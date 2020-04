 »   »  Postřehy z bezpečnosti: IoT botnet Dark Nexus

Nový botnet Dark Nexus

Byl identifikován nový IoT botnet nazvaný Dark Nexus. Využívá„chytrá” zařízení k provádění DDoS útoků. Mezi napadaná zařízení patří routery různých výrobců (Dasan Zhone, Dlink, and ASUS), video rekordéry nebo termokamery. Kód je aktuálně zkompilován pro 12 různých architektur CPU. Aktuálně má tento botnet 1 372 členů, ale pokud bude přidána podpora pro další zařízení, lze očekávat další rozšíření.

Vzhledem k tomu, že analytici zaznamenali během tří měsíců 30 nových verzí, je pravděpodobné, že k rozšíření cílů časem dojde. Samotné šíření je prováděno pomocí Telnetu a sady uživatelských jmen a hesel, u některých verzí byly používány i některé zranitelnosti.



Seznam používaných hesel.

Kromě využití běžných DDoS útoků umožňuje botnet provádět HTTP dotazy s možností nakonfigurovat některé hlavičky. Podle analytiků se tak snaží, co nejvíce napodobit běžný provoz generovaný prohlížeči. Kvůli persistenci také brání zařízení v restartování zastavením démona cron, ale také odebráním oprávnění spustitelným souborům, které by mohly vést k restartu zařízení.

Záhada malware xHelper rozluštěna

Igor Golovin z Kaspersky konečně rozlouskl záhadu malwaru xHelper. Tento „pomocník", který minulý rok dobyl 45 tisíc zařízení s Androidem, nedal výzkumníkům spát pro svou výraznou schopnost přežít reset do továrního nastavení. Pokud zoufalý uživatel přistoupil k tomuto kroku a smazal všechna data v telefonu, škodlivého programu se nezbavil.

Jak se vlastně do telefonu mohl dostat? Jednoduše se vydával za cleaner nebo optimalizační aplikaci, která údajně zrychluje činnost telefonu. A uživatel teprve po instalaci zjistil, co to znamená zasekaný a zavirovaný telefon. Nyní je konečně znám postup, jakou knihovnu musí uživatel obnovit z firmwaru výrobce, aby získal znovu přístup do systémového oddílu a usekl xHelperu růžky. Ovšem jednodušším řešením stále je re-flashovat nakažený telefon celým čistým firmwarem ze stránek výrobce telefonu.

Upozornění na hrozbu ransomware útoků

Vládní CERT opět upozorňuje na hrozbu útoků ransomwarem. V rámci naší činnosti evidujeme stále narůstající počet případů, a to jak ve státní, tak soukromé sféře. Ransomware může snadno ochromit chod organizace a způsobit nejen značné finanční škody.

V současném stavu nouze, kdy je většina organizací odkázána na online komunikaci, je zajištění bezpečnosti a funkčnosti systémů zejména důležité. Apelujeme tedy na správce i uživatele, aby byli při práci maximálně ostražití a dodržovali bezpečnostní politiky. Jejich doporučení naleznete na těchto stránkách.

Stoupá počet .CZ domén zaregistrovaných v souvislosti s koronavirem

Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, zveřejnilo analýzu nově zaregistrovaných domén, které se vztahují k epidemii koronaviru. Za první čtvrtletí tohoto roku bylo zaregistrováno 1 209 domén, jež obsahovaly jedno z klíčových slov souvisejících s COVID-19. V přehledu jsou zveřejněné statistiky porovnávající denní nárůst počtu takových domén vůči celkovému dennímu nárůstu nebo postupný vývoj těchto registrací za uplynulé tři měsíce.

Dále nechybí ani údaje o obsahové analýze webových stránek a dvacet TOP domén spojovaných s tématikou koronaviru. Zároveň také upozornili, aby uživatelé dodržovali základní zásady bezpečného chování na Internetu, věnovali pozornost věrohodnosti webových stránek odkazující na COVID-19 a byli obezřetní především v případě falešných e-shopů, phishingových stránek nebo podezřelých e-mailů.

Jak zajistit bezpečnou práci z domova?

Velký počet pracovníků, kteří kvůli současnému stavu musejí pracovat z domova, zvyšuje bezpečnostní rizika organizací, vyplývá to z nových dat společnosti Check Point. Skupina se dotazovala 400 respondentů z organizací, které mají více než 500 zaměstnanců. Zjistili, že 71 % odborníků na bezpečnost potvrdilo nárůst hrozeb, či útoků spojené s nákazou virem. Nejčastějším typem útoku byl phishing, ale také se objevovali hrozby jako škodlivé weby, malware a ransomware. Dalšími problémy, se kterými se musí bezpečnostní pracovníci nyní potýkat, jsou například zajištění bezpečného vzdáleného přístupu pro zaměstnance.