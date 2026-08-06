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Podpora unifikované práce se zařízeními v operačním systému Atari: CIO (2.část)

Pavel Tišnovský
Dnes
Doba čtení: 79 minut
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Atari SIO
Autor: Multicherry, podle licence: Public Domain
Ve druhém článku o CIO si nejdříve ukážeme, jak se volají CIO operace OPEN, CLOSE a XIO z assembleru. Následně se budeme zabývat tabulkou zařízení, do které lze přidávat zařízení a registrovat ovladače.
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Na úvodní článek o CIO (Central Input/Output), jenž tvoří nedílnou a možná i nejdůležitější součást operačního systému osmibitových domácích mikropočítačů Atari, dnes navážeme. Nejdříve si ukážeme, jak se volají operace OPEN a CLOSE z assembleru (prozatím jsme si je ukazovali v Atari BASICu), dále se budeme zabývat zpočátku možná poněkud záhadným příkazem XIO (lze jím realizovat všechny speciální operace, které zařízení podporuje) a ve třetí části dnešního článku si, prozatím alespoň ve stručnosti, popíšeme tabulku nazvanou HATABS (Handler Address Table).

Co se dozvíte v článku
  1. Otevření kanálu pro zápis, zápis jednoho bajtu a uzavření kanálu
  2. Realizace operace uzavření kanálu v assembleru
  3. Realizace operace otevření kanálu v assembleru
  4. Realizace operace pro zápis jednoho znaku do zvoleného kanálu
  5. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu
  6. Zápis více řádků do souboru přes CIO
  7. Realizace čtení bloku ze zvoleného kanálu v assembleru
  8. Demonstrační příklady: přečtení dat ze souboru přes CIO (jeden řádek, celý soubor)
  9. Kontrola chyb po provedení CIO operace
  10. Demonstrační příklad: zápis na zařízení E: s následnou kontrolou chyb
  11. Jak dopadne pokus o zápis do uzavřeného kanálu?
  12. Operace XIO
  13. Syntaxe a sémantika příkazu XIO
  14. Vykreslovací příkazy volané přes XIO
  15. Tabulka zařízení: HATABS (Handler Address Table)
  16. Realizace výpisu obsahu tabulky HATABS v Atari BASICu
  17. Příloha: Makefile pro překlad všech demonstračních příkladů
  18. Repositář s demonstračními příklady
  19. Odkazy na Internetu

Je to velmi jednoduchá, ovšem o to užitečnější tabulka, díky které je možné do operačního systému zaregistrovat nová zařízení se zvoleným jménem i s libovolnými operacemi. Jakmile je tabulka naplněna (resp. doplněna) o nové zařízení a do paměti jsou nahrány jeho ovladače (ony handlery), může prakticky jakýkoli program začít toto zařízení používat.

Právě díky konceptu kanálů, k nim přiřazených IOCB (Input-Output Control Block) a HATABS je operační systém osmibitových Atari rozšiřitelný a vlastně i poměrně modulární.

Otevření kanálu pro zápis, zápis jednoho bajtu a uzavření kanálu

Připomeňme si, jakým způsobem jsme se zařízeními a kanály pracovali v Atari BASICu. V následujícím programu je nejdříve pro jistotu uzavřen kanál #4 (pokud by byl předtím nechán otevřený, což se může stát – stisk klávesy BREAK atd.). Následně je tento kanál (znovu) otevřen, a to v režimu zápisu (konstanta 8 v příkazu OPEN). Jméno zařízení je nastaveno na H:test.txt, což znamená zařízení H: (zápis na souborový systém v emulátoru) se jménem souboru. Další operace je jednoduchá – provádíme zde zápis jediného bajtu s kódem 42 a následně je čtvrtý kanál (znovu) uzavřen:

10 REM Zapis nekolika hodnot
11 REM na disk namapovany emulatorem.
20 REM
21 REM Pro jistotu zavreme kanal
22 REM pred jeho pouzitim
22 CLOSE #4
30 REM Otevreme kanal pro zapis
31 OPEN #4, 8, 0, "H:test.txt"
40 REM Provedeni zapisu jednoho znaku
41 PUT #4, 42
50 REM Zavreme kanal
51 CLOSE #4

Tento program si postupně přepíšeme do assembleru, což vlastně znamená, že musíme implementovat či alespoň napodobit příkazy OPEN, CLOSE a PUT. Na začátku použiji pouze kostru programu, která sice bude bez problémů přeložitelná, ale nebude provádět žádné vstupně-výstupní operace, protože příslušné podprogramy (subrutiny) obsahují pouze instrukci pro návrat z podprogramu (rts):

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; hlavní program
; ---------------------------------------------------------------------
.proc main
        jsr CLOSE_CHANNEL_4
        jsr OPEN_CHANNEL_4_AS_H
        jsr WRITE_BYTE_CHANNEL_4
        jsr CLOSE_CHANNEL_4
loop:
        jmp loop                ; program vlastně nice nedělá - jen cyklí!
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; uzavření kanálu číslo 4
; ---------------------------------------------------------------------
.proc CLOSE_CHANNEL_4
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; otevření kanálu číslo 4 v režimu zápisu na zařízení H:test.txt
; ---------------------------------------------------------------------
.proc OPEN_CHANNEL_4_AS_H
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; zápis jednoho znaku do kanálu číslo 4
; ---------------------------------------------------------------------
.proc WRITE_BYTE_CHANNEL_4
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
end:
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Realizace operace uzavření kanálu v assembleru

Nejjednodušší je realizace subrutiny CLOSE_CHANNEL_4. V této subrutině budeme přes CIO volat příkaz CLOSE, který nevyžaduje žádné další parametry. Nejdříve ovšem nadefinujeme offset pro kanál číslo #4, který budeme používat:

IOCB4 = $40              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu (nutno násobit šestnácti)

Samotná realizace subrutiny CLOSE_CHANNEL_4 je dosti přímočará. Adresování je realizováno přes index registr X, což je dobře, protože v systémové subrutině CIO je hodnota tohoto registru použita pro volbu kanálu, kterého se příkaz týká:

; ---------------------------------------------------------------------
; uzavření kanálu číslo 4
; ---------------------------------------------------------------------
.proc CLOSE_CHANNEL_4
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #CLOSE              ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc

Realizace operace otevření kanálu v assembleru

Operace pro otevření kanálu je nepatrně komplikovanější, protože vyžaduje zadání několika parametrů (zapisovaných pochopitelně do IOCB). Je nutné specifikovat jméno zařízení a popř. i cestu k souboru. Jedná se o řetězec ukončený nulou, který v assembleru nadefinujeme následujícím způsobem:

; jméno zařízení (+ jméno souboru) ukončené nulou
device_name: .byte "H:TEST.TXT", 0

Adresa tohoto řetězce se zapíše do ICBAH+ICBAL:

; specifikace jména zařízení + jména souboru (16bitový ukazatel)
lda #<device_name
sta ICBAL, x
lda #>device_name
sta ICBAH, x

Požadovaný režim otevření (čtení, zápis, čtení+zápis, připojení) se zapisuje do ICAX1. V hlavičkovém souboru atari.inc je definována vhodná konstanta OPNOT (zápis):

lda #OPNOT              ; režim otevření: zápis (odpovídá druhému parametru příkazu OPEN v BASICu)
sta ICAX1, x

Celá subrutina pro otevření kanálu tedy může vypadat následovně:

; ---------------------------------------------------------------------
; otevření kanálu číslo 4 v režimu zápisu na zařízení H:test.txt
; ---------------------------------------------------------------------
.proc OPEN_CHANNEL_4_AS_H
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #OPEN               ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
 
        ; specifikace jména zařízení + jména souboru (16bitový ukazatel)
        lda #<device_name
        sta ICBAL, x
        lda #>device_name
        sta ICBAH, x
 
        lda #OPNOT              ; režim otevření: zápis (odpovídá druhému parametru příkazu OPEN v BASICu)
        sta ICAX1, x
        lda #0                  ; odpovídá třetímu parametru příkazu OPEN v BASICu
        sta ICAX2, x
 
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
 
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc

Realizace operace pro zápis jednoho znaku do zvoleného kanálu

Zbývá nám realizace poslední operace WRITE_BYTE_CHANNEL_4. Zde se nejedná o žádnou novinku, protože zápis na zařízení jsme si již popsali v předchozím článku. V tomto případě musíme nastavit adresu zapisovaného bufferu (ICBAH+ICBAL) a do ICBLH+ICBLL uložíme hodnotu 1, protože do zařízení pošleme jediný znak:

