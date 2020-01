 »   »  Pomůcky při tvorbě jednotkových testů v jazyce Go

11. Testování handlerů implementovaných v HTTP serveru

12. Jednoduchý HTTP server

13. Implementace testu handleru HTTP serveru

14. Pokrytí kódu HTTP serveru testy

15. Repositář s demonstračními příklady

16. Odkazy na Internetu

1. Testování aplikací zapisujících informace na standardní výstup

Při tvorbě testů pro ty aplikace, které zapisují informace na standardní (popř. na chybový) výstup se můžeme setkat s požadavkem, aby se zkontrolovalo, zda testovaná aplikace skutečně na standardní nebo chybový výstup zapsala očekávané zprávy. K této problematice je možné přistoupit několika způsoby. Jedno z možných (i když mnohdy ne ideálních) řešení spočívá v použití některé ze specializovaných knihoven, s nimiž jsme se již v tomto seriálu setkali. Jedná se především o knihovny s podobnými názvy go-expect, goexpect a gexpect, které byly popsány v následujících dvou článcích:

Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem

https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem/ Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem-dokonceni/

Jen pro úplnost si ukažme jeden příklad použití těchto knihoven (který jsme si již v tomto seriálu taktéž uvedli). Jedná se o krátký program, který spustí interpret programovacího jazyka Python, počká na inicializaci interpretru a nakonec nechá tímto interpretrem vyhodnotit několik výrazů, pochopitelně s testem, zda jsme získali očekávané výsledky. Nakonec je Python ukončen standardním způsobem:

func expectOutput(child *gexpect.ExpectSubprocess, output string) { err := child.Expect(output) if err != nil { log.Fatal(err) } } func expectPrompt(child *gexpect.ExpectSubprocess) { expectOutput(child, ">>> ") } func sendCommand(child *gexpect.ExpectSubprocess, command string) { err := child.SendLine(command) if err != nil { log.Fatal(err) } } func main() { child, err := gexpect.Spawn("python") if err != nil { log.Fatal(err) } expectPrompt(child) sendCommand(child, "1+2") expectOutput(child, "3") expectPrompt(child) sendCommand(child, "6*7") expectOutput(child, "42") expectPrompt(child) sendCommand(child, "quit()") child.Wait() }

Výše zmíněné knihovny jsou však primárně určeny pro psaní testů, popř. automatizačních skriptů, které většinou s aplikací pracují jako s black boxem. Ovšem mnohdy potřebujeme zjistit, jaké informace se na výstup zapsaly přímo v jednotkových testech (unit tests). A právě v takových případech lze využít postupu, jenž je popsán a ukázán v navazujících kapitolách.

2. Princip zachycení standardního výstupu

Vzhledem k tomu, že všechny funkce ze standardní knihovny, které jsou určeny pro výpis informací na standardní výstup (jedná se o funkce z balíčku fmt), jsou skutečně implementovány jako běžné funkce a nikoli jako metody, je v tomto případě relativně obtížné při psaní jednotkových testů použít mockování (které se v programovacím jazyce Go provádí poněkud obtížněji, než například v Pythonu). Můžeme však namísto toho změnit obsah proměnné os.Stdout a nahradit ho jiným vhodným objektem, přesněji řečeno takovým objektem, který je odvozen od struktury os.File.

Ve zdrojových kódech balíčku os lze najít, jakého typu (a hodnoty) je proměnná os.Stdout a taktéž příbuzná proměnná os.Stderr:

var ( Stdin = NewFile(uintptr(syscall.Stdin), "/dev/stdin") Stdout = NewFile(uintptr(syscall.Stdout), "/dev/stdout") Stderr = NewFile(uintptr(syscall.Stderr), "/dev/stderr") )

Poznámka: obsah této proměnné je možné změnit z toho důvodu, že se jedná o globálně viditelnou proměnnou – její název začíná velkým písmenem.

