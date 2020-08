Postřehy z bezpečnosti: domácí asistenti se učí hackovat

Sans únik osobních údajů

Phishingovému útoku podlehla i společnost SANS pořádající kurzy zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Následkem tohoto útoku došlo k úniku 28 000 osobních údajů. Na celou událost se přišlo pravidelnou kontrolou konfigurace e-mailové služby, při které bylo objeveno nestandardní forwardovací pravidlo. Sice se nabízí poznámky typu „kovářova kobyla”, nicméně se jedná o relativně příkladné informování veřejnosti o tomto incidentu.

Nárůst DDoS útoků

Pandemie a s ní spojená nařízení o společenském odstupu významně změnily životy. Řada lidí se obává zejména cestování, a nebo ani cestovat nemohou. Mnoho z nich tak tráví volné dny doma, protože naplánovanou dovolenou byli nuceni zrušit. Všechny tyto změny letních plánů s sebou přinesly nečekané následky, mezi kterými je i nárůst v počtu DDoS útoků.

Počet útoků, které Kaspersky DDoS Protection detekovalo a zablokovalo, byl ve druhém čtvrtletí roku 2020 o 217 % vyšší než ve stejném období roku minulého. Číslo navíc lehce vzrostlo i oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku.

Chybovost v rozpoznávání obličeje

Současné algoritmy rozpoznávání obličeje mají potíže s rozeznáváním lidí, kteří nosí obličejové masky. Národní institut pro standardy a technologie (NIST) proto zavádí základy pro sofistikovanější systémy.

Podle předběžné studie NIST, která testovala 89 komerčních algoritmů rozpoznávání obličeje vyvinutých před pandemií, se míra chyb pohybovala mezi 5% a 50% při porovnávání fotografií osoby s a bez digitálně aplikované obličejové masky. Toto „individuální porovnávání“ se běžně používá k ověření identity, jako je odemčení smartphonu nebo překročení státní hranice.

Výzkumný tým NIST digitálně aplikoval tvary masky na přibližně 6,2 milionů obrázků jednoho milionu lidí shromážděných z amerických datových souborů o cestování a imigraci. Protože lidé nosí různé masky, tým vytvořil devět typů digitálních masek, které se lišily tvarem, barvou a pokrytím nosu, aby vyzkoušeli nové algoritmy. NIST uvedl, že plánuje vydat řadu informací a hodnotit různé aspekty obličejových masek na výkon systémů rozpoznávání obličeje. Nejprve se ale zaměří na přesnost novějších algoritmů.

Zkušenosti z penetračního testování

Positive technologies zveřejnili dokument, ve kterém shrnují svoje zkušenosti z 28 penetračních testů korporátních informačních systémů v roce 2019. Nejsou vyhodnocovány útoky založené na sociálním inženýrství a testy WiFi sítí.

V 93 % se podařilo proniknout vnějším perimetrem a získat přístup do vnitřní sítě. V jedné šestině společností byly přitom nalezeny stopy předešlých útoků, které mohou znamenat, že sítě společností již byly v minulosti ovladnuté zločinci. Průměrná doba průniku do vnitřní sítě byla čtyři dny. V jednom případě 30 minut. Do 71 % společností by byl schopen proniknout i relativně nezkušený hacker. 77 % průniků bylo úspěšných díky špatně zabezpečeným WEB aplikacím.

Ve zkratce:

Pro pobavení

O seriálu

Tento seriál vychází střídavě za pomoci pracovníků Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ provozovaného sdružením CZ.NIC a bezpečnostního týmu CESNET-CERTS sdružení CESNET. Více o seriálu…