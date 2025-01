Poslední úpravy pro jádro Linux 6.13, verze 6.14 s rychlejším USB či podporou Intel NPU

Závěrečný přehled k jádru Linux 6.13

Jádro verze 6.13 se pomalu blíží do finále, před pěti dny byla vydána již verze rc6. Distribuce, které nasadí Linux 6.13 přinesou spoustu novinek, mezi nimiž nechybí například ovladač AMD 3D V-Cache Optimizer, klíčová softwarová podpora pro procesory od prvního Ryzenu 5800X3D až po nejnovější trháky Ryzen 9800X3D či Ryzen 9950X3D. AMD slibuje vyšší efektivitu a výkon.

Nástroj Turbostat zase přinese podporu schopnosti hlásit další RAPL psys metriky, konkrétně „SysWatt“, čímž obohatí již hlášené věci jako pracovní frekvence, statistiky idle power-state , hodnoty teploty a spotřeby, vše u x86 procesorů. Pro starší procesory AMD generací Zen 1 a Zen 2 bude zahrnuta oprava chyby způsobující dlouhé časy spouštění systému po aktualizaci mikrokódu CPU. Naopak pro vybrané Zen5 procesory (EPYC řady 9005) je tu podpora PCI Express TLP Processing Hints (PCIe TPH) a obecně pro Zen5 procesory pak podpora událostí typu perf a také AMD Bus Lock Trap. Pro RISC-V tu zase je Pointer masking v uživatelském prostoru, čínská architektura LoongArch zase dostává do vínku podporu real-time a lazy preemption.

Připomeňme, že řada serverových procesorů AMD EPYC 9005 „Turin“ přechází z generického ACPI CPUFreq na vlastní ovladač AMD P-State, chod EPYCů nové generace tak bude efektivnější než dosud. Stejně tak na nový ovladač s jádrem 6.13 přejdou i desktopové Ryzeny.





Intel do této verze jádra přidává ovladač pro idle stav Xeonů Granite Rapids D a obecně řadu vylepšení výkonu pro generaci Granite Rapids. Dále pro generaci Xeonů Clearwater Forest přibude podpora SNC6 sub-NUMA clusteringu (to je druhá generace „Atomových Xeonů“, která by po prvních, až 144jádrových Xeonech Sierra Forest, měla nabídnout až 288 jader).

Linux 6.13 také přinese lepší podporu řady starších strojů Apple z éry před Apple Silicon, a to včetně podpory starších iPhonů a iPadů, schopných nabootovat s tímto linuxovým jádrem. Na procesorech AMD i Intel zrychlí šifrovací záležitosti CRC32C a AEGIS-128.

Intel přichystal pro budoucí generaci, mobilní platformu Panther Lake (předpoklad uvedení na konci roku 2025, a to na bázi výrobního procesu Intel 18A), různé prvky aktivace této architektury, plus podporu grafického výstupu z integrovaného jádra generace Xe3 a také podporu jednotky strojového učení NPU v Panther Lake.

Ovladač V3D pro Raspberry Pi dostává podporu big/super pages, což zvýší výkon. Ovladač nouveau přinese podporu DRM panic (pro generaci GPU NV50 / GeForce 8800 GTX a vyšší), Radeony řady RX 7000 zase získají možnost používat režim „Zero RPM“, tedy vypínání ventilátorů karet, pokud to daný model umí (a to klasickou cestou, přes sysfs ). Pro vybraná GPU bude k dispozici runtime re-partitioning (novinka míří do ovladače AMDGPU).

Naopak začlenění do Linuxu 6.13 nestihl ovladač AMD XDNA pro Ryzeny AI a jejich NPU jednotku. U Intelu zase stále chybí kód podpory generace akcelerátorů Gaudi 3.

Novinky pro jádro Linux 6.14

Jistou dobu se už sbíhají ve vývojových větvích jádra novinky, které nestihly začleňovací okno pro Linux 6.13, ale lze s vysokou pravděpodobností předpokládat jejich hladké či relativně hladké začlenění v rámci vývoje Linuxu 6.14. Dnes se podíváme na pár z nich.

