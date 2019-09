 »   »  Postřehy z bezpečnosti: ke konci botnetu přispěla česká antivirová firma

Cisco vydalo opravu na vzácnou kritickou zranitelnost ( CVE-2019–12643 ) s maximálním CVSS hodnocením 10 bodů. Ta umožňuje útočníkovi obejít přihlášení do zařízení se systémem IOS XE. Zranitelnost sídlí v kódu, který nedůsledně provádí kontrolu v oblasti autentikace skrze REST API a útočníkovi dává možnost získat ID token přihlášeného uživatele a s jeho oprávněním vykonávat příkazy na zařízení. Dobrou zprávou však je, že ve výchozím stavu není REST API aktivováno a musí být zvlášť nainstalováno.

Aby unikli pozornosti, stroje připojili jak do Internetu, tak do intranetu, čímž vystavili kritickou infrastrukturu nezanedbatelnému nebezpečí na několik měsíců. Securityweek.com připomíná, že se takový případ nestal poprvé – minulý rok si ruští inženýři z Federálního nukleárního centra přilepšovali, těžbu bitcoinu rozjeli přímo na jednom ze superpočítačů.

Protože těžba kryptoměn spotřebuje velké množství elektřiny, hledají těžaři levný zdroj. A kde najít levnější přípojku než v kapse svého zaměstnavatele? Obsluha ukrajinské jaderné elektrárny Južnoukrajinsk přidala do sítě šest grafických karet Radeon RX 470 a potřebná doplňková zařízení.

Na základě plánu pak francouzská policie v červnu převzala kontrolu nad C&C servery RETADUPu a nahradila je „dezinfekčním“ serverem využívajícím nalezenou chybu v používaném protokolu. Server tak instruoval připojené instance RETADUP malwaru k sebedestrukci. Do akce byla zapojena také FBI, neboť některé části infrastruktury botnetu byly v USA. FBI tyto servery vypnula 8. června a tím tvůrce botnetu kompletně odstřihla od možnosti jednotlivé boty ovládat.

V souvislostí s daným incidentem vyzvala společnost všechny své zákazníky, aby podnikli několik kroků, které by mohly pomoci zmírnit hrozbu související se zveřejněním dat. Doporučuje například změnu hesel pro uživatelské účty u Incapsuly, umožnění vícefaktorové autentizace, opětovné nastavení API klíčů a generování/nahrávání nových SSL certifikátů.

Přibývá útoků ransomwarů na americká města

Před několika dny byly v rámci dobře koordinovaného kyberútoku hacknuty a využity k vydírání počítačové systémy ve 22 malých texaských městech. Ransomwarové incidenty jsou další připomínkou časté neschopnosti měst plně se bránit v kyberprostoru. V letošním roce byly ransomwarem zasaženy desítky dalších amerických měst, například Albany, N.Y., Greenville, N.C., Baltimore a další tři města na Floridě.

Ze studie z května 2019 navíc vyplývá, že od roku 2013 došlo k více než 169 případům infikování státních vlád a místních samospráv ransomwarem. Podle bezpečnostní firmy Check Point je důvod, proč v roce 2019 počet ransomwarových útoků na americká města roste. Jednoduše řečeno došlo k posunu obchodního modelu spojeného s ransomwarem, který je nyní zaměřený na více hráčů a fází.

Studie poukazuje na mizivou důvěru v bezpečnost IT

Pouze čtvrtina (25 %) manažerů v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) má důvěru v bezpečnost IT. To ukázala nová studie, kterou nechala zpracovat společnost VMware. Tři čtvrtiny (76 %) manažerů a pracovníků v bezpečnosti IT se domnívají, že bezpečnostní řešení v jejich podnicích jsou zastaralá, ačkoli 42 % dotázaných uvádí, že v loňském roce pořídili nové bezpečnostní nástroje jako opatření proti potenciálním bezpečnostním problémům.

Více než polovina respondentů (54 %) plánuje navýšit investice do detekce a odhalování útoků a téměř třetina (29 %) udává, že jejich podnik má nainstalováno 26 nebo více bezpečnostních produktů.