; ---------------------------------------------------------------------
; zápis jednoho znaku do kanálu číslo 4
; ---------------------------------------------------------------------
.proc WRITE_BYTE_CHANNEL_4
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #PUTCHR             ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
 
        ; adresa zapisovaného bloku
        lda #<char_to_put
        sta ICBAL, x
        lda #>char_to_put
        sta ICBAH, x
 
        ; nastavení počtu zapisovaných bajtů
        lda #1
        sta ICBLL, x
        lda #0
        sta ICBLH, x
 
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

Pro úplnost si ukažme úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu, který po svém překladu a spuštění vytvoří na zařízení se jménem H: nový soubor nazvaný TEST.TXT a zapíše do něj jeden bajt. Samotný zdrojový kód je sice relativně dlouhý, ale program má po překladu velikost jen 112 bajtů, tedy necelou polovinu jedné stránky paměti (a mohl být ještě kratší):

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
IOCB4 = $40              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu (nutno násobit šestnácti)
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; hlavní program
; ---------------------------------------------------------------------
.proc main
        jsr CLOSE_CHANNEL_4
        jsr OPEN_CHANNEL_4_AS_H
        jsr WRITE_BYTE_CHANNEL_4
        jsr CLOSE_CHANNEL_4
loop:
        jmp loop                ; program vlastně nice nedělá - jen cyklí!
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; uzavření kanálu číslo 4
; ---------------------------------------------------------------------
.proc CLOSE_CHANNEL_4
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #CLOSE              ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; otevření kanálu číslo 4 v režimu zápisu na zařízení H:test.txt
; ---------------------------------------------------------------------
.proc OPEN_CHANNEL_4_AS_H
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #OPEN               ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
 
        ; specifikace jména zařízení + jména souboru (16bitový ukazatel)
        lda #<device_name
        sta ICBAL, x
        lda #>device_name
        sta ICBAH, x
 
        lda #OPNOT              ; režim otevření: zápis (odpovídá druhému parametru příkazu OPEN v BASICu)
        sta ICAX1, x
        lda #0                  ; odpovídá třetímu parametru příkazu OPEN v BASICu
        sta ICAX2, x
 
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
 
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; zápis jednoho znaku do kanálu číslo 4
; ---------------------------------------------------------------------
.proc WRITE_BYTE_CHANNEL_4
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #PUTCHR             ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
 
        ; adresa zapisovaného bloku
        lda #<char_to_put
        sta ICBAL, x
        lda #>char_to_put
        sta ICBAH, x
 
        ; nastavení počtu zapisovaných bajtů
        lda #1
        sta ICBLL, x
        lda #0
        sta ICBLH, x
 
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
; jméno zařízení (+ jméno souboru) ukončené nulou
device_name: .byte "H:TEST.TXT", 0
 
; zapisovaný bajt
char_to_put: .byte $41
 
end:
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Zápis více řádků do souboru přes CIO

Připomeňme si, jakým způsobem jsme zapsali data (zprávu) do textového souboru v Atari BASICu. Soubor byl vytvořen na zařízení H:, které může být v emulátoru namapováno na souborový systém (většinou je nutné explicitně povolit přístup read/write a nikoli read-only):

10 REM Zapis textovych dat
11 REM na disk namapovany emulatorem.
20 REM
21 REM Pro jistotu zavreme kanal
22 REM pred jeho pouzitim
22 CLOSE #4
30 REM Otevreme kanal pro zapis
31 OPEN #4, 8, 0, "H:hello.txt"
40 REM Provedeni zapisu
41 PRINT #4; "Hello Atari!"
50 REM Zavreme kanal
51 CLOSE #4

Obsah výsledného souboru bude obsahovat jak vlastní zprávu „Hello Atari!“ (dvanáct bajtů), tak i znak s kódem $9b, kterým je v ATASCII zakódován konec řádku:

$ xxd -g1 hello.txt
 
00000000: 48 65 6c 6c 6f 20 41 74 61 72 69 21 9b           Hello Atari!.

Pokusme se ještě o zápis více řádků, aby bylo zřejmé, jak se přesně používají znaky s kódem $9b:

10 REM Zapis textovych dat
11 REM na disk namapovany emulatorem.
20 REM
21 REM Pro jistotu zavreme kanal
22 REM pred jeho pouzitim
22 CLOSE #4
30 REM Otevreme kanal pro zapis
31 OPEN #4, 8, 0, "H:hello.txt"
40 REM Provedeni zapisu
41 PRINT #4; "Hello Atari!"
42 PRINT #4; "this is second line"
43 PRINT #4; "this is third line"
50 REM Zavreme kanal
51 CLOSE #4

Analýza obsahu výsledného souboru:

$ xxd -g1 hello.txt
 
00000000: 48 65 6c 6c 6f 20 41 74 61 72 69 21 9b 74 68 69  Hello Atari!.thi
00000010: 73 20 69 73 20 73 65 63 6f 6e 64 20 6c 69 6e 65  s is second line
00000020: 9b 74 68 69 73 20 69 73 20 74 68 69 72 64 20 6c  .this is third l
00000030: 69 6e 65 9b                                      ine.
Poznámka: z výpisu je patrné, že i když tvůrci operačního systému Atari zvolili znak $9b pro zakódování konce řádku, byli natolik příčetní, aby byl konec řádku reprezentován jediným bajtem a nikoli dvěma bajty (tím se totiž otevře ona pověstná plechovka s červy – počet možných stavů a tím i chyb naprosto zbytečně narůstá).

Realizace čtení bloku ze zvoleného kanálu v assembleru

Pokusme se nejdříve realizovat přečtení jednoho řádku z textového souboru. Pro tento účel bude alokován buffer o délce třinácti bajtů, což plně dostačuje pro načtení řetězce „Hello, Atari!“ i znaku pro konec řádku:

; buffer
buffer: .res 13
end_of_buffer:

Soubor na zařízení H: běžným způsobem otevřeme subrutinou OPEN_CHANNEL_4_AS_H. Pro čtení dat, resp. přesněji řečeno bufferu o délce třinácti bajtů, bude využita následující subrutina, která před provedením CIO operace nastaví v IOCB jak adresu bufferu (ICBAH+ICBAL), tak i jeho délku (ICBLH+ICBLL):

; ---------------------------------------------------------------------
; čtení zprávy z kanálu číslo 4
; ---------------------------------------------------------------------
.proc READ_MESSAGE_FROM_CHANNEL_4
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #GETCHR             ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
 
        ; adresa bloku
        lda #<buffer
        sta ICBAL, x
        lda #>buffer
        sta ICBAH, x
 
        ; nastavení počtu čtených bajtů
        lda #(end_of_buffer-buffer)
        sta ICBLL, x
        lda #0
        sta ICBLH, x
 
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc

Malou úpravou pak dosáhneme toho, že se jedinou operací přečte celý soubor (všechny tři textové řádky). Postačuje pouze zvětšit velikost bufferu:

; buffer
buffer: .res 52
end_of_buffer:

Demonstrační příklady: přečtení dat ze souboru přes CIO (jeden řádek, celý soubor)

Výše uvedenou subrutinu READ_MESSAGE_FROM_CHANNEL_4 použijeme ve dvou demonstračních příkladech. V příkladu prvním se přečte (a na obrazovku vypíše) prvních třináct bajtů načtených ze souboru. Výsledek může vypadat následovně (zajímavé: kurzor se korektně posunul na další řádek):

Načtený řetězec se korektně zobrazil.

Obrázek 1: Načtený řetězec se korektně zobrazil.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

V příkladu druhém se buffer rozšiřuje na 52 bajtů a to znamená, že dokážeme načíst celý obsah souboru. Výsledek bude podle očekávání odlišný:

Načtení celého souboru se třemi řádky s jejich následným zobrazením.

