Postřehy z bezpečnosti: bez záplat v software už nelétají ani vrtulníky

Trojan QBot/QakBot patří již dlouhou dobu mezi plošně šířený malware, jehož primárním infekčním vektorem jsou generické e-mailové zprávy s různými škodlivými přílohami. Vedle OneNote dokumentů a CHM souborů jsou pro jeho šíření v současnosti využívány například i PDF soubory spolu s WSF skripty.

Přestože QakBot je dominantně šířen zejména široce rozesílanými vlnami „malspamu“ (tedy škodlivého spamu), od počátku dubna začal citelně narůstat i počet případů, při nichž byly škodlivé přílohy vedoucí k infekci tímto trojským koněm připojeny k e-mailům, které reagovaly na legitimní komunikaci, do níž byli příjemci zpráv historicky skutečně zapojeni.

Přestože nejde o nový typ útoku (útočníci využívají odpovědi na zcizenou či volně publikovanou historickou komunikaci pro šíření QakBotu již relativně dlouho), vzhledem k vysokému počtu škodlivých e-mailů, které tento postup v poslední době využívají a které jsou adresovány i českým organizacím, může být informace o nebezpečí spojeném s legitimně vyhlížejícími e-maily reagujícími na historickou komunikaci vhodným doplňkem programů zvyšování bezpečnostního povědomí koncových uživatelů.

Minulý víkend se na Twitteru objevila informace o nově identifikovaném vzorku ransomwaru LockBit určeném pro systémy Apple Mac. Jak se následně ukázalo, nešlo o první takový vzorek, který měla bezpečnostní komunita k dispozici – ten nejstarší pocházel dokonce z listopadu minulého roku.

Přestože si zpráva o nové verzi ransomwaru LockBit cílené na macOS získala širokou pozornost médií, z následné analýzy zmíněného vzorku vyplynulo, že přestože byl skutečně zkompilován pro jmenovanou platformu, není v současnosti schopný reálně působit jakékoli škody, obsahuje řadu chyb a jde zřejmě o vývojovou verzi ransomwaru a nikoli o hotový nástroj.

Ačkoli tedy existence výše zmiňovaných vzorků ukazuje, že aktéři za ransomwarem LockBit se o možnost útoků na zařízení od firmy Apple aktivně zajímají, uživatelé těchto zařízení se jmenovaného ransomwaru alespoň prozatím obávat nemusejí.

Výzkumná skupina Google Threat Analysis Group (TAG) publikovala ve středu zprávu, v níž shrnuje působení ruských aktérů a skupin skupin (zejména) v prvním kvartálu roku 2023 v kontextu války na Ukrajině.

Kromě vlivových operací a aktivit zaměřených na krádeže a publikaci citlivých dat či DDoS útoky, jejichž cíli byly subjekty v různých státech světa, jsou ve zprávě zmíněny i Ruskem sponzorované phishingové kampaně, k nimž TAG uvádí, že více než 60 % z nich bylo cíleno na ukrajinské uživatele.

V souvislosti s ruskými aktéry a skupinami stojí za zmínku rovněž informační dokument publikovaný v uplynulém týdnu CISA spolu s NCSC, NSA a FBI, který se věnuje popisu technik, které ruská skupina APT28, známá mj. rovněž jako Fancy Bear, užívala (a potenciálně užívá) při cílení na síťovou infrastrukturu svých obětí.

Výzkumný tým společnosti ESET publikoval v uplynulém týdnu závěry analýzy, pro níž výzkumníci pořídili celkem 18 „použitých“ routerů s cílem identifikovat, zda neobsahují citlivé informace, jejichž zveřejnění či zpřístupnění externím subjektům by mohlo být pro jejich předchozí vlastníky nežádoucí.

V nadpoloviční většině zařízení pak výzkumný tým potenciálně citlivé informace (autentizační klíče, zákaznická data apod.) skutečně objevil.

Zmínku zaslouží, že podobný výzkum zaměřený na obsah bazarových pevných disků byl již v roce 2016 realizován i v České republice a vedl k obdobně „úspěšnému“ závěru.

Efektní ukázkou možných dopadů chybějících softwarových záplat se stala březnová havárie australské vojenského vrtulníku na pobřeží Nového Jižního Walesu v průběhu protiteroristického cvičení.

Havárie se obešla bez vážnějších zranění a úřady v současnosti provádí její vyšetřování, informované zdroje však dle médií upozornily, že havárii mohla zabránit jednoduchá softwarová záplata, která byla vyvinuta již roce 2010.

I have a bunch of things open right now.