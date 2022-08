Postřehy z bezpečnosti: drby vynesené ze zákulisí Twitteru

Ze zákulisí Twitteru

Na Malwarebytes vyšel článek, shrnující informace, vynesené Peiterem „Mudgem“ Zatkem. Ten je známý jako člen skupiny L0pht, a pracoval i v DARPA a Googlu. Peitr tvrdí, že když to Twitteru přišel, nebylo tam v podstatě ani rudimentární řízení přístupu – každý technik měl přístup prakticky k jakýmkoliv uživatelským datům. A to ani deset let po žalobě FTC na stejné téma.

Report naznačuje, že Twitter není robustní ani technicky, ani lidsky. Údajně je náchylný k blackoutům a ztrátám dat díky nedostatečné redundanci a dokumentaci a řízení rizik, a na druhé straně je jako světově významná korporace náchylný k lobbingu a vlivu různých zájmových skupin či přímo vlád.

V souvislosti s kauzou Elona Muska, který se rozhodl vycouvat z avizované koupě Twitteru, materiál také naznačuje, že jsou kreativně upravovány statistiky, například tvorbou dobře vypadajících nesmyslných metrik – které tím pádem skrývají například skutečné počty falešných a spamových účtů.





Peitrova zpráva byla zveřejněna zhruba dva týdny poté, co byl manažer Twitteru odsouzen za špionáž pro Saúdskou Arábii.

Facebook, sledování polohy a soud

Ani Facebook to nemá jednoduché. Meta je žalována, že i přes zakázané sledování polohy na telefonech s Androidem i iOS aplikace Facebooku opakovaně přesnou polohu získávala. Spor běží už od roku 2018, kdy si Brendan Lundy and Mariah Watkins z Colorada vyžádali od Facebooku svá osobní data, a objevili i detailní záznamy o poloze tam, kde rozhodně být neměly.





K žalobě se později přidala další skupina a rozšířila spor o způsob zjišťování polohy z analýzy IP adres.

Nicméně Meta nyní navrhuje mimosoudní vyrovnání ve výši 37.5 milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že vyrovnání se týká přibližně 70 milionů uživatelů, pro každého to znamená něco přes půl dolaru odškodnění. Které si Meta zpátky vydělá v průměru za osm hodin.

Třetí český cenzurní seznam

Vedle seznamu nepovolených internetových her a seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků k nám na základě zákona č. 242/2000 Sb. a 146/2002 Sb. třetí seznam – „seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo těch, jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná“. Zdá se, že neúspěšná iniciativa Přichází cenzor měla trochu ironicky pravdu minimálně v tom, že s jídlem roste chuť.

RCE zranitelnost v GitLabu

GitLab obsahuje RCE zranitelnost, je silně doporučen update. Zranitelnost se týká funkce importu z GitHubu – pokud nemůžete promptně upgradovat, je dočasným řešením ji zakázat. Postiženy jsou verze 11.3.4 – 15.1.4, 15.2 – 15.2.3 a 15.3. Zranitelnost je vedena jako CVE-2022–2884.

Egor Rogov vydal druhou část své knihy PostgreSQL 14 Internals.

Pokud vám ethernetový port začne blikat v morseovce, může jít o využití nápadu Dr. Mordechaie Guriho z Ben Gurionovy univerzity v Negevu k exfiltraci dat. Dr. Guri se ostatně překlenováním vzduchového firewallu zabývá už dlouho a důkladně.