Obrázek 2: Načtení celého souboru se třemi řádky s jejich následným zobrazením.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Úplný zdrojový kód prvního příkladu vypadá následovně:

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
IOCB0 = $00              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu (nutno násobit šestnácti)
IOCB4 = $40              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu (nutno násobit šestnácti)
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; hlavní program
; ---------------------------------------------------------------------
.proc main
        jsr CLOSE_CHANNEL_4
        jsr OPEN_CHANNEL_4_AS_H
        jsr READ_MESSAGE_FROM_CHANNEL_4
        jsr WRITE_MESSAGE_INTO_CHANNEL_0
        jsr CLOSE_CHANNEL_4
loop:
        jmp loop                ; program vlastně nice nedělá - jen cyklí!
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; uzavření kanálu číslo 4
; ---------------------------------------------------------------------
.proc CLOSE_CHANNEL_4
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #CLOSE              ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; otevření kanálu číslo 4 v režimu zápisu na zařízení H:test.txt
; ---------------------------------------------------------------------
.proc OPEN_CHANNEL_4_AS_H
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #OPEN               ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
 
        ; specifikace jména zařízení + jména souboru (16bitový ukazatel)
        lda #<device_name
        sta ICBAL, x
        lda #>device_name
        sta ICBAH, x
 
        lda #OPNIN              ; režim otevření: čtení (odpovídá druhému parametru příkazu OPEN v BASICu)
        sta ICAX1, x
        lda #0                  ; odpovídá třetímu parametru příkazu OPEN v BASICu
        sta ICAX2, x
 
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
 
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; čtení zprávy z kanálu číslo 4
; ---------------------------------------------------------------------
.proc READ_MESSAGE_FROM_CHANNEL_4
        ldx #IOCB4              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #GETCHR             ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
 
        ; adresa bloku
        lda #<buffer
        sta ICBAL, x
        lda #>buffer
        sta ICBAH, x
 
        ; nastavení počtu čtených bajtů
        lda #(end_of_buffer-buffer)
        sta ICBLL, x
        lda #0
        sta ICBLH, x
 
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; zápis zprávy na obrazovku
; ---------------------------------------------------------------------
.proc WRITE_MESSAGE_INTO_CHANNEL_0
        ldx #IOCB0              ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu
        lda #PUTCHR             ; prováděná operace
        sta ICCOM, x            ; zápis prováděné operace do bloku IOCB
 
        ; adresa bloku
        lda #<buffer
        sta ICBAL, x
        lda #>buffer
        sta ICBAH, x
 
        ; nastavení počtu čtených bajtů
        lda #(end_of_buffer-buffer)
        sta ICBLL, x
        lda #0
        sta ICBLH, x
 
        jsr CIOV                ; zavolání rutiny pro CIO
        rts                     ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; jméno zařízení (+ jméno souboru) ukončené nulou
device_name: .byte "H:HELLO.TXT", 0
 
; buffer
buffer: .res 13
end_of_buffer:
 
end:
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Druhý příklad se odlišuje pouze odlišnou velikostí bufferu:

; buffer
buffer: .res 52
end_of_buffer:

Kontrola chyb po provedení CIO operace

U většiny I/O operací může dojít k nějaké chybě. Buď není zařízení připraveno, nebo nepodporuje vyžadovanou operaci (čtení z tiskárny, zápis na klávesnici) nebo dojde ke skutečné chybě (čtení z kazety či diskety). Informace o provedení či naopak neprovedení I/O operace se zapisuje do bajtu ICSTA v IOCB. Postup je tedy následující:

  1. IOCB se vyplní parametry I/O operace, která se má provést
  2. Zavolá se rutina CIOV
  3. Zkontroluje se bajt ICSTA v IOCB

Chyba je indikována bitem číslo 7 (nejvyšší bit). To je výhodné, protože stav tohoto bitu se při načtení do akumulátoru A automaticky propíše do příznakového bitu NEGATIVE a je tedy možné použít podmíněné skoky BPL a BMI, kde PL znamená plus a MI pochopitelně minus.

Demonstrační příklad: zápis na zařízení E: s následnou kontrolou chyb

V dalším demonstračním příkladu je realizován zápis na zařízení E:. Po zápisu je provedena kontrola bajtu ICSTA v IOCB na přítomnost chyby. Pokud chyba nastala, změní se pozadí obrazovky na tmavě červenou. V případě, že k chybě nedošlo, bude pozadí zelené:

        ; zavolání rutiny pro CIO
        jsr CIOV
 
        lda ICSTA, x            ; status poslední operace
        bpl ok                  ; test bitu 7
 
        lda #18                 ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR2
        jmp loop
 
ok:
        lda #$c3                ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR2

Zápis na E: je většinou bezproblémový, takže by obrazovka měla vypadat takto:

Po bezchybném načtení řetězce obrazovka zezelená.

Obrázek 3: Po bezchybném načtení řetězce ze souboru obrazovka zezelená.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Následuje výpis celého kódu tohoto demonstračního příkladu:

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        ldx #0                  ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu (nutno násobit šestnácti)
        lda #PUTREC             ; prováděná operace
        sta ICCOM, x
 
        ; adresa zapisovaného bloku
        lda #<message
        sta ICBAL, x
        lda #>message
        sta ICBAH, x
 
        ; nastavení počtu zapisovaných bajtů na 256!!!
        lda #0
        sta ICBLL, x
        lda #1
        sta ICBLH, x
 
        ; zavolání rutiny pro CIO
        jsr CIOV
 
        lda ICSTA, x            ; status poslední operace
        bpl ok                  ; test bitu 7
 
        lda #18                 ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR2
        jmp loop
 
ok:
        lda #$c3                ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR2
 
loop:
        jmp loop                ; program vlastně nice nedělá - jen cyklí!
.endproc
 
message: .byte "Hello, world!", $9b
end_of_message:
 
end:
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Jak dopadne pokus o zápis do uzavřeného kanálu?

Pokusme se nyní nasimulovat nějakou I/O chybu. Pravděpodobně nejjednodušší je pokusit se o zápis do uzavřeného kanálu s následným testem, zda zápis proběhl v pořádku. V takovém případě by program měl chybu zjistit a zobrazit tmavě červenou obrazovku smrti (DRSOD):

V případě chyby obrazovka zčervená.

Obrázek 4: V  případě jakékoli I/O chyby obrazovka zčervená.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Zdrojový kód příkladu je upraven jen minimálně – změnilo se číslo kanálu, to je vše:

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        ldx #nějaký_uzavřený_kanál  ; offset odvozený od čísla IOCB kanálu (nutno násobit šestnácti)
        lda #PUTREC             ; prováděná operace
        sta ICCOM, x
 
        ; adresa zapisovaného bloku
        lda #<message
        sta ICBAL, x
        lda #>message
        sta ICBAH, x
 
        ; nastavení počtu zapisovaných bajtů na 256!!!
        lda #0
        sta ICBLL, x
        lda #1
        sta ICBLH, x
 
        ; zavolání rutiny pro CIO
        jsr CIOV
 
        lda ICSTA, x            ; status poslední operace
        bpl ok                  ; test bitu 7
 
        lda #18                 ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR2
        jmp loop
 
ok:
        lda #$c3                ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR2
 
loop:
        jmp loop                ; program vlastně nice nedělá - jen cyklí!
.endproc
 
message: .byte "Hello, world!", $9b
end_of_message:
 
end:
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Operace XIO

Připomeňme si, že mezi základní operace, které mohou zařízení podporovat, patří především:

Operace
OPEN
CLOSE
GET
PUT
STATUS

V případě assembleru a IOCB je každá operace reprezentována svým kódem, což jsme si již řekli minule:

Kód Operace Stručný popis operace
$03 Open otevření zařízení ve zvoleném režimu (viz dále) a přiřazení ke kanálu
$0C Close uzavření příslušného kanálu
(volá se odlišně) Status získání stavu zařízení (lze zavolat i pro zavřený kanál)
$07 Get Character přečtení znaku (bajtu)
$09 Put Character zápis znaku (bajtu)
$05 Read Record čtení řetězce, používá se ukončovací znak s kódem $9B (vysvětlím níže)
$09 Write Record tisk řetězce, používá se ukončovací znak s kódem $9B
>$0D Special různé speciální příkazy, pochopitelně se liší podle zařízení

Ovšem mnoho zařízení má různé speciální požadavky, které nespadají do výše uvedené množiny. Představme si například sofistikovanější implementaci sériového portu, u něhož budeme chtít nastavit přenosovou rychlost, počet start bitů, počet stop bitů, povolení či zákaz paritního bitu atd. Nebo zařízení typu „obrazovka“, u něhož kromě čtení a zápisů (pixelů) budeme chtít implementovat i sofistikovanější kreslicí operace. V assembleru jsou takové operace dostupné snadno – postačuje vyplnit bajt ICCOM v bloku IOCB požadovaným kódem (větším než $0D) a naplnit další požadované parametry operace. Ovšem v Atari BASICu je tomu jinak – zde se ke „speciálním“ operacím, která zařízení podporují, přistupuje příkazem XIO.

