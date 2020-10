Postřehy z bezpečnosti: cenu za nejdivnější „chytré“ zařízení vyhrává…

Ve čtvrtek 17. září byl objeven nový útok jménem Kraken. Skrývá se před detekcí tak, že vkládá svůj kód do služby WER (Windows Error Reporting – WerFault.exe). Je založen na modifikovaném CactusTorch frameworku a obsahuje několik funkcí, které znesnadňují jeho detekci: kontrola přítomnosti debuggeru, detekce virtuálního stroje (zda neběží pod VmWare, nebo VirtualBoxem), kontrola NtGlobalFlag za účelem zjištění zda je debugován. Sám škodlivý kód je uložen na kompromitovaném serveru asia-kotoba.net.

Indikárory kompromitace (IoC) jsou následující:

Dokument se zákeřným kódem: 31368f805417eb7c7c905d0ed­729eb1bb0fea33f6e358f7a11988a0d2366­e942

Archiv (zip) obsahující dokument:

d68f21564567926288b49812f­1a89b8cd9ed0a3dbf9f670dbe65713d890ad1f4

Download URL:

yourrighttocompensation[.]com/?rid=UN­fxeHM

yourrighttocompensation[.]com/dow­nload/?key=15a50bfe99cfe29da475ba­c45fd16c50c60c85bff6b06e530cc91db5c710ac30&id=0

yourrighttocompensation[.]com/?rid=n6XThxD

yourrighttocompensation[.]com/?rid=Au­CllLU

Download URL konečného zákeřného kódu:

asia-kotoba[.]net/favicon32.ico

Ransomware on a coffee machine? Noooo! There are critical services that can't be disrupted! :) https://t.co/frxZC2jdjE pic.twitter.com/JuGoe6Wgue