Jakmile se obsah této proměnné změní, například když do ní přiřadíme jiný otevřený soubor, budou všechny standardní funkce pro tisk (tedy funkce z balíčku fmt) používat nový cíl – odlišný soubor či strukturu, která chování souboru napodobuje. Je tomu tak z toho důvodu, že tyto funkce vypadají následovně:

func Print(a ...interface{}) (n int, err error) { return Fprint(os.Stdout, a...) } func Println(a ...interface{}) (n int, err error) { return Fprintln(os.Stdout, a...) } func Printf(format string, a ...interface{}) (n int, err error) { return Fprintf(os.Stdout, format, a...) }

Ovšem řešení založené na tom, že se namísto standardního výstupu použije výstup do souboru, pochopitelně není ideální. Výhodnější by bylo, aby se tisk zprávy či zpráv provedl do k tomu alokované paměťové oblasti, tedy do nějakého bufferu, jehož obsah by bylo možné následně zkontrolovat a zjistit tak, jaké zprávy aplikace v dané (testované) funkci vytiskla. Právě pro tento účel lze použít strukturu, s níž jsme se již v tomto seriálu dobře seznámili – pipe:

$ go doc os.Pipe package os // import "os" func Pipe() (r *File, w *File, err error) Pipe returns a connected pair of Files; reads from r return bytes written to w. It returns the files and an error, if any.

Díky tomu, že do pipe může aplikace zapisovat (jakoby se jednalo o standardní výstup) a současně je možné data z druhé strany přečíst a zpracovat, může pipe posloužit právě ve funkci bufferu pro zapamatování zpráv, které aplikace zapsala na standardní výstup.

3. Postup při zachycení standardního výstupu

Celý postup při zachycování standardního výstupu může ve zkrácené podobě vypadat následovně:

Zapamatujeme si původní obsah proměnné os.Stdout, protože ho budeme chtít po testování obnovit. Vytvoříme nový objekt typu Pipe, což mj. znamená, že získáme i implementace readeru a writeru (první dvě návratové hodnoty jsou typu *File). Do proměnné os.Stdout přiřadíme writer, tj. vstupní část objektu typu Pipe (část, do které se provádí zápis – tisk zpráv). V gorutině použijeme nějakou funkci, která přečte celý obsah pipe (použije výstupní část, tedy reader, s čekáním na dokončení zápisu) a převede ji na řetězec. Dále se zavolá testovaná funkce, která může provádět zápisy zpráv (tedy tisk) na standardní výstup. Na konci již pouze stačí pipe uzavřít (tím dojde k dokončení gorutiny, která svůj výsledek zapíše do kanálu), obnovit obsah proměnné os.Stdout a vrátit řetězec, který byl zachycen.

Vlastní implementace je ve skutečnosti nepatrně složitější, a to zejména kvůli tomu, že gorutina určená pro zpracování zpráv zapisovaných na standardní výstup musí komunikovat s původní gorutinou, ve které (mj.) běží i testovaná funkce. A nakonec je vhodné počkat na to, až se nově vytvořená gorutina spustí. K tomuto účelu lze použít například nějakou formu synchronizačního objektu.

4. Implementace jednotlivých bodů z popsaného postupu

Pomocná funkce, která vrátí řetězec vytisknutý na standardní výstup libovolnou předanou funkcí, může mít tuto hlavičku:

func CaptureStandardOutput(function func()) (string, error) { }

Funkce tedy akceptuje libovolnou (typicky anonymní) testovanou funkci a na konci vrátí zachycený řetězec a popř. i objekt nesoucí informace o chybě, která v průběhu zachycování nastala.

Poznámka: omezení, že testovaná funkce je bez parametrů, je pouze zdánlivé, protože můžeme snadno vytvořit anonymní funkci bez parametrů, která zavolá testovanou funkci a předá ji všechny potřebné parametry.

V předchozí kapitole popsaný postup pro zachycení tisku na standardním výstupu, přesněji řečeno jeho jednotlivé body, lze realizovat například následujícím způsobem.

1. Zapamatování původního obsahu proměnné os.Stdout

Toto je velmi jednoduše implementovatelný bod. Postačuje nám do lokální proměnné uložit aktuální obsah proměnné os.Stdout, nezávisle na tom, zda se skutečně jedná o klasický standardní výstup, nebo o již dříve provedené přesměrování do souboru:

stdout := os.Stdout

2. Vytvoření objektu typu Pipe

Vytvoření objektu typu Pipe již známe, neboť jsme se tímto tématem již zabývali v předchozích částech tohoto seriálu. Pochopitelně nesmíme zapomenout na otestování chybového stavu, který (teoreticky) může nastat:

reader, writer, err := os.Pipe() if err != nil { return "", err }

Po provedení výše uvedeného bloku kódu máme k dispozici proměnné obsahující ukazatele na dvojici pseudosouborů – jeden je určený pro čtení, druhý pro zápis.

