Pokuta 3 miliardy eur pro Google, Nvidia má 94 % trhu s grafickými kartami

David Ježek
Dnes
Jen-Hsun Huang s GeForce RTX 4090
Autor: Nvidia
Jen-Hsun Huang s GeForce RTX 4090
Týden v KDE a jemnější nastavení práv aplikací, týden v GNOME #215 s novou Drum Machine a drobnostmi, ovladač Nvidia Nova už jen pro 64bit systémy.

Týden v KDE: jemnější nastavení práv aplikací

KDE Plasma 6.5.0 nově dostává v Nastavení systému na stránce s oprávnění pro Flatpak aplikace možnost konfigurace jednotlivých nastavení, která souvisejí s XDG portal system(em) – jde například o povolení k pořizování snímků obrazovky, akceptace požadavků na vzdálené ovládání apod. Nově také přibyla podpora XDG portálu pro pozadí plochy a pozadí uzamčené obrazovky.

Nastavení Plasmy pro ochranu před zcizením zaměření okna nyní podporuje i události na Waylandu. Nastavení přitom lze upravovat od „extrémního“, které vyžaduje validní aktivační token při každé změně zaměření, až po „žádné“, kdy se vše ignoruje a věci se nechávají stoicky běžet v režimu anarchie. Výchozím nastavením je „low“.

Nastavení systému pro denní a noční režim (kam se nedávno přesunulo i nastavení časování nočního světla) nyní podporuje zadávání časů v AM/PM stylu, pokud takové nastavení beztak už systém používá. Discover je konečně trochu upovídanější při aktualizacích o tom, co zrovna dělá, nemělo by tak uživateli připadat, že se proces zasekl. Vylepšena je navigace klávesnicí v Kicker menu. Písmo typu Monospace nastavené jako systémové mono písmo je nyní synchronizováno směrem ke GTK aplikacím. A nakonec také systémová nastavení grafického tabletu varují, pokud je tablet spravován jeho vlastní uživatelskou aplikací (aby nedocházelo ke konfliktům)

Opravena je jedna chyba pro vydání Plasmy 6.4.5, další dvě opravy pak míří do Plasmy 6.5.0 a jako obvykle jsou řešeny i chyby ve Frameworks 6.18. Počet chyb s vysokou prioritou setrvává na čtyřech, těch 15minutových také zůstává stejný počet 26. Více v tradičním přehledu vývoje za poslední týden z pera Nate Grahama.

Týden v GNOME #215: téměř nic nového

V samotném projektu GNOME nejsou za uplynulý týden žádné novinky. Z Circles a aplikací třetích stran aktuální 215. přehled zmiňuje Drum Machine 1.5.0 s podporou exportu do WAV/MP3/FLAC/OGG včetně metadat, dílčí novinky projektu Turn On či Sudoku 1.3.0, Gameeky 0.7.0 a některé novinky v rozšířeních.

Nvidia má 94 % trhu s grafickými kartami, tvrdí JPR

Agentura Jon Peddie Research vydala pravidelnou zprávu o stavu trhu samostatných grafických karet. Za druhé čtvrtletí tohoto roku šlo na trh 11,6 miliónů kusů samostatných GPU produktů, a to jak do desktopových PC, tak jako přídavné moduly do notebooků. Nadále se prohlubuje trend, kdy roste podíl společnosti Nvidia. Ta nyní dosáhla 94% podílu, pro AMD zbylo nuzných 6 % a pro Intel víceméně nula.

Důvodů, proč je tomu tak, může být více, každopádně GeForce je slovo, které má stále svůj zvuk, zatímco o Radeonech tolik lidí neví (natož o Intel Arc). AMD navíc významnou část GPU má na trhu jako součást APU (včetně Steam Deck, Playstation, Xbox a podobných produktů), nebo jako samostatné čipy ve velkém pouzdře s CPU (např. nová a skvělá platforma APU Strix Point/Halo) a Radeony tvoří jen zlomek jejích dodávek na trh. Uvedené APU a jim podobné ale statistiky JPR pochopitelně nezahrnují. Podobně bychom mohli hovořit i o Intelu, u něj naprosto převažující třídou GPU produktů jsou ty integrované v procesorech. Více viz zpráva o celém thu GPU pro PC.

Pokuta 3 miliardy eur pro Google za zneužívání monopolního postavení v EU

Nová obří pokuta padla na Google z moci Evropské komise, a to za porušování platné antimonopolní legislativy na území EU. Nejde o nic jiného, než vždy předtím. Google jako obvykle zneužíval svého monopolního postavení v oblasti internetové reklamy, tvrdí Evropská komise, a to když v provázanosti služeb upřednostňoval své vlastní na úkor konkurence, resp. online vydavatelství. Google samozřejmě tvrdí opak a proti rozhodnutí se hodlá odvolat.

prace_s_linuxem_tip

Googlu bylo mimo jiné nařízeno vyřešit všechny sporné body a do 60 dnů komisi oznámit, kdy a jak tak učiní. Enormní výše pokuty byla stanovena výpočtem na základě metodiky EU stanovené v roce 2006. Na rozdíl od té ruské je ale realistická.

Otevřený ovladač Nvidia Nova už jen pro 64bit systémy

Jedna ze změn, která zamířila do v Rustu psaného ovladače Nova, next-gen ovladače GPU Nvidia, je ukončení podpory 32 bitů. Ovladač ve verzi, kterou přinese Linux 6.17 už explicitně vyžaduje 64bitový systém jak pro sestavení, tak použití ovladače. Lze téměř s jistotou tvrdit, že tato změna se prakticky nikoho na planetě nedotkne , ovladač Nova je ostatně určen jen pro GPU s novou GSP částí (Nvidia GPU System Processor), tedy od GeForce RTX 2000 výše.

Vstoupit do diskuse

Témata:

