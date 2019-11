 »   »  Postřehy z bezpečnosti: DDoS Amplification attack s TCP

Daň za to může být pomalejší rychlost nabíjení, neboť přístroj se s USB adaptérem je schopen domluvit na vyšším napětí. Na trhu však existují i taková zařízení, která nevedou datové spoje až do mobilu, ale obsahují čip, který s adaptérem vyšší rychlost vyjedná. Nebo zkrátka noste vlastní nabíjecí adaptér a preferujte elektrické zásuvky před těmi USB.

Na letištích, nádražích, v obchodních centrech a na mnoha dalších místech jsme si zvykli potkávat stanice, které zadarmo dobíjí mobilní telefony. Stačí připojit a zůstat poblíž, aby přístroj někdo nezcizil, či ho zamknout do boxu, pokud je stanice takto navržena. Napadlo vás někdy, zda je riziko si připojit mobil do neznámého kabelu? Je.

Zranitelnost však umožňuje obejít zabezpečení a získat přístup ke kameře a mikrofonu, i v případě, že uživatel neudělil aplikaci tato oprávnění. Vyžadováno je pouze oprávnění přístupu k úložišti, což je jedno z nejčastějších požadovaných oprávnění. Útočník tak může na zranitelném zařízení pořizovat fotografie, videa nebo také odposlouchávat i v případě, že je telefon uzamčen a aplikace vypnutá.

Udržovat váš Android aktuální je vhodný způsob, jak chránit bezpečnost vašeho zařízení. Před čím bohužel chránění nejste, jsou aplikace v Google Play obchodu, které mohou obsahovat známé zranitelnosti. Společnost Check Point tvrdí, že v některých populárních aplikací mohou být zranitelnosti, které by již měly být záplatované. Problémem jsou staré kódy, které využívají nativní knihovny, takže i v případě opravení kódu mohou být stále spuštěny. Zda-li se jedná o zranitelnou aplikaci nejde říct, protože aplikace obsahující zranitelnou knihovnu ji nemusí využívat. Check Point i přes tuhle skutečnost informoval společnosti odpovědné za aplikace, které obsahují zranitelné knihovny.

Google nastavil pravidla pro politické kampaně

Google zakáže cílení politických reklamních kampaní dle domnělých politických preferencí uživatelů. Nově rovněž nebude možné zaměřit tyto kampaně v návaznosti na uživatelskou základnu/databázi Googlu a zobrazovat je například na YouTube. Nová pravidla začnou v nejbližších dnech platit ve Velké Británii, postupně pak v dalších zemích.

Možnost cílit kampaně v závislosti na věku, pohlaví a místa pobytu uživatele však zadavatelům zůstane. Google ke změnám uvedl, že začne zasahovat proti „zjevně zavádějícím tvrzením“ v reklamách, což je rozdílný přístup, než jaký praktikuje Facebook, jehož šéf Mark Zuckerberg uvedl, že faktickou správnost inzerce politických zadavatelů ověřovat nebude. Twitter se chystá politickou reklamu zakázat úplně, Google tak vedle konkurence volí svým způsobem střední cestu.

Twitter ruší povinnost používat SMS pro 2FA

Twitter konečně dovolí uživatelům zakázat SMS jako výchozí metodu 2FA – bylo k tomu potřeba jen, aby se někdo naboural do účtu generálního ředitele Twitteru. Twitter dnes oznámil, že uživatelé budou moci konečně zakázat ověřování pomocí dvoufaktoru (2FA) založeného na SMS pro své účty a používat pouze alternativní metodu, jako je aplikace pro ověřování kódu OTP (mobile one-time code) nebo hardwarový bezpečnostní klíč. Do dneška to nebylo možné. Pokud uživatelé chtěli používat 2FA pro svůj účet na Twitteru, museli si zaregistrovat telefonní číslo a povolit metodu 2FA založenou na SMS. Bez ohledu na to, zda si to přáli či ne.

Tato metoda s použitím SMS 2FA vystavila účet útokům známým jako SIM swap. Hackeři, kteří znali heslo uživatele, provedli výměnu SIM, aby dočasně využili telefonní číslo uživatele, obešli SMS verifikaci 2FA a pak převzali účet daného uživatele.Poslední dva roky bylo takto nabouráno mnoho vysoce profilovaných účtů, Twitter však přistoupil na rozhodnutí učinit SMS 2FA metodu jako nepovinnou až nyní.