3. Nový obsah proměnné os.Stdout

Opět se jedná o snadno realizovatelný bod, neboť pouze nastavíme novou hodnotu proměnné os.Stdout a navíc zajistíme, aby se při ukončení celé funkce pro zachycení standardního výstupu obnovil původní obsah této proměnné. To je důležité, protože v opačném případě by přestaly pracovat všechny další tisky na standardní výstup (ovšem k chybě by nedošlo, a to i přesto, že se pipe uzavřela):

defer func() { os.Stdout = stdout }() os.Stdout = writer

4. Gorutina, která obsah Pipe přečte a převede na řetězec

V nejjednodušším případě tato asynchronně běžící gorutina přečte obsah Pipe, převede ho na řetězec a následně tento řetězec zapíše do kanálu, který je použit pro komunikaci s touto gorutinou:

captured := make(chan string) go func() { var buf bytes.Buffer io.Copy(&buf, reader) captured <- buf.String() }()

Korektnější je však počkat na to, až se gorutina skutečně spustí:

captured := make(chan string) wg := new(sync.WaitGroup) wg.Add(1) go func() { var buf bytes.Buffer wg.Done() io.Copy(&buf, reader) captured <- buf.String() }() wg.Wait()

V tomto případě je použit synchronizační mechanismus představovaný objektem typu WaitGroup. V hlavní gorutině metodou Add nastavíme, že se má čekat na jedinou další gorutinu (předáme tedy hodnotu 1, kterou se inicializuje interní synchronizované počitadlo). V této gorutině (představované anonymní funkcí) zavoláme metodu Done, ovšem nikoli na konci gorutiny, ale na jejím začátku (ihned po její inicializaci). V hlavní gorutině poté metodou Wait čekáme na inicializaci asynchronně běžící gorutiny.

go doc sync.WaitGroup je uveden odlišný příklad – čekání na dokončení gorutin, kdy je funkce wg.Done() na samotném konci těla gorutiny. Tento způsob použití nás ovšem nezajímá, protože pro tento účel používáme kanál captured. Pouze potřebujeme počkat na start gorutiny. Poznámka: v dokumentacije uveden odlišný příklad – čekání na dokončení gorutin, kdy je funkcena samotném konci těla gorutiny. Tento způsob použití nás ovšem nezajímá, protože pro tento účel používáme kanál. Pouze potřebujeme počkat na start gorutiny.

5. Zavolání testované funkce provádějící tisk na standardní výstup

Toto je jednoduchý bod – zavoláme jakoukoli funkci, která může (ale nutně nemusí) provádět tisk na standardní výstup:

function()

6. Obnovení obsahu proměnné os.Stdout, vrácení zachyceného řetězce

Po zavolání testované funkce uzavřeme Pipe a vrátíme obsah kanálu, do kterého zapsala řetězec (i prázdný) asynchronně běžící gorutina. Současně se čtení kanálu používá pro čekání na dokončení této gorutiny:

writer.Close() return <-captured, nil

5. Úplný zdrojový kód funkce pro zachycení standardního výstupu

Úplný zdrojový kód balíčku s funkcí sloužící pro zachycení standardního výstupu může vypadat následovně:

package main import ( "bytes" "io" "os" "sync" ) func CaptureStandardOutput(function func()) (string, error) { // backup of the real stdout stdout := os.Stdout // temporary replacement for stdout reader, writer, err := os.Pipe() if err != nil { return "", err } // temporarily replace real Stdout by the mocked one defer func() { os.Stdout = stdout }() os.Stdout = writer // channel with captured standard output captured := make(chan string) // synchronization object wg := new(sync.WaitGroup) // we are going to wait for one goroutine only wg.Add(1) go func() { var buf bytes.Buffer // goroutine is started -> inform main one via WaitGroup object wg.Done() io.Copy(&buf, reader) captured <- buf.String() }() // wait for goroutine to start wg.Wait() // provided function that (probably) prints something to standard output function() writer.Close() return <-captured, nil }

Poznámka: popsaný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 52 /cap­ture01.go

6. Otestování funkce pro zachycení standardního výstupu

To, zda výše popsaná funkce CaptureStandardOutput skutečně dokáže zachytit tisk na standardní výstup, lze relativně snadno ověřit.