Rychlejší xHCI USB

Vývojáři Intelu se po léta angažují v podpoře novějších verzí rozhraní USB (trojkových, případně čtyřkových), a tak není divu, že i nejnovější zrychlení kódu pro USB xHCI jsou jejich dílem. Konkrétně je tomu tak díky odstranění prodlevy v transfer event pollingu, úpravě jediné řádky zdrojového kódu. Výkon pro DBC způsob přenosů navyšuje zhruba trojnásobně (je-li použit adb push + pull over dbc). DBC, neboli USB USB Debug Capability je módem, kdy je daný USB port použit v režimu device mode podporujícím dva koncové body pro vstup a výstup.

Druhý patch upravuje nakládání s přijatými daty, která budou nově zpracována ihned, což si vyžádalo změnu zhruba stovky řádků zdrojového kódu v xhci-dbgtty . Data jsou do tty bufferu zpracována rovnou s koncem callback funkce, pozdržena jsou pouze pokud už v řadě čekají jiná nezpracovaná data, tty je v throttle režimu nebo se nepodařilo data do tty bufferu zkopírovat.

Kód je už nyní ve větvi usb-next Grega Kroah-Hartmana a očekávat lze začlenění, až se otevře okno pro Linux 6.14.

Vylepšení ovladače Intel NPU

Majitelé novějších procesorů Intel obsahujících NPU, tedy koprocesor pro výpočty typu AI / strojové učení, budou z Linuxu 6.14 benefitovat. Už nyní do jádra míří patche vylepšující schopnosti ovladače akcelerátoru Intel IVPU, na kterém staví podpora NPU v procesorech Intel. Jádro 6.14 přinese aktivaci hardwarového scheduleru ve výchozím nastavení, přidá podporu hlášení využití paměti (standardní cestou přes sysfs , konkrétně soubor npu_memory_utilization ), MMU optimalizace a další vylepšení. Ovladač bude schopen poradit si i s detekcí NPU platformy tam, kde je použito řešení na ne-hardwarové bázi, tedy například v podobě FPGA. Patchů pro sekci accel/ivpu je každopádně už dost, Intel zde nyní hodně pracuje, aby podporu využití NPU ve svých produktech dostal do dobrého stavu.

Podpora Samsung Galaxy S20 a S9 s SoC Exynos 9810

Se spoustou dalších věcí v příslušné sekci jádra zamíří do přespříští verze i podpora běhu Linuxu na smartphonech Samsung Galaxy S20 a staršího S9. Samsung posílá do jára podporu SoC Exynos 9810, které pohánělo Galaxy S9, S9 Plus či Note 9 a další zařízení jihokorejského výrobce.

Vedle toho se podpory v Linuxu 6.14 dočká i výrazně novější generace reprezentovaná modely Samsung Galaxy S20 (SM-G780F) a Galaxy S20 5G (SM-G980F), které staví na SoC Exynos 990. Tento čip už jistou podporu v jádru měl z dřívějška, nyní se přidává správa napájení či dva řadiče hodin atd. Obecně ale nejde v obou případech o zprovoznění takové, aby bylo možné telefony využívat jako plně funkční zařízení, na to Linuxu chybí ovladače ještě pro spoustu dalších hardwarových prvků.

UHBR pro Thunderbolt u Panther Lake

Jednou z méně významných, jakkoli zajímavých novinek, které přináší už Arrow Lake, je podpora UHBR režimů rozhraní DisplayPort / Thunderbolt. I Panther Lake bude podporovat rychlejší verze rozhraní a do Linuxu 6.14 míří podpora pro UHBR u DisplayPort (a Thunderbolt v Alt Mode) rozhraní Intelu. Konkrétně nové patche zprovozňují režimy UHBR10 s až 40Gbit/s přenosy a UHBR20 s až 80Gbit/s přenosy.

Kromě toho Intel pro svá GPU provádí další refactoring kódu podpory generace DG2 (dosluhující Alchemist, např Arc A770 apod.), opravuje pár drobností pro DG1 (tato generace ani pořádně nešla na trh) a v ovladači se obecně objevuje i podpora nekomprimovaných přenosů 128b/132b UHBR SST. Jelikož mnohé změny kolem spotřeby (režim G8) se týkají GPU Intel a generací CPU jako Kaby Lake (např. Core i7–7700) a vyšší, lze předpokládat, že tyto kombinace starších CPU Intel a velkých GPU Intel budou s Linuxem 6.14 o trošičku úspornější.