Syntaxe a sémantika příkazu XIO

Příkaz XIO je nejsložitějším příkazem Atari BASICu, minimálně z pohledu počtu parametrů a jejich zápisu. Jeho syntaxe je následující:

XIO kód_příkazu, #kanál, aux1, aux2, "zařízení:jméno souboru"
XIO kód_příkazu, #kanál, aux1, aux2, řetězec
XIO kód_příkazu, #kanál, aux1, aux2, proměnná
Poznámka: zápis se tedy podobá příkazu OPEN, ovšem u XIO se navíc na začátku zapisuje i kód příkazu.

Jaké kódy příkazu se ovšem používají? U většiny zařízení lze použít všechny standardní kódy, tedy například 3 odpovídá OPEN, 12 odpovídá CLOSE, 7 je GET, 9 odpovídá PUT atd. Prakticky všechny I/O příkazy je tedy možné nahradit za volání XIO. Ostatně si to můžeme ukázat. Nahradíme tento program (ten již známe):

10 REM Zapis textovych dat
11 REM na disk namapovany emulatorem.
20 REM
21 REM Pro jistotu zavreme kanal
22 REM pred jeho pouzitim
22 CLOSE #4
30 REM Otevreme kanal pro zapis
31 OPEN #4, 8, 0, "H:test.txt"
40 REM Provedeni zapisu
41 PRINT #4; "Hello Atari!"
50 REM Zavreme kanal
51 CLOSE #4

Náhrada, která využívá XIO, bude přímo pracovat s čísly příkazů zařízení:

10 REM Zapis textovych dat
11 REM na disk namapovany emulatorem.
20 REM
21 REM Pro jistotu zavreme kanal
22 REM pred jeho pouzitim
22 XIO 12, #4, 0, 0, ""
30 REM Otevreme kanal pro zapis
31 XIO 3, #4, 8, 0, "H:test.txt"
40 REM Provedeni zapisu jednoho znaku
41 XIO 9, #4, 8, 0, "Hello, Atari!"
50 REM Zavreme kanal
51 XIO 12, #4, 0, 0, ""
Poznámka: hodnoty kódů příkazů byly uvedeny v tabulce v předchozí kapitole.

Vykreslovací příkazy volané přes XIO

Jen na okraj si v této kapitole ukážeme jedno ze zajímavých použití CIO a konkrétně příkazu XIO. Připomeňme si, že v Atari BASICu (ale i například v Turbo BASICu XL) se pracuje se dvěma zařízeními. Zařízení E: reprezentuje klávesnici a obrazovku editoru BASICu, tj. (stručně řečeno) jeho část používající grafický režim 0 (GR.0). Po přepnutí do jiného grafického režimu je stále E: dostupné, neboť jsou většinou zobrazeny čtyři textové řádky (což pochopitelně neplatí pro režimy GTIA). Zbylá část obrazovky – tj. buď rastrová grafika nebo vícebarevné textové režimy, se ovládá přes zařízení S: (screen), které je dostupné přes kanál #6. To tedy například znamená, že je možné, i když dosti krkolomným způsobem, vykreslovat jednotlivé pixely přes PRINT #6 nebo příkazem PUT #6. Příkaz PUT #6 má v tomto kontextu logickou sémantiku: každý zápis vede k vybarvení jednoho pixelu a posunutí (neviditelného) kurzoru doprava.

To si můžeme snadno otestovat v grafickém režimu 40×24 pixelů (nebo resp. 40×20 pixelů) se čtyřmi barvami. Příkazem POSITION přesuneme (neviditelný) kurzor na pozici 10, 10 a posléze vybarvíme tři po sobě jdoucí pixely:

10 REM Kresleni pixelu pomoci prikazu PUT
11 REM
20 REM Nastaveni grafickeho rezimu 40x20x4
21 GRAPHICS 3
30 REM Umisteni na obrazovce
31 POSITION 10, 10
40 REM Kresleni pres prikaz PUT
41 PUT #6, 1
42 PUT #6, 2
43 PUT #6, 3
50 REM Finito
Vykreslení tří pixelů příkazem PUT.

Obrázek 5: Vykreslení tří pixelů příkazem PUT.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Mnohem zajímavější je kreslení úsečky. Požírači koláčů pochopitelně mohou použít příkaz DRAWTO (Atari BASIC je v tomto ohledu dále, než například MS BASIC na C64), ale proč stejnou operaci nerealizovat přes CIO? Zařízení S: totiž podporuje speciální příkazy dostupné přes XIO. Příkaz s kódem 17 dokáže vykreslit úsečku. K tomu je nutné si zapamatovat dvě souřadnice – počáteční a koncovou. Jak se to provádí ukazuje následující příklad (ano, je to velmi krkolomný způsob, ovšem umožní nám navázat dalším příkladem):

10 REM Kresleni usecky pomoci prikazu XIO
11 REM
20 REM Nastaveni grafickeho rezimu 40x20x4
21 GRAPHICS 3
30 REM Umisteni na obrazovce + kresleni prvniho bodu
31 POSITION 0, 0
32 PUT #6, 1
40 REM Vykresleni usecky
42 POSITION 10, 10
43 XIO 17, #6, 0, 0, "S:"
50 REM Finito
Vykreslení úsečky příkazem XIO.

Obrázek 6: Vykreslení úsečky příkazem XIO.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Nikdo příčetný pravděpodobně nebude úsečky vykreslovat výše uvedeným způsobem, ovšem pomůže nám to pochopit další příklad. V něm voláme speciální operaci nazvanou FILL, kterou zařízení S: podporuje, ovšem která není (popravdě neznám důvod) dostupná v Atari BASICu. Příkaz FILL je navázán na kreslení úsečky, ovšem na každém obrazovém řádku se nevykreslí jen jeden pixel, ale všechny pixely napravo od úsečky, které jsou vyplněny barvou nastavenou do registru FILDAT, jenž je uložen na adrese 765. Vyplňování řádku skončí až na pixelu s odlišnou barvou pozadí. Pokud takový pixel neexistuje, bude výplň pokračovat i na levé straně obrazovky:

10 REM Kresleni polygonu pomoci prikazu XIO
11 REM
20 REM Nastaveni grafickeho rezimu 40x20x4
21 GRAPHICS 3
30 REM Umisteni na obrazovce + kresleni prvniho bodu
31 POSITION 0, 0
32 PUT #6, 1
40 REM Vykresleni polygonu
42 POSITION 10, 10
43 POKE 765, 2
44 XIO 18, #6, 0, 0, "S:"
50 REM Finito
Pokus o vyplnění polygonu v případě, že neexistuje "zarážka" napravo.

Obrázek 7: Pokus o vyplnění polygonu v případě, že neexistuje „zarážka“ napravo.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

V posledním příkladu tohoto typu nejprve vykreslíme vertikální „zarážku“ na sloupci číslo 20. Výplň se zastaví právě na této zarážce:

10 REM Kresleni polygonu pomoci prikazu XIO
11 REM
20 REM Nastaveni grafickeho rezimu 40x20x4
21 GRAPHICS 3
22 COLOR 1
23 PLOT 20, 0
24 DRAWTO 20, 20
30 REM Umisteni na obrazovce + kresleni prvniho bodu
31 POSITION 0, 0
32 PUT #6, 1
40 REM Vykresleni polygonu
42 POSITION 10, 10
43 POKE 765, 2
44 XIO 18, #6, 0, 0, "S:"
50 REM Finito
Pokus o vyplnění polygonu v případě, že existuje "zarážka" napravo.

Obrázek 8: Pokus o vyplnění polygonu v případě, že existuje „zarážka“ napravo.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Poznámka: i když se tato operace jmenuje FILL, nejedná se o plnohodnotné vyplňování obrazců s jakýmkoli tvarem. To vyžaduje mnohem sofistikovanější algoritmus, který Atari BASIC nemá implementován.

Tabulka zařízení: HATABS (Handler Address Table)

Ve třetí části dnešního článku si – prozatím alespoň ve stručnosti – popíšeme tabulku nazvanou HATABS (Handler Address Table). Je to velmi jednoduchá, ovšem o to užitečnější tabulka, díky které je možné do operačního systému zaregistrovat nová zařízení se zvoleným jménem i s libovolnými operacemi. Jakmile je tabulka naplněna (resp. doplněna) o nové zařízení a do paměti jsou nahrány jeho ovladače (ony handlery), může prakticky jakýkoli program začít toto zařízení používat.