Nejprve vyzkoušíme zachycení tisku provedeného funkcí fmt.Print:

func main() { str, err := CaptureStandardOutput(func() { fmt.Print("Hello world!") }) if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Captured output:") fmt.Println("-------------------------------") fmt.Println(str) fmt.Println("-------------------------------") }

S výsledkem:

Captured output: ------------------------------- Hello world! -------------------------------

Vidíme, že se řetězec „Hello world!“ skutečně zachytil a je na standardní výstup vypsán až mnohem později (v reálných testech by se výpis neprováděl, pouze by se zjistilo, zda řetězec obsahuje potřebné informace).

Podobný příklad, ovšem zachycující tisk funkcí fmt.Println (s odřádkováním), je prakticky totožný s příkladem předchozím:

func main() { str, err := CaptureStandardOutput(func() { fmt.Println("Hello world!") }) if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Captured output:") fmt.Println("-------------------------------") fmt.Println(str) fmt.Println("-------------------------------") }

S výsledkem:

Captured output: ------------------------------- Hello world! -------------------------------

Poznámka: povšimněte si přítomnosti dalšího znaku pro konec řádku.

Tabulka s vybranými hodnotami funkce sinus:

func printSinus() { epsilon := 1e-6 for x := 0.0; x <= 2.0*math.Pi + epsilon; x+= math.Pi/6.0 { fmt.Printf("sin(%5.2f) = %+5.3f

", x, math.Sin(x)) } } func main() { str, err := CaptureStandardOutput(printSinus) if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Captured output:") fmt.Println("-------------------------------") fmt.Println(str) fmt.Println("-------------------------------") }

S výsledkem:

Captured output: ------------------------------- sin( 0.00) = +0.000 sin( 0.52) = +0.500 sin( 1.05) = +0.866 sin( 1.57) = +1.000 sin( 2.09) = +0.866 sin( 2.62) = +0.500 sin( 3.14) = -0.000 sin( 3.67) = -0.500 sin( 4.19) = -0.866 sin( 4.71) = -1.000 sin( 5.24) = -0.866 sin( 5.76) = -0.500 sin( 6.28) = +0.000 -------------------------------

Poznámka: zachytit a otestovat je možné i velmi dlouhé tisky na standardní výstup.

Tisk do chybového výstupu funkcí println se ovšem nezachytí (což je ostatně korektní, tato základní funkce tiskne na chybový výstup a navíc obchází většinu funkcí z balíčku os):

func main() { str, err := CaptureStandardOutput(func() { println("Error output") }) if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Last line of captured output:") fmt.Println("-------------------------------") fmt.Println(str) fmt.Println("-------------------------------") }

S výsledkem:

Error output Captured output: ------------------------------- -------------------------------

Alternativně lze tisk na chybový výstup provést explicitně:

func main() { str, err := CaptureStandardOutput(func() { fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error output again") }) if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Last line of captured output:") fmt.Println("-------------------------------") fmt.Println(str) fmt.Println("-------------------------------") }

S výsledkem:

Error output again Captured output: ------------------------------- -------------------------------

