpory se Wheezy dostal před dvěma lety a jeho čas se tedy nachýlil, přestože v průběhu životního cyklu byla podpora dodatečně rozšířena také na architektury ARM.

K ukončení podpory Wheezyho mělo podle původních plánů dojít 31. května, ale Raphaël Hertzog zveřejnil plán, podle kterého bude podpora ještě nějakou dobu pokračovat. Přejí si to totiž firmy, které sponzorují projekt Debian LTS skrze společnost Freexian. Tu Hertzog založil, aby mohla přijímat platby od sponzorů a platit čas vývojářů pracujících na tomto projektu. Přibližně polovina týmu placeného za LTS chce pokračovat ve vydávání záplat pro Wheezy, začal jsem pracovat na tom, aby to bylo možné, píše Hertzog.



Autor: Freexian Původní plán pro předchozí verze Debianu

Prvním krokem bylo spuštění debaty na mailing listu. Z ní plyne, že některé společnosti si přejí více času na migraci z pět let starého systému a žádají proto různě dlouhou dobu další podpory od několika měsíců až po jeden rok. Řeší se také technické otázky, zda bude možné pro prodloužení podpory využít infrastrukturu projektu Debian.

Sám Hertzog uznává, že není možné udržovat další podporu ve stejném rozsahu jako doposud. Je nereálné udržovat podporu všech balíčků a architektur, takže podporovány budou jen ty architektury a balíčky, které budou požadovat sponzoři, vysvětluje.

Sponzoři Debianu LTS

Částka vystavená dané firmě tak bude přímo odpovídat délce seznamu balíčků, které bude chtít tato firma déle podporovat. Máme odhad (založený na historii) ceny podpory jednoho balíčku a rozdělíme tuto cenu mezi všechny sponzory, kteří budou chtít nějaký balík podporovat. Každého čtvrt roku bude částka znovu přepočítána a předpokládá se, že postupně poroste, jak budou jednotliví sponzoři odpadávat, až dokončí migraci na novější vydání Debianu.

Některé balíky ale nebude možné podporovat vůbec. Například už nemůžeme podporovat jádro z Wheezyho, budete muset přejít na jádro z Jessie (nebo budeme spravovat jeho backport do Wheezyho), vysvětluje Hertzog. Také není třeba jasné, zda bude možné dále podporovat původní verzi OpenJDK, protože upstream s verzí 7 skončil už na konci června a přechod na verzi 8 je netriviálních. Takových balíčků bude podle všeho mnohem více.

Pokud máte ve firmě také ještě Wheezyho a chcete pokračovat v podpoře některých balíků, teď je čas se o to zajímat a poslat jejich seznam do Freexianu. Čím víc vás bude, tím nižší bude cena za podporu jednoho balíku. Během následujících týdnů budou sesbíraná data a v březnu by pak měla být jasná částka za první čtvrtletí podpory. V dubnu pak budou vystaveny faktury, aby mohly být částky zaplaceny před koncem května, kdy skončí standardní LTS podpora.

Harmonogram jednotlivých vydání Debianu

Raphaël Hertzog ještě dodává podstatnou informaci: prodloužení prodloužené podpory je služba určená jen platícím sponzorům. Bez jejich přímé finanční účasti by totiž nebyla možná, takže pokud nepatříte alespoň mezi bronzové LTS předplatitele, nebudete k ní mít přístup. Pokud tedy budete chtít ve své firmě s Wheezym pokračovat, budete se muset také podílet.