Tabulka HATABS je umístěna na adresách 794–831 ($31A-$33F); jedná se tedy o pouhých 38 bajtů. Do této tabulky lze zapsat informace až o dvanácti zařízeních, přičemž pro každé zařízení (resp. pro každý řádek tabulky) jsou rezervovány tři bajty. První bajt obsahuje jméno zařízení v ATASCII (tedy S, E, C atd.). Další dva bajty pak adresu handleru zařízení. Ten bude volán operací CIOV atd. Nepoužité záznamy jsou vynulovány a na konci tabulky zbývají dva nulové bajty (fungují jako zarážka při průchodu tabulkou).

Stisk klávesy RESET by měl tabulku HATABS nastavit do této podoby:

Adresa Hex Zařízení Adresa handleru Hex
794 $31A P: 58416 $E430
797 $31D C: 58432 $E440
800 $320 E: 58368 $E400
803 $323 S: 58384 $E410
806 $326 KL 58400 $E420

Realizace výpisu obsahu tabulky HATABS v Atari BASICu

Vzhledem k tomu, jak jednoduchý je formát tabulky HATABS, můžeme velmi snadno realizovat její přečtení a výpis v Atari BASICu. Jedna z možných realizací vypadá následovně:

10 REM Vypis obsahu tabulky HATABS
15 REM
20 REM adresa zacatku tabulky HATABS
25 HATABS=794
30 REM smycka pro vypis tabulky
35 FOR ADDRESS=HATABS TO HATABS+38 STEP 3
40 DEVICE=PEEK(ADDRESS)
45 REM test na posledni zarizeni
50 IF DEVICE=0 THEN STOP
55 REM adresa handleru
60 HANDLER=PEEK(ADDRESS+1)+256*PEEK(ADDRESS+2)
65 PRINT CHR$(DEVICE), HANDLER
70 REM opakujeme smycku
75 NEXT ADDRESS
Poznámka: v programu je malá logická chyba, na kterou by znalci Atari BASICu mohli přijít…

Nebo můžeme pro větší čitelnost odsazením zvýraznit programovou smyčku (ovšem Atari BASIC mezery odstraní – nejsou součástí tokenizovaného programu):

10 REM Vypis obsahu tabulky HATABS
15 REM
20 REM adresa zacatku tabulky HATABS
25 HATABS=794
30 REM smycka pro vypis tabulky
35 FOR ADDRESS=HATABS TO HATABS+38 STEP 3
40     DEVICE=PEEK(ADDRESS)
45     REM test na posledni zarizeni
50     IF DEVICE=0 THEN STOP
55     REM adresa handleru
60     HANDLER=PEEK(ADDRESS+1)+256*PEEK(ADDRESS+2)
65     PRINT CHR$(DEVICE), HANDLER
70     REM opakujeme smycku
75 NEXT ADDRESS

Výsledkem může být například následující výpis, ovšem konkrétní obsah tabulky HATABS pochopitelně závisí na mnoha faktorech (přítomnost DOSu, TTDOSu, ovladače BT-100 atd. atd.):

Výpis tabulky se zařízeními v případě emulovaného Atari (bez emulátoru bude pravděpodobně chybět zařízení H:).

Obrázek 9: Výpis tabulky se zařízeními v případě emulovaného Atari (bez emulátoru bude pravděpodobně chybět zařízení H:).

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Poznámka: v navazujícím článku si ukážeme ucelený příklad, v němž je zaregistrováno zcela nové zařízení, které reaguje na základní CIO příkazy. Všechny operace jsou navíc vizualizovány, takže lze sledovat jejich činnost (nechte se překvapit).

Příloha: Makefile pro překlad všech demonstračních příkladů

Všechny minule i dnes popsané demonstrační příklady, pro jejichž překlad je zapotřebí použít assembler ca65 a linker ld65, je možné přeložit s využitím souboru Makefile, jehož obsah je vypsán pod tímto odstavcem:

Školení Linux

execs := dummy.xex print_a.xex \
         background_color_1.xex  background_color_2.xex \
         color_computation_1.xex color_computation_2.xex \
         subroutine_1.xex        subroutine_2.xex \
         hex_number_1.xex        hex_number_2.xex \
         hex_number_3.xex        hex_number_4.xex \
         hex_number_5.xex        hex_number_6.xex \
         hex_number_7.xex        hex_number_8.xex \
         hex_number_9.xex \
         fill_block_1.xex        fill_block_2.xex \
         fill_block_3.xex        fill_block_4.xex \
         fill_block_5.xex \
         pmg_01.xex              pmg_02.xex \
         pmg_03.xex              pmg_04.xex \
         pmg_05.xex              pmg_06.xex \
         pmg_07.xex              pmg_08.xex \
         pmg_09.xex              pmg_10.xex \
         pmg_11.xex              pmg_12.xex \
         pmg_13.xex              pmg_14.xex \
         pmg_15.xex              pong.xex \
         pmg_stick_1.xex         pmg_stick_2.xex \
         pmg_stick_3.xex         pmg_stick_4.xex \
         pmg_stick_5.xex         pmg_stick_6.xex \
         pmg_collisions_1.xex    pmg_collisions_2.xex \
         pmg_collisions_3.xex    pmg_collisions_4.xex \
         antic_1.xex             antic_2.xex \
         antic_3.xex             antic_4.xex \
         antic_5.xex             antic_6.xex \
         antic_7.xex             antic_8.xex \
         antic_9.xex             antic_A.xex \
         antic_B.xex \
         antic_bitmap_1.xex      antic_bitmap_2.xex \
         antic_bitmap_3.xex      antic_bitmap_4.xex \
         antic_bitmap_5.xex      antic_bitmap_6.xex \
         antic_bitmap_7.xex      antic_bitmap_8.xex \
         antic_dli_1.asm         antic_dli_2.asm \
         antic_dli_3.asm         antic_dli_4.asm \
         antic_dli_5.asm         antic_dli_pmg.asm \
         sound_1.xex             sound_2.xex \
         sound_3.xex             sound_4.xex \
         sound_5.xex             sound_6.xex \
         sound_7.xex             sound_8.xex \
         sound_9.xex             sound_A.xex \
         sound_B.xex             sound_C.xex \
         sound_D.xex             sound_E.xex \
         sound_F.xex \
         rnd_1.xex               rnd_2.xex \
         rnd_3.xex               rnd_4.xex \
         paddle_1.xex            paddle_2.xex \
         key_01.xex              key_02.xex \
         key_03.xex              key_04.xex \
         key_05.xex \
         cio_put_char.xex        cio_put_block.xex \
         cio_get_block.xex       cio_modify_block.xex \
         cio_print_1.xex         cio_print_2.xex \
         cio_print_3.xex         cio_print_4.xex \
         cio_read_file.xex       cio_read_file_2.xex \
         cio_write_byte_1.xex cio_write_byte_2.xex
 
all: $(execs)
 
clean:
        rm -f *.o
        rm -f *.xex
 
.PHONY: all clean
 
%.o: %.asm
        ca65 $< -t atari -o $@ -l $(basename $<)_list.asm --list-bytes 100
 
%.xex: %.o
        ld65 -C linker.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic_bitmap_6.xex:     antic_bitmap_6.o
        ld65 -C linker_image.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic_bitmap_7.xex:     antic_bitmap_7.o
        ld65 -C linker_image_2.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic:  \
         antic_1.xex \
         antic_2.xex \
         antic_3.xex \
         antic_4.xex \
         antic_5.xex \
         antic_6.xex \
         antic_7.xex \
         antic_8.xex \
         antic_9.xex \
         antic_A.xex \
         antic_B.xex
 
antic_bitmap:   \
        antic_bitmap_1.xex \
        antic_bitmap_2.xex \
        antic_bitmap_3.xex \
        antic_bitmap_4.xex \
        antic_bitmap_5.xex \
        antic_bitmap_6.xex \
        antic_bitmap_7.xex \
        antic_bitmap_8.xex
 
antic_dli:      \
        antic_dli_1.xex \
        antic_dli_2.xex \
        antic_dli_3.xex \
        antic_dli_4.xex \
        antic_dli_5.xex \
        antic_dli_pmg.xex
 
antic_vbi:      \
        antic_vbi_1.xex \
        antic_vbi_2.xex \
        antic_vbi_3.xex \
        antic_vbi_dli_1.xex \
        antic_vbi_dli_2.xex \
        antic_vbi_dli_3.xex \
        antic_vbi_dli_4.xex
 
antic_scrolling:        \
        antic_scrolling_1.xex \
        antic_scrolling_2.xex \
        antic_scrolling_3.xex \
        antic_scrolling_4.xex
 