7. Zachycení tisku na standardní výstup v jednotkových testech

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, je většinou zapotřebí zachytit tisk na standardní výstup v jednotkových testech. Se znalostmi, které jsme získali v předchozích kapitolách, je to ve skutečnosti velmi snadné. Ostatně se podívejme na následující příklad, v němž je nejdříve zopakována funkce pro zachycení výstupu (ovšem nikoli v balíčku main) a následně je pro tento balíček vytvořen jednoduchý jednotkový test:

package capture import ( "bytes" "io" "os" "sync" ) func StandardOutput(function func()) (string, error) { // backup of the real stdout stdout := os.Stdout // temporary replacement for stdout reader, writer, err := os.Pipe() if err != nil { return "", err } // temporarily replace real Stdout by the mocked one defer func() { os.Stdout = stdout }() os.Stdout = writer // channel with captured standard output captured := make(chan string) // synchronization object wg := new(sync.WaitGroup) // we are going to wait for one goroutine only wg.Add(1) go func() { var buf bytes.Buffer // goroutine is started -> inform main one via WaitGroup object wg.Done() io.Copy(&buf, reader) captured <- buf.String() }() // wait for goroutine to start wg.Wait() // provided function that (probably) prints something to standard output function() writer.Close() return <-captured, nil }

Jednotkový test pro výše vypsaný balíček by mohl vypadat následovně:

package capture_test import ( "fmt" "github.com/tisnik/go-capture" "os" "testing" ) // TestNoOutput checks if empty standard output is captured properly func TestNoOutput(t *testing.T) { captured, err := capture.StandardOutput(func() { }) if err != nil { t.Fatal("Unable to capture standard output", err) } if captured != "" { t.Fatal("Standard should be empty") } } // TestEmptyOutput checks if empty standard output is captured properly func TestEmptyOutput(t *testing.T) { captured, err := capture.StandardOutput(func() { fmt.Print("") }) if err != nil { t.Fatal("Unable to capture standard output", err) } if captured != "" { t.Fatal("Standard should be empty") } } // TestOutputWithoutNewlines checks if standard output created by fmt.Print is captured properly func TestOutputWithoutNewlines(t *testing.T) { captured, err := capture.StandardOutput(func() { fmt.Print("Hello!") }) if err != nil { t.Fatal("Unable to capture standard output", err) } if captured != "Hello!" { t.Fatal("Incorrect output has been captured:", captured) } } // TestOutputWithNewlines checks if standard output created by fmt.Println is captured properly func TestOutputWithNewlines(t *testing.T) { captured, err := capture.StandardOutput(func() { fmt.Println("Hello!") }) if err != nil { t.Fatal("Unable to capture standard output", err) } if captured != "Hello!

" { t.Fatal("Incorrect output has been captured:", captured) } } // TestOutputToStdErr checks whether output to stderr is captured or not func TestOutputToStdErr(t *testing.T) { captured, err := capture.StandardOutput(func() { fmt.Fprint(os.Stderr, "Hello!") }) if err != nil { t.Fatal("Unable to capture standard output", err) } if captured != "" { t.Fatal("Incorrect output has been captured:", captured) } }

os.Pipe vrátí chybu. Poznámka: ve skutečnosti není pokrytí kódu stoprocentní, protože jsme neotestovali větev, ve které funkcevrátí chybu.

8. Zachycení tisku do chybového výstupu

Po přečtení předchozích kapitol vás pravděpodobně nepřekvapí, že chybový výstup, resp. přesněji řečeno tisk do chybového výstupu, se provede prakticky totožným programovým kódem, takže jen v krátkosti:

func CaptureErrorOutput(function func()) (string, error) { // backup of the real stderr stderr := os.Stderr // temporary replacement for stdout reader, writer, err := os.Pipe() if err != nil { return "", err } // temporarily replace real Stderr by the mocked one defer func() { os.Stderr = stderr }() os.Stderr = writer // channel with captured standard output captured := make(chan string) wg := new(sync.WaitGroup) wg.Add(1) go func() { var buf bytes.Buffer wg.Done() io.Copy(&buf, reader) captured <- buf.String() }() wg.Wait() // provided function that (probably) prints something to standard output function() writer.Close() return <-captured, nil }

Otestování činnosti výše uvedené funkce:

func main() { str, err := CaptureErrorOutput(func() { fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error output again") }) if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Captured error output:") fmt.Println("-------------------------------") fmt.Println(str) fmt.Println("-------------------------------") }

S výsledky:

Captured error output: ------------------------------- Error output again -------------------------------

Poznámka: tisk na standardní výstup pochopitelně zachycen není, ovšem nyní již máte k dispozici všechny informace pro to, aby bylo možné vytvořit funkci zachycující zápisy do obou typů výstupů.

