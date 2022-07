Podpora pro Intel Habana Labs Gaudi2 i Ponte Vecchio v Linuxu 5.20

F2FS dostane mód pro běh na zařízeních a málem paměti

Jednou z novinek, které do budoucího jádra Linux 5.20 zamíří, je vylepšení běhu souborového systému F2FS (Flash-Friendly File-System) při nedostatku paměti. Vývoj tohoto filesystému sice začal v Samsungu, ale těchto novinek se zhostili vývojáři ze společnosti Google, lze tedy předpokládat, že jejich hlavní motivací je běh Androidu za zařízeních (telefonech) s menším množstvím paměti.

Vývojář Daeho Jeong z Googlu popisuje (vedle standardního normálního modu běhu F2FS), že nový low-memory mode jednoduše bude schopen v případě nedostatku paměti pro běh obětovat část výkonu za účelem úspory paměti. Režim lze aktivovat jaderným parametrem f2fs.memory=low . Příslušný patch se už nachází ve vývojové části Gitu projektu F2FS a lze očekávat jeho začlenění včas pro vydání Linuxu 5.20.

Grafický ovladač pro Intel Ponte Vecchio

Další várka patchů míří do ovladačů pro Intel GPU. Ta poslední konkrétně do drm-intel-gt-next , přičemž obsahuje také další várku kódu připravujícího podporu pro velké karty/GPU DG2 Alchemist. Dlužno však doplnit, že nižší model této rodiny je už k dispozici v omezené míře v Číně a podle prvních nezávislých testů to nevypadá dobře, toto nejnovější GPU Intelu dosahuje přibližně výkonu nejnižšího Radeonu RX 6400, který je levnější a má navíc nižší spotřebu. Jak to bude s grafikami Intel Arc dál, uvidíme. Je zde velmi slušná šance, že výkon karet v průběhu měsíců a let postupně poroste díky optimalizacím. V rámci poslední generace velkých GPU Intel také vývojáři provedli refactoring kódu pro produkty velkých čipů Intel XE HPC.





Vedle výše uvedeného se v rámci ovladače Intel objevily další patche připravující podporu produktů rodiny Ponte Vecchio, tedy obřích slepenců mnoha čípů různých výrobních technologií, kterými si Intel hodlá vzít zpátky HPC segment a trhy související. Jestli má reálně šanci ponechme hardwarovým webům k úvaze, pro nás je podstatné, že na poli softwarové podpory na klíčovém Linuxu se pilně pracuje. Vedle ovladače jde i o podpor v rámci firemního oneAPI. Podpora Ponte Vecchio v Linuxu 5.20 ještě nebude kompletní, však také do uvedení zbývá ještě spousta času.

Z dalších věcí konkrétně zmiňme podporu huge pages pro grafická jádra v procesorech generace Ice Lake (nezávisle na stavu IOMMU),, zrychlení probuzení ze suspendu o nějakých 10 ms a různé opravy. Pro generaci Alchemist se řešily optimalizace scheduleru úloh pro EU (výpočetní jednotky GPU Intel) atd. Podrobný soupis přípravil Tvrtko Ursulin z Intelu v rámci mailing listu DRI-devel.

Efektivnější výběr CPU jader u Intelu a ovladač pro stará VIA GPU

Ve stručnosti připomeňme dvě novinky, o kterých jsme psali již před několika dny. Tou první je rýsující se podpora starých GPU v čipsetech VIA, která to při troše štěstí stihne během začleňovacího okna pro Linux 5.20 a tyto čipy by tak dostaly jaderný, nikoli user-spacový ovladač. Každý, kdo stále provozuje třeba Core 2 Duo E6700 v desce ASUS P5VD2-VM, případně Pentium-III v desce s čipsetem VIA CLE266, jistě zaplesá.

Druhou novinkou je CPU scheduler Intelu, jehož cílem je zefektivnění výběru nevyužitých CPU jader v situacích s velkou zátěží. Doplňme, že příští již 13. generace Intel Core, tedy Raptor Lake, přijde ještě letos a odhady výkonu ve srovnání s konkurencí se pohybují od „bude to zase bída“ až po závěry z úniků testů vývojového vzorku ES3, na základě kterého mnozí usuzují, že výkon Intelu bude vyšší než u příští generace AMD Zen 4.

Ať již to bude jakkoli, Raptor Lake přijde s dvojnásobným počtem malých „Atomových“ jader, tedy celkově nabídne až 24×CPU / 32×HT a bude více než žádoucí, aby logika zatěžování jader byla operačním systémem realizována co nejefektivněji.

Podpora ML akcelerátorů Habana Labs Gaudi2 se rýsuje

Před rokem a půl Intel koupil za dvě miliardy dolarů Habana Labs, tvůrce akcelerátorů strojového učení. Minulý měsíc tato jeho nynější divize představila druhou generaci, akcelerátor Gaudi2, o kterém hovoří, že je výrazně lepší než nabídka Nvidie (dvakrát vyšší výkon než Nvidia A100).

S ohledem na to, jak lze na tomto trhu vydělávat, že jej čeká spíše výrazný růst a současně je Intel i schopen zde konkurovat architekturami (narozdíl od GPU trhu), je jedině logické, že vývoji ovladačů pro tyto akcelerátory věnuje velké úsilí.

Doplňme, že Gaudi2 je varáběn 7nm FinFET procesem, disponuje 96GB HBM2e pamětí (propustnost 2,45 TB/s), 48MB SRAM cache a 24×100Gbit RoCE V2 RDMA NIC konektivitou, to vše s TDP 600 W.