gtia:   \
        gtia_mode_1.xex \
        gtia_mode_2.xex \
        gtia_mode_3.xex \
        gtia_mode_4.xex \
        gtia_mode_5.xex \
        gtia_mode_6.xex \
        gtia_mode_7.xex \
        gtia_mode_8.xex \
        gtia_mode_9.xex \
        gtia_mode_A.xex \
        gtia_mode_B.xex
 
sound:  \
        sound_1.xex \
        sound_2.xex \
        sound_3.xex \
        sound_4.xex \
        sound_5.xex \
        sound_6.xex \
        sound_7.xex \
        sound_8.xex \
        sound_9.xex \
        sound_A.xex \
        sound_B.xex \
        sound_C.xex \
        sound_D.xex \
        sound_E.xex \
        sound_F.xex
 
rnd:    \
        rnd_1.xex \
        rnd_2.xex \
        rnd_3.xex \
        rnd_4.xex
 
paddle: \
        paddle_1.xex \
        paddle_2.xex
 
key: \
        key_01.xex \
        key_02.xex \
        key_03.xex \
        key_04.xex \
        key_05.xex
 
cio: \
        cio_put_char.xex \
        cio_put_block.xex \
        cio_get_block.xex \
        cio_modify_block.xex \
        cio_print_1.xex \
        cio_print_2.xex \
        cio_print_3.xex \
        cio_print_4.xex \
        cio_read_file.xex \
        cio_read_file_2.xex \
        cio_write_byte_1.xex \
        cio_write_byte_2.xex

Výsledkem překladu jsou soubory s koncovkou .xex, které je možné přímo spustit v emulátoru osmibitových počítačů Atari.

Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady, s nimiž jsme se v předchozích článcích i v článku dnešním seznámili a které jsou určeny pro překlad s využitím assembleru ca65, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy příkladů psané v assembleru i „listingy“ vygenerované samotným assemblerem, ze kterých je patrné, jakým způsobem se jednotlivé příklady přeložily do výsledného XEX souboru:

# Příklad Stručný popis příkladu Adresa
1 Makefile definice cílů pro překlad všech demonstračních příkladů z této tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/Makefile
2 linker.cfg konfigurační soubor pro linker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/linker.cfg
       
3 dummy.asm pouze nekonečná smyčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.asm
4 dummy_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy_list.asm
5 dummy_list.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.map
       
6 background_color_1.asm změna barvy pozadí – základní varianta příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.asm
7 background_color_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1_list.asm
8 background_color_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.map
       
9 background_color_2.asm změna barvy pozadí – využití předdefinovaných konstant https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.asm
10 background_color_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2_list.asm
11 background_color_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.map
       
12 print_a.asm tisk znaku přímo do obrazové paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.asm
13 print_a_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a_list.asm
14 print_a.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.map
       
15 color_computation_1.asm výpočet barvy, varianta bez bitových posunů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.asm
16 color_computation_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1_list.asm
17 color_computation_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.map
       
18 color_computation_2.asm výpočet barvy, varianta s bitovými posuny https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.asm
19 color_computation_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2_list.asm
20 color_computation_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.map
       
21 subroutine_1.asm skok do podprogramu bez předávání parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.asm
22 subroutine_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1_list.asm
23 subroutine_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.map
       
24 subroutine_2.asm skok do podprogramu s předáním parametru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.asm
25 subroutine_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2_list.asm
26 subroutine_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.map
       
27 hex_number_1.asm tisk jedné hexadecimální číslice (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.asm
28 hex_number_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1_list.asm
29 hex_number_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.map
       
30 hex_number_2.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.asm
31 hex_number_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2_list.asm
32 hex_number_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.map
       
33 hex_number_3.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta po refaktoringu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.asm
34 hex_number_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3_list.asm
35 hex_number_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.map
       
36 hex_number_4.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.asm
37 hex_number_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4_list.asm
38 hex_number_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.map
       
39 hex_number_5.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech, lokální automaticky generovaná návěští https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.asm
40 hex_number_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5_list.asm
41 hex_number_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.map
       
42 hex_number_6.asm příprava pro tisk dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.asm
43 hex_number_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6_list.asm
44 hex_number_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.map
       
45 hex_number_7.asm realizace tisku dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.asm
46 hex_number_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7_list.asm
47 hex_number_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.map
       
48 hex_number_8.asm makro pro logický posun doprava o zadaný počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
49 hex_number_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
50 hex_number_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
       
51 hex_number_9.asm čekání na stisk klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
52 hex_number_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
53 hex_number_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
       
54 fill_block_1.asm vyplnění bloku, varianta se dvěma index registry https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.asm
55 fill_block_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1_list.asm
56 fill_block_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.map
       
57 fill_block_2.asm vyplnění bloku, nekorektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.asm
58 fill_block_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2_list.asm
59 fill_block_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.map
       
60 fill_block_3.asm vyplnění bloku, korektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.asm
61 fill_block_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3_list.asm
62 fill_block_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.map
       
63 fill_block_4.asm vyplnění bloku delšího než 256 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.asm
64 fill_block_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4_list.asm
65 fill_block_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.map
       
66 fill_block_5.asm vyplnění bloku, čítání směrem nahoru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.asm
67 fill_block_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5_list.asm
68 fill_block_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.map
       
69 pmg_01.asm inicializace PMG, povolení PMG, nastavení pozice a tvaru prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.asm
70 pmg_01_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01_list.asm
71 pmg_01.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.map
       
72 pmg_02.asm nastavení pozice, tvaru a barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.asm
73 pmg_02_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02_list.asm
74 pmg_02.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.map
       
75 pmg_03.asm vliv zákazu DMA na zobrazení PMG https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.asm
76 pmg_03_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03_list.asm
77 pmg_03.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.map
       
78 pmg_04.asm postupná změna horizontální velikosti hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.asm
79 pmg_04_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04_list.asm
80 pmg_04.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.map
       
81 pmg_05.asm odlišná bitová maska tvaru hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.asm
82 pmg_05_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05_list.asm
83 pmg_05.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.map
       
84 pmg_06.asm inicializace a zobrazení dvou hráčů, kteří se překrývají https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.asm
84 pmg_06_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06_list.asm
86 pmg_06.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.map
       
87 pmg_07.asm naivní způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.asm
88 pmg_07_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07_list.asm
89 pmg_07.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.map
       
90 pmg_08.asm elegantnější způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.asm
91 pmg_08_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08_list.asm
92 pmg_08.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.map
       
93 pmg_09.asm zobrazení všech čtyř hráčů, změna priority zobrazení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.asm
94 pmg_09_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09_list.asm
95 pmg_09.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.map
       
96 pmg_10.asm nastavení bitmap všech čtyř hráčů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.asm
97 pmg_10_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10_list.asm
98 pmg_10.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.map
       
99 pmg_stick_1.asm ovládání prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.asm
100 pmg_stick_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1_list.asm
101 pmg_stick_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.map
       
102 pmg_stick_2.asm zobrazení všech čtyř střel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.asm
103 pmg_stick_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2_list.asm
104 pmg_stick_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.map
       
105 pmg_stick_3.asm střely zdánlivě tvoří pátého hráče (ovšem stále jsou samostatné) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.asm
106 pmg_stick_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3_list.asm
107 pmg_stick_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.map
       
108 pmg_stick_4.asm korektní zobrazení pátého hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.asm
109 pmg_stick_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4_list.asm
110 pmg_stick_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.map
       
111 pmg_stick_5.asm detekce stisku tlačítka joysticku, změna barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.asm
112 pmg_stick_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5_list.asm
113 pmg_stick_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.map
       
114 pmg_11.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, realizace zpožďovací smyčky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.asm
115 pmg_11_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11_list.asm
116 pmg_11.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.map
       
117 pmg_12.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, čekání na další snímek https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.asm
118 pmg_12_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12_list.asm
119 pmg_12.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.map
       
120 pmg_13.asm vertikální posun spritu směrem dolů (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.asm
121 pmg_13_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13_list.asm
122 pmg_13.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.map
       
123 pmg_14.asm vertikální posun spritu směrem dolů (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.asm
124 pmg_14_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14_list.asm
125 pmg_14.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.map
       
126 pmg_15.asm vertikální posun spritu směrem nahoru (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.asm
127 pmg_15_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15_list.asm
128 pmg_15.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.map
       
129 pmg_stick_6.asm ovládání PMG joystickem v horizontálním i vertikálním směru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.asm
130 pmg_stick_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6_list.asm
131 pmg_stick_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.map
       
132 pmg_collision_1.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.asm
133 pmg_collision_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1_list.asm
134 pmg_collision_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.map
       