9. Zachycení tisku do logů

Nyní si vyzkoušejme, co se stane ve chvíli, kdy se pokusíme zachytit zápis do logu. Ve zdrojových kódech modulu log lze najít informaci o tom, do jakého výstupu se vlastně logy zapisují:

var std = New(os.Stderr, "", LstdFlags)

Ve skutečnosti ovšem nyní pouhá změna hodnoty os.Stderr není dostačující, protože si modul log drží vlastní referenci na chybový výstup. O tom se ostatně můžeme velmi snadno přesvědčit:

func main() { str, err := CaptureErrorOutput(func() { log.Print("log.Print") }) if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Captured standard output:") fmt.Println("-------------------------------") fmt.Println(str) fmt.Println("-------------------------------") }

S tímto výsledkem:

2004/08/29 05:48:04 log.Print Captured error output: ------------------------------- -------------------------------

Vidíme, že se funkce log.Print zavolala zcela standardním způsobem, bez ohledu na to, že zachytáváme chybový výstup.

10. Implementace zachycení tisku do logů

Přímý přístup k proměnné log.std nemáme, musíme tedy použít nějaké jiné řešení. K dispozici je funkce log.SetOutput, které lze předat jiný objekt pro realizaci zápisu logu. Problém je zde vlastně jediný – neexistuje rozumná možnost, jak obnovit předchozí hodnotu, protože není k dispozici žádná funkce typu log.GetOutput. Částečné řešení (které obnoví zápis logů do chybového výstupu) může vypadat takto:

func CaptureLog(function func()) (string, error) { // temporary replacement for log output reader, writer, err := os.Pipe() if err != nil { return "", err } // temporarily replace real log output by the mocked one defer func() { log.SetOutput(os.Stderr) }() log.SetOutput(writer) // channel with captured standard output captured := make(chan string) // synchronization object wg := new(sync.WaitGroup) // we are going to wait for one goroutine only wg.Add(1) go func() { var buf bytes.Buffer // goroutine is started -> inform main one via WaitGroup object wg.Done() io.Copy(&buf, reader) captured <- buf.String() }() // wait for goroutine to start wg.Wait() // provided function that (probably) prints something to standard output function() writer.Close() return <-captured, nil }

Otestování by nyní mělo být triviální:

func main() { str, err := CaptureLog(func() { log.Println("Hello world") }) if err != nil { panic(err) } fmt.Println("Captured logs:") fmt.Println("-------------------------------") fmt.Println(str) fmt.Println("-------------------------------") }

S výsledkem:

Captured logs: ------------------------------- 2020/01/15 20:13:31 Hello world -------------------------------

11. Testování handlerů implementovaných v HTTP serveru

Ve druhé části článku se ve stručnosti zmíníme o dalším úkolu, který mnohdy čeká na autory jednotkových testů. Jedná se o nutnost otestování handlerů implementovaných v HTTP/HTTPS serveru (a není žádnou novinkou, že programovací jazyk Go se pro podobné aplikace velmi často používá). Jednotkové testy handlerů by měly do značné míry napodobit chování celého HTTP serveru, tj. mělo by být možné posílat požadavky (request) na mock HTTP serveru, zjišťovat, jaké informace se vrátily v odpovědi (response) atd. Pro tento účel se používá standardní knihovna net/http/httptest. Tato knihovna se skládá ze dvou částí – funkce NewRequest používané pro testování handlerů a datového typu Server, který (společně s příslušnými metodami) můžeme použít pro psaní (nejenom) jednotkových testů. Dnes se budeme zabývat především výše zmíněnou funkcí NewRequest.

