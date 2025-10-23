Root.cz  »  Akce  »  Poslední možnost využít dotaci 50 000 Kč v programu Jsem v kurzu!

Poslední možnost využít dotaci 50 000 Kč v programu Jsem v kurzu!

Redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Školitel školí, účastníci mohou získat dotaci 50 000 Kč
Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
Dotační program se blíží ke konci a vy máte poslední možnost, využít 82% dotace na nabízené kurzy. Na každého dospělého čeká až 50 000 Kč na kurzy v dotačním programu Jsem v kurzu.

Stačí si vybrat z bohatého online katalogu, přihlásit se elektronicky a je to – státní podpora pokryje 82% ceny kurzu a zbytek jen lehce doplatit z vlastní kapsy.

Dotaci může získat opravdu každý starší 18 let, bez ohledu na profesi, podnikání nebo studium. Přihlašování je čistě online, ideálně přes BankID nebo datovou schránku – žádná složitá administrativa ani fronty na úřadech.

Kurzy vybíráte podle chuti – ať už chcete osvěžit IT znalosti nebo se naučit něco zcela nového, dotace platí na klasické školení i večerní akademie.

Jak přihlášení funguje?

Podáte žádost přes systém ÚP, který ji během několika málo týdnů schválí. Zaplatíte svou spoluúčast,  ze svého osobního účtu a můžete studovat.

Dotaci je možné využít postupně, takže pokud něco zůstane, můžete ji dočerpat v dalším kurzu, ale pozor! Dotační program za stávajících podmínek letos končí. Tak s objednávkou kurzů neotálejte.

Nahlédněte do nabídky našich rekvalifikací a vzdělávacích kurzů od ÚP a vyberte si IT školení, které vás posune ve vašich digitálních dovednostech. Nabízíme několikadenní kurzy, ale i večerní akademie, vhodné pro změnu oboru.

Pamatujte, že se jde přihlásit nejpozději 30 dní před začátkem kurzu, máte tedy poslední šanci dotaci využít se svůj prospěch.

Zde je nabídka našich dotovaných kurzů:

docker + kubernetes školení s dotací tip

Máme i širokou nabídku akademií: Základy navrhování interiérů, Interiérový design, Testing akademie, Datový analytik s Pythonem, Front-end Developer akademie, Python akademie, Java akademie a další.

Díky podpoře EU je tu šance posunout se dál – v digitálním světě se počítá každá nová schopnost, tak neváhejte dlouho a dopřejte si nové znalosti téměř zadarmo. Čas rychle běží a využijte dotace pro sebe, my vám se vším rádi pomůžeme.