135 pmg_collision_2.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.asm
136 pmg_collision_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2_list.asm
137 pmg_collision_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.map
       
138 pmg_collision_3.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči, detekce kolize první střely s hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.asm
139 pmg_collision_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3_list.asm
140 pmg_collision_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.map
       
141 pmg_collision_4.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s hracím polem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.asm
142 pmg_collision_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4_list.asm
143 pmg_collision_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.map
       
144 pong.asm scéna ze hry Pong vykreslená jen s využitím spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.asm
145 pong_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong_list.asm
146 pong.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.map
       
147 antic_1.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.asm
148 antic_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1_list.asm
149 antic_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.map
       
150 antic_2.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky, zlepšení čitelnosti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.asm
151 antic_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2_list.asm
152 antic_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.map
       
153 antic_3.asm nastavení režimu, ve kterém se kombinují různé textové a grafické řádky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.asm
154 antic_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3_list.asm
155 antic_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.map
       
156 antic_4.asm nastavení standardního textového režimu GR.0, výpis 256 znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.asm
157 antic_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4_list.asm
158 antic_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.map
       
159 antic_5.asm volba mezinárodní znakové sady pro textový režim GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.asm
160 antic_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5_list.asm
161 antic_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.map
       
162 antic_6.asm volba náhodné stránky pro fonty v textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.asm
163 antic_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6_list.asm
164 antic_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.map
       
165 antic_7.asm tisk 64 znaků ve čtyřech barvách v režimu GR.1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.asm
166 antic_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7_list.asm
167 antic_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.map
       
168 antic_8.asm určení, které znaky se budou tisknout v režimu GR.1 nebo GR.2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.asm
169 antic_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8_list.asm
170 antic_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.map
       
171 antic_9.asm nastavení textového režimu GR.12 a výpis znaků na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.asm
172 antic_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9_list.asm
173 antic_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.map
       
174 antic_A.asm vlastní znaková sada (naivní přístup) pro textový režim GR.12 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.asm
175 antic_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A_list.asm
176 antic_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.map
       
177 antic_B.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.asm
178 antic_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B_list.asm
179 antic_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.map
       
180 antic_bitmap_1.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.asm
181 antic_bitmap_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1_list.asm
182 antic_bitmap_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.map
       
183 antic_bitmap_2.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, jednodušší zápis display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.asm
184 antic_bitmap_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2_list.asm
185 antic_bitmap_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.map
       
186 antic_bitmap_3.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.asm
187 antic_bitmap_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3_list.asm
188 antic_bitmap_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.map
       
189 antic_bitmap_4.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×192 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.asm
190 antic_bitmap_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4_list.asm
191 antic_bitmap_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.map
       
192 antic_bitmap_5.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, nekorektní display list, nekorektní zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.asm
193 antic_bitmap_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5_list.asm
194 antic_bitmap_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.map
       
195 antic_bitmap_6.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, zarovnání bitmapy do bloku 4096 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.asm
196 antic_bitmap_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6_list.asm
197 antic_bitmap_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.map
       
198 antic_bitmap_7.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, korektní display list, rozdělená bitmapa https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.asm
199 antic_bitmap_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7_list.asm
200 antic_bitmap_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.map
       
201 antic_bitmap_8.asm nastavení čtyřbarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení čtyřbarevného obrázku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.asm
202 antic_bitmap_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8_list.asm
203 antic_bitmap_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.map
       
204 chars.bas tisk všech znaků na obrazovku (varianta naprogramovaná v BASICu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/chars.bas
       
205 image_80×48.asm data obrázku 80×48 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_80×48.asm
206 image_160×96.asm data obrázku 160×96 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96.asm
207 image_160×192.asm data obrázku 160×192 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×192.asm
208 image_320×192.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192.bin
209 image_320×192_1.bin čistě binární data obrázku 320×96× (první polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_1.bin
210 image_320×192_2.bin čistě binární data obrázku 320×96× (druhá polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_2.bin
211 image_160×96×2.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96×2.bin
       
212 antic_dli_1.asm výpis všech 128 znaků v přímé i inverzní podobě v režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.asm
213 antic_dli_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1_list.asm
214 antic_dli_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.map
       
215 antic_dli_2.asm dočasná modifikace barvy pozadí provedená v DLI (dvanáctý textový řádek) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.asm
216 antic_dli_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2_list.asm
217 antic_dli_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.map
       
218 antic_dli_3.asm opakované čekání na synchronizační pulz v DLI, výběr odlišné barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.asm
219 antic_dli_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3_list.asm
220 antic_dli_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.map
       
221 antic_dli_4.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.asm
222 antic_dli_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4_list.asm
223 antic_dli_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.map
       
224 antic_dli_5.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.asm
225 antic_dli_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5_list.asm
226 antic_dli_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.map
       
227 antic_dli_pmg.asm zobrazení osmi spritů namísto spritů čtyř s využitím DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.asm
228 antic_dli_pmg_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg_list.asm
229 antic_dli_pmg.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.map
       
230 antic_vbi_1.asm aktivní čekání na dokončení vykreslení snímku (bez VBI) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.asm
231 antic_vbi_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1_list.asm
232 antic_vbi_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.map
       
233 antic_vbi_2.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (první způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.asm
234 antic_vbi_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2_list.asm
235 antic_vbi_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.map
       
235 antic_vbi_3.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (druhý způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.asm
236 antic_vbi_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3_list.asm
238 antic_vbi_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.map
       
239 antic_vbi_dli_1.asm změna pozice PMG ve VBI, modifikace barvy herního pole v DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.asm
240 antic_vbi_dli_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1_list.asm
241 antic_vbi_dli_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.map
       
242 antic_vbi_dli_2.asm dtto, ale s odstraněním nadbytečné instrukce RTS ve VBI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.asm
243 antic_vbi_dli_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2_list.asm
244 antic_vbi_dli_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.map
       
245 antic_vbi_dli_3.asm přepis předchozího příkladu s využitím subrutin https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.asm
246 antic_vbi_dli_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3_list.asm
247 antic_vbi_dli_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.map
       
248 antic_vbi_dli_4.asm přepis předchozího příkladu s využitím maker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.asm
249 antic_vbi_dli_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4_list.asm
250 antic_vbi_dli_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.map
       
251 antic_scrolling_1.asm příprava pro scrolling: dvojice hodnot ovládaných joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.asm
252 antic_scrolling_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1_list.asm
253 antic_scrolling_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.map
       
254 antic_scrolling_2.asm příprava na scrolling, tisk horizontálního a vertikálního posunu na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.asm
255 antic_scrolling_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2_list.asm
256 antic_scrolling_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.map
       
257 antic_scrolling_3.asm realizace vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.asm
258 antic_scrolling_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3_list.asm
259 antic_scrolling_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.map
       
260 antic_scrolling_4.asm realizace horizontálního i vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.asm
261 antic_scrolling_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4_list.asm
262 antic_scrolling_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.map
       
263 antic_playfield_1.asm úzké, standardní a rozšířené herní pole https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.asm
264 antic_playfield_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1_list.asm
265 antic_playfield_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.map
       
266 gtia_mode_1.asm základ pro další demonstrační příklady: monochromatický grafický režim 320×192 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.asm
267 gtia_mode_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1_list.asm
268 gtia_mode_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.map
       
269 gtia_mode_2.asm nastavení GTIA režimu 9 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.asm
270 gtia_mode_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2_list.asm
271 gtia_mode_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.map
       
272 gtia_mode_3.asm nastavení GTIA režimu 9 s postupnou změnou základního odstínu barvy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.asm
273 gtia_mode_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3_list.asm
274 gtia_mode_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.map
       
275 gtia_mode_4.asm nastavení GTIA režimu 11 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.asm
276 gtia_mode_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4_list.asm
277 gtia_mode_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.map
       
278 gtia_mode_5.asm nastavení GTIA režimu 11 s postupnou změnou intenzity barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.asm
279 gtia_mode_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5_list.asm
280 gtia_mode_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.map
       
281 gtia_mode_6.asm zobrazení barevné škály v režimu GTIA 10 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.asm
282 gtia_mode_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6_list.asm
283 gtia_mode_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.map
       
284 gtia_mode_7.asm obrazovka s různými textovými režimy, přepnutí do „zobrazení“ GTIA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.asm
285 gtia_mode_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7_list.asm
286 gtia_mode_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.map
       
287 gtia_mode_8.asm   https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.asm
288 gtia_mode_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8_list.asm
289 gtia_mode_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.map
       