Poznámka: pokud namísto jednotkových testů píšete testy funkcionální, je výhodnější použít například knihovny Goblin a Frisby

12. Jednoduchý HTTP server

Nejprve si ukažme kód HTTP serveru, který budeme chtít testovat. Tento server po svém spuštění poskytuje statické soubory umístěné v aktuálním adresáři a na endpointech /data a /other odpovídá posláním odpovědi s nastaveným typem „application/json“. V obou případech je kód odpovědi 200 OK (a ve skutečnosti druhý handler nevrací validní JSON). Zdrojový kód tohoto HTTP serveru naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 52 /httpSer­ver1.go

package main import ( "fmt" "log" "net/http" ) func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) fmt.Fprintf(writer, `"x": [1, 2, 3, 4, 5]`) } func otherHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) fmt.Fprintf(writer, `foobar`) } func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("."))) http.HandleFunc("/data", dataHandler) http.HandleFunc("/other", otherHandler) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

13. Implementace testu handleru HTTP serveru

Typickou úlohou je otestování funkcionality jednotlivých handlerů. Realizaci si ukážeme na testu pro handler obsluhující endpoint /data. Nejdříve vytvoříme objekt realizující dotaz provedený HTTP metodou GET:

request, err := http.NewRequest("GET", "/data", nil) if err != nil { t.Fatal(err) }

Dále vytvoříme objekt, který bude zaznamenávat provedené operace:

recorder := httptest.NewRecorder()

Třetím a posledním objektem je adaptér umožňující použít libovolnou funkci s příslušnou signaturou jako handler HTTP serveru:

handler := http.HandlerFunc(dataHandler)

Nyní spustíme „záznam“ činnosti HTTP serveru pro již dříve vytvořený dotaz (HTTP GET na endpointu /data):

handler.ServeHTTP(recorder, request)

Celý průběh se zaznamená, což znamená, že později můžeme činnost handleru prozkoumat čtením atributů struktury recorder.

Otestování HTTP kódu odpovědi (očekáváme 200 OK):

if status := recorder.Code; status != http.StatusOK { t.Errorf("improper status code: got %v instead of %v", status, http.StatusOK) }

Otestování, zda odpověď obsahuje hlavičku „Content-Type“ s očekávaným obsahem „application/json“:

if ctype := recorder.Header().Get("Content-Type"); ctype != "application/json" { t.Errorf("content type header does not match: got %s want %s", ctype, "application/json") }

A pochopitelně můžeme přistupovat i k datům poslaným v těle odpovědi:

body := recorder.Body.String() if body != `"x": [1, 2, 3, 4, 5]` { t.Errorf("wrong response body: %s", body) }

Úplný zdrojový kód jednotkového testu je umístěn na adrese: https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 52 /httpSer­ver1_test.go

package main import ( "net/http" "net/http/httptest" "testing" ) func TestDataHandler(t *testing.T) { request, err := http.NewRequest("GET", "/data", nil) if err != nil { t.Fatal(err) } recorder := httptest.NewRecorder() handler := http.HandlerFunc(dataHandler) handler.ServeHTTP(recorder, request) if status := recorder.Code; status != http.StatusOK { t.Errorf("improper status code: got %v instead of %v", status, http.StatusOK) } body := recorder.Body.String() if body != `"x": [1, 2, 3, 4, 5]` { t.Errorf("wrong response body: %s", body) } if ctype := recorder.Header().Get("Content-Type"); ctype != "application/json" { t.Errorf("content type header does not match: got %s want %s", ctype, "application/json") } }

net/http/httptest nabízí i další možnosti, těm se ovšem budeme věnovat až příště. Poznámka: knihovnanabízí i další možnosti, těm se ovšem budeme věnovat až příště.

14. Pokrytí kódu HTTP serveru testy

Jednotkové testy spustíme příkazem go test, ovšem navíc budeme specifikovat, že je nutné zjistit pokrytí kódu testy a uložit naměřená data do souboru nazvaného „coverage.out“:

$ go test -coverprofile coverage.out

Dále z vytvořeného souboru „coverage.out“ vytvoříme čitelný výpis s informacemi o tom, jaké funkce HTTP serveru byly skutečně otestovány:

$ go tool cover -func=coverage.out

Výsledek by mohl vypadat následovně (cesty se samozřejmě budou odlišovat):

/home/tester/src/go/httpServer1.go:9: dataHandler 100.0% /home/tester/src/go/httpServer1.go:15: otherHandler 0.0% /home/tester/src/go/httpServer1.go:21: startHttpServer 0.0% /home/tester/src/go/httpServer1.go:29: main 0.0% total: (statements) 25.0%

Vidíme, že handler realizovaný funkcí dataHandler je skutečně plně pokryt testy, na rozdíl od ostatního programového kódu.

15. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