290 gtia_mode_9.asm zobrazení palety se šestnácti stupni šedi https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.asm
291 gtia_mode_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9_list.asm
292 gtia_mode_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.map
       
293 gtia_mode_A.asm rozšíření palety na 256 barev na jediné obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.asm
294 gtia_mode_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A_list.asm
295 gtia_mode_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.map
       
296 gtia_mode_B.asm kombinace 256 barev na obrazovce se sprity https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.asm
297 gtia_mode_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B_list.asm
298 gtia_mode_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.map
       
299 rainbow_1.asm zobrazení duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.asm
300 rainbow_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1_list.asm
301 rainbow_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.map
       
302 rainbow_2.asm scrollující duha zobrazená ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.asm
303 rainbow_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2_list.asm
304 rainbow_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.map
       
305 rainbow_3.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.asm
306 rainbow_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3_list.asm
307 rainbow_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.map
       
308 rainbow_4.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.asm
309 rainbow_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4_list.asm
310 rainbow_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.map
       
311 rainbow_5.asm změna barvy v průběhu zobrazení televizních řádků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.asm
312 rainbow_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5_list.asm
313 rainbow_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.map
       
314 rainbow_6.asm změna barvy (duha) na obrazovce bez display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.asm
315 rainbow_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6_list.asm
316 rainbow_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.map
       
317 sound_1.asm čistý tón komorního A https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.asm
318 sound_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1_list.asm
319 sound_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.map
       
320 sound_2.asm tón komorního A modulovaný šumem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.asm
321 sound_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2_list.asm
322 sound_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.map
       
323 sound_3.asm původní tón komorního A, ovšem nyní je frekvence snížena na 15kHz https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.asm
324 sound_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3_list.asm
325 sound_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.map
       
326 sound_4.asm nejnižší tón, který lze získat ze zvukového kanálu s osmibitovým děličem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.asm
327 sound_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4_list.asm
328 sound_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.map
       
329 sound_5.asm zázněje získané ze dvou zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.asm
330 sound_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5_list.asm
331 sound_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.map
       
332 sound_6.asm zázněje získané ze čtyř zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.asm
333 sound_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6_list.asm
334 sound_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.map
       
335 sound_7.asm ukázka všech kombinací generátorů šumu (jeden kanál) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.asm
336 sound_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7_list.asm
337 sound_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.map
       
338 sound_8.asm ovládání osmibitové děličky zvukového kanálu pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.asm
339 sound_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8_list.asm
340 sound_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.map
       
341 sound_9.asm ovládání šestnáctibitové děličky dvou spojených zvukových kanálů pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.asm
342 sound_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9_list.asm
343 sound_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.map
       
344 sound_A.asm nastavení horní propusti pro první zvukový kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.asm
345 sound_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A_list.asm
346 sound_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.map
       
347 sound_B.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.asm
348 sound_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B_list.asm
349 sound_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.map
       
350 sound_C.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku, změna generátoru šumu pro první kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.asm
351 sound_C_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C_list.asm
352 sound_C.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.map
       
353 sound_D.asm přivedení generátoru šumu na horní propust https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.asm
354 sound_D_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D_list.asm
355 sound_D.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.map
       
356 sound_E.asm přímé ovládání reproduktoru (generuje se poškozený zvuk) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.asm
357 sound_E_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E_list.asm
358 sound_E.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.map
       
359 sound_F.asm přímé ovládání reproduktoru bez dalších přerušení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.asm
360 sound_F_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F_list.asm
361 sound_F.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.map
       
362 rnd_1.asm tisk náhodných ATASCII znaků s hodnotami přečtenými z registru RANDOM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.asm
363 rnd_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1_list.asm
364 rnd_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.map
       
365 rnd_2.asm vyplnění 48 obrazových řádků v grafickém režimu 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.asm
366 rnd_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2_list.asm
367 rnd_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.map
       
368 rnd_3.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze bez maker) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.asm
369 rnd_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3_list.asm
370 rnd_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.map
       
371 rnd_4.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze s makry) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.asm
372 rnd_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4_list.asm
373 rnd_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.map
       
374 paddle_1.asm příprava pro ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.asm
375 paddle_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1_list.asm
376 paddle_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.map
       
377 paddle_2.asm ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.asm
378 paddle_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2_list.asm
379 paddle_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.map
       
380 key_1.asm zobrazení stavu kláves START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.asm
381 key_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1_list.asm
382 key_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.map
       
383 key_2.asm řízení barvy hráče (spritu) klávesami START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.asm
384 key_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2_list.asm
385 key_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.map
       
386 key_3.asm přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.asm
387 key_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3_list.asm
388 key_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.map
       
389 key_4.asm využití systémové rutiny pro čtení kódu stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.asm
390 key_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4_list.asm
391 key_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.map
       
392 key_5.asm detekce stisku klávesy BREAK https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.asm
393 key_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5_list.asm
394 key_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.map
       
395 cio_put_char.asm zápis jednoho znaku do kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.asm
396 cio_put_char_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char_list.asm
397 cio_put_char.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.map
       
398 cio_put_block.asm zápis bloku dat do kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.asm
399 cio_put_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block_list.asm
400 cio_put_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.map
       
401 cio_get_block.asm přečtení bloku z kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.asm
402 cio_get_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block_list.asm
403 cio_get_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.map
       
404 cio_modify_block.asm přečtení bloku, jeho modifikace a zpětný zápis (tisk) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.asm
405 cio_modify_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block_list.asm
406 cio_modify_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.map
       
407 cio_print_1.asm zápis textových dat či binárních dat? první varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.asm
408 cio_print_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1_list.asm
409 cio_print_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.map
       
410 cio_print_2.asm zápis textových dat či binárních dat? druhá varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.asm
411 cio_print_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2_list.asm
412 cio_print_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.map
       
413 cio_write_to_c.bas zápis několika bajtů na kazetu ve standardním formátu (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_c.bas
414 cio_write_to_d.bas zápis několika bajtů do souboru uloženého na disketě (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_d.bas
415 cio_write_to_h.bas zápis několika bajtů do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h.bas
416 cio_print_to_h.bas zápis textové zprávy do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_print_to_h.bas
417 cio_read_from_h.bas přečtení textové zprávy ze souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_read_from_h.bas
418 cio_write_to_h_2.bas zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h_2.bas
419 function_sin_plot_bmp.bas uložení screenshotu do souboru ve formátu BMP (TurboBASIC XL) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/curves/ex­plicit/function_sin_plot_bmp­.bas
       
420 cio_write_byte_1.asm práce se zařízeními přes CIO v assembleru – kostra programu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.asm
421 cio_write_byte_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1_list.asm
422 cio_write_byte_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.map
       
423 cio_write_byte_2.asm práce se zařízeními přes CIO v assembleru – funkční řešení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.asm
424 cio_write_byte_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2_list.asm
425 cio_write_byte_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.map
       
426 cio_read_file.asm přečtení obsahu souboru (jeden textový řádek) přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.asm
427 cio_read_file_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_list.asm
428 cio_read_file.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.map
       
429 cio_read_file_2.asm přečtení obsahu celého souboru přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.asm
430 cio_read_file_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2_list.asm
431 cio_read_file_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.map
       
432 cio_print_3.asm zápis s kontrolou výsledku operace (korektní provedení) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.asm
433 cio_print_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3_list.asm
434 cio_print_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.map
       
435 cio_print_4.asm zápis s kontrolou výsledku operace (provedení vede k chybě) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.asm
436 cio_print_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4_list.asm
437 cio_print_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.map
       
438 cio_write_to_h_3.bas zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic), realizace přes XIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h_3.bas
       
439 cio_plot.bas vybarvení pixelu přes CIO operace https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_plot.bas
440 cio_drawto.bas kreslení úseček s využitím XIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_drawto.bas
441 cio_fill_1.bas kreslení polygonu s využitím XIO (bez zarážky) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_fill_1.bas
442 cio_fill_2.bas kreslení polygonu s využitím XIO (se zarážkou) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_fill_2.bas

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Seriál: Programování pro osmibitová Atari
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Autor článku

Pavel Tišnovský

Pavel Tišnovský

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.

Témata:

Abych Atari BASIC nekřivdil: všechno nejsou jen wrappery. Nejen zpracování formátování příkazu PRINT (převod číselné proměnné na text apod.), ale třeba i to, že příkaz INPUT dělá čtení až po EOL ($9B, 155). To není vlastnost CIO příkazů ani get_byte, ani get_record.
